Руската армия: Превзехме още едно селище в Източна Украйна
Руската армия: Превзехме още едно селище в Източна Украйна

15 Август, 2025 15:48

Агенция "Ройтерс" прави уговорката, че не може да потвърди тази информация по независим път

Руските въоръжени сили са поели контрола над населеното място Александроград в източната украинска Донецка област, заяви днес Министерството на отбраната на Русия, цитирано от Ройтерс, пише БТА.

Агенцията прави уговорката, че не може да потвърди тази информация по независим път.

Министерството посочи, че само за една седмица руските сили са завзели общо седем населени места в Донецка област, включително Шчербиновка, Яблоновка, Луначарское, Суворово, Никоноровка и Искра.

Силите на групировката войски "Център" продължават да напредват в украинската Днепропетровска област, каза още ведомството, цитирано от ТАСС.


  • 1 на картата се вижда

    45 7 Отговор
    още от вчера.

    Коментиран от #25

    15:50 15.08.2025

  • 2 центаджия..

    39 7 Отговор
    Дерзай кремля..скоро бандерците под егидата на юнеско

    15:50 15.08.2025

  • 3 Ват Бальо mалоумника

    11 43 Отговор
    Три години, две села.

    Коментиран от #14

    15:50 15.08.2025

  • 4 Госあ

    32 6 Отговор
    Евала !

    15:51 15.08.2025

  • 5 Злобното Джуджи

    8 38 Отговор
    Чингиз хан ривье със сълзи на очи гледайки клетите си потомци. НЕЩАСТНИЦИ РУ3КИ 😄👎

    Коментиран от #24

    15:52 15.08.2025

  • 6 Слава на Степан Бандера!

    8 45 Отговор
    Превзели са на майка си пу............

    Коментиран от #32

    15:52 15.08.2025

  • 7 Пирожин

    7 21 Отговор
    Около Донецк има безброй села !

    15:52 15.08.2025

  • 8 Агенция с уговорки

    28 4 Отговор
    Селището се нарича АлександроГРАД!!!!

    15:53 15.08.2025

  • 9 КОЛЬО ПАРЪМА

    35 8 Отговор
    Давай те братушки

    15:53 15.08.2025

  • 10 Киану Рийвс

    8 42 Отговор
    На 14.08.2025 година е поставен нов световен рекорд от украински снайперист, който ликвидира двама руски войници от разстояние над 4000 метра! Събитието е документирано по направление Покровск-Мирноград, от видео оператор, осъществено е от боец на оперативна група "Донецк", от легендарното подразделение "Призрак", с помощта на комбинация от изкуствен интелект, БПЛА и 14,5мм снайперска пушка "Алигатор". Жалко, че днес не е в Аляска...

    Коментиран от #16, #17, #36, #37, #39, #45, #51

    15:53 15.08.2025

  • 11 нещо се обърках

    42 6 Отговор
    В предната статия урките яко тепаха вата и яка перемога... А сега и Александроград изгубил стратегическо знаение?!?!

    15:54 15.08.2025

  • 12 Пламен

    7 23 Отговор
    Всяко ,,Евгени" стана спец по военни теми . :)

    Ко стана с палатките срещу Еврото ве , копейки ?! :)
    Коцето защо харчи Евро в Гърция ? Що не е в Кримчатка ?

    15:55 15.08.2025

  • 13 Утре и махала към град

    7 15 Отговор
    Така се върви 3 години и половина.
    Да живей красната армия.

    15:56 15.08.2025

  • 14 болгаринь..

    13 6 Отговор

    До коментар #3 от "Ват Бальо mалоумника":

    А бе помашкий..а твойто племе вече три века още зяпа из прозорецо кога ще дойдат валдхард и позитано,за да им сменат турецките принедлежности

    15:56 15.08.2025

  • 15 Мачкаме натюфците

    28 3 Отговор
    Хайде още едно село изгуби всякакво, ама абсолютно всякакви стратегическо значение 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    15:56 15.08.2025

  • 16 Бравос!

    16 4 Отговор

    До коментар #10 от "Киану Рийвс":

    Значи като завземат Владивосток и оттам ще пуцат по Курилските острови.

