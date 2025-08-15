Украинската армия удари с дронове ключово руско пристанище в Астрахан

Украинската армия атакува с бойни дронове пристанище на руския град Астрахан в делтата на река Волга, близо до Каспийско море, предаде ДПА, цитирана от БТА.
"В резултат на отблъскването на атаките отломки от свален дрон повредиха кораб", заяви днес губернаторът на Астраханска област Игор Бабушкин в "Телеграм".
Той допълни, че всички дронове са били отблъснати и инфраструктурата на пристанището не е била повредена, както и че няма жертви и ранени.
Атакуваните пристанищни съоръжения се намират на повече от 800 километра от територията на Украйна.
"Това съоръжение се използва от руския агресор като важен логистичен център за доставка на военно оборудване от Иран", обясни украинският генерален щаб в "Телеграм", оправдавайки атаката.
Кораб, превозващ части за бойни дронове "Шахед" и боеприпаси от Иран, е бил повреден.
Ръководителят на украинската президентска канцелария Андрий Ермак също коментира атаката.
"Ако има намерение да се транспортират части за оръжия и дронове, които убиват украинци, тогава не бива да се учудваме, ако това транспортно средство започне да потъва“, написа той в "Телеграм".
Ермак публикува и снимка, на която се вижда повреденият кораб.
Украйна, която се защитава от пълномащабна руска инвазия от почти три години и половина, често атакува цели дълбоко в руска територия, посочва ДПА.
1 Николова , София
21:55 15.08.2025
2 Ами
Коментиран от #25
21:58 15.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Отиде при рибките
22:01 15.08.2025
7 Яшар
22:01 15.08.2025
8 И Киев е Руски
Коментиран от #15, #28, #30, #31
22:01 15.08.2025
9 Аз съм веган
Коментиран от #17
22:02 15.08.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 гост
Коментиран от #14
22:03 15.08.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 И Киев е Руски
Цялата страна е обезпокоена от миграцията. „Таймс" започна да публикува данни за ужасяващо непропорционалния брой сексуални посегателства, извършени от чужденци, мигранти. Цифрите са потресаващи. След това са „педофилските банди", масовите изнасилвания на английски момичета от чуждестранни изнасилвачи от морално изостанали култури, които ние сме подкрепяли и приютявали с години.
Коментиран от #19
22:04 15.08.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Веднага се хващат руските лъжи
До коментар #8 от "И Киев е Руски":"НАТО е военен съюз, създаден с една цел: да защитава Западна Европа от Варшавския договор" твърдиш. Но НАТО е създадено доста преди варшавския договор, малоумник. 🤣🤣🤣 Разбра ли какво имам предвид. Съмнявам се, руски чвор.
22:05 15.08.2025
16 Ти да видиш
22:06 15.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Хахахаха
До коментар #13 от "И Киев е Руски":"Варшавският договор е военнополитически съюз на социалистическите страни в Европа, подписан на 14 май 1955 г. във Варшава. Той е отговор на източния блок на създадения през 1949 г.Северноатлантически пакт (НАТО) " Значи не НАТО е създадено в отговор на варшавския договор за а точно обратното. Затова агресивният диктаторски договор се разпадна, а НАТО, което е съюз за отбрана и сигурност продължава и ще продължава да съществува. Откъде ви намира Митрофанова такива патрави.
Коментиран от #26
22:10 15.08.2025
20 След толкова лъжи
22:12 15.08.2025
21 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #24
22:13 15.08.2025
22 НИЕ
22:14 15.08.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 БАБИКЯНЧО
До коментар #21 от "Архимандрисандрит Бибиян":МАМИН
АМА ОСВЕН БЕСАРАБСКИЯТ ФРОНТ ИМА И ДРУГИ
И КЛИПЧЕТА ИМА БАБИКЯНЧО
И КАРТИ ИМА УКРАИНСКИ БАБИКЯНЧО
И АМЕРИКАНСКИ МИЛО
АМА В СЪЩНОСТ НЕДЕЙ
ЩА ЗЕМИШ ДА СА ГЪТНЕШ ОТ ЗЛОБА И БЕЗСИЛИЕ
22:18 15.08.2025
25 Баламата
До коментар #2 от "Ами":Въпроса е дали руснака знае,че там е имало дронове.Все едно ти да пратиш дрон в Берлин
22:22 15.08.2025
26 ТИ ЧЕТЕШ ЛИ ТОВА
До коментар #19 от "Хахахаха":КОЕТО ПИШЕШ БЕ ДЕБИЛ
НАТО Е СЪЗДАДЕН ПРЕДИ ВАРШАВСКИЯТ ДОГОВОР
И ЗА ОТБРАНА ОТ КВО Е СЪЗДАДЕНО НАТО КАТО ОЩЕ НЕ Е ИМАЛО ВАРШАВСКИ ДОГОВОР
АМА КВО ЗНАЧЕНИЕ ИМА ТОВА ЗА МАЛОУМ.....НИК КАТО ТЕБЕ
22:23 15.08.2025
27 Уни жени ята за Пи.. Дор мог учая
Ааасаахахаааа
3..дня...
Ааасаахахаааа
22:25 15.08.2025
28 Мдаа
До коментар #8 от "И Киев е Руски":НАТО 4 април 1949 г. Варшавски договор 14 май 1955 г. Нещо ти куца историята.
22:26 15.08.2025
29 Кен ..ЕФА Приключи ..
Скоро
Хахаха
22:27 15.08.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Никак не е трудно
До коментар #8 от "И Киев е Руски":Никак не е трудно да цъкнеш на сайта на НАТО и да прочетеш, че основната и трайна цел на НАТО е да защитава свободата и сигурността на всички свои членове. НАТО прави това чрез политически и военни средства, осигурявайки колективната отбрана на всички съюзници срещу всички заплахи от всички посоки. НАТО се стреми да осигури траен мир в Европа и Северна Америка, основан на общите ценности на страните-членки за индивидуална свобода, демокрация, човешки права и върховенство на закона. Тези споделени ценности обединяват разнообразна група съюзници от двете страни на Атлантика. НАТО въплъщава трансатлантическата връзка между тях, чрез която сигурността на съюзниците в Европа и Северна Америка е неразривно свързана.
И дума не се обелва за Варшавски договор, Русия и другите ти там мисловни заблуди. Взимай информация от извора и ще си щастлив.
Коментиран от #34
22:34 15.08.2025
32 Гориил
Коментиран от #33
22:52 15.08.2025
33 Копейкин Костя
До коментар #32 от "Гориил":Та нали крепостните създадаха "шахед" и го подариха на братски ислямски Иран, това всеки петолъчник го учи още в първи клас... 😀
23:01 15.08.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.