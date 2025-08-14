Новини
Държавните поръчки се изпълняват в пълен обем! Руснаците произведоха над 52% повече автомати само за 6 месеца
Държавните поръчки се изпълняват в пълен обем! Руснаците произведоха над 52% повече автомати само за 6 месеца

14 Август, 2025 21:18 1 165 66

Приходите на "Калашников" от договори за износ на леко стрелково оръжие за 2024 г. са рекордни за последните 10 години, съобщиха от концерна през януари

Държавните поръчки се изпълняват в пълен обем! Руснаците произведоха над 52% повече автомати само за 6 месеца - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

През първата половина на 2025 година руският концерн "Калашников" е произвел военна и гражданска продукция на обща стойност с 52% повече в сравнение със същия период на 2024 година. Това става ясно от съобщение на компанията, пише Фокус.

"Държавните поръчки се изпълняват в пълен обем", съобщава производителят. От компанията подчертават, че държавните поръчки за бойно стрелково оръжие продължават да са на постоянно високо ниво.

Освен военна продукция, производственият асортимент на концерна, обявен официално, включва продажбите на различни промишлени, машини вкл. многофункционални дронове. Компанията отбелязва увеличение на производството и в тази област.

Приходите на руския концерн "Калашников" от договори за износ на леко стрелково оръжие за 2024 г. са рекордни за последните 10 години, съобщиха от концерна през януари.

"Калашников" получи рекордни приходи по експортните договори за 2024 г. за доставки на бойни и граждански стрелкови оръжия, надхвърляйки съответните показатели за последните десет години. Номенклатурата, към която проявяват интерес чуждестранни клиенти, включваше повече от 15 версии на модели бойни снайпери и автоматични оръжия, гладкоцевни ловни пушки и нарезни карабини", уточниха тогава от компанията.

През май стана известно, че серийните доставки на най-новата руска картечница РПЛ-20 с калибър 5,45 мм могат да започнат още през 2025 г., припомня money.bg. Това заяви главният конструктор на стрелковото оръжие на руския концерн "Калашников" Сергей Уржумцев, съобщи тогава ТАСС. Всяка картечница ще бъде окомплектована със специално устройство за по-бързо подаване на лентите с патрони, като картечницата ще се зарежда с ленти със 100 или 200 патрона, коментира тогава Уржумцев.

  • 1 Хер Флик от Гестапо

    13 9 Отговор
    Не, че нещо, ама какво стана със старите?

    Коментиран от #6, #57

    21:20 14.08.2025

  • 2 Ма що ме

    16 16 Отговор
    Боли шнура за тия Смръдели.Свършва войната и икономиката им дето произвежда оръжия свършва.

    Коментиран от #10

    21:21 14.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гост

    7 4 Отговор
    Лопатите свършиха, време е за Законодателя!

    21:23 14.08.2025

  • 5 си дзън

    7 13 Отговор
    Руснаците произведоха и първите 100 бройки от новият Су-61ГЗ.

    Коментиран от #13

    21:24 14.08.2025

  • 6 Слава на Калашников!

    14 7 Отговор

    До коментар #1 от "Хер Флик от Гестапо":

    Това Е СУПЕР ДОБРЕ, ЩЕ ПУЦАТ ПО БАНДЕРОФАШИСТИТЕ ОТ КИЯВ. Слава на антифашистите ! Един куршум двама, трима БАНДЕРОВЦИ.

    21:25 14.08.2025

  • 7 QПЕЙКИ

    4 10 Отговор
    ПРОЧЕТОХТЕ КАКВО СЪЗДАВА
    КИЛЕРА ОТ ФИГ.1..ОРЪЖИЕ !!!!!!
    СЕГА ПРОЧЕТЕТЕ АМЕРИКАНЦИТЕ
    КАКВО СЪЗДАВАТ..ФОРД МУСТАНГ С
    МИЛИОНИ КН.СИЛИ ОТ ТИТАН И КРИЛА..

