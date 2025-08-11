„Калашников“ прати на фронта дрон, способен да остане във въздуха 20 дни ВИДЕО

Концернът „Калашников“ праща на фронта в Украйна модернизирания дрон „Квазимачта“, който може да остане във въздуха 20 дни.

Това съобщи пред ТАСС Леонид Рокеах, директор по износа на дронове и баржиращи боеприпаси в концерна „Калашников“.

„Той оже да виси във въздуха до 500 часа, не е необходимо да работи непрекъснато. Като правило работи 24 часа. Тоест, виси, спускат го, проверяват дали всичко е наред, сменят дизеловия генератор или нещо друго“, каза той, уточнявайки, че модернизираният дрон се използва в зоната на бойните действия.

Рокеах добави, че дронът е винаги активен. Захранването и информацията се предават по проводник. Задачите му включват защита на периметъра или обект. Може да се използва и за граждански цели, например за наблюдение по време на масови събития.

Системата за повдигане на оборудване "Квазимачта" е предназначена за дългосрочна работа на електронно оборудване (полезен товар) на високопланова платформа за полет и повдигане, представляваща безпилотен летателен апарат от типа „коптер“.

"Квазимачта" осигурява денонощно видеонаблюдение в оптичния и инфрачервения диапазон с възможност за предаване на информация към наземните терминали в реално време. В случай на прекъсване на захранването от наземния източник, дронът извършва безопасно кацане.

Обновена, по-мощна лазерна инсталация (лъчемет), създадена в рамките на проекта „Щаб“, успешно е преминала стендови тестове, съобщи пред РИА Новости генералният директор на компанията-разработчик, пожелал анонимност.

„Сглобихме нова, по-мощна инсталация, използвайки, по-специално, нова леща, и я тествахме в нашата лаборатория. Изгорихме стоманени листове и различни образци на крила на чуждестранни дронове с лазерен лъч“, каза източникът.

В резултат на това, както отбеляза ръководителят на компанията, на разстояние от 50 метра беше възможно да се изгори крило на дрон за 0,1 секунди и стоманен лист с дебелина 10 милиметра, което е „15 пъти по-бързо от предишните тестове“.

Според него тестовете са показали, че развитието на новата установка върви в правилната посока.

„Успешно проведохме стендови тестове на разстояние от 50 метра: увеличихме мощността, намалихме размера на горящото петно, увеличихме скоростта 15 пъти, тоест направихме лазерния лъч по-концентриран. Разбираме, че се движим в правилната посока, знаем каква енергия ни е необходима“, каза изпълнителният директор.

Той каза, че следващият етап ще бъде тестване на лъчевия пистолет Posok на по-голям обхват.

По-рано директорът на компанията разработчик заяви пред РИА Новости за създаването на лазерен „лъчев пистолет“ като част от проекта Posok за защита на тилови съоръжения от FPV дронове. Приоритетната цел е украинският дрон „Лютий“, който трябва да бъде „изгорен с лазер“ на разстояние от 1,5 хиляди метра, отбеляза той.

По-късни тестове показали, че лазерната инсталация, използвайки насочен лъч, е поразила двигателя на симулиран вражески дрон за 0,2 секунди. Демонстрацията в присъствието на журналисти беше проведена на разстояние от 500 метра.