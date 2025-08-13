Новини
Свят »
Владимир Путин ще лети уверен за Аляска! Държи ли Кремъл всички карти във войната?
  Тема: Украйна

Владимир Путин ще лети уверен за Аляска! Държи ли Кремъл всички карти във войната?

13 Август, 2025 15:05 1 028 100

  • владимир путин-
  • русия-
  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски

За Путин тази среща на върха ще бъде дипломатическа победа, тъй като той постигна лична среща без ангажименти за прекратяване на огъня или диалог с украинския президент Володимир Зеленски

Владимир Путин ще лети уверен за Аляска! Държи ли Кремъл всички карти във войната? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин ще пристигне за срещата на върха с президента на САЩ Доналд Тръмп в петък на фона на руския военен напредък в Украйна и увереност в позицията си, пише Bloomberg, цитирана от Фокус.

Според агенцията Кремъл ще се стреми да използва тези успехи, за да получи значителни териториални отстъпки в замяна на прекратяване на огъня.

Според платформата Deep State руските войски са пробили украинската отбрана в района на селата в покрайнините на Добропиле в Донецка област и се опитват да достигнат пътя за Краматорск. Въпреки че пробивът е бил частичен, ситуацията на фронта в Донецка и Запорожка област остава напрегната.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви по-рано, че Москва се опитва да създаде впечатлението, че "Русия напредва, а Украйна губи“ преди срещата в Аляска. Той подчертава, че Киев няма да се откаже от никаква територия, тъй като "за руснаците Донбас е трамплин за бъдеща нова офанзива“.

Междувременно САЩ и Русия, според съобщенията, обсъждат евентуално прекратяване на огъня по настоящата фронтова линия, оставяйки Русия под контрол окупираните части на Херсонска и Запорожка области. Тръмп е направил "някои промени“ на фронтовата линия, което е предизвикало безпокойство в Киев и неговите европейски съюзници.

"Путин има много по-силни карти от опонентите си“, отбелязва и Марина Мирон, експерт от King’s College London.

Анализатори на Bloomberg изчисляват, че руските сили са завзели около 2400 квадратни километра украинска територия от началото на годината, а пет ключови фактора – от човешка сила до огнева мощ – показват нарастващото предимство на Москва.

"Петте ключови фактора, които оценяваме като критични за определяне на резултата от войната между Русия и Украйна, като финансова мощ, човешки ресурси, огнева мощ, морал и териториален контрол, показват, че предимството на Русия продължава да расте“, смята и Алекс Кокчаров, анализатор в Bloomberg Geoeconomics. "Москва вероятно смята, че има значително предимство пред Украйна и че времето е на нейна страна.“

Среща на върха в Аляска

Припомняме, че в петък Доналд Тръмп и Владимир Путин ще се срещнат в Аляска за първата си лична среща от началото на войната в Украйна.

Основната тема на преговорите ще бъде конфликата в Украйна. За Путин тази среща на върха ще бъде дипломатическа победа, тъй като той постигна лична среща без ангажименти за прекратяване на огъня или диалог с украинския президент Володимир Зеленски.

През 2018 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе съвместна пресконференция с руския си колега Владимир Путин, но тя не постигна нищо съществено. Анализаторите се опасяват, че Путин отново ще надхитри Тръмп и този път.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

    19 26 Отговор
    Покана за Путин на американска земя означава пълна реабилитация пред света.

    Коментиран от #9, #16, #33, #59

    15:06 13.08.2025

  • 2 Делю Хайдутин

    15 9 Отговор
    Тръмп видя че с ултиматуми нищо не става.

    15:07 13.08.2025

  • 3 Смешника Тръмп

    5 13 Отговор
    се кланя на жужака!

    15:07 13.08.2025

  • 4 Психиатър

    14 19 Отговор
    Кремълският, къс yбитaк има международна заповед за арест като военнопрестъпник. Каква победа, какви 5 лева?