    Коментиран от #16

    21:26 14.08.2025

  • 8 Пълен идиотизъм

    10 15 Отговор
    Една пералня не могат да направят, но автомати могат. Милитаристична икономика. Да въоръжим стадото!

    Коментиран от #14

    21:30 14.08.2025

  • 9 Пълни глупости

    11 10 Отговор
    Русия обяви България за вражеска държава, а мен трябва да ме интересува колко колко пушки направили казаците.Е да те друго не знаят да правят, ама пак не ме вълнува.

    Коментиран от #12, #54

    21:30 14.08.2025

  • 10 Дякон Унуфрий Араллампиев

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ма що ме":

    Няма да свърши ще има нови конфликти Никой няма да заколи кокошката със златните яйца

    Коментиран от #23

    21:30 14.08.2025

  • 11 Гориил

    12 8 Отговор
    Русия произвежда не само най-добрите огнестрелни оръжия в света. Руската армия е въоръжена с хиляди най-нови танкове, самолети, кораби, системи за електронна борба (които непрекъснато се усъвършенстват), артилерийски и ракетни системи. В производството на дронове руската отбранителна промишленост е постигнала абсолютен рекорд и не възнамерява да отстъпва научно-технологичното си лидерство на никого.Вие самият, без да го осъзнавате, събудихте спящия индустриален джин, който строи дворци в Русия и въоръжава повече от сто армии по света с модерните си оръжия. Сега се обсъжда най-голямата оръжейна сделка с Индия за десетилетия напред, на стойност сто милиарда долара.

    Коментиран от #21

    21:30 14.08.2025

  • 12 Обяви те за неприятелска

    13 5 Отговор

    До коментар #9 от "Пълни глупости":

    Не за вражеска. И бе права Русия, защото националните ни предатели кирчовци, кокорчовци и бацевци се държаха неприятелски с нея.

    21:31 14.08.2025

  • 13 Много

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    Ми харесаха последните дне букви от обозначението. А кво стана със Су-57? Колко от тях са на фронта?

    Коментиран от #19

    21:34 14.08.2025

  • 14 az СВО Победа80

    7 4 Отговор

    До коментар #8 от "Пълен идиотизъм":

    И перални имат и печки и хладилници, това че ти не знаеш си е твой проблем...

    21:34 14.08.2025

  • 15 Браво на Русия

    8 4 Отговор
    Благодарение на оръжията си, фашистите не могат да я опоскат и само реват!

    21:34 14.08.2025

  • 16 Дякон Унуфрий Араллампиев

    7 4 Отговор

    До коментар #7 от "QПЕЙКИ":

    Ако в късна доба дойда с една картечница и десетина верни другари с други подобни играчки и реша да се повозя на прословутият МУСТАНГ със ПОНТИАК ли ще ме спрете или с айфон

    21:35 14.08.2025

  • 17 Досте

    4 6 Отговор
    Фалшива новина. И Шойгу що търси на снимката? Май е доста стара!

    21:35 14.08.2025

  • 18 Факт

    8 10 Отговор
    Хубаво е да изброим руските петролни рафинерии, които Украйна затвори през последните дни:
    2.8 - Рязанска нефтена рафинерия. Капацитет за преработка: 13,1 милиона тона годишно
    2.8 - Новокуйбишевска нефтена рафинерия. Капацитет за преработка: 8,3 милиона тона
    7.8 - Афипска нефтена рафинерия. Капацитет за преработка: около 7,02 милиона тона/годишно
    10.8 - Саратовска нефтена рафинерия. Капацитет за преработка: 7,0 милиона тона/годишно
    13.8 - Славянск на Кубани. Капацитет за преработка: 4,0 милиона тона/годишно
    14.8 - Волгоградска нефтена рафинерия. Капацитет за преработка: 14,8 милиона тона/годишно

    Общо - приблизително 50 милиона тона годишно,
    или 20% от общия руски обем! за 12 дни!

