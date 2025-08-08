Новини
Вицепрезидентът на Тръмп: Президентът беше пределно ясен! Нямаме никакво намерение да признаваме палестинска държава

8 Август, 2025 21:05 724 22

Не зная какво означава наистина да се признае палестинска държава, предвид липсата на функциониращо правителство там, заяви още Ванс пред журналисти

Вицепрезидентът на Тръмп: Президентът беше пределно ясен! Нямаме никакво намерение да признаваме палестинска държава - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че страната му не възнамерява да признае палестинска държава - въпрос, който той обсъди с британския външен министър Дейвид Лами на днешната им среща, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Нямаме планове да признаем палестинска държава. Не зная какво означава наистина да се признае палестинска държава, предвид липсата на функциониращо правителство там", каза Ванс пред журналисти.

Той добави, че американският президент Доналд Тръмп "е бил пределно ясен за целите си, за това което иска да постигне в Близкия изток, и ще продължи да го прави".

Ванс, който е на частно посещение във Великобритания, се срещна в началото на визитата си в страната с Лами в резиденцията "Чивнинг хаус", Южна Англия.

По-рано Ванс обвиняваше Великобритания в отстъпление от демократичните ценности, но днес изрази по-позитивна позиция и говори за своята "любов" към тази страна, добавя Пи Ей Мидия/ДПА. Американският вицепрезидент похвали своя "добър приятел" Лами и заяви, че Великобритания и САЩ трябва да работят заедно, за да "осигурят повече мир" в света, понеже и двете страни "имат много общо".

Ванс ясно заяви, че има различия в позициите на Вашингтон и Лондон относно подхода към войната и хуманитарната криза в Газа. Той отбеляза, че и двете страни искат да "решат този проблем", но добави, че "може да има някои разногласия как точно да се постигне целта". "Днес ще говорим за това", подчерта Ванс.

Ванс и Лами казаха, че са изградили лична връзка и че са се сближили, понеже и двамата са имали трудно детство и също така изповядват християнската вяра.

"Дейвид стана мой добър приятел и затова е чудесно да прекарам известно време тук с него [...] Вие бяхте много, много любезен домакин за мен и цялото семейство", обърна се Ванс към Лами.

Запитан за критиките, които по-рано е отправял към Обединеното кралство по въпроси като свободата на словото, Ванс отговори, че думите му са се отнасяли към "целия колективен Запад".

През февруари вицепрезидентът каза, че "отстъплението от правата на съвестта поставя под заплаха основните свободи на религиозните британци". Тогава Ванс разкритикува и британски законови разпоредби за изграждането на "буферни зони" около клиниките за аборти. Целта на тези зони бе да се ограничават протестите около този тип медицински заведения.

Докато Обединеното кралство и Франция ръководеха европейските усилия за постигане на мирно споразумение между Украйна и Русия, Ванс изрази съмнения в равнището на сигурност, което може да бъде предложено от "случайна държава, която не е водила война от 30 или 40 години". По-късно вицепрезидентът отрече изказването му да е било адресирано към Великобритания или към Франция.

"Изразих загриженост относно свободата на словото в САЩ", каза днес Ванс. "Смятам, че целият колективен Запад, трансатлантическите отношения, нашите съюзници от НАТО, със сигурност и САЩ при управлението на Байдън, се почувстваха твърде комфортно да налагат цензура, вместо да се ангажират с разнообразни мнения."

"Това е моето виждане. Очевидно е, че съм изразил някои опасения и критики към нашите приятели от тази страна на Атлантическия океан, но това, което казвам на хората в Англия или на всеки друг и на Дейвид, е, че много от нещата, за които най-силно се притеснявам, се случваха в САЩ между 2020 и 2024 г.". "Просто не искам други държави да ни последват по този, според мен много мрачен път под управлението на Байдън", добави Ванс.

Лами от своя страна отбеляза, че "съгласието и различието" в политическите дебати са част от "радостта да живееш в демокрация като британската". "Но, знаете ли, има области, в които всъщност имаме общи опасения", продължи британският външен министър. Той даде за пример ситуацията, в която се намират работещите хора, и проблемите, свързани с нелегалната имиграция.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всеки ден всеки час

    4 7 Отговор
    Всеки ден всеки час бащата на някаква Саяна занимава хората по всички телевизии с някаква Саяна. Омръзна ни да му гледаме оскубаните вежди.

    Коментиран от #11, #15

    21:08 08.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Скапани нацисти и подлоги на ционисти

    14 2 Отговор
    Мястото ви е в МНС за съучастие в геноцид и военни престъпления, ядрен тероризъм и престъпления срещу човечеството. Това не е политика а демонстрация на липса на морал и разум

    21:10 08.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 За съжаление

    9 0 Отговор
    Всичко което ни говореха по времето на Живков и социализма за САЩ и Запада се оказа истина на 100%.

    Коментиран от #13

    21:18 08.08.2025

  • 6 Няма как да я признаят

    0 6 Отговор
    Путин подкукороса Хамас да нападнат Израел за да отвлече вниманието на света от Украйна!

    Коментиран от #8

    21:23 08.08.2025

  • 7 Няма държава

    7 1 Отговор
    Която когато е била призната да е имала функциониращо правителство. Джей Ди Ванс принципно е едно неграмотно момче и няма как да го знае за съжаление. А относно израза че искали да "решат този проблем" се свежда до нещо много гнусно и престъпно и на практика се казва геноцид. Позор за САЩ , позор за лидерите на западният свят.

    21:25 08.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Аз, Който ще те ...

