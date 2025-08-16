Sky News: Срещата в Анкъридж сложи впечатляващ край на руската изолация. Вместо санкции - червен килим

Срещата на руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп в Анкъридж (Аляска) сложи най-впечатляващ край на изолацията на Русия от Запада. Това е оценката, направена от британския телевизионен канал Sky News.
„Това означава край на изолацията на Путин на Запад и то по най-впечатляващ начин. Вместо санкции, Доналд Тръмп награди руския президент с еквивалента на държавно посещение“, отбелязва журналистът на телевизионния канал.
Западните медии, които от три години излъчват за изолацията на Русия, са в състояние на безумие, граничещо с пълна лудост, на фона на тържествената среща на руския президент Владимир Путин с американския му колега Доналд Тръмп в Съединените щати.
Това написа официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова в своя Telegram канал, коментирайки срещата на лидерите на двата щата в Аляска.
„Три години говореха за изолацията на Русия, а днес видяха червения килим, с който посрещнаха руския президент в Съединените щати“, подчерта дипломатът.
До коментар #1 от "Малий":А украинските загуби, или не можеш да броиш до толкова?
До коментар #8 от "Факти":Защо не си емигрирал в Русия?
До коментар #15 от "Червен":дръпнеш килима, трябва да се наведеш..., а отзад дебне бая голяма изненада!
До коментар #1 от "Малий":Ей не се спряхте да плачете за...,,Руските жертви"...!
Аман от жалки прикрити русофили...!
,,СЛЕДВАЩАТА СРЕЩА-В МОСКВА!"...!
Кой разбрал -разбрал...!
До коментар #22 от "1357":От това,че не купуваме ефтиният руски газ,изпълнявайки,като добичета нарежданията на Мурсула,само губим...Аз и Ти...!
Но да го разбереш-требе и акъл...!
До коментар #7 от "любопитИн":На тоя ще му много трудно да преброи до два и полвина милиона а може и по-вече украински Груз-200.