    15:56 15.08.2025

  • 17 Ройтерс потвърди ли го

    17 4 Отговор

    До коментар #10 от "Киану Рийвс":

    от независим източник?


    (Призрака от Куев?)

    15:57 15.08.2025

  • 18 матю хари

    7 18 Отговор
    Какво стана с Покровск? Нали уж руската армия била навлязла вече в покрайнините на града? Руските пропагандни медии изведнъж млъкнаха. Май нищо не се получи.

    Коментиран от #21, #30

    15:58 15.08.2025

  • 19 Руските блогъри предупреждават

    5 14 Отговор
    Появиха се открити руски предупреждения, че САЩ и „колективния Запад“ имат намерение да се разправят с руския президент – физически или чрез арест.

    „Ще го вземат за заложник в Аляска. Армията ни трябва да е готова моментално да започне военни действия срещу Запада“. Това твърди известният в Русия Вадим Казаков, който е председател на „Съюза на славянските общини“ и идеолог на славянството и православието.
    Путин изпраща свой двойник в Аляска!

    Коментиран от #50

    16:01 15.08.2025

  • 20 Кобзон рекърдс

    4 14 Отговор
    А украинците днес завладяха 4 села.

    16:03 15.08.2025

  • 21 2222

    8 17 Отговор

    До коментар #18 от "матю хари":

    Руската армия е най-некадърната в света, а Путин е един нещастник.

    Коментиран от #26

    16:07 15.08.2025

  • 22 Голям джумбиш

    5 14 Отговор
    Даже и украинците не знаят за съществуването на това населено място. С Гугъл мапс го търсят и пак не могат да го намерят.

    16:10 15.08.2025

  • 23 тасс

    5 17 Отговор
    Руската армия: Превзехме още една селска къща с курник с 8 кокошки.

    Коментиран от #28

    16:12 15.08.2025

  • 24 центаджия..

    16 4 Отговор

    До коментар #5 от "Злобното Джуджи":

    Урсулските джуджаци и зеленяка са в партер и чакат сапунчето от анкоридж..

    Коментиран от #27

    16:12 15.08.2025

  • 25 Пълен руски памперс

    5 13 Отговор

    До коментар #1 от "на картата се вижда":

    Защото бункерния памперс оставя запада да внася оръжия? Защо не наложи блокада както би направил цивилизования свят?

    Коментиран от #33, #34

    16:13 15.08.2025

  • 26 чекисть..

    12 2 Отговор

    До коментар #21 от "2222":

    Днес бг.шизобандерците са им обещали по рано да ги пуснат за уикендо,от карлуковскио диспансер

    16:16 15.08.2025

  • 27 Злобното Джуджи

    4 11 Отговор

    До коментар #24 от "центаджия..":

    Аха...Четири Года чакаме русские в Киев, ама накрая комай ще додат само кypeйците 😄

    Коментиран от #29

    16:17 15.08.2025

  • 28 Тома

    17 3 Отговор

    До коментар #23 от "тасс":

    Ти батко мислиш че тези села са като да ходиш на шопинг в Одрин и ти е смешно.Укронацистите са направили почти непревземаеми крепости във всяко село и се бият до последния украинец там

    16:18 15.08.2025

  • 29 АБЕ ДЖУДЖАК

    12 2 Отговор

    До коментар #27 от "Злобното Джуджи":

    КОФТИ А
    ШАМАР ОТ ЛЯВО ШАМАР ОТ ДЯСНО
    АВЕ ДЖУДЖАК НИДЕЙ ДА ЧАКАШ
    СУМА ТИ ВРЕМЕ ВИ МАНДРЪСАТ ДЖУДЖАК И ВСЕ ПО ГРУБО ДЖУДЖАК
    НАПРАУ СА ВА РАЗПУН......ДИЛИ ДЖУДЖАК

    16:22 15.08.2025

  • 31 оня с коня

    10 1 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !А преговорите са си преговори .

