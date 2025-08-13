Новини
Свят »
Русия »
Резиденцията на Путин във Валдай под тежка ПВО охрана

Резиденцията на Путин във Валдай под тежка ПВО охрана

13 Август, 2025 16:32 1 427 67

  • резиденция-
  • владимир путин-
  • охрана

Спътникови данни разкриват разполагане на 12 зенитно-ракетни комплекса „Панцир“ около обекта

Резиденцията на Путин във Валдай под тежка ПВО охрана - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Спътникови изображения от „Яндекс“ и снимки от услугата „Яндекс.Зеркала“ показват, че президентската резиденция на Владимир Путин във Валдай, където той често прекарва време със синовете си и тяхната майка Алина Кабаева, е охранявана от 12 зенитно-ракетни комплекса „Панцир“, предава News.bg.

„Радио Свобода“ започна системно да събира информация за разположението на тези позиции в края на 2024 г., като публикува интерактивна карта с данни за ПВО системите около резиденцията.

През февруари 2023 г. изданието „Проект“ съобщи, че за Алина Кабаева е построен специален дом в близост до имота на Путин, към който е прокарана отделна железопътна линия.

Отбелязва се, че 12-те позиции с „Панцир“ около Валдай са пет пъти по-малко от броя на подобни ПВО комплекси, открити от „Радио Свобода“ и OSINT-ентусиасти в Москва и Московска област, където живеят над 20 милиона души.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тая долна мишка няма

    19 28 Отговор
    Да иде на преговори, няма да мръдне от бункерите си, 1000% сигурност

    Коментиран от #7, #15

    16:36 13.08.2025

  • 2 Насралла

    15 22 Отговор
    Бункера не спасява.

    Коментиран от #18

    16:36 13.08.2025

  • 3 Бункера на зелю

    16 14 Отговор
    тоже.

    16:36 13.08.2025

  • 4 Боби

    14 24 Отговор
    "Страх лозе пази", дева и жалкото му диктаторче, дева...

    Коментиран от #33

    16:36 13.08.2025

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 22 Отговор
    аз ли да коленича в Аляска , пред господарите на света/аз ли,,,,.....)нищо -те имат голям дълг и скоро (уж) ще фалират)

    Коментиран от #26

    16:37 13.08.2025

  • 6 РФ е един огромен КЕН eф !

    12 20 Отговор
    От руска медиа:
    “Руснаците все по-често се разболяват от множествена склероза. За една година броят на случаите се е увеличил със 8% а през последните пет години хоспитализациите с подобна диагноза са нараснали с 40%. В момента в страната има над 90 хиляди души с множествена склероза.”

    Странна статистика отразява проблем, който чудно защо засяга само русия. Някои предполагат, че причината на този тревожен бум се корени във фанатичната подкрепа към путин и войната.

    Коментиран от #29

    16:38 13.08.2025

  • 7 Дон Корлеоне

    9 19 Отговор

    До коментар #1 от "Тая долна мишка няма":

    джуджето отдавна е във фризера.Хаяско ще прати или Кабаев или Василич.

    16:38 13.08.2025

  • 8 Пълен

    9 15 Отговор
    Нещастник.

    16:39 13.08.2025

  • 9 Атина Палада

    11 15 Отговор
    Хаяско се страхува и от сянката си

    16:40 13.08.2025

  • 10 Пусин е най-жалкия главнокомандващ

    14 14 Отговор
    Не разкривайте каква мижитypка е страхливия cъceл Пусин, че ей сега ще изпълзи от бункера с униформа на горски пазач . 🤣🤣🤣🤣🤣

    16:41 13.08.2025

  • 11 БОЛШЕВИК

    16 14 Отговор
    Русия победи целия колективен Запад заедно с така наречената Украйна!

    Коментиран от #17, #56

    16:42 13.08.2025

  • 12 456

    12 4 Отговор
    А Зе защо е в Берлин и почти всичко е блокирано?

