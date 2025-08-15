Новини
Свят »
Украйна »
Украинската армия удари с дронове ключово руско пристанище в Астрахан
  Тема: Украйна

Украинската армия удари с дронове ключово руско пристанище в Астрахан

15 Август, 2025 21:53 1 193 34

  • астрахан-
  • русия-
  • украйна-
  • дронове-
  • ракети

Атакуваните пристанищни съоръжения се намират на повече от 800 километра от територията на Украйна

Украинската армия удари с дронове ключово руско пристанище в Астрахан - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинската армия атакува с бойни дронове пристанище на руския град Астрахан в делтата на река Волга, близо до Каспийско море, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"В резултат на отблъскването на атаките отломки от свален дрон повредиха кораб", заяви днес губернаторът на Астраханска област Игор Бабушкин в "Телеграм".

Той допълни, че всички дронове са били отблъснати и инфраструктурата на пристанището не е била повредена, както и че няма жертви и ранени.

Атакуваните пристанищни съоръжения се намират на повече от 800 километра от територията на Украйна.

"Това съоръжение се използва от руския агресор като важен логистичен център за доставка на военно оборудване от Иран", обясни украинският генерален щаб в "Телеграм", оправдавайки атаката.

Кораб, превозващ части за бойни дронове "Шахед" и боеприпаси от Иран, е бил повреден.

Ръководителят на украинската президентска канцелария Андрий Ермак също коментира атаката.

"Ако има намерение да се транспортират части за оръжия и дронове, които убиват украинци, тогава не бива да се учудваме, ако това транспортно средство започне да потъва“, написа той в "Телеграм".

Ермак публикува и снимка, на която се вижда повреденият кораб.

Украйна, която се защитава от пълномащабна руска инвазия от почти три години и половина, често атакува цели дълбоко в руска територия, посочва ДПА.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Николова , София

    8 8 Отговор
    Козлодуй ,туЙ в кой филм е ..бате ???

    21:55 15.08.2025

  • 2 Ами

    12 12 Отговор
    Удряйте по Мацква, както те удрят по Киев. Око за око.

    Коментиран от #25

    21:58 15.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Отиде при рибките

    10 7 Отговор
    Голям кораб с шахеди потъна. Е.а му се майката.

    22:01 15.08.2025

  • 7 Яшар

    3 3 Отговор
    Бат Анатоли ..късно е . Почивен ден е но Утре сме на село

    22:01 15.08.2025

  • 8 И Киев е Руски

    12 11 Отговор
    Има много причини, поради които Русия насочи вниманието си към Украйна. За НАТО беше провокативно да продължи да се разширява след 1991 г. НАТО е военен съюз, създаден с една цел: да защитава Западна Европа от Варшавския договор. Варшавският договор се разпадна: НАТО не се разпадна. И когато Русия посочи това. Джеймс Бейкър им каза през 1991 г., че НАТО няма да се разшири „нито сантиметър" на изток. Едва през 90-те години разширяването стана много повече от сантиметър. НАТО просто продължи да става все по-голямо и по-голямо.

    Коментиран от #15, #28, #30, #31

    22:01 15.08.2025

  • 9 Аз съм веган

    12 8 Отговор
    Бензиностанцията нема къде да паркира продънения си флот. Смех.

    Коментиран от #17

    22:02 15.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 гост

    6 7 Отговор
    Киевската хунта удря по граждански обекти "ОТИ БОРИ СЕ ЗА ТРАЕН И СПРАВЕДЛИВ МИР" и чака Путин да се смили! Хвалете се, хвалете се, а после да няма сълзи и сополи!

    Коментиран от #14

    22:03 15.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 И Киев е Руски

    6 6 Отговор
    Що се отнася до образованието, в големи части на Лондон не можете да изпратите децата си на училище, защото вече не говорят английски. Или в часовете по история ги учат да мразят страната и наследството си и да се срамуват от всичко, което родителите им са уважавали.

    Цялата страна е обезпокоена от миграцията. „Таймс" започна да публикува данни за ужасяващо непропорционалния брой сексуални посегателства, извършени от чужденци, мигранти. Цифрите са потресаващи. След това са „педофилските банди", масовите изнасилвания на английски момичета от чуждестранни изнасилвачи от морално изостанали култури, които ние сме подкрепяли и приютявали с години.

    Коментиран от #19

    22:04 15.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Веднага се хващат руските лъжи

    7 6 Отговор

    До коментар #8 от "И Киев е Руски":

    "НАТО е военен съюз, създаден с една цел: да защитава Западна Европа от Варшавския договор" твърдиш. Но НАТО е създадено доста преди варшавския договор, малоумник. 🤣🤣🤣 Разбра ли какво имам предвид. Съмнявам се, руски чвор.