    16:25 15.08.2025

  • 33 АМИ РАЗВИВАТ

    11 1 Отговор

    До коментар #25 от "Пълен руски памперс":

    БИЗНЕСА СЪС СКРАБ
    А ТИ ЩО СА ПРИТЕСНЯВАШ
    А МУШМУРОЧЕТО МИ
    ЩО ПИТКАШ

    16:27 15.08.2025

  • 34 Селянин

    13 1 Отговор

    До коментар #25 от "Пълен руски памперс":

    Ти като си цивилизован,пък що те млатят в дир.. никка..Абе да ви имам и цивилизацията ...

    16:27 15.08.2025

  • 35 🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ НАТО И ЗАПАДА ! ФАКТ !

    12 2 Отговор
    СПОРЕД ЧЛ.106,107 ОТ УСТАВА НА ООН🇷🇺РУСИЯ ЗАПОЧНА -СВО,СРЕЩУ ПОВТОРНО ЗАРОДЕНИЯ ФАШИЗЪМ В УКРАЙНА ,ПРЕЗ 2014Г, СПОНСОРИРАН ОТ ЗАПАДА.ЕС- влезе в криза на всички нива.(Само в Герм.25 000 фирми са във фалит за 2024 ).Загубите на САЩ( за 3 г) възлизат на = 7 трил.$= 37 трил.$.Бюдж.дефицит=6% колкото Европейския,и Държ.дълг над 110% За Русия това са=1,2% Бюдж.дефицит,18% Държ.дълг, Ниска безраб (+2%),Икономика, с ръст (+4%),и увеличен Златен резерв = 210 млрд.$ за 2024г. Гр.Москва(13 млн жит.) е определен от комисия в ООН за най-добър град в света по инфраструктура и стандарт (2022/23).Военната руска промишленост ,се оказа= 4-пъти по-голяма, от тази на НАТО.Потвърдено и в изказване на Ген.Сек.М.Рюте ! До момента са избити=2,2 млн. войнци на Фашисткия украински.режим,от 2014,и 6740 натовски офицери и консултанти.Унищожени са и много америк.групи,като АМЕРИКАНСКА ГРУПИРОВКА - ЧВК Forward Observation Group !!! До момента загубите на НАТО са огромни и са унищожени оръжия за = 430 млр .$,Остатъч.ресурс на НАТО в момента е = за 3 седмици актив.бойни действия,и дебатите в Америк.Конгрес потвърдиха това).Руските ракети станаха повече ( напр: Х-101 с обсег = 5500 км и КВО= 1 м !В момента в Украйна има =730 000 руска армия,от = 2,4 млн редовна -Потвърдено,от ГРУ, Н-к Г-н Щаба на Украйна,и Зеленски ! САМО ЗА 2023 Г.= 5,5 МЛН.УКРАИНСКИ
    ГРАЖДАНИ СА ПОТЪРСИЛИ УБЕЖИЩЕ В РУСИЯ.=3,3 МЛН.ВЕЧЕ СА С РУСКО ГРАЖДАНСТВО.

    16:29 15.08.2025

  • 36 ТОЧНО ТАКА Е

    8 2 Отговор

    До коментар #10 от "Киану Рийвс":

    ФИЛМЧЕТО Е НА БАНДЕРА ПИКЧЪРС
    ПРОДУЦЕНТ БРИТАНСКОТО ПОСОЛСТВО

    16:30 15.08.2025

  • 37 Пламен

    8 2 Отговор

    До коментар #10 от "Киану Рийвс":

    Теб ба щатти те е "ликвидирал" като е приключил на рогозката ,а м@й катти те е спасила като те е върнала .

    16:31 15.08.2025

  • 38 Христо

    8 2 Отговор
    Браво братушки

    16:31 15.08.2025

  • 39 Фантастиката е на 15 етаж

    8 3 Отговор

    До коментар #10 от "Киану Рийвс":

    4000 метра точност от пушка? Патрона няма достатъчен заряд за това разстояние и куршума губи както сила така и траектория след излизането от целта. Влият вятър ,влажност и други субективни фактори.До 1000 метра може да попадне в цяла без значителни и фатални последици. Ама НАТО джендАрите гледали само ХолиГлуП толко

    Коментиран от #41, #42, #43

    16:37 15.08.2025

  • 40 Янко Видрарски

    1 3 Отговор
    На 14.08.2025 година е поставен нов световен рекорд от украински снайперист, който ликвидира двама руски войници от разстояние над 4000 метра! Събитието е документирано по направление Покровск-Мирноград, от видео оператор, осъществено е от боец на оперативна група "Донецк", от легендарното подразделение "Призрак", с помощта на комбинация от изкуствен интелект, БПЛА и 14,5мм снайперска пушка "Алигатор". Жалко, че днес не е в Аляска...

