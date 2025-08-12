Западни държави алармират за невъобразима хуманитарна криза в Ивицата Газа

Хуманитарната криза в Ивицата Газа се е влошила до „невъобразими равнища“, предупредиха днес десетки западни държави, цитирани от Ройтерс, предава БТА.

Общо 27 страни партньори, сред които Канада, Австралия, Великобритания и Япония, както и Европейският съюз, отправиха призив към Израел да разреши доставките на хуманитарна помощ за палестинската територия.

„Гладът се случва пред очите ни. Необходимо е спешно да се предприемат мерки, за да се сложи край на тази ситуация“, заявиха външните министри на тези държави в съвместно изявление, публикувано от Великобритания.

Те призоваха правителството на Израел да осигури достъп на всички хуманитарни пратки, изпращани от международни неправителствени организации, и да прекрати блокирането на дейността на основните хуманитарни организации.