Sky News: Срещата в Анкъридж сложи впечатляващ край на руската изолация. Вместо санкции - червен килим

Sky News: Срещата в Анкъридж сложи впечатляващ край на руската изолация. Вместо санкции - червен килим

16 Август, 2025 06:26, обновена 16 Август, 2025 06:31

Западните медии са в състояние на пълно безумие, заяви говорителят на МВнР на Русия Мария Захарова

Sky News: Срещата в Анкъридж сложи впечатляващ край на руската изолация. Вместо санкции - червен килим - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Срещата на руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп в Анкъридж (Аляска) сложи най-впечатляващ край на изолацията на Русия от Запада. Това е оценката, направена от британския телевизионен канал Sky News.

„Това означава край на изолацията на Путин на Запад и то по най-впечатляващ начин. Вместо санкции, Доналд Тръмп награди руския президент с еквивалента на държавно посещение“, отбелязва журналистът на телевизионния канал.

Западните медии, които от три години излъчват за изолацията на Русия, са в състояние на безумие, граничещо с пълна лудост, на фона на тържествената среща на руския президент Владимир Путин с американския му колега Доналд Тръмп в Съединените щати.

Това написа официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова в своя Telegram канал, коментирайки срещата на лидерите на двата щата в Аляска.

„Три години говореха за изолацията на Русия, а днес видяха червения килим, с който посрещнаха руския президент в Съединените щати“, подчерта дипломатът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  Малий

    9 19 Отговор
    Загиналите братушки нема да ги броим

    06:35 16.08.2025

    06:35 16.08.2025

  Фермата

    11 0 Отговор
    Ганев, пилетата се броят на есен. Не са ли ви учили на село?

    06:35 16.08.2025

  Край на изолацията

    4 13 Отговор
    Русия получава томахавки.

    06:36 16.08.2025

  Минувач

    У Еуропа са у шок.
    У Еуропа са у шок.

    06:37 16.08.2025

  АМАH OT ИДИOTИ

    13 3 Отговор
    ЧИЧО ДОНЧО НА КИЛИМЧЕTO
    🤣
    KOФTИ 3A 3EЛEHOTO И3ПPAЖHEHИE
    😝

    06:38 16.08.2025

  Урсула

    15 3 Отговор
    И Кая изпълняват " Концерт за дилдо и вибратор " в Си Бемол !

    06:39 16.08.2025

  любопитИн

    14 4 Отговор

    До коментар #1 от "Малий":

    А украинските загуби, или не можеш да броиш до толкова?

    Коментиран от #28

    06:39 16.08.2025

  Факти

    13 7 Отговор
    1945г. - 1989 г. са златните години в равитието на БЪЛГАРИЯ ! На 32-ро място в света по развитие ! Днес сме извън първите 100 ! В челото сме по смъртност , корупция , бедност ! Държава без перспектива , пред закриване ! Само съюз с РУСИЯ е спасението !

    Коментиран от #10

    06:40 16.08.2025

  Руската Мара Общата

    7 13 Отговор
    Голяма новина Мара Общата се насфиркала и пак пелтечи простотии.

    06:42 16.08.2025

  Не искаш

    10 7 Отговор

    До коментар #8 от "Факти":

    Защо не си емигрирал в Русия?

    06:43 16.08.2025

  12345

    8 4 Отговор
    Такава е наградата, когато победиш на фронта. Победителя св поздравява, а загубилия подписва пораженческото мирно споразумение.

    06:43 16.08.2025

  Някой си там

    9 8 Отговор
    Килима не е важен! Важното е че Русия ви победи!

    06:44 16.08.2025

  Пунта мара

    10 6 Отговор
    Засега резултатът от тази безсмислена среща е равен на кръгла нула.

    06:44 16.08.2025

  Гошо - тръбата

    2 2 Отговор
    Остаряла - горката . Времето не прощава ,днес си тук, утре си гушнал букета

    06:45 16.08.2025

  Червен

    4 2 Отговор
    килим , за да му го дръпнат под краката !

    Коментиран от #17

    06:45 16.08.2025

  Хахахаха

    7 3 Отговор
    Браво на двамата световни президенти, че отсвириха мазните турчуля, които все се правят на домакин и световна сила! От там започва всичко, включително мира - достойнството, себеуважението и уважението към Русия, а не да ходиш да правиш преговори при султаните! Сякаш няма къде в Киев, Москва, Минск или Варшава, ами Зеления отпадък все в Константинопол напира да преговаря!

    06:48 16.08.2025

  За да

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Червен":

    дръпнеш килима, трябва да се наведеш..., а отзад дебне бая голяма изненада!

    06:50 16.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  Име

    Хубав ден!
    Хубав ден!

    06:52 16.08.2025

  Диагноза

    15 7 Отговор
    Тръмп е същия боклук като Путлер. С какъв морал трябва да си, че да подадеш ръка на един доказан, масов убиец на руснаци и украинци....?

    06:52 16.08.2025

  Пааак ли ве...😝?!

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Малий":

    Ей не се спряхте да плачете за...,,Руските жертви"...!
    Аман от жалки прикрити русофили...!

    06:54 16.08.2025

  1357

    8 2 Отговор
    Русия ще е много дълго в изолация,има да си мечтае да и купуват газта, скоро няма да има мир а тая червен килим иска, а нещо друго червено получава

    Коментиран от #27

    06:56 16.08.2025

  Факт

    0 0 Отговор
    Ако капитулацията се нарече мир, Тръмп има големи шансове да му се присъди Нобелова награда!

    06:57 16.08.2025

  ТОЧНО ТАКА...!

    2 0 Отговор
    И за капак-Путин заяви с усмивка ,самочувствие и неприкрита ирония...:
    ,,СЛЕДВАЩАТА СРЕЩА-В МОСКВА!"...!
    Кой разбрал -разбрал...!

    06:59 16.08.2025

  🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    ботокса и рижия ще гният доживот в затвора‼️

    07:01 16.08.2025

  ЪХЪ

    0 0 Отговор
    Мдааа за някой червен килим и ръкопляскане за други пълзене по килимчето ,Ко не разбра тъпо списваче ? Три години пишете под диктовка и накрая да го дуат бедните

    07:01 16.08.2025

  РЕАЛИСТ!

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "1357":

    От това,че не купуваме ефтиният руски газ,изпълнявайки,като добичета нарежданията на Мурсула,само губим...Аз и Ти...!
    Но да го разбереш-требе и акъл...!

    07:02 16.08.2025

  Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "любопитИн":

    На тоя ще му много трудно да преброи до два и полвина милиона а може и по-вече украински Груз-200.

    07:04 16.08.2025