    22:05 15.08.2025

  • 16 Ти да видиш

    5 2 Отговор
    Укрите се опитват да "помогнат" на преговорите. ;)

    22:06 15.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хахахаха

    4 4 Отговор

    До коментар #13 от "И Киев е Руски":

    "Варшавският договор е военнополитически съюз на социалистическите страни в Европа, подписан на 14 май 1955 г. във Варшава. Той е отговор на източния блок на създадения през 1949 г.Северноатлантически пакт (НАТО) " Значи не НАТО е създадено в отговор на варшавския договор за а точно обратното. Затова агресивният диктаторски договор се разпадна, а НАТО, което е съюз за отбрана и сигурност продължава и ще продължава да съществува. Откъде ви намира Митрофанова такива патрави.

    Коментиран от #26

    22:10 15.08.2025

  • 20 След толкова лъжи

    1 5 Отговор
    и на живо да го видя няма да повярвам.

    22:12 15.08.2025

  • 21 Архимандрисандрит Бибиян

    4 3 Отговор
    Татароменгяните край Покровск напредват бърже към лагера за пленици

    Коментиран от #24

    22:13 15.08.2025

  • 22 НИЕ

    1 5 Отговор
    Водини Путине! Следвамете и чакаме сигнал!!!

    22:14 15.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 БАБИКЯНЧО

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    МАМИН
    АМА ОСВЕН БЕСАРАБСКИЯТ ФРОНТ ИМА И ДРУГИ
    И КЛИПЧЕТА ИМА БАБИКЯНЧО
    И КАРТИ ИМА УКРАИНСКИ БАБИКЯНЧО
    И АМЕРИКАНСКИ МИЛО
    АМА В СЪЩНОСТ НЕДЕЙ
    ЩА ЗЕМИШ ДА СА ГЪТНЕШ ОТ ЗЛОБА И БЕЗСИЛИЕ

    22:18 15.08.2025

  • 25 Баламата

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ами":

    Въпроса е дали руснака знае,че там е имало дронове.Все едно ти да пратиш дрон в Берлин

    22:22 15.08.2025

  • 26 ТИ ЧЕТЕШ ЛИ ТОВА

    1 4 Отговор

    До коментар #19 от "Хахахаха":

    КОЕТО ПИШЕШ БЕ ДЕБИЛ
    НАТО Е СЪЗДАДЕН ПРЕДИ ВАРШАВСКИЯТ ДОГОВОР
    И ЗА ОТБРАНА ОТ КВО Е СЪЗДАДЕНО НАТО КАТО ОЩЕ НЕ Е ИМАЛО ВАРШАВСКИ ДОГОВОР
    АМА КВО ЗНАЧЕНИЕ ИМА ТОВА ЗА МАЛОУМ.....НИК КАТО ТЕБЕ

    22:23 15.08.2025

  • 27 Уни жени ята за Пи.. Дор мог учая

    2 0 Отговор
    И цаливащия КУ. ..Рана пеДОФил са безкрайни
    Ааасаахахаааа
    3..дня...
    Ааасаахахаааа

    22:25 15.08.2025

  • 28 Мдаа

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "И Киев е Руски":

    НАТО 4 април 1949 г. Варшавски договор 14 май 1955 г. Нещо ти куца историята.

    22:26 15.08.2025

  • 29 Кен ..ЕФА Приключи ..

    3 0 Отговор
    А фюрера пеДОФил СДО... хне
    Скоро
    Хахаха

    22:27 15.08.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Никак не е трудно

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "И Киев е Руски":

    Никак не е трудно да цъкнеш на сайта на НАТО и да прочетеш, че основната и трайна цел на НАТО е да защитава свободата и сигурността на всички свои членове. НАТО прави това чрез политически и военни средства, осигурявайки колективната отбрана на всички съюзници срещу всички заплахи от всички посоки. НАТО се стреми да осигури траен мир в Европа и Северна Америка, основан на общите ценности на страните-членки за индивидуална свобода, демокрация, човешки права и върховенство на закона. Тези споделени ценности обединяват разнообразна група съюзници от двете страни на Атлантика. НАТО въплъщава трансатлантическата връзка между тях, чрез която сигурността на съюзниците в Европа и Северна Америка е неразривно свързана.

    И дума не се обелва за Варшавски договор, Русия и другите ти там мисловни заблуди. Взимай информация от извора и ще си щастлив.

    Коментиран от #34

    22:34 15.08.2025

  • 32 Гориил

    2 2 Отговор
    Този малък кораб с водоизместимост от 10 хиляди тона никога не е превозвал оръжия от Иран. Всички компоненти за дроновете са 100% произведени в Русия.

    Коментиран от #33

    22:52 15.08.2025

  • 33 Копейкин Костя

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Гориил":

    Та нали крепостните създадаха "шахед" и го подариха на братски ислямски Иран, това всеки петолъчник го учи още в първи клас... 😀

    23:01 15.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания