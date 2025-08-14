Новини
"Измама" - Сестрата на Ким Чен-ун отхвърля сондажите за мир на Сеул

14 Август, 2025 07:11, обновена 14 Август, 2025 06:16 628 2

Тя отрече Пхенян да е предприел реципрочни действия

"Измама" - Сестрата на Ким Чен-ун отхвърля сондажите за мир на Сеул - 1
Снимка: Уикипедия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ким Йо-чен, влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, заяви, че мирните увертюри, направени от новото либерално правителство на Южна Корея, са "измама".

Тя отрече Пхенян да е предприел реципрочни действия, съобщи държавната информационна агенция КЦТА, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Ким също така заяви, че Северна Корея няма да седне на масата за диалог със САЩ, заявявайки, че съобщенията, в които се споменават възможности за подобно развитие, са "некоректни спекулации", съобщи KЦТА.


Северна Корея
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Злобното Джуджи

    0 0 Отговор
    Ким Йо-Чен - най-хубавата сестра на президент !!!
    Снимка моля, да оплакнем очи след Захарова, Митрофанова и 100 000 руски моржове окупирали българското черноморие 😄

    07:07 14.08.2025

  • 2 КНДР са прекалено заети

    0 0 Отговор
    с кенедерезирането на Русия да се занимават със Сеул и Вашингтон

    07:08 14.08.2025