    16:48 15.08.2025

  • 41 Вакарел

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Фантастиката е на 15 етаж":

    Трудовак ,ти само за кереч ,кирки и лопати ще говориш оти от друго не разбираш

    16:50 15.08.2025

  • 43 Ей Смешник

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Фантастиката е на 15 етаж":

    Кога последно си стрелял та умуваш.

    16:53 15.08.2025

  • 45 Механик

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Киану Рийвс":

    Те, производителите н а оръжейната система "Snipex Alligator " са посочили в спецификациите на оръжието, че ЕФЕКТИВНИЯТ ОГЪН е на 2000 метра, ама ти нали си безказармен и не знаеш какво означава това понятие.
    Ефективен огън/дистанция, това е разстоянието на което ОСЪЗНАТО може да се порази мишената. Какво се има предвид? Има се предвид, че на това разстояние като се прицелиш и поразиш мишената, това е така защото ти си се прицелил. От там нататък всичко е игра на случайност. Няма интелекти, няма минтелекти.
    То и аз мога да гръмна сватбарската у въздуха и падайки куршумът да мине през комина на някое огнище и да спука гърнето с боб дето се вари там. Ама това не значи, че съм уцелил. Означава, че случайно така се е случило.
    Безказарменик такъв.

    16:55 15.08.2025

  • 46 Българите са на страната на Русия!

    3 2 Отговор
    Напред Русия! Фронтът е пробит по цялата дължина.Краят се вижда! Укронацистите панически отстъпват на запад! Всякакви преговори са излишни и само безусловната капитулация на Киев ще донесе мир!

    Коментиран от #52

    16:55 15.08.2025

  • 47 истината

    1 2 Отговор
    Факти , получавате ли пари да публикувате руски пропагандни лозунги?

    16:57 15.08.2025

  • 48 Наблюдател

    2 1 Отговор
    Снайперът Алигатор е украинско производство на
    XADO -Holding Ltd.

    Препоръчителната му дистанция е 2000 м ,но може да стреля до 7000 м.

    На въоръжение е от 2021 г.
    Калибър 14,5× 114 мм.

    Коментиран от #49

    16:58 15.08.2025

  • 49 БгТопИдиот🇧🇬

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "Наблюдател":

    Какви препарати консумираш?

    17:00 15.08.2025

  • 50 Двойника на Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Руските блогъри предупреждават":

    Не бе! Сам отиде Путин!
    Знае че на САЩ и запада им треперят мартинките и няма да посмеят.
    Тръмп е изпратил дори цяла военна ескадрила да варди самолета на Путин за да стане сакатлък. При това САЩ не са подписвали римското. Натаняху затуй направи пътека до Вашингтон.

    17:00 15.08.2025

  • 51 Еееее..баго

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Киану Рийвс":

    Над 4км с пушка калибър 14.5мм...? Хаххх..
    То танковете калибър 120-125-130мм с дължина на цевта по 6 метра и нагоре трудно стигат над 4 км, а натам им е само с реактивен снаряд, ти искаш снайперска винтовка да може. То може и да прати куршум на толкова, ама с огромно отклонение и брутално чекнене на стрелеца, че да нагласи ъгъл за такъв полет. Какъв заряд трябва, че да стигне, а и да нарани човек...едва ли.

    17:01 15.08.2025

  • 52 Вакарел

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Българите са на страната на Русия!":

    Трай бе фиганин ,ти ли утепа хората у автобуса
    Като си за русия чий га дръжиш тука а не одиш тама

    17:08 15.08.2025

