Западни държави алармират за невъобразима хуманитарна криза в Ивицата Газа

Хуманитарната криза в Ивицата Газа се е влошила до „невъобразими равнища“, предупредиха днес десетки западни държави, цитирани от Ройтерс, предава БТА.
Общо 27 страни партньори, сред които Канада, Австралия, Великобритания и Япония, както и Европейският съюз, отправиха призив към Израел да разреши доставките на хуманитарна помощ за палестинската територия.
„Гладът се случва пред очите ни. Необходимо е спешно да се предприемат мерки, за да се сложи край на тази ситуация“, заявиха външните министри на тези държави в съвместно изявление, публикувано от Великобритания.
Те призоваха правителството на Израел да осигури достъп на всички хуманитарни пратки, изпращани от международни неправителствени организации, и да прекрати блокирането на дейността на основните хуманитарни организации.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цензура
Двуличието и двойните стандарти на евpoгейският съюз надминават всякакви граници на търпимостта !!!
Коментиран от #6, #10, #16
18:47 12.08.2025
2 Зайо Байо
18:49 12.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Копейки,
18:50 12.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Да се знае
До коментар #1 от "Цензура":Никой не може да заплашва Израел.
Да се знае!И помни.
Коментиран от #9
18:52 12.08.2025
7 УТОЧНЕНИЕ
18:57 12.08.2025
8 МНОО ГОТИНО ЗАГЛАВИЕ
ДОРИ И ЗАПАДНИТЕ БОК...ЛУЦИ ПО НЯКОГА ИМАТ СЪВЕСТ
АМИ А ДАНО
18:58 12.08.2025
9 КОШМАР
До коментар #6 от "Да се знае":Сънуваш ли мустачки??
19:02 12.08.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ех, Западни...
За 15 000 убити руснаци в Донбас и Луганск от 2014 до 2022 г не ви пукаше изобщо, че бяха избити от "вашите хора", които с автомати взеха властта в Киев? А сега нещо сте се сетили? Как така бе? Нима фашата има нещо човешко в себе си?
19:04 12.08.2025
12 Берлин Еърлифт
19:04 12.08.2025
13 Уса
19:10 12.08.2025
14 Ами хазарите се
19:10 12.08.2025
15 страхотно
Коментиран от #17
19:13 12.08.2025
16 Калас
До коментар #1 от "Цензура":не можем ве, ротшилдите не дават. хайа
19:13 12.08.2025
17 Калас
До коментар #15 от "страхотно":не можем ве, ротшилдите не дават. хаха
19:15 12.08.2025