    1 0 Отговор
    И, да признаете и да не признаете, ТРЯБВА ДА СЕ ДОСЕТИТЕ, впрочем вие знаете, но не ви се вярва, КАКВО последва от тук на сетне!

    21:28 08.08.2025

  • 10 Покъртително

    5 0 Отговор
    (Американският вицепрезидент похвали своя "добър приятел" Лами и заяви, че Великобритания и САЩ трябва да работят заедно, за да "осигурят повече мир" в света, понеже и двете страни "имат много общо".) Сякаш четем стенограмите на Хитлер и Бенито Мусолини

    21:28 08.08.2025

  • 11 Роберт ДеНиро жега

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Всеки ден всеки час":

    Е ако не е той ще е Деборка чалгарката

    21:31 08.08.2025

  • 12 Ъхъъъъъ....

    3 1 Отговор
    Геноцида, тероризма, нацизма и военните престъпления били видиш ли част от "радостта да живееш в демокрация като британската и американската".... само са пропуснали и израелската да добяват и картинката щеше да е пълна

    21:34 08.08.2025

  • 13 ГатЮ

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "За съжаление":

    На колко години си? Помисли пак, помниш какво са казали приеди толкова години?

    21:39 08.08.2025

  • 14 Закъсали са го здраво!

    1 0 Отговор
    Мразят руснаците и китайците, бомбардират персите, ритат индийците, заплашват бразилците и латиноамериканците, газят арабите, цакат европейците, когато започне втората гражданска война, кой ще им помага?

    21:45 08.08.2025

  • 15 Неукио,

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Всеки ден всеки час":

    Саяна е марка млечни продукти, а ако имаш в предвид Сияна, много лошо си риташ кармата!

    21:46 08.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 вицепрезидент Джей Ди Ванс

    1 0 Отговор
    Е сламен човек който не си струва да се обсъжда. Първосигнален елементарен и доказано неграмотен човек е. Виж обаче британския външен министър Дейвид Лами си заслужава да се коментира за да се види колко подъл, лъжлив и двуезичен е и ще цитирам едно интервю пред Гардиън. Че статията е: Лами е „отвратен“ от нападенията на Израел срещу гладуващите палестинци и заплашва с нови санкции
    .
    Министърът на външните работи заяви, че дълбоко съжалява, че Обединеното кралство няма правомощия да сложи край на войната и твърди, че оръжията му не се използват в Гааза. Британският външен министър заяви, че е „ужасен, отвратен“ от „гротескните“ нападения срещу гладуващи палестинци, търсещи храна, от страна на израелските военни, заявявайки, че ще има допълнителни санкции, ако войната не приключи скоро.

    21:49 08.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Че статията е:

    0 0 Отговор
    В предаването „Тудей“ на BBC Radio 4, Дейвид Лами заяви, че дълбоко съжалява, че не е в едностранните правомощия на Обединеното кралство да сложи край на войната и настоя, въпреки критиките от правозащитни организации, че няма издадени от Обединеното кралство лицензи за оръжие, които биха могли да бъдат използвани в Гааза, и че разузнавателните полети на Кралските военновъздушни сили не споделят разузнавателна информация с израелските военни. Обединеното кралство се присъедини към 27 други държави, включително Австралия, Канада и Франция, в осъждането на Израел за лишаването на палестинците от „човешко достойнство“

    21:51 08.08.2025

  • 20 Че статията е:

    0 0 Отговор
    Правозащитни организации, включително Amnesty International, нарекоха изявлението „празни думи“ и заявиха, че целият износ на оръжие трябва да бъде спрян, независимо дали е пряк или непряк, включително компоненти за изтребители F-35. На въпроса защо все още има над 300 действащи лиценза, Лами отговори: „Преустановихме продажбите на оръжия, които могат да бъдат използвани в Гааза . Убеден съм, че по никакъв начин не сме съучастници в нарушение на международното хуманитарно право. Това е трезвото задължение, което поемам като външен министър.“
    Лами каза, че Обединеното кралство не може самостоятелно да сложи край на войната. „Иска ми се да можехме, но истината е... ние не сме в състояние да направим това, точно както Обединеното кралство. Трябва да работим в партньорство със съюзниците си, това сме правили. И се страхувам, че ако не видим края на тази война, ще има още действия.“..

    21:53 08.08.2025

  • 21 Че статията е:

    0 0 Отговор
    На въпроса дали полети на Кралските военновъздушни сили, прелитащи над Гааза, споделят информация, за да помогнат на Израел да води войната, Лами отговори: „Не... Ние не помагаме и би било съвсем погрешно британското правителство да съдейства за воденето на тази война в Гааза. Ние не правим това. Аз никога не бих направил това.“...

    21:54 08.08.2025

  • 22 Че статията е:

    0 0 Отговор
    „Това не са думи, които обикновено се използват от външен министър, опитващ се да бъде дипломатичен, но когато видите невинни деца, които протягат ръка за храна, и ги видите застреляни и убити по начина, по който видяхме през последните няколко дни, разбира се, Великобритания трябва да го разкрие“, каза той.
    "Ще продължим да оказваме натиск, ще продължим да действаме, ще продължим да призоваваме израелското правителство да се вслуша в 83% от обществеността, която ги призовава сега да преминат към прекратяване на огъня, за да могат заложниците да излязат.“
    На въпрос от предаването „Добро утро, Великобритания“ по ITV какво още планира да направи, ако Израел не се съгласи да прекрати конфликта, Лами отговори: „Ами, ние обявихме редица санкции през последните няколко месеца.“
    „Ще има още, очевидно, и ние продължаваме да обмисляме всички тези варианти, ако не видим промяна в поведението и страданието, което наблюдаваме, не приключи.“....

    21:56 08.08.2025

