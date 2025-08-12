Внезапно почина бивш изпълнителен директор на голяма руска компания за торове

Бившият изпълнителен директор на ПАО „Уралкалий“ и бивш депутат от Законодателното събрание на Пермския край Дмитрий Осипов почина на 59-годишна възраст.

Осипов беше изпълнителен директор на ПАО „Уралкалий“ от 2013 до 2020 г., а също така беше член на борда на Международната асоциация за торове (IFA), посвети повече от 20 години на развитието на индустрията. "Уралкалий" е руски производител и износител на калиеви торове. Активите на компанията се състоят от 5 мини и 7 рудообогатителни фабрики, разположени в градовете Березники и Соликамск. В компанията работят около 12 000 души.

„Познанията му за химическата промишленост, богатият му опит в организирането на производствени дейности и владеенето на съвременни управленски технологии му позволиха да изведе компанията на качествено ново ниво на развитие.“ „Неговата стратегическа визия и способност да предвижда перспективите за развитие на индустрията позволиха на компанията не само да поддържа производствения си капацитет в трудни икономически условия, но и да овладее производството на нови видове продукти и да създаде допълнителни работни места“, отбелязаха от компанията, добавяйки, че Осипов участва в благотворителни проекти, подкрепя образователни, здравни и спортни институции.

Роден е през 1966 г. Завършва Факултета по радиофизика и кибернетика на Горкиевския държавен университет. От средата на 90-те години заема ръководни позиции в големи химически компании: OJSC „Химпром“ (Волгоград), OJSC „Сибур-Химпром“, от 2005 до 2007 г. е генерален директор на OJSC „Кирово-Чепецкий химически завод“, до 2011 г. ръководи OJSC „UCC Уралхим“, от 2011 до 2013 г. е заместник-председател на Съвета на директорите на OJSC „UCC Уралхим“. От декември 2013 г. до декември 2020 г. Осипов е генерален директор на OJSC. Уралкалий, а през януари 2021 г. става генерален директор на ПАО „Корпорация ВСМПО-АВИСМА“.

Осипов е бил депутат в Законодателното събрание на Пермския край. За значителния си принос към социално-икономическото развитие на региона е награден с благодарствено писмо от президента на Руската федерация, медал „За заслуги към Пермския край“ и благодарствено писмо от Комисията по икономическа политика, промишленост, иновативно развитие и предприемачество на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация.