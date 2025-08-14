"Измама" - Сестрата на Ким Чен-ун отхвърля сондажите за мир на Сеул

Ким Йо-чен, влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, заяви, че мирните увертюри, направени от новото либерално правителство на Южна Корея, са "измама".
Тя отрече Пхенян да е предприел реципрочни действия, съобщи държавната информационна агенция КЦТА, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Ким също така заяви, че Северна Корея няма да седне на масата за диалог със САЩ, заявявайки, че съобщенията, в които се споменават възможности за подобно развитие, са "некоректни спекулации", съобщи KЦТА.
1 Злобното Джуджи
Снимка моля, да оплакнем очи след Захарова, Митрофанова и 100 000 руски моржове окупирали българското черноморие 😄
07:07 14.08.2025
2 КНДР са прекалено заети
07:08 14.08.2025