„Калашников“ прати на фронта дрон, способен да остане във въздуха 20 дни ВИДЕО
  Тема: Украйна

„Калашников" прати на фронта дрон, способен да остане във въздуха 20 дни ВИДЕО

11 Август, 2025 05:45, обновена 11 Август, 2025 06:01

  • калашников-
  • дрон-
  • война

„Калашников“ прати на фронта дрон, способен да остане във въздуха 20 дни ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Концернът „Калашников“ праща на фронта в Украйна модернизирания дрон „Квазимачта“, който може да остане във въздуха 20 дни.

Това съобщи пред ТАСС Леонид Рокеах, директор по износа на дронове и баржиращи боеприпаси в концерна „Калашников“.

„Той оже да виси във въздуха до 500 часа, не е необходимо да работи непрекъснато. Като правило работи 24 часа. Тоест, виси, спускат го, проверяват дали всичко е наред, сменят дизеловия генератор или нещо друго“, каза той, уточнявайки, че модернизираният дрон се използва в зоната на бойните действия.

Рокеах добави, че дронът е винаги активен. Захранването и информацията се предават по проводник. Задачите му включват защита на периметъра или обект. Може да се използва и за граждански цели, например за наблюдение по време на масови събития.

Системата за повдигане на оборудване "Квазимачта" е предназначена за дългосрочна работа на електронно оборудване (полезен товар) на високопланова платформа за полет и повдигане, представляваща безпилотен летателен апарат от типа „коптер“.

"Квазимачта" осигурява денонощно видеонаблюдение в оптичния и инфрачервения диапазон с възможност за предаване на информация към наземните терминали в реално време. В случай на прекъсване на захранването от наземния източник, дронът извършва безопасно кацане.

Обновена, по-мощна лазерна инсталация (лъчемет), създадена в рамките на проекта „Щаб“, успешно е преминала стендови тестове, съобщи пред РИА Новости генералният директор на компанията-разработчик, пожелал анонимност.

„Сглобихме нова, по-мощна инсталация, използвайки, по-специално, нова леща, и я тествахме в нашата лаборатория. Изгорихме стоманени листове и различни образци на крила на чуждестранни дронове с лазерен лъч“, каза източникът.

В резултат на това, както отбеляза ръководителят на компанията, на разстояние от 50 метра беше възможно да се изгори крило на дрон за 0,1 секунди и стоманен лист с дебелина 10 милиметра, което е „15 пъти по-бързо от предишните тестове“.

Според него тестовете са показали, че развитието на новата установка върви в правилната посока.

„Успешно проведохме стендови тестове на разстояние от 50 метра: увеличихме мощността, намалихме размера на горящото петно, увеличихме скоростта 15 пъти, тоест направихме лазерния лъч по-концентриран. Разбираме, че се движим в правилната посока, знаем каква енергия ни е необходима“, каза изпълнителният директор.

Той каза, че следващият етап ще бъде тестване на лъчевия пистолет Posok на по-голям обхват.

По-рано директорът на компанията разработчик заяви пред РИА Новости за създаването на лазерен „лъчев пистолет“ като част от проекта Posok за защита на тилови съоръжения от FPV дронове. Приоритетната цел е украинският дрон „Лютий“, който трябва да бъде „изгорен с лазер“ на разстояние от 1,5 хиляди метра, отбеляза той.

По-късни тестове показали, че лазерната инсталация, използвайки насочен лъч, е поразила двигателя на симулиран вражески дрон за 0,2 секунди. Демонстрацията в присъствието на журналисти беше проведена на разстояние от 500 метра.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Алабалашников

    10 13 Отговор
    И седмица под вода !

    05:57 11.08.2025

  • 2 Я па тия

    21 7 Отговор
    Абе много яки са тия чипове от пералните бе....-какво ще кажете вие розови евро атлантици???

    Коментиран от #4, #16

    05:59 11.08.2025

  • 3 Я па тия

    14 4 Отговор
    Абе много яки са тия чипове от пералните бе....-какво ще кажете вие розови евро атлантици???

    Коментиран от #10

    06:00 11.08.2025

  • 4 хихи

    11 4 Отговор

    До коментар #2 от "Я па тия":

    евроатлантиците са затормозени да размишляват- научават от демократичните медии, че дикктаторските оръжия поразяват само цивилни, демократичните само военнни, а ВСУ дава фира...

    06:05 11.08.2025

  • 6 Плевнелиев

    9 0 Отговор
    Е сега и дронове вече правят. Аз бях останал с впечатление,че само шахеди имат . Тия с кви чипове са???

    06:10 11.08.2025

  • 7 Пламен

    7 0 Отговор
    В заглавието пише едно , а в статията съвсем друго .
    Сефте . :)

    06:11 11.08.2025

  • 8 Мое мнение

    8 6 Отговор
    Като гледам на снимката как дрона е вързан с едно въженце и виси във въздуха то спокойно може да остане така във въздуха и повече от 20 дни.

    06:14 11.08.2025

  • 9 При Покровск

    4 7 Отговор
    Нов погром за путинистите...и новите дронове нема да им помогнат.

    06:30 11.08.2025

  • 10 Руско джендърче

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Я па тия":

    Тия дрончета ги свалям с ...прашка.

    06:32 11.08.2025

  • 13 Ха-ха-ха 🤣

    1 3 Отговор
    Украинците ще го свалят още в първите часове.

    06:43 11.08.2025

  • 14 ТИГО

    2 4 Отговор
    Прилича на полилей ! Явно това е новата мода .И виси стабилно с дизелов генератор от крайцера Мацква

    06:46 11.08.2025

  • 16 Я па тоя

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Я па тия":

    Какво да кажем.Ние, нормалните хора правим коли, телевизори, компютри, телефони и т.н., а рашистите само за войни мислят. Само оръжия, и то с западни чипове. Какво са направили, за да подобрят живота на гражданите си? Нищо. Руснаците се раждат с войнски ген. Само това знаят. И естествено, както винаги започват война и обвиняват други за това. Водят войни за територии, те дори си го признават в условията, които имат за да спарат войната.

    06:53 11.08.2025

  • 17 падналия ангел

    0 0 Отговор
    "сменят дизеловия генератор", гледах видеото с него. Няма такова нещо, като дизелов генератор. Има акумулаторна батерия, която се поставя под кръглия капак най-отгоре и се включва в наземен източник на енергия посредством кабел. Данни-напрежение 220 волта, мощност-1500 вата, дължина на кабела за зареждане-100м.

    06:56 11.08.2025