    Коментиран от #19

    16:42 13.08.2025

  • 13 Българин

    12 14 Отговор
    А Азов режат руски тикви в Покровско.

    Коментиран от #20

    16:43 13.08.2025

  • 14 Пумияр.

    11 3 Отговор
    Но пумияр от класа

    16:44 13.08.2025

  • 15 5 клас

    10 6 Отговор

    До коментар #1 от "Тая долна мишка няма":

    Уникални тъпизми. Колко цента дават за такава гениални глупости като "дошна мишка" ?

    16:45 13.08.2025

  • 16 Макс

    8 2 Отговор
    Не може да бъде . Вова всички го обичат , дори и Тръмп , нали ??!

    16:46 13.08.2025

  • 17 Чиба, съветска мумио !

    9 11 Отговор

    До коментар #11 от "БОЛШЕВИК":

    Я бягай да си смениш памперса, че се не трае от смрад !

    16:46 13.08.2025

  • 18 Това реклама ли е?

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Насралла":

    Яндекс

    16:46 13.08.2025

  • 19 Копей,

    7 13 Отговор

    До коментар #12 от "456":

    Пак се излагаш!Като кифладжия!Без кифли! Придържай се по тематиката на статията за да не бъдеш изритан от дискусията!А тематиката на статията са бункерите на плешивият молец!

    Коментиран от #34, #54

    16:46 13.08.2025

  • 20 Азов са при

    9 6 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    Бандера веке.

    16:48 13.08.2025

  • 21 Кобзон рекърдс

    4 8 Отговор
    Да не бе Украйна нападало не би чудо видяло. Е, сега яж му главата.

    16:48 13.08.2025

  • 22 Атина Палада

    10 5 Отговор
    Съвсем нормално е това..Путин е от малцината в момента,които решават съдбата на целият свят..Това да не ви е Президента на Гърция или на България,че да няма такава охрана..От нашите президенти нито зависи нещо ,нито нищо .Не пречат на никого....

    Коментиран от #28, #62

    16:49 13.08.2025

  • 23 Българин

    7 8 Отговор
    Ние българите по принцип мразим Русия.

    Коментиран от #27, #46

    16:50 13.08.2025

  • 24 И това що за новина е 😄

    7 3 Отговор
    Логично е да има! Все пак живеем в свят на тероризъм и фашизъм, спонсориран от запада. Ден и нощ глупава и жалка пропаганда срещу Русия. Толкова отчаян запада. 😄

    16:50 13.08.2025

  • 25 Атина Палада

    4 2 Отговор
    Путин си е взел няколко куфарчета в повече-ще ги пълни,като козирува на Тръмп

    16:51 13.08.2025

  • 26 близко, близко, расти моя...

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    По-скоро ще фалират някои европейски държави поради липса на рефинансиране.
    Чичо Дончо обърна кораба към евтините ресурси. Сътрапезниците от ЕС да се готвят за постната пица.

    16:51 13.08.2025

  • 27 Не послъгвай

    5 2 Отговор

    До коментар #23 от "Българин":

    Българите не. Безродниците да. Но те не са българи.

    16:51 13.08.2025

  • 28 бебето

    3 4 Отговор

    До коментар #22 от "Атина Палада":

    От бункерният палячо нищо не зависи.

    16:52 13.08.2025

  • 29 Хапчетата

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    Първо розовите,след тях жЪлтини а после идват санитарните с дългите ръкави на ризата. Доживял да видя , че и медицината и вселената са безпомощни

    16:53 13.08.2025

  • 30 болно соросне

    3 3 Отговор
    Ама на нас ни казаха че храбрите окраински патриеоти са унищожили авиацията и ПВОто на блaтyшкита! Значи няма кои да охранява Путин, какво чакат окраинците?

