Вицепрезидентът на Тръмп: Президентът беше пределно ясен! Нямаме никакво намерение да признаваме палестинска държава

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че страната му не възнамерява да признае палестинска държава - въпрос, който той обсъди с британския външен министър Дейвид Лами на днешната им среща, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Нямаме планове да признаем палестинска държава. Не зная какво означава наистина да се признае палестинска държава, предвид липсата на функциониращо правителство там", каза Ванс пред журналисти.

Той добави, че американският президент Доналд Тръмп "е бил пределно ясен за целите си, за това което иска да постигне в Близкия изток, и ще продължи да го прави".

Ванс, който е на частно посещение във Великобритания, се срещна в началото на визитата си в страната с Лами в резиденцията "Чивнинг хаус", Южна Англия.

По-рано Ванс обвиняваше Великобритания в отстъпление от демократичните ценности, но днес изрази по-позитивна позиция и говори за своята "любов" към тази страна, добавя Пи Ей Мидия/ДПА. Американският вицепрезидент похвали своя "добър приятел" Лами и заяви, че Великобритания и САЩ трябва да работят заедно, за да "осигурят повече мир" в света, понеже и двете страни "имат много общо".

Ванс ясно заяви, че има различия в позициите на Вашингтон и Лондон относно подхода към войната и хуманитарната криза в Газа. Той отбеляза, че и двете страни искат да "решат този проблем", но добави, че "може да има някои разногласия как точно да се постигне целта". "Днес ще говорим за това", подчерта Ванс.

Ванс и Лами казаха, че са изградили лична връзка и че са се сближили, понеже и двамата са имали трудно детство и също така изповядват християнската вяра.

"Дейвид стана мой добър приятел и затова е чудесно да прекарам известно време тук с него [...] Вие бяхте много, много любезен домакин за мен и цялото семейство", обърна се Ванс към Лами.

Запитан за критиките, които по-рано е отправял към Обединеното кралство по въпроси като свободата на словото, Ванс отговори, че думите му са се отнасяли към "целия колективен Запад".

През февруари вицепрезидентът каза, че "отстъплението от правата на съвестта поставя под заплаха основните свободи на религиозните британци". Тогава Ванс разкритикува и британски законови разпоредби за изграждането на "буферни зони" около клиниките за аборти. Целта на тези зони бе да се ограничават протестите около този тип медицински заведения.

Докато Обединеното кралство и Франция ръководеха европейските усилия за постигане на мирно споразумение между Украйна и Русия, Ванс изрази съмнения в равнището на сигурност, което може да бъде предложено от "случайна държава, която не е водила война от 30 или 40 години". По-късно вицепрезидентът отрече изказването му да е било адресирано към Великобритания или към Франция.

"Изразих загриженост относно свободата на словото в САЩ", каза днес Ванс. "Смятам, че целият колективен Запад, трансатлантическите отношения, нашите съюзници от НАТО, със сигурност и САЩ при управлението на Байдън, се почувстваха твърде комфортно да налагат цензура, вместо да се ангажират с разнообразни мнения."

"Това е моето виждане. Очевидно е, че съм изразил някои опасения и критики към нашите приятели от тази страна на Атлантическия океан, но това, което казвам на хората в Англия или на всеки друг и на Дейвид, е, че много от нещата, за които най-силно се притеснявам, се случваха в САЩ между 2020 и 2024 г.". "Просто не искам други държави да ни последват по този, според мен много мрачен път под управлението на Байдън", добави Ванс.

Лами от своя страна отбеляза, че "съгласието и различието" в политическите дебати са част от "радостта да живееш в демокрация като британската". "Но, знаете ли, има области, в които всъщност имаме общи опасения", продължи британският външен министър. Той даде за пример ситуацията, в която се намират работещите хора, и проблемите, свързани с нелегалната имиграция.