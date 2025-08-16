Новини
Свят »
Унгария »
Ръководителят на кабинета на Орбан: Унгария е суверенна държава, а не част от империя

16 Август, 2025 06:15, обновена 16 Август, 2025 05:19 746 9

Запазването на унгарската национална идентичност е една от най-важните задачи, заяви Гергей Гуяш

Ръководителят на кабинета на Орбан: Унгария е суверенна държава, а не част от империя - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Унгария е суверенна държава, а не част от империя, като запазването на унгарската национална идентичност е една от най-важните задачи, включително с оглед на бъдещите поколения, заяви Гергей Гуяш - ръководителят на кабинета на министър-председателя на страната Виктор Орбан, цитиран от унгарската новинарска агенция МТИ и БТА.

Гуяш заяви на събитие по случай националния празник на Унгария на 20 август, покръстването на Унгария, че денят е добра възможност да се вземат предвид перспективите, постиженията и задачите, като се има предвид също, че "можем да говорим за хилядолетна перспектива".

"Хилядолетна държава, която е съюз между унгарците от миналото, настоящето и бъдещето, ни държи и ни свързва помежду ни вече 1025 години", добави той.

"Хилядолетното оцеляване само по себе си демонстрира успеха на държавата на Свети Стефан", каза той.

Свети Стефан основава държава, "където всеки би могъл да намери своя дом, ако ни избере за дом", държава, която е получила силата си от християнската вяра и следователно е част от европейската култура, допълни той. Гуяш заяви, че Унгария е страна, която винаги се е опитвала да защити гражданите си и не е успявала да го направи единствено в най-тежките периоди от историята.


Унгария
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гориил

    11 4 Отговор
    Унгария никога не е доверявала инвестиционната, банковата и застрахователната си система на еврото, докато единната европейска валута се сриваше в бездната.

    Коментиран от #2, #8

    05:23 16.08.2025

  • 2 ахтунг

    1 7 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    как е каveрната ти? ряzширява се и се срива?

    05:33 16.08.2025

  • 3 ффф

    9 0 Отговор
    Има хора и държави горди със своята история и единтичност. Има хора и държави продажни към своята история и единтичност.
    Кои сме ние?

    Коментиран от #5, #6

    05:49 16.08.2025

  • 4 Браво на Унгария

    3 4 Отговор
    А нас ни превърнаха във външен колониален придатък на Руската федерация. И по език, по култура и по наратив се чувстваме като провинция на Москва. Реално това балканско население открадна името на средновековната българска държава.

    06:22 16.08.2025

  • 5 болгарин

    1 6 Отговор

    До коментар #3 от "ффф":

    Ние сме руски помаци.

    06:23 16.08.2025

  • 6 Аз, знам какво искам

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "ффф":

    и съм за България, много българи споделят, вярвам моето мнение, но има едни кирясдтефчовци, дето ако ги сложиш до стената, вярмам ше почнем да бъдем като унгарците.

    Коментиран от #9

    06:25 16.08.2025

  • 7 Българин

    1 2 Отговор
    Унгария е се е настанила на български земи. Докато Симеончо се опитва да завладее Константинопол да стане василевс с гръцки пари унгарците нахлуват и се настаняват в България и казват тук е Унгария и крадат, грабят е убиват, докато германският крал Отто не им набива каската. Разбойническо племе, сродно на москалитите са маджарите.

    06:28 16.08.2025

  • 8 Радвайте се помаци

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    Българските банки ги взеха унгарците и сега ни го набиват с такси.

    06:29 16.08.2025

  • 9 Реалист

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Аз, знам какво искам":

    Ще станете номер едно в порноиндустрията като унгарците? От цял свят ще идват дърти пърдели с долари и камери да снимат порно в столицата като в Унгария, Будапеща. Българките ще са най-тачени в австрийските бардаци като унгарките.

    Супер ще е да сме като унгарците!

    06:33 16.08.2025