    16:53 13.08.2025

  • 31 Размишления

    4 1 Отговор
    Праведна пропаганда според мене който има определена визия такава статия трудно ще му повлия направо е невъзможно по точно а за тези които нямат визия все още едва ли има някакво инфо което да им повлия такива хора се влияят от чиния топъл курбан и кана студена бира явно за тая аудитория е статията но едва ли някой ще я прочете а дори да го стори въпроса е дали нещо ще му влезе в главата и ако нещо влезе за колко ще остане там.Иначе по статията накратко представят Путин в негативна светлина но не обелват и дума какво прави колективния запад на руската граница и в бивша съветска република но иначе бил дефанзивен и миролюбив а тези към които напредват колективния запад агресори.

    Коментиран от #35

    16:53 13.08.2025

  • 32 Атина Палада

    4 4 Отговор
    Хаяско разбра,че патравата му и спинозна армия нищо няма да направи в Украйна и се опитва чрез Тръмп да вземе Донбас

    Коментиран от #36, #38

    16:54 13.08.2025

  • 33 Бен

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Боби":

    Лай...нар

    16:54 13.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Чиба!

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "Размишления":

    Тук не е за разшлякани изкуфяли рускини.Чиба!!!

    16:56 13.08.2025

  • 36 Човек трябва

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "Атина Палада":

    да е тотален отпадък, за да краде никове и да лее тъпотия. Но и това показва, защо е стигнал до евтино глупаче на злото САЩ.

    16:56 13.08.2025

  • 37 Шубето

    1 1 Отговор
    е голем страх!

    16:57 13.08.2025

  • 38 Глей ся

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Атина Палада":

    Един милион трупа(руски),че и отгоре за половин Донбас.Нещо не е в ред.

    16:57 13.08.2025

  • 39 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    7 1 Отговор
    Аз оставам в бункера при малките момченца, проблема е, че след това ме болят задните части!

    16:59 13.08.2025

  • 40 Факт

    3 0 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в зимна униформа на горски пазач, шуба и ушанка, за да си подготви раницата с памперси, за пътуване в Аляска, някогашна руска територия, вече принадлежаща на САЩ 🤣

    16:59 13.08.2025

  • 41 Скопен Кремълски плъх с токчета

    4 1 Отговор
    Пазя се защото после кой, ще харчи откраднатите пари от руския народ?

    16:59 13.08.2025

  • 42 Злобното Джуджи

    5 1 Отговор
    Путин би трябвало да остане в Аляска под Американска опека. Така нито укрите, нито своите може го пипна 😁

    16:59 13.08.2025

  • 43 456

    0 1 Отговор
    1. Кифла ще казваш на женка ти ,щерката ти.
    2 . Твоят идол защо идва при нас и само bitte, bitte? Тези пари са от данъците на моето семейство, и още много други.
    3. Хамериканче, едни и същи постове поствате ,чужди никове крАдете, идеи собствени нАмате, а ще ми правиш забележка, че не е по темата. Вие навсякъде по всяка тема си баете едно и също.
    А ...

    Коментиран от #52

    17:00 13.08.2025

  • 44 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс

    3 1 Отговор
    Никакво мърдане от бункера

    17:01 13.08.2025

  • 45 Бай Ганьо

    2 1 Отговор
    За нашите копейки остава бибека

    Коментиран от #51

    17:01 13.08.2025

  • 46 Слава на Русия!

    2 4 Отговор

    До коментар #23 от "Българин":

    Нашата Освободителка! Вечна слава от истинските Българи!!!Другите да помислят: защо се съхранява белене???!!!