    Да, ще ремонтират нещо - украинските въоръжени сили ще ударят отново.
    Да, някъде преработката няма да намалее със 100% - ще добавят от въоръжените сили на Украйна. Украйна вече се е приспособила да унищожава рафинериите им ден след ден, нощ след нощ и сега не ги оставя на мира, не ги пуска и не им позволява да работят. В европейската част на Русия не е останала нито една голяма петролна рафинерия, която да е цяла, невредима и да работи на 100%.

    Коментиран от #30

    21:38 14.08.2025

  • 19 си дзън

    5 5 Отговор

    До коментар #13 от "Много":

    В момента се работи по модификацията Су-61ТШК

    21:40 14.08.2025

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 0 Отговор
    ГЛАВНОКОМАНДВАЩИЯ. ВВС НА ИНДИЯ
    " С 400 ПРОМЕНИХА ХОДА НА ПАКИСТАНСКАТА АГРЕСИЯ. ПАКИСТАНСКИТЕ САМОЛЕТИ НЕ МОЖЕХА ДА ИЗПОЛЗВАТ ДАЛНОБОЙНИ ОРЪЖИЯ. БЛАГОДАРИМ НА РУСИЯ "
    .....
    КАЛАШНИКА Е НАЙ МАЛКАТА РАБОТА
    .....
    3-4 ПОЛКА С 400 И ТРИ РУСКИ РАДАРА - ВИТОША , ПЕРЕЛИК, БАКАДЖИКА
    ... И ВРАБЧЕТАТА ДО АНАДОЛА ЩЕ СЕ УЧАТ ДА КАРАТ ВЕЛОСИПЕДИ :))
    .. А НАТО ТОВА НЕ НИ ГО ГАТАНТИРА :))

    Коментиран от #24

    21:40 14.08.2025

  • 21 Факт

    6 5 Отговор

    До коментар #11 от "Гориил":

    Русия произвежда не само най-добрите огнестрелни оръжия в света. Руската армия е въоръжена с хиляди най-нови танкове, самолети, кораби, системи за електронна борба (които непрекъснато се усъвършенстват), артилерийски и ракетни системи. В производството на дронове руската отбранителна промишленост е постигнала абсолютен рекорд и не възнамерява да отстъпва научно-технологичното си лидерство на никого.Вие самият, без да го осъзнавате, събудихте спящия индустриален джин, който строи дворци в Русия и въоръжава повече от сто армии по света с модерните си оръжия. Сега се обсъжда най-голямата оръжейна сделка с Индия за десетилетия напред, на стойност сто милиарда долара."" "" ""


    На колко водки си?????? 😂😂😂😂😂

    Коментиран от #26, #31

    21:41 14.08.2025

  • 22 Хахахаха

    4 4 Отговор
    Рашите се въоръжават, значи и Европа трябва да се въоръжава!

    Коментиран от #25

    21:42 14.08.2025

  • 23 Хахахаха

    4 9 Отговор

    До коментар #10 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Така е. Докато кремълската хунта съществува, мир няма да има!

    21:43 14.08.2025

  • 24 си дзън

    0 7 Отговор

    До коментар #20 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Гледах клип, как едно С-400 изстерля 6 ракети и пак не можа да се спаси от Буреносна сянка.
    Видях я на живо на изложение и е впечатляваща.

    21:44 14.08.2025

  • 25 Що бе

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "Хахахаха":

    Европа Русия ли ще напада?

    Коментиран от #27, #34

    21:45 14.08.2025

  • 26 Хахахаха

    5 7 Отговор

    До коментар #21 от "Факт":

    И според теб, армията която произвежда най-много оръжие за убийствата на хора, е примера за развитие? Според вас, това ли е важно копейки? Да се произвежда и използва повече оръжие?

    21:45 14.08.2025

  • 27 Хахахаха

    2 8 Отговор

    До коментар #25 от "Що бе":

    Не! Трябва да се защитава, нали? Рашата Европа ли ще напада, та се въоръжава?