    Коментиран от #20

    15:08 13.08.2025

  • 5 Инж1

    11 11 Отговор
    Тридневната СВО" стана 1300-дневна!?!?!?! Държи "всички карти" като умрял - свещ!!!!

    15:08 13.08.2025

  • 6 Атина Палада

    7 9 Отговор
    Хаяско е взел няколко куфара за пълнене

    Коментиран от #14

    15:08 13.08.2025

  • 7 Америка не е имала

    12 9 Отговор
    по смешен президент в историята си!

    Коментиран от #13, #19, #39

    15:09 13.08.2025

  • 8 ко пилот

    7 5 Отговор
    Коментиран от #26, #55

    15:09 13.08.2025

  • 9 Нищо подобно...

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    В Аляска отива двойника на Путлер.

    15:09 13.08.2025

  • 10 Бат Вальо -Истинския

    9 9 Отговор
    Путин разбра,че не коленичи ли пред Тръмп-нищо добро не го чака

    15:09 13.08.2025

  • 11 пешо

    8 7 Отговор
    късия ботокс отива да се моли на Тръмп

    15:10 13.08.2025

  • 12 Тръмп извади късмет,

    8 0 Отговор
    15:10 13.08.2025

  • 13 Атина Палада

    8 12 Отговор

    До коментар #7 от "Америка не е имала":

    то и Матушка не е имала по-смешен цар от Хаяско Първи

    Коментиран от #22

    15:11 13.08.2025

  • 14 Росен Желязков

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    С празни куфари ходим в Киев и се връщаме с пълни.

    15:12 13.08.2025

  • 15 Пред Путин

    7 4 Отговор
    изглеждат жалко. Умерен, спокоен и дава на всеки според заслуженото. Отсреща изглеждат смешно и жалко джвканиците на пинчери, на които Путин не им обръща внимание докато се надпреварват с лъжи и интриги. Просто пред Путин изглеждат толкова жалко.

    15:13 13.08.2025

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    значи да се договаря с САЩ за търговия на дет квот намерят из блатото , на безЦЕница , и да могат да трепят украинци(республика най-близка и родна до тях) с разрешение , разбира се!!!това е някаква не пародия а..трагикомедия, при наличието на милиони избити и осакатени

    15:13 13.08.2025

  • 17 Я пък тоя

    3 3 Отговор
    Сега среща в Аляска, после в Русия.
    Срещата ще бъде в Киев.

    15:14 13.08.2025

  • 18 Най накрая ще кажат на Путин,

    4 5 Отговор
    че 1 200 000 руснака са погребани!
    Той нищо не знае!

    15:14 13.08.2025

  • 19 Атина Палада

    6 6 Отговор

    До коментар #7 от "Америка не е имала":

    Тръмп си е пич..:)))Миналата седмица се беше качил на покрива на. Елия дом са се разхожда и журналистът го питат кво прави там,а той им отговаря,че щял да инсталира от горе на покрива ядрени ракети:))))
    А пък завчера пред журналистите вика,че щял на 15.08 да пътува за Русия за среща с Путин:) Той дали знае,че Аляска отдавна не е в Русия:)))

    15:15 13.08.2025

  • 20 Гошо

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Психиатър":

    ходи го арестувай ти тогава Мишките решели да вържат звънче на котката ,само дето не се разбрали коя ще го направи

    Коментиран от #29

    15:15 13.08.2025

  • 21 таксиджия 🚖

    4 7 Отговор
    Путин е тотално унижен да ходи на вражеска територия и да моли дебелака МакДони за мир. Ще върне част от териториите и ще стане съвременния Горбачев.

    Коментиран от #32

    15:17 13.08.2025

  • 22 Пак аз

    5 5 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    Пусьо е богатир.152 сантиметра без токчетата.Като малък са го били много по главата.

    Коментиран от #30

    15:17 13.08.2025

  • 23 Пак аз

    2 6 Отговор
    Пусьо е богатир.152 сантиметра без токчетата.Като малък са го били много по главата.