    Коментиран от #47, #53, #59

    17:03 13.08.2025

  • 47 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #46 от "Слава на Русия!":

    колега-Русия ни освободи.....и от интелигенцията ,и от златния резерв -даже и ни помогна за Съединението-като насъска Сърбия да ни нападне

    Коментиран от #50

    17:06 13.08.2025

  • 48 Ами да

    1 0 Отговор
    Срещу се ни е си има наркомани в а ги ония способни на всякакви. Гаеосту

    17:07 13.08.2025

  • 49 Сврачище

    1 1 Отговор
    То па едно ПВО -ПАНЦИР ората прихват да се смеят само като го чуят

    17:07 13.08.2025

  • 50 Пропадналият тро лей

    2 3 Отговор

    До коментар #47 от "Атина Палада":

    на САЩ пак краде и лъже. Това е пропадналият запад. Кражби и лъжи.

    17:08 13.08.2025

  • 51 оли ,

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Бай Ганьо":

    За тебе и това няма ! Защото си много проЗСт !

    17:10 13.08.2025

  • 52 456

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "456":

    Коментарът ми е за 19 .
    Съжалявам, не се е отразило правилно.

    17:10 13.08.2025

  • 53 пиночет

    3 2 Отговор

    До коментар #46 от "Слава на Русия!":

    Да още малко и педофила Путин, ни бил спасил!

    17:10 13.08.2025

  • 54 456

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Копей,":

    43 коментар е за теб.

    17:11 13.08.2025

  • 55 Дръндар

    3 2 Отговор
    Отива да иска помощ от САЩ що са кръгла нула
    Ако не беха САЩ сега немски щяха да говорят

    Коментиран от #58

    17:12 13.08.2025

  • 56 Изчакай,

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "БОЛШЕВИК":

    първо да се включи Запада в боевете, после изводите. Засега само три държави се бият на фронта - Северна Корея, Украйна и Русия.

    17:15 13.08.2025

  • 57 Запознат

    1 1 Отговор
    От нашите копейки по-големи предатели няма,не стига, че предават България, тях ги интересува само Русия,ще избиват българи в името на Путин и Кремъл,ами предадоха и Путин,той ги покани да се бият или работят за него, нито един не отиде -ЗЕРО, толкова са безполезни!

    17:16 13.08.2025

  • 58 сериозен

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Дръндар":

    От Дръндар сте само умници , барабар с онбашията ....

    Коментиран от #60, #63

    17:16 13.08.2025

  • 59 Даката

    0 2 Отговор

    До коментар #46 от "Слава на Русия!":

    Трай си да не се види колко си неграмотен. И основно образование е съмнително да имаш .
    И хвани прочети нещо ,напр Строители на съвременна България -Симеон Радев.

    17:17 13.08.2025

  • 60 мошЕто

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "сериозен":

    Доган и той е от там ....

    17:18 13.08.2025

  • 61 Пасивен педофил -плешивия охлюв

    2 1 Отговор
    Не мърдам от бункера

    Коментиран от #67

    17:19 13.08.2025

  • 62 За съжаление

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Атина Палада":

    на русофилите, Путин не само че не в състояние нищо да реши, ами не дори не може да възстанови и изгубения суверинитет на Русия. Заради неговата глупост и деменция, Русия никога не е била в по-жалка и унизителна позиция. Напълно зависима от Северна Корея и Китай.

    17:19 13.08.2025

  • 63 Дръндар

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "сериозен":

    От Славяново сте същите ,другарю ,ша ме прощаваш

    17:19 13.08.2025

  • 64 Джудже с токчета и ботокс -педофил 1,50

    1 1 Отговор
    Няма да мръдна от бункера

    17:21 13.08.2025

  • 65 Ботоксово джудже -педофил 1.50 с токчета

    1 0 Отговор
    Никакво мърдане от бункера, тук имам всякакви предимства

    17:23 13.08.2025

  • 66 Бункерната Барби

    1 1 Отговор
    Куфарчето да е по наблизо ,това ПВО чеп за зеле не става

    17:23 13.08.2025

  • 67 Пиночет

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Пасивен педофил -плешивия охлюв":

    Дончо Корлеончо,кажи в събота пак ще го бжижжжеш ли за 5лв,да намина през подлеза на Централна Гара ?

    17:24 13.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания