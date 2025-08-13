Резиденцията на Путин във Валдай под тежка ПВО охрана

Спътникови изображения от „Яндекс“ и снимки от услугата „Яндекс.Зеркала“ показват, че президентската резиденция на Владимир Путин във Валдай, където той често прекарва време със синовете си и тяхната майка Алина Кабаева, е охранявана от 12 зенитно-ракетни комплекса „Панцир“, предава News.bg.

„Радио Свобода“ започна системно да събира информация за разположението на тези позиции в края на 2024 г., като публикува интерактивна карта с данни за ПВО системите около резиденцията.

През февруари 2023 г. изданието „Проект“ съобщи, че за Алина Кабаева е построен специален дом в близост до имота на Путин, към който е прокарана отделна железопътна линия.

Отбелязва се, че 12-те позиции с „Панцир“ около Валдай са пет пъти по-малко от броя на подобни ПВО комплекси, открити от „Радио Свобода“ и OSINT-ентусиасти в Москва и Московска област, където живеят над 20 милиона души.