    Коментиран от #31

    15:18 13.08.2025

  • 24 На преговорите

    3 3 Отговор
    Да не приема нищо по-малко от Берлин и Париж. ЕС е фалирало, с радост ще му ги прехвърлят.

    15:18 13.08.2025

  • 25 Пудинг

    2 1 Отговор
    Кот искъм и кот кажъ щъ стани въ жендури...и казачок ако искам ще затропкате .!.

    15:18 13.08.2025

  • 26 Ако бях командващ ракетните войски

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "ко пилот":

    Лично аз щях да пратя де що има атом по европа и саш и нямаше да чакам нареждане от президента

    Коментиран от #82, #83

    15:19 13.08.2025

  • 27 Ха ХаХа

    4 1 Отговор
    Зеленски е в Берлин щял да прави маратон.
    С Мерц когото 68% немци не искат ще говорели с др.евролидери.
    Ред сълзи,ред соколи...

    Коментиран от #68

    15:19 13.08.2025

  • 28 Българин

    6 3 Отговор
    Русия победи в тази война.Тя държи всички карти.

    Коментиран от #36, #42, #62

    15:19 13.08.2025

  • 29 Гошко Мамин

    3 4 Отговор

    До коментар #20 от "Гошо":

    Не се прави на Велик разбирач.Има една мишка дето се крие в Бункер.Изшиза от там когато батко Тръмп го повика.

    Коментиран от #35

    15:19 13.08.2025

  • 30 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Пак аз":

    то и мен много ме биха като малка-и затова станах човек-лаборант :))) и компетентна по всички теми ....

    Коментиран от #38

    15:19 13.08.2025

  • 31 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Пак аз":

    Но ти цепнахалката

    15:20 13.08.2025

  • 32 Ще връща иначе кръв ще повръща!

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "таксиджия 🚖":

    А и му е мил животеца.

    15:20 13.08.2025

  • 33 Точно обратното е.

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Путин се е молил за среща. Той е в безизходица, защото вече е сигурен, че Русия нищо съществено не може да направи, камо ли постигане на целите - смяна на украинското правителство и демилитаризация на Украйна. На практика се получи точно обратното на това което искаше Русия. Шансът в Украйна да има проруско правителство е равен точно на 0. Сега ще моли Тръмп да го измъкне жив по някакъв начин от тази патова ситуация.

    Коментиран от #45, #48

    15:20 13.08.2025

  • 34 Асен

    6 3 Отговор
    СЛАВА НА РУСИЯ! ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ДОКАЗА,ЧЕ Е СИЛА И МОЩ.

    Коментиран от #44, #67

    15:20 13.08.2025

  • 35 Как си

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Гошко Мамин":

    Духалоф?

    Коментиран от #41

    15:20 13.08.2025

  • 36 Русия се показа

    4 5 Отговор

    До коментар #28 от "Българин":

    Какво джудже е била Втората Армия Смех пълен смех.4 та година една Украйна.

    Коментиран от #40, #70

    15:20 13.08.2025

  • 37 майтапчия

    2 1 Отговор
    Тия укри наистина са големи шегаджии - нямали да отстъпят , нямали да дадат ....И ще дадат , и ще отстъпят , защото руснаците напредват и укрията с всеки изминал ден се смалява !

    Коментиран от #49

    15:21 13.08.2025

  • 38 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #30 от "Атина Палада":

    Айде стига си писал от моя ник :)

    Коментиран от #77

    15:21 13.08.2025

  • 39 604

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Америка не е имала":

    Ами имаше много по смешни от тоя....Клинтън е последния ОК...другото е фиръ...след него....

    Коментиран от #43

    15:21 13.08.2025

  • 41 Трай бе

    2 3 Отговор

    До коментар #35 от "Как си":

    Руски лапунгер трай ше ти отвора едногънковата кратуна.

    Коментиран от #56, #63

    15:22 13.08.2025

  • 42 Йоската Кобзон

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Българин":

    Съмнявам се.Много!!!

    15:22 13.08.2025

  • 43 Кажи нещо

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "604":

    За руските пияници.

