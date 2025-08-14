Държавните поръчки се изпълняват в пълен обем! Руснаците произведоха над 52% повече автомати само за 6 месеца

През първата половина на 2025 година руският концерн "Калашников" е произвел военна и гражданска продукция на обща стойност с 52% повече в сравнение със същия период на 2024 година. Това става ясно от съобщение на компанията, пише Фокус.
"Държавните поръчки се изпълняват в пълен обем", съобщава производителят. От компанията подчертават, че държавните поръчки за бойно стрелково оръжие продължават да са на постоянно високо ниво.
Освен военна продукция, производственият асортимент на концерна, обявен официално, включва продажбите на различни промишлени, машини вкл. многофункционални дронове. Компанията отбелязва увеличение на производството и в тази област.
Приходите на руския концерн "Калашников" от договори за износ на леко стрелково оръжие за 2024 г. са рекордни за последните 10 години, съобщиха от концерна през януари.
"Калашников" получи рекордни приходи по експортните договори за 2024 г. за доставки на бойни и граждански стрелкови оръжия, надхвърляйки съответните показатели за последните десет години. Номенклатурата, към която проявяват интерес чуждестранни клиенти, включваше повече от 15 версии на модели бойни снайпери и автоматични оръжия, гладкоцевни ловни пушки и нарезни карабини", уточниха тогава от компанията.
През май стана известно, че серийните доставки на най-новата руска картечница РПЛ-20 с калибър 5,45 мм могат да започнат още през 2025 г., припомня money.bg. Това заяви главният конструктор на стрелковото оръжие на руския концерн "Калашников" Сергей Уржумцев, съобщи тогава ТАСС. Всяка картечница ще бъде окомплектована със специално устройство за по-бързо подаване на лентите с патрони, като картечницата ще се зарежда с ленти със 100 или 200 патрона, коментира тогава Уржумцев.
