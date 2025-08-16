Срещата на руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп в Анкъридж (Аляска) сложи най-впечатляващ край на изолацията на Русия от Запада. Това е оценката, направена от британския телевизионен канал Sky News.

„Това означава край на изолацията на Путин на Запад и то по най-впечатляващ начин. Вместо санкции, Доналд Тръмп награди руския президент с еквивалента на държавно посещение“, отбелязва журналистът на телевизионния канал.

Западните медии, които от три години излъчват за изолацията на Русия, са в състояние на безумие, граничещо с пълна лудост, на фона на тържествената среща на руския президент Владимир Путин с американския му колега Доналд Тръмп в Съединените щати.

Това написа официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова в своя Telegram канал, коментирайки срещата на лидерите на двата щата в Аляска.

„Три години говореха за изолацията на Русия, а днес видяха червения килим, с който посрещнаха руския президент в Съединените щати“, подчерта дипломатът.