    Коментиран от #72

    15:23 13.08.2025

  • 44 таксиджия 🚖

    3 2 Отговор

    До коментар #34 от "Асен":

    Гледай новото видео на проф Чуков - Русия и е изгонена от задния си двор Кавказ. САЩ поеха контрола над Кавказ. Следва майдан в Грузия.

    Коментиран от #54, #65, #85

    15:23 13.08.2025

  • 45 Ха ХаХа

    1 3 Отговор

    До коментар #33 от "Точно обратното е.":

    Идиот Ванс каза кой е поискал среща пръв. Това е Тръмп

    15:23 13.08.2025

  • 46 Факт

    4 2 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в зимна униформа на горски пазач, шуба и ушанка, за да си подготви раницата с памперси, за пътуване в Аляска, някогашна руска територия, вече принадлежаща на САЩ 🤣

    15:23 13.08.2025

  • 47 Мишел

    2 1 Отговор
    "Срещата в Аляска - още едно унижение за Путин. Същата тази Аляска бе продадена от Русия за жълти стотинки. В крайна сметка се изясни, че не в ОАЕ, където искаше Путин, а в американският щат Аляска, където той ще трябва да отиде на крака при Тръмп. Повечето политически анализатори смятат, че Тръмп неслучайно е избрал Аляска, някога завладяна от руснаците и после безславно продадена на американците."

    Коментиран от #57

    15:24 13.08.2025

  • 48 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "Точно обратното е.":

    Ти се врътиш:))) каква Украйна сънуваш,че чак и правителство:))) Господи,слез да си прибереш вересиите ...

    Коментиран от #53, #60

    15:24 13.08.2025

  • 49 4 години

    2 3 Отговор

    До коментар #37 от "майтапчия":

    1милион и 65 хил.ватенки фира.За тях що не мислиш.

    Коментиран от #51, #66

    15:24 13.08.2025

  • 50 Еди кой си

    3 3 Отговор
    Рижият перчем иди-дойди.Но путлер е позор за Русия.

    Коментиран от #58

    15:24 13.08.2025

  • 51 Димитринчо

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "4 години":

    Повечко са.

    15:25 13.08.2025

  • 52 Много странно

    0 0 Отговор
    Трсмп Путин не са казали кво ще си говорят за 3 дена толкова паника в ессовцитевсички тяхно медии бръмчат ,но реалността е съвсем друга

    15:25 13.08.2025

  • 54 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "таксиджия 🚖":

    Поеха на Путин онази работа.
    Преди 100 г.направиха същото.
    Америка там нищо не може да направи освен да я смачкат

    15:25 13.08.2025

  • 55 хаха🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "ко пилот":

    ти направо разби всички надежди на копейките 🤣 🤣 🤣

    Коментиран от #89

    15:26 13.08.2025

  • 56 604

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Трай бе":

    По тихо ...че твоя и 1 гънка няма...летище за комари...зъ нищу другу не става .!.

    15:26 13.08.2025

  • 57 Атина Палада

    0 3 Отговор

    До коментар #47 от "Мишел":

    Ако знаете ,колко сте к.ухи :))) добре ,че не знаете за да си живуркате щастливо,защото ако осъзнаете...направо ще си теглите...к.....:))))

    15:26 13.08.2025

  • 58 Казал

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "Еди кой си":

    Кръглият простак

    15:26 13.08.2025

  • 59 Копейка

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Какво да викаме сега, пак ли за Тръмп и че САЩ, ще стават съюзник на Русия ?

    15:27 13.08.2025

  • 60 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "Атина Палада":

    Колежке-няма ли да излезете в отпуска и да се попечете на гръцките плажове,че станахте досадна с глупостите си ?????

    Коментиран от #79

    15:27 13.08.2025

  • 61 Путин е агресора и окупатора

    2 2 Отговор
    Защо тръмп ще се съгласява за териториални от Украйна в полза на Русия...???
    Украйна и Крим исторически са били за по малко време руски територии, отколкото Аляска. И която тръмп, дали също е готов да отстъпи на Русия ...???

