Западни държави алармират за невъобразима хуманитарна криза в Ивицата Газа

12 Август, 2025 18:45 802 17

27 държави и ЕС призовават Израел за незабавен достъп на хуманитарна помощ

Хуманитарната криза в Ивицата Газа се е влошила до „невъобразими равнища“, предупредиха днес десетки западни държави, цитирани от Ройтерс, предава БТА.

Общо 27 страни партньори, сред които Канада, Австралия, Великобритания и Япония, както и Европейският съюз, отправиха призив към Израел да разреши доставките на хуманитарна помощ за палестинската територия.

„Гладът се случва пред очите ни. Необходимо е спешно да се предприемат мерки, за да се сложи край на тази ситуация“, заявиха външните министри на тези държави в съвместно изявление, публикувано от Великобритания.

Те призоваха правителството на Израел да осигури достъп на всички хуманитарни пратки, изпращани от международни неправителствени организации, и да прекрати блокирането на дейността на основните хуманитарни организации.


  • 1 Цензура

    13 7 Отговор
    Все още чакаме естонската пpocтитyтка калас поне да заплаши терористичен израел с някакви санкции !!!
    Двуличието и двойните стандарти на евpoгейският съюз надминават всякакви граници на търпимостта !!!

    Коментиран от #6, #10, #16

    18:47 12.08.2025

  • 2 Зайо Байо

    5 0 Отговор
    И какво като алармират ?

    18:49 12.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Копейки,

    5 3 Отговор
    Професор Стив Ханке каза да отивате да помагате.

    18:50 12.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Да се знае

    1 13 Отговор

    До коментар #1 от "Цензура":

    Никой не може да заплашва Израел.
    Да се знае!И помни.

    Коментиран от #9

    18:52 12.08.2025

  • 7 УТОЧНЕНИЕ

    11 2 Отговор
    Не е хуменитарна криза, а ГЕНОЦИД извършван от иеврейските армия.

    18:57 12.08.2025

  • 8 МНОО ГОТИНО ЗАГЛАВИЕ

    5 2 Отговор
    ДА СЕ ЧЕТЕ
    ДОРИ И ЗАПАДНИТЕ БОК...ЛУЦИ ПО НЯКОГА ИМАТ СЪВЕСТ
    АМИ А ДАНО

    18:58 12.08.2025

  • 9 КОШМАР

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Да се знае":

    Сънуваш ли мустачки??

    19:02 12.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ех, Западни...

    6 2 Отговор
    Това е вашата демокрация, какво ви учудва? Нали до сега западналите, понякога само САЩ и Британия, друг път повече страни от натото, отивате и унищожавате други страни, без да ви пука за населението там?
    За 15 000 убити руснаци в Донбас и Луганск от 2014 до 2022 г не ви пукаше изобщо, че бяха избити от "вашите хора", които с автомати взеха властта в Киев? А сега нещо сте се сетили? Как така бе? Нима фашата има нещо човешко в себе си?

    19:04 12.08.2025

  • 12 Берлин Еърлифт

    5 2 Отговор
    докато Западът не изпрати военната си флота, за да спасяват гладуващите, нищо няма да се промени към по-добро.

    19:04 12.08.2025

  • 13 Уса

    2 0 Отговор
    Крокодилска загриженост

    19:10 12.08.2025

  • 14 Ами хазарите се

    2 0 Отговор
    скриха зад т.н. "евреи" и се смятат и те, за "богоизбрани"! НО, кои и защо са "избрани"? От дявола Йехова, който им обещава всички материални облаги и власт над всички народи, ако успеят да ги покорят и подчинят... И хазарите с помоща на напечатените от тех хартийки много успешно са хванали вече повечето пропаднали "елити" по света... Погледнете ги, всичките днешни "елити"! Е, какви са?

    19:10 12.08.2025

  • 15 страхотно

    2 0 Отговор
    Призовавали те, видиш ли! Бързо налагайте санкции, никакви стоки от Израел в ЕС или 100% мита, никакви израелски туристи на територията на ЕС, спиране на банковите разплащания между ЕС и Израел за физически и юридически лица, отзоваване на израелски посланици... Какво само призовавате на думи, как постъпихте с Русия и защо сега не го правите с Израел, лицемери?

    Коментиран от #17

    19:13 12.08.2025

  • 16 Калас

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Цензура":

    не можем ве, ротшилдите не дават. хайа

    19:13 12.08.2025

  • 17 Калас

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "страхотно":

    не можем ве, ротшилдите не дават. хаха

    19:15 12.08.2025