Вицепрезидентът на Тръмп: Президентът беше пределно ясен! Нямаме никакво намерение да признаваме палестинска държава

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че страната му не възнамерява да признае палестинска държава - въпрос, който той обсъди с британския външен министър Дейвид Лами на днешната им среща, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Нямаме планове да признаем палестинска държава. Не зная какво означава наистина да се признае палестинска държава, предвид липсата на функциониращо правителство там", каза Ванс пред журналисти.
Той добави, че американският президент Доналд Тръмп "е бил пределно ясен за целите си, за това което иска да постигне в Близкия изток, и ще продължи да го прави".
Ванс, който е на частно посещение във Великобритания, се срещна в началото на визитата си в страната с Лами в резиденцията "Чивнинг хаус", Южна Англия.
По-рано Ванс обвиняваше Великобритания в отстъпление от демократичните ценности, но днес изрази по-позитивна позиция и говори за своята "любов" към тази страна, добавя Пи Ей Мидия/ДПА. Американският вицепрезидент похвали своя "добър приятел" Лами и заяви, че Великобритания и САЩ трябва да работят заедно, за да "осигурят повече мир" в света, понеже и двете страни "имат много общо".
Ванс ясно заяви, че има различия в позициите на Вашингтон и Лондон относно подхода към войната и хуманитарната криза в Газа. Той отбеляза, че и двете страни искат да "решат този проблем", но добави, че "може да има някои разногласия как точно да се постигне целта". "Днес ще говорим за това", подчерта Ванс.
Ванс и Лами казаха, че са изградили лична връзка и че са се сближили, понеже и двамата са имали трудно детство и също така изповядват християнската вяра.
"Дейвид стана мой добър приятел и затова е чудесно да прекарам известно време тук с него [...] Вие бяхте много, много любезен домакин за мен и цялото семейство", обърна се Ванс към Лами.
Запитан за критиките, които по-рано е отправял към Обединеното кралство по въпроси като свободата на словото, Ванс отговори, че думите му са се отнасяли към "целия колективен Запад".
През февруари вицепрезидентът каза, че "отстъплението от правата на съвестта поставя под заплаха основните свободи на религиозните британци". Тогава Ванс разкритикува и британски законови разпоредби за изграждането на "буферни зони" около клиниките за аборти. Целта на тези зони бе да се ограничават протестите около този тип медицински заведения.
Докато Обединеното кралство и Франция ръководеха европейските усилия за постигане на мирно споразумение между Украйна и Русия, Ванс изрази съмнения в равнището на сигурност, което може да бъде предложено от "случайна държава, която не е водила война от 30 или 40 години". По-късно вицепрезидентът отрече изказването му да е било адресирано към Великобритания или към Франция.
"Изразих загриженост относно свободата на словото в САЩ", каза днес Ванс. "Смятам, че целият колективен Запад, трансатлантическите отношения, нашите съюзници от НАТО, със сигурност и САЩ при управлението на Байдън, се почувстваха твърде комфортно да налагат цензура, вместо да се ангажират с разнообразни мнения."
"Това е моето виждане. Очевидно е, че съм изразил някои опасения и критики към нашите приятели от тази страна на Атлантическия океан, но това, което казвам на хората в Англия или на всеки друг и на Дейвид, е, че много от нещата, за които най-силно се притеснявам, се случваха в САЩ между 2020 и 2024 г.". "Просто не искам други държави да ни последват по този, според мен много мрачен път под управлението на Байдън", добави Ванс.
Лами от своя страна отбеляза, че "съгласието и различието" в политическите дебати са част от "радостта да живееш в демокрация като британската". "Но, знаете ли, има области, в които всъщност имаме общи опасения", продължи британският външен министър. Той даде за пример ситуацията, в която се намират работещите хора, и проблемите, свързани с нелегалната имиграция.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Всеки ден всеки час
Коментиран от #11, #15
21:08 08.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Скапани нацисти и подлоги на ционисти
21:10 08.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 За съжаление
Коментиран от #13
21:18 08.08.2025
6 Няма как да я признаят
Коментиран от #8
21:23 08.08.2025
7 Няма държава
21:25 08.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Аз, Който ще те ...
21:28 08.08.2025
10 Покъртително
21:28 08.08.2025
11 Роберт ДеНиро жега
До коментар #1 от "Всеки ден всеки час":Е ако не е той ще е Деборка чалгарката
21:31 08.08.2025
12 Ъхъъъъъ....
21:34 08.08.2025
13 ГатЮ
До коментар #5 от "За съжаление":На колко години си? Помисли пак, помниш какво са казали приеди толкова години?
21:39 08.08.2025
14 Закъсали са го здраво!
21:45 08.08.2025
15 Неукио,
До коментар #1 от "Всеки ден всеки час":Саяна е марка млечни продукти, а ако имаш в предвид Сияна, много лошо си риташ кармата!
21:46 08.08.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 вицепрезидент Джей Ди Ванс
.
Министърът на външните работи заяви, че дълбоко съжалява, че Обединеното кралство няма правомощия да сложи край на войната и твърди, че оръжията му не се използват в Гааза. Британският външен министър заяви, че е „ужасен, отвратен“ от „гротескните“ нападения срещу гладуващи палестинци, търсещи храна, от страна на израелските военни, заявявайки, че ще има допълнителни санкции, ако войната не приключи скоро.
21:49 08.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Че статията е:
21:51 08.08.2025
20 Че статията е:
Лами каза, че Обединеното кралство не може самостоятелно да сложи край на войната. „Иска ми се да можехме, но истината е... ние не сме в състояние да направим това, точно както Обединеното кралство. Трябва да работим в партньорство със съюзниците си, това сме правили. И се страхувам, че ако не видим края на тази война, ще има още действия.“..
21:53 08.08.2025
21 Че статията е:
21:54 08.08.2025
22 Че статията е:
"Ще продължим да оказваме натиск, ще продължим да действаме, ще продължим да призоваваме израелското правителство да се вслуша в 83% от обществеността, която ги призовава сега да преминат към прекратяване на огъня, за да могат заложниците да излязат.“
На въпрос от предаването „Добро утро, Великобритания“ по ITV какво още планира да направи, ако Израел не се съгласи да прекрати конфликта, Лами отговори: „Ами, ние обявихме редица санкции през последните няколко месеца.“
„Ще има още, очевидно, и ние продължаваме да обмисляме всички тези варианти, ако не видим промяна в поведението и страданието, което наблюдаваме, не приключи.“....
21:56 08.08.2025