    Коментиран от #47, #49

    21:46 14.08.2025

  • 28 да питам

    3 6 Отговор
    А нещо да произведат , за улесняването на живота на поданиците си - кога ?

    21:46 14.08.2025

  • 29 Бах

    9 2 Отговор
    Ами съвсем нормално . Русия произвежда най сигурните стрелкови оръжия. Най надеждни и качествени . Перални и телевизори се произвеждат от папуасите и т.д.

    21:46 14.08.2025

  • 30 съсел ,

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Факт":

    Един от много тук мало.....и !

    21:47 14.08.2025

  • 31 Човече

    0 3 Отговор

    До коментар #21 от "Факт":

    Ти се задави от измислици бре. А , поспри

    21:52 14.08.2025

  • 32 Факт

    5 6 Отговор
    Украинските дронове попиляха и взривиха голямата рафинерия на Лукойл във Волгоград.
    Летете, птички украински!
    Нацвъкайте цялата Русия!
    СЛАВА НА УКРАЙНА!

    Коментиран от #35, #36

    21:53 14.08.2025

  • 33 ядки на промоция

    3 1 Отговор
    Важно е да произвеждат лешници.

    21:54 14.08.2025

  • 34 Споко

    2 4 Отговор

    До коментар #25 от "Що бе":

    Европа няма да допусне блат ните да нападат. Това е целта. Така, че.... спокойно.

    Коментиран от #48

    21:55 14.08.2025

  • 35 грУй ,

    5 2 Отговор

    До коментар #32 от "Факт":

    Чакай да видиш продължението ! Сутринта пак ще има рев и сополи от укрите !

    21:58 14.08.2025

  • 36 Жълтопаветен канибал

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "Факт":

    Славаосраянците не обичат толкова много Укропия колкото мразят България.

    21:59 14.08.2025

  • 37 Факт

    3 7 Отговор
    Политологът и депутат от азербайджанския Мили Меджлис Расим Мусабеков отговори на заплахите от депутата от Държавната дума Андрей Гурульов, който заговори за провеждане на "специална военна операция" в Азербайджан на фона на историческо охлаждане на отношенията между двете страни.

    „Фактът, че Гурульов стана депутат от Държавната дума, не е увеличил интелигентността му. Той, както много руски военни, очевидно вярва, че главата е за носене на фуражка. Как Си представяте едно „СВО“ срещу Азербайджан? Как си представяте десантна операция на брега? От вас ще останат само парчета", каза Мусабеков.

    Азербайджанската армия е професионална сила, а не куп престъпници, както в някои руски части“, добави той.

    Коментиран от #40, #42, #50

    22:00 14.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Факт

    3 3 Отговор
    В нощта на 14 август дронове на Главното управление на разузнаването (ГУР) на Министерството на отбраната, ръководено от легендарния генерал Кирило Буданов, атакуваха огромен нефтопреработвателен завод във Волгоград, причинявайки мащабни пожари в съоръжението. Това съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна.

    „Безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна, ГУР, в сътрудничество с други компоненти на Силите за отбрана на Украйна, нанесоха удари по Волгоградското нефтопреработвателно предприятие („Лукойл-Волгограднефтепереработка“), което снабдява руската армия с нефтопродукти“, се казва в съобщението.

    22:04 14.08.2025

  • 40 Жълтопаветен канибал

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Факт":

    Те и пинчерите така джафкат все едно ще те разкъсат и изядат на една хапка. Ама джафкането няма общо с действието...

    Така че не разбирам какво толкова се възбуждат слава00срянците.

    Коментиран от #52

    22:04 14.08.2025

  • 41 Хохо Бохо

    2 0 Отговор
    Така е когато имаш газ, петрол, руди, минерали.....произвеждаш колкото си искаш. Когато нямаш те цакат партньорите с брутални мита и замеряш с розови прашки и пропаганда

    22:04 14.08.2025

  • 42 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Факт":

    Точни думи.