    15:27 13.08.2025

  • 62 С 2 думи

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Българин":

    държи памперса на жижетп да не изплиска

    15:28 13.08.2025

  • 63 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Трай бе":

    Втори негър ли роди бе гьотверен?

    15:28 13.08.2025

  • 64 руската мечка

    2 2 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не, ще гризне дръвцето.

    Коментиран от #69

    15:28 13.08.2025

  • 65 Е теб какво те радва

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "таксиджия 🚖":

    че САЩ унищожава и други народи? Толкова ли си пропаднал като човек?

    15:28 13.08.2025

  • 66 съсел ,

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "4 години":

    По-добре мисли за укрите , че иде краят им ! Трепят ги като мухи или по нашенски - както ром не си бие кучето ....Ха-ха !

    Коментиран от #99

    15:28 13.08.2025

  • 67 Град Козлодуй

    3 2 Отговор

    До коментар #34 от "Асен":

    Приятел, не е хубаво да славим такава пропаднала държава. Русофилството, по своята същност е робско мислене и поведение.

    Коментиран от #74

    15:29 13.08.2025

  • 68 лук на шайби

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ха ХаХа":

    "Ред сълзи,ред соколи..."

    шедьовър

    Коментиран от #71

    15:29 13.08.2025

  • 69 Откъде

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "руската мечка":

    Ви копат толкова тъпи нещастници?

    15:29 13.08.2025

  • 70 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Русия се показа":

    Друго си е 15 години в Афганистан

    15:30 13.08.2025

  • 71 Наркоманът

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "лук на шайби":

    Има нужда от твоята помощ

    15:30 13.08.2025

  • 72 604

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Кажи нещо":

    Имът мръснишки имена.....и държът на запой и бой....къжи нящу за брюкселските жендърри...

    15:31 13.08.2025

  • 74 Влах

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Град Козлодуй":

    Пазач на високопланински пощенски станции в древен Рим.
    Поримчени славяни по Иречек

    15:32 13.08.2025

  • 75 Демократичната общност

    0 1 Отговор
    Защо модераторите не трият коментарите на форумния възпален трол който само обижда и се пени?

    Коментиран от #78

    15:32 13.08.2025

  • 76 Дубльор

    0 0 Отговор
    Кой мишок ще изпратят !

    15:33 13.08.2025

  • 77 Любопитна

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Атина Палада":

    Има парене сърбеж и неприятна миризма в интимната област. Кажи Ко да прая?

    Коментиран от #88

    15:33 13.08.2025

  • 78 Ха ХаХа

    2 1 Отговор

    До коментар #75 от "Демократичната общност":

    Демократична общност.или нацизъм

    15:34 13.08.2025

  • 79 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Атина Палада":

    От другата седмица..Обаче аз и сега се печа на плажовете през почивните дни- събота и неделя..

    15:34 13.08.2025

  • 80 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 3 Отговор
    Македония и Украйна са измислени държави

    15:35 13.08.2025

  • 81 То е ясно

    0 0 Отговор
    Сметка без кръчмар....

    15:35 13.08.2025

  • 82 хаха🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ако бях командващ ракетните войски":

    прав си, крайно време е Вовчик да метне атома по европа🤣 така ще изтрепе сумати путинофили 🤣🤣🤣

    15:35 13.08.2025

  • 83 Ама

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ако бях командващ ракетните войски":

    Не си.Една тролеща копейка си.

    15:35 13.08.2025

  • 84 Никой

    3 0 Отговор
    Руското общество е сталинизирани и фашизирано. Ще ядат картофи и ще живеят в коптори , но ще маршируват в строй зад лидера . И ще заплашват с ракети и атомни бомби . Нещо като ислямизъм , но с етикет на православие.

