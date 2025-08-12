ISW: Териториите са основна тема в преговорите на Доналд Тръмп за мир в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази готовност да улесни провеждането на съществени мирни преговори между Русия и Украйна в опит да се постигне траен мир. Тръмп коментира предстоящата на 15 август среща на върха между САЩ и Русия в Аляска, като заяви, че не е негова работа да сключва сделка с руския си колега Владимир Путин за края на войната на Русия в Украйна.

Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).

Тръмп заяви, че "трябва да се сключи сделка както за Русия, така и за Украйна", което предполага, че Съединените щати няма да се стремят към споразумение, посредничено от САЩ и Русия, което би изключило Украйна по време на срещата в Аляска. Той ще уведоми украинския президент Володимир Зеленски и европейските лидери за предстоящата си среща с Путин. Тръмп заяви, че след срещата на върха в Аляска ще има среща между Зеленски и Путин - което предполага, че Съединените щати са заинтересовани от улесняване на съществени мирни преговори, които включват Украйна в преговорите с Русия.

Тръмп сигнализира, че Съединените щати ще се стремят да върнат някои от икономически и стратегически значимите територии на Украйна по време на процеса на мирните преговори. Тръмп отбеляза, че руските сили в момента окупират "някои много важни територии" в Украйна и че Съединените щати ще "се опитат да си върнат част от тази територия за Украйна".

Тръмп не уточни какво смята за "важна" територия, като само бегло отбеляза, че Русия е завзела "до голяма степен океански недвижими имоти" и че Украйна поддържа контрол само над бреговата линия в Одеска област. Споменаването на "важна" територия от страна на Тръмп вероятно се отнася до Запорожка и Херсонска области, предвид обсъжданията му за територия на океана или река и споменаването му за Одеска област. Запорожка и Херсонска области разполагат с изобилие от икономически и стратегически значима земя и предлагат много по-широк достъп до Черно море и река Днепър. Достъпът на Украйна до Черно море е от решаващо значение за значителния експортен пазар на Украйна, особено на селскостопански продукти и минерали.

Украйна е богата и на важни суровини, а директният достъп на Русия до Черно море може да позволи на Русия да получи значителни потоци от приходи, свързани с износа на суровини от Украйна. Достъпът на Украйна до река Днепър и буферната зона около нея е от оперативно значение, защото реката действа като естествена защитима бариера. Позволяването на Русия да поддържа контрол над източния (левия) бряг на Херсонска област би поставило Русия в много по-изгодна позиция за провеждане на офанзивни операции срещу западния (десен) бряг на Херсонска, Николаевска и Одеска области, като се има предвид как настоящите украински позиции по поречието на река Днепър, ако бъдат замразени, биха имали необходимата оперативна дълбочина, за да предотвратят повторно руско нашествие.

Постоянните украински артилерийски и дронови удари в момента пречат на руските сили да натрупат инженерно и мостово оборудване, за да преминат река Днепър в Херсонска област, но бъдещо прекратяване на огъня би предотвратило подобни удари. Запорожка област е домакин и на най-голямата атомна електроцентрала в Европа - Запорожката атомна електроцентрала (ЗАЕЦ) - която е доставяла около една пета от електроенергията на Украйна преди войната, а руските сили окупират съоръжението от март 2022 г.

Администрацията на Тръмп преди това се е опитвала да договори споразумение за осигуряване на съвместен украински и американски контрол над ЗАЕЦ, което Русия изрично отхвърли през пролетта на 2025 г.

Тръмп посочи, че страхът от въздействието на американските санкции срещу Русия и икономическите ѝ партньори е накарал Путин да предложи двустранна среща на върха. Тръмп заяви, че руската икономика "не се справя добре в момента".

Тръмп заяви, че обявяването на 50% мита върху Индия за внос на руски петрол също не помага на руската икономика и "е голям удар" за страните, които купуват руски петрол. Тръмп заяви, че е "готов" да въведе много по-значителни икономически ограничения, но че Тръмп "е получил обаждане, с което руските представители биха искали да се срещнат". Тръмп правилно посочи, че руската икономика е пасив, който Съединените щати, Европа и Украйна могат да използват, за да намалят способността на Русия да продължи войната си в Украйна. Путин отдавна поддържа теория за победата, която се основава на предположението, че Русия може да надживее Украйна и Запада, включително като разчита на руските партньори, за да поддържа руската икономика и военна машина.

ISW продължава да оценява, че силните икономически мерки на САЩ и други западни страни срещу Русия, в съчетание с навременна и достатъчна западна военна помощ за Украйна, могат да позволят на Украйна да нанесе по-сериозни загуби на бойното поле на Русия и по този начин да оспори теорията за победата на Путин.

Украйна продължи кампанията си за удари с дронове на далечен обсег срещу руската отбранителна промишлена инфраструктура в нощта на 10 срещу 11 август.

Украинският телевизионен оператор "Суспилне" съобщи, че източници от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) са заявили, че украинските сили са извършили удар с дрон на далечен обсег срещу Арзамаския инструментален завод в Арзамас, Нижегородска област, който произвежда компоненти за ракети Х-32 и Х-101.

Геолокирана снимка показва щети по сграда в завода, а кадри показват пожар в сградата.