    22:05 14.08.2025

  • 43 болгарин..

    3 0 Отговор
    Добре че кремля дадоо на бг-тата да праат АК..ама лиценза изтече отдавна и они сега деять незаконните пушкала и ги продават под зоркия поглед на двата плондера и пак вова им е виновен-що они праат пари и пълнат гуши от автоматана масква..

    22:05 14.08.2025

  • 44 стоян георгиев

    0 3 Отговор
    Колко сет мобилна произвеждат?

    Коментиран от #46

    22:06 14.08.2025

  • 45 Жълтопаветен канибал

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Браво на оркистан,":

    Има по презряно племе и това са туземните атлантета слава00сраянци!

    22:06 14.08.2025

  • 46 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #44 от "стоян георгиев":

    Колко автомобила произвеждат?

    22:09 14.08.2025

  • 47 Ами рашата

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Хахахаха":

    ако нямаше оръжия, да са я опоскали агресорите.

    Коментиран от #51

    22:10 14.08.2025

  • 48 Какви блата

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Споко":

    ще напада Европа бе. До та ли я докара? Много сте обли.

    22:13 14.08.2025

  • 49 Европистан в упадък

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Хахахаха":

    Европистан Русия ли ще напада, че Урсуляка стоя кат нацран до Тръмп и подписа позорните, васални споразумения да купуват американските ръждясали тенекии?
    Винаги агресията е вървяла от запад на изток, затова Русия трябва да е винаги подготвена за поредната заплаха от запад!

    Коментиран от #55

    22:14 14.08.2025

  • 50 Как ви се занимава

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Факт":

    с подобни простотии? Толкова ли няма нещо по смислено в животеца ви?

    22:15 14.08.2025

  • 51 Ма кой го

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Ами рашата":

    Боли за Блатото бе.Кой кога го е нападал,кажи.ка Путин така ги зомбира ,че някой щял да ги напада и прочие.Ма ползвай си едната гънка дето я имаш.

    Коментиран от #53

    22:16 14.08.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 За блато не знам

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Ма кой го":

    Но виж покрай Русия всички отрепки на света са се наредили да джафкат.

    Коментиран от #58

    22:20 14.08.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Истината

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хер Флик от Гестапо":

    Денацифицираните руснаци ги губят по полето на бойните действия.

    22:24 14.08.2025

  • 58 Не ти

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "За блато не знам":

    Разбрах овч ата мисъл.

    Коментиран от #59

    22:25 14.08.2025

  • 59 Ами погрижи се

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Не ти":

    да не ти е овча, че да разбираш на хората.

    Коментиран от #61

    22:27 14.08.2025

  • 60 Тоя месец

    0 1 Отговор
    37 хил крепостни ватенки умряха в месните щурмове на фюрера ка Путин

    Коментиран от #62

    22:27 14.08.2025

  • 61 Що си

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Ами погрижи се":

    Слагаш ауспуха на масата ще бъде разцепен.

    Коментиран от #63

    22:29 14.08.2025

  • 62 Почини си малко

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Тоя месец":

    От толкова броене требе бая да ти се е преуморило вакуумното пространство.

    Коментиран от #64

    22:30 14.08.2025

  • 63 Е що си го слагаш

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Що си":

    За туй ли е? Или викаш с овчата мисъл отде да знаеш.

    22:31 14.08.2025

  • 64 Други хора

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Почини си малко":

    Ги броят ти руски разбираш ли бе.Чи ки яр.

    Коментиран от #65

    22:32 14.08.2025

  • 65 А ти само

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Други хора":

    се информираш от пропагандата за глупаци.

    22:33 14.08.2025

  • 66 Чапай

    1 0 Отговор
    Кат го гледам пундю как е насочил автоматя, ша гръмни генералчето в дясно от Щайгу! Дай на мъмyнътъ тoяга, да ти строши черeпа!

    22:35 14.08.2025