    Коментиран от #90

    15:36 13.08.2025

  • 85 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "таксиджия 🚖":

    "Шамарът, който Тръмп удари на Путин в Южен Кавказ. Сложи край на влиянието на Русия в региона на Южен Кавказ. Това стана с подписаното в САЩ рамково споразумение между Армения и Азербайджан. Илхам Алиев затвърди статута си на основен съюзник на САЩ в Южен Кавказ. Сега Баку ще може да купува американско оръжие. Голяма част от арменците смятат, че Русия ги е предала, защото въпреки наличието на военен съюз тя не помогна на Ереван по време на войната за Нагорни Карабах. Анкара и Вашингтон станаха главните геополитически играчи в южнокавказкия регион. Именно те отстраниха Москва и ще влияят активно на неговото бъдеще. "

    Коментиран от #95, #100

    15:36 13.08.2025

  • 86 Макробиолог

    0 1 Отговор
    Златния млрд проср@а адвентиджа и то ат лакомия
    .

    15:37 13.08.2025

  • 87 Възпален роZов hемороид

    0 1 Отговор
    Най обичам като се възпали форумния кллоунь

    Коментиран от #91, #93

    15:37 13.08.2025

  • 88 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #77 от "Любопитна":

    Половинката ти да спре да обикаля дупките-само в правилната!!!!

    15:37 13.08.2025

  • 89 Делю Хайдутин

    3 0 Отговор

    До коментар #55 от "хаха🤣":

    Четвърта година меся погачите и вися като соппол на Дунав.Кьорав ватн1к не видях.Идва ми да си омеся и главата.

    15:37 13.08.2025

  • 90 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 0 Отговор

    До коментар #84 от "Никой":

    Как пък един боклукк не замина за руският рай?

    15:38 13.08.2025

  • 92 Моше

    1 0 Отговор
    На кой пръв ще звънне пейджера....?

    15:40 13.08.2025

  • 93 Пиночет

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Възпален роZов hемороид":

    Лекувам комунисти!Празно нема.

    15:40 13.08.2025

  • 94 Световна война

    1 1 Отговор
    Тази среща няма да има никаква стойност пред света, ако е включено признаване на руската окупация на украинските и кримските земи. Тръмп по-скоро много ще се изложи, той вече се изложи. Украйна няма да даде никакви земи, нито Крим. Така че е време народите и държавите да се научат да се обединят и противопоставят на олигофренията на Америка и Русия.

    Коментиран от #96

    15:40 13.08.2025

  • 95 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "Мишел":

    Мишле, имаш слаб 2 по геополитика..
    Путин с един ход там,реши четири стратегически задачи...ама не ми се разправя с вас да ви уча тук на геополитика :)

    15:42 13.08.2025

  • 96 Украйна няма какво да дава

    0 0 Отговор

    До коментар #94 от "Световна война":

    Тези републики са обявили автономия именно заради фашисткият режим в Украйна.

    15:43 13.08.2025

  • 97 лумпени

    1 0 Отговор
    Как джуджето ще напусне бункера вие луди ли сте. Отиде ли на срещата веднага ще го хванат. Ако ще ходи някой ще иде някой негов двойник. Путин ако ще се среща лично с Тръм това ще е или в Северна Корея или в Китай и никъде другаде.

    15:43 13.08.2025

  • 98 демократ

    2 0 Отговор
    Във военовъздушната база Пусин ще бъде опандизен и държан като заложник докато Русия не се изтегли от Украйна.

    15:43 13.08.2025

  • 99 Копейкотрошач

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "съсел ,":

    Остави укрите.За теб мисли.

    15:44 13.08.2025

  • 100 В началото на века

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Мишел":

    Армения сключва договори с Англия и Америка.Товя прави ген.Наджех ,председател на партия Дашнакцетюн и участник в превземането на Одрин.
    Русия разселва арменците след победата и над Англия в Иран по сегашните територии които са били мюсюлмански.
    Подарява и областта Карс.
    Турция ги побеждава и взима Карс.Америка и Англия не помагат.
    Сега ще е същото.Далече е Америка.
    Андропов направи фамилията Алиев.Баща му бе шеф на КГБ.
    Само една подробност се изпуска
    Иран и Пакистан са против този коридор

    15:44 13.08.2025