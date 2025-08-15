Руската армия: Превзехме още едно селище в Източна Украйна

Руските въоръжени сили са поели контрола над населеното място Александроград в източната украинска Донецка област, заяви днес Министерството на отбраната на Русия, цитирано от Ройтерс, пише БТА.
Агенцията прави уговорката, че не може да потвърди тази информация по независим път.
Министерството посочи, че само за една седмица руските сили са завзели общо седем населени места в Донецка област, включително Шчербиновка, Яблоновка, Луначарское, Суворово, Никоноровка и Искра.
Силите на групировката войски "Център" продължават да напредват в украинската Днепропетровска област, каза още ведомството, цитирано от ТАСС.
1 на картата се вижда
Коментиран от #25
15:50 15.08.2025
2 центаджия..
15:50 15.08.2025
3 Ват Бальо mалоумника
Коментиран от #14
15:50 15.08.2025
4 Госあ
15:51 15.08.2025
5 Злобното Джуджи
Коментиран от #24
15:52 15.08.2025
6 Слава на Степан Бандера!
Коментиран от #32
15:52 15.08.2025
7 Пирожин
15:52 15.08.2025
8 Агенция с уговорки
15:53 15.08.2025
9 КОЛЬО ПАРЪМА
15:53 15.08.2025
10 Киану Рийвс
Коментиран от #16, #17, #36, #37, #39, #45, #51
15:53 15.08.2025
11 нещо се обърках
15:54 15.08.2025
12 Пламен
Ко стана с палатките срещу Еврото ве , копейки ?! :)
Коцето защо харчи Евро в Гърция ? Що не е в Кримчатка ?
15:55 15.08.2025
13 Утре и махала към град
Да живей красната армия.
15:56 15.08.2025
14 болгаринь..
До коментар #3 от "Ват Бальо mалоумника":А бе помашкий..а твойто племе вече три века още зяпа из прозорецо кога ще дойдат валдхард и позитано,за да им сменат турецките принедлежности
15:56 15.08.2025
15 Мачкаме натюфците
15:56 15.08.2025
16 Бравос!
До коментар #10 от "Киану Рийвс":Значи като завземат Владивосток и оттам ще пуцат по Курилските острови.
15:56 15.08.2025
17 Ройтерс потвърди ли го
До коментар #10 от "Киану Рийвс":от независим източник?
(Призрака от Куев?)
15:57 15.08.2025
18 матю хари
Коментиран от #21, #30
15:58 15.08.2025
19 Руските блогъри предупреждават
„Ще го вземат за заложник в Аляска. Армията ни трябва да е готова моментално да започне военни действия срещу Запада“. Това твърди известният в Русия Вадим Казаков, който е председател на „Съюза на славянските общини“ и идеолог на славянството и православието.
Путин изпраща свой двойник в Аляска!
Коментиран от #50
16:01 15.08.2025
20 Кобзон рекърдс
16:03 15.08.2025
21 2222
До коментар #18 от "матю хари":Руската армия е най-некадърната в света, а Путин е един нещастник.
Коментиран от #26
16:07 15.08.2025
22 Голям джумбиш
16:10 15.08.2025
23 тасс
Коментиран от #28
16:12 15.08.2025
24 центаджия..
До коментар #5 от "Злобното Джуджи":Урсулските джуджаци и зеленяка са в партер и чакат сапунчето от анкоридж..
Коментиран от #27
16:12 15.08.2025
25 Пълен руски памперс
До коментар #1 от "на картата се вижда":Защото бункерния памперс оставя запада да внася оръжия? Защо не наложи блокада както би направил цивилизования свят?
Коментиран от #33, #34
16:13 15.08.2025
26 чекисть..
До коментар #21 от "2222":Днес бг.шизобандерците са им обещали по рано да ги пуснат за уикендо,от карлуковскио диспансер
16:16 15.08.2025
27 Злобното Джуджи
До коментар #24 от "центаджия..":Аха...Четири Года чакаме русские в Киев, ама накрая комай ще додат само кypeйците 😄
Коментиран от #29
16:17 15.08.2025
28 Тома
До коментар #23 от "тасс":Ти батко мислиш че тези села са като да ходиш на шопинг в Одрин и ти е смешно.Укронацистите са направили почти непревземаеми крепости във всяко село и се бият до последния украинец там
16:18 15.08.2025
29 АБЕ ДЖУДЖАК
До коментар #27 от "Злобното Джуджи":КОФТИ А
ШАМАР ОТ ЛЯВО ШАМАР ОТ ДЯСНО
АВЕ ДЖУДЖАК НИДЕЙ ДА ЧАКАШ
СУМА ТИ ВРЕМЕ ВИ МАНДРЪСАТ ДЖУДЖАК И ВСЕ ПО ГРУБО ДЖУДЖАК
НАПРАУ СА ВА РАЗПУН......ДИЛИ ДЖУДЖАК
16:22 15.08.2025
31 оня с коня
16:25 15.08.2025
33 АМИ РАЗВИВАТ
До коментар #25 от "Пълен руски памперс":БИЗНЕСА СЪС СКРАБ
А ТИ ЩО СА ПРИТЕСНЯВАШ
А МУШМУРОЧЕТО МИ
ЩО ПИТКАШ
16:27 15.08.2025
34 Селянин
До коментар #25 от "Пълен руски памперс":Ти като си цивилизован,пък що те млатят в дир.. никка..Абе да ви имам и цивилизацията ...
