Внезапно почина бивш изпълнителен директор на голяма руска компания за торове

12 Август, 2025 14:37 1 116 16

Дмитрий Осипов управляваше "Уралкалий" от 2013 до 2020 години

Внезапно почина бивш изпълнителен директор на голяма руска компания за торове - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Бившият изпълнителен директор на ПАО „Уралкалий“ и бивш депутат от Законодателното събрание на Пермския край Дмитрий Осипов почина на 59-годишна възраст.

Осипов беше изпълнителен директор на ПАО „Уралкалий“ от 2013 до 2020 г., а също така беше член на борда на Международната асоциация за торове (IFA), посвети повече от 20 години на развитието на индустрията. "Уралкалий" е руски производител и износител на калиеви торове. Активите на компанията се състоят от 5 мини и 7 рудообогатителни фабрики, разположени в градовете Березники и Соликамск. В компанията работят около 12 000 души.

Познанията му за химическата промишленост, богатият му опит в организирането на производствени дейности и владеенето на съвременни управленски технологии му позволиха да изведе компанията на качествено ново ниво на развитие.“ „Неговата стратегическа визия и способност да предвижда перспективите за развитие на индустрията позволиха на компанията не само да поддържа производствения си капацитет в трудни икономически условия, но и да овладее производството на нови видове продукти и да създаде допълнителни работни места“, отбелязаха от компанията, добавяйки, че Осипов участва в благотворителни проекти, подкрепя образователни, здравни и спортни институции.

Роден е през 1966 г. Завършва Факултета по радиофизика и кибернетика на Горкиевския държавен университет. От средата на 90-те години заема ръководни позиции в големи химически компании: OJSC „Химпром“ (Волгоград), OJSC „Сибур-Химпром“, от 2005 до 2007 г. е генерален директор на OJSC „Кирово-Чепецкий химически завод“, до 2011 г. ръководи OJSC „UCC Уралхим“, от 2011 до 2013 г. е заместник-председател на Съвета на директорите на OJSC „UCC Уралхим“. От декември 2013 г. до декември 2020 г. Осипов е генерален директор на OJSC. Уралкалий, а през януари 2021 г. става генерален директор на ПАО „Корпорация ВСМПО-АВИСМА“.

Осипов е бил депутат в Законодателното събрание на Пермския край. За значителния си принос към социално-икономическото развитие на региона е награден с благодарствено писмо от президента на Руската федерация, медал „За заслуги към Пермския край“ и благодарствено писмо от Комисията по икономическа политика, промишленост, иновативно развитие и предприемачество на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 град КОЗЛОДУЙ

    5 5 Отговор
    дано да се оправи скоро човека

    14:39 12.08.2025

  • 2 гост

    18 3 Отговор
    Сигурно е паднал от някой прозорец

    14:39 12.08.2025

  • 3 Болнав

    8 4 Отговор
    вид има на снимката .

    Коментиран от #8

    14:42 12.08.2025

  • 4 Факрус

    19 6 Отговор
    Падането от прозорци, в руската коч и на е държавна политика!

    Коментиран от #5

    14:44 12.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 нищо ново

    12 5 Отговор
    един по един си заминават. руснаците се топят и изчезват като сняг през юни.

    14:48 12.08.2025

  • 7 Не пише

    11 3 Отговор
    От кой етаж е паднал

    14:53 12.08.2025

  • 8 Вярно е.

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Болнав":

    Даже тенът на кожата му е зеленикав.

    14:53 12.08.2025

  • 9 Архимандрисандрит Бибиян

    2 3 Отговор
    Фнезапно е налапал на потника ръкавът! Сътбиностно наказание по рождение е да се родиш у Татароменгянската пфедерация!

    14:54 12.08.2025

  • 10 мдаааа

    4 2 Отговор
    Тия не се научиха , че балконинг прави само белИ ..

    15:03 12.08.2025

  • 11 Новичокът

    4 1 Отговор
    И той идва внезапно .

    И удавяне във ваната
    Винаги е внезапно в Руската Кочина.

    15:11 12.08.2025

  • 12 Краснов

    2 0 Отговор
    Само питам,бе:
    Какво е съотношението на починалите в Русия
    от естественна смърт и починалите от други причини

    15:12 12.08.2025

  • 13 Сигурно

    3 0 Отговор
    Е паднал от първият етаж.

    Но във Мускалието
    Даже и от стол да паднеш ,..
    Умираш.

    15:14 12.08.2025

  • 14 Добролюбов

    3 0 Отговор
    Май,май в РАссия бизнесът е опасна професия
    Явно експорприяцията на частната собственост
    става с отнемане на имуществото след като "неть
    человек и неть проблемь.

    15:17 12.08.2025

  • 15 Така навремето и цар Борис Трети,

    3 0 Отговор
    след посещение в съветското посолство през 1943 г. се помина скоропостижно! Руснаците са отровители и убийци, в кръвта им е!

    15:19 12.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

