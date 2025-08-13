Владимир Путин ще лети уверен за Аляска! Държи ли Кремъл всички карти във войната?

Руският президент Владимир Путин ще пристигне за срещата на върха с президента на САЩ Доналд Тръмп в петък на фона на руския военен напредък в Украйна и увереност в позицията си, пише Bloomberg, цитирана от Фокус.
Според агенцията Кремъл ще се стреми да използва тези успехи, за да получи значителни териториални отстъпки в замяна на прекратяване на огъня.
Според платформата Deep State руските войски са пробили украинската отбрана в района на селата в покрайнините на Добропиле в Донецка област и се опитват да достигнат пътя за Краматорск. Въпреки че пробивът е бил частичен, ситуацията на фронта в Донецка и Запорожка област остава напрегната.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви по-рано, че Москва се опитва да създаде впечатлението, че "Русия напредва, а Украйна губи“ преди срещата в Аляска. Той подчертава, че Киев няма да се откаже от никаква територия, тъй като "за руснаците Донбас е трамплин за бъдеща нова офанзива“.
Междувременно САЩ и Русия, според съобщенията, обсъждат евентуално прекратяване на огъня по настоящата фронтова линия, оставяйки Русия под контрол окупираните части на Херсонска и Запорожка области. Тръмп е направил "някои промени“ на фронтовата линия, което е предизвикало безпокойство в Киев и неговите европейски съюзници.
"Путин има много по-силни карти от опонентите си“, отбелязва и Марина Мирон, експерт от King’s College London.
Анализатори на Bloomberg изчисляват, че руските сили са завзели около 2400 квадратни километра украинска територия от началото на годината, а пет ключови фактора – от човешка сила до огнева мощ – показват нарастващото предимство на Москва.
"Петте ключови фактора, които оценяваме като критични за определяне на резултата от войната между Русия и Украйна, като финансова мощ, човешки ресурси, огнева мощ, морал и териториален контрол, показват, че предимството на Русия продължава да расте“, смята и Алекс Кокчаров, анализатор в Bloomberg Geoeconomics. "Москва вероятно смята, че има значително предимство пред Украйна и че времето е на нейна страна.“
Среща на върха в Аляска
Припомняме, че в петък Доналд Тръмп и Владимир Путин ще се срещнат в Аляска за първата си лична среща от началото на войната в Украйна.
Основната тема на преговорите ще бъде конфликата в Украйна. За Путин тази среща на върха ще бъде дипломатическа победа, тъй като той постигна лична среща без ангажименти за прекратяване на огъня или диалог с украинския президент Володимир Зеленски.
През 2018 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе съвместна пресконференция с руския си колега Владимир Путин, но тя не постигна нищо съществено. Анализаторите се опасяват, че Путин отново ще надхитри Тръмп и този път.