16:27 15.08.2025
35 🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ НАТО И ЗАПАДА ! ФАКТ !
ГРАЖДАНИ СА ПОТЪРСИЛИ УБЕЖИЩЕ В РУСИЯ.=3,3 МЛН.ВЕЧЕ СА С РУСКО ГРАЖДАНСТВО.
16:29 15.08.2025
36 ТОЧНО ТАКА Е
До коментар #10 от "Киану Рийвс":ФИЛМЧЕТО Е НА БАНДЕРА ПИКЧЪРС
ПРОДУЦЕНТ БРИТАНСКОТО ПОСОЛСТВО
16:30 15.08.2025
37 Пламен
До коментар #10 от "Киану Рийвс":Теб ба щатти те е "ликвидирал" като е приключил на рогозката ,а м@й катти те е спасила като те е върнала .
16:31 15.08.2025
38 Христо
16:31 15.08.2025
39 Фантастиката е на 15 етаж
До коментар #10 от "Киану Рийвс":4000 метра точност от пушка? Патрона няма достатъчен заряд за това разстояние и куршума губи както сила така и траектория след излизането от целта. Влият вятър ,влажност и други субективни фактори.До 1000 метра може да попадне в цяла без значителни и фатални последици. Ама НАТО джендАрите гледали само ХолиГлуП толко
Коментиран от #41, #42, #43
16:37 15.08.2025
40 Янко Видрарски
16:48 15.08.2025
41 Вакарел
До коментар #39 от "Фантастиката е на 15 етаж":Трудовак ,ти само за кереч ,кирки и лопати ще говориш оти от друго не разбираш
16:50 15.08.2025
43 Ей Смешник
До коментар #39 от "Фантастиката е на 15 етаж":Кога последно си стрелял та умуваш.
16:53 15.08.2025
45 Механик
До коментар #10 от "Киану Рийвс":Те, производителите н а оръжейната система "Snipex Alligator " са посочили в спецификациите на оръжието, че ЕФЕКТИВНИЯТ ОГЪН е на 2000 метра, ама ти нали си безказармен и не знаеш какво означава това понятие.
Ефективен огън/дистанция, това е разстоянието на което ОСЪЗНАТО може да се порази мишената. Какво се има предвид? Има се предвид, че на това разстояние като се прицелиш и поразиш мишената, това е така защото ти си се прицелил. От там нататък всичко е игра на случайност. Няма интелекти, няма минтелекти.
То и аз мога да гръмна сватбарската у въздуха и падайки куршумът да мине през комина на някое огнище и да спука гърнето с боб дето се вари там. Ама това не значи, че съм уцелил. Означава, че случайно така се е случило.
Безказарменик такъв.
16:55 15.08.2025
46 Българите са на страната на Русия!
Коментиран от #52
16:55 15.08.2025
47 истината
16:57 15.08.2025
48 Наблюдател
XADO -Holding Ltd.
Препоръчителната му дистанция е 2000 м ,но може да стреля до 7000 м.
На въоръжение е от 2021 г.
Калибър 14,5× 114 мм.
Коментиран от #49
16:58 15.08.2025
49 БгТопИдиот🇧🇬
До коментар #48 от "Наблюдател":Какви препарати консумираш?
17:00 15.08.2025
50 Двойника на Путин
До коментар #19 от "Руските блогъри предупреждават":Не бе! Сам отиде Путин!
Знае че на САЩ и запада им треперят мартинките и няма да посмеят.
Тръмп е изпратил дори цяла военна ескадрила да варди самолета на Путин за да стане сакатлък. При това САЩ не са подписвали римското. Натаняху затуй направи пътека до Вашингтон.
17:00 15.08.2025
51 Еееее..баго
До коментар #10 от "Киану Рийвс":Над 4км с пушка калибър 14.5мм...? Хаххх..
То танковете калибър 120-125-130мм с дължина на цевта по 6 метра и нагоре трудно стигат над 4 км, а натам им е само с реактивен снаряд, ти искаш снайперска винтовка да може. То може и да прати куршум на толкова, ама с огромно отклонение и брутално чекнене на стрелеца, че да нагласи ъгъл за такъв полет. Какъв заряд трябва, че да стигне, а и да нарани човек...едва ли.
17:01 15.08.2025
52 Вакарел
До коментар #46 от "Българите са на страната на Русия!":Трай бе фиганин ,ти ли утепа хората у автобуса
Като си за русия чий га дръжиш тука а не одиш тама
17:08 15.08.2025