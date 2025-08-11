Новини
Израелски дрон уби седем човека пред болница в град Газа, четирима от тях са журналисти от Ал Джазира

11 Август, 2025 04:14, обновена 11 Август, 2025 04:21 426 1

Загинали са двама репортери и двама оператори от телевизията, Израел обяви единият за терорист

Катарският телевизионен канал Ал Джазира съобщи за смъртта на четирима свои служители в резултат на израелски удар срещу град Газа. Жертви са репортерите Анас ал-Шариф и Мохамед Крейка, както и двама оператори.

Отбелязва се, че по време на бомбардировката те са се намирали в палатка за журналисти, разположена на входа на болницата Ал-Шифа. Ударът е извършен с дрон малко преди полунощ местно време. Общо седем души са били убити.

Израелската армия от своя страна заяви, че е елиминирала „терориста Анас ал-Шариф, който се е представял за журналист за телевизионния канал Ал Джазира“. Според военните той е ръководил едно от звената на радикалното палестинско движение Хамас и „е бил отговорен за ракетните атаки срещу израелски цивилни и войници“.

Според канала, неговите служители са включени в списъка с 48 палестинци, станали жертви на действията на Израел в ивицата Газа през последните 24 часа. На 5 август властите в анклава съобщиха, че броят на убитите там журналисти е надхвърлил 230. На 10 август Министерството на здравеопазването на Газа съобщи, че общият брой на жертвите на ескалацията на конфликта в Газа от октомври 2023 г. насам се е увеличил до 61 430, като над 153 000 души са ранени.


