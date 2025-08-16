Ето къде отиде Путин на връщане от Аляска

На връщане от Аляска руският президент Владимир Путин посети Чукотка и се срещна с губернатора на Чукотския автономен окръг Владислав Кузнецов, предаде ТАСС, съобщи БТА.
Путин подкрепи плановете за прокарване на нова оптична линия за връзка до Чукотка. Това стана ясно по време на срещата му в Анадир с Кузнецов. Губернатор разказа на Путин как върви работата по развитието на кабелния интернет в северната част на Чукотка.
На път за Аляска Путин пък посети вчера Магаданск.
А на връщане от Аляска в Русия самолетът на Путин е бил съпроводен от американски изтребители, като това се вижда от съответните кадри, разпространени от пресслужбата на Кремъл.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #6, #7, #11, #13
12:37 16.08.2025
2 А ее
Коментиран от #8, #15
12:38 16.08.2025
3 уКраинската баница вече е нарязана
Εβρ⭕Μин...ΔиΛ ...Ντε,
признайте си, че тайничко се надявахте
Путин да бъде задържан 😁
12:38 16.08.2025
4 Еми
12:39 16.08.2025
5 Бай Ганьо
12:40 16.08.2025
6 Па съм я бе
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Бе ще ти видят и на теб вътрешността!
12:41 16.08.2025
7 ЗА ХАГА Е ПРОТИВОПОКАЗНО
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ПРИСЪСТВИЕТО НА В В ПУТИН
12:41 16.08.2025
8 ТЪИ ДЕ МА СЕ ИСКАТ
До коментар #2 от "А ее":МУДЕ----ИМАТ ЛИ
12:42 16.08.2025
9 Днес в Аляска, утре в Чукотка
....и уКраИнска баница в менюто....
А къде е временното явление ЕС,
ЕС-то къде е ? 😁
12:42 16.08.2025
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ЩЕ НАПРАВЯТ ЛИ АЗОВ И АЙДАР ПРЕВРАТ В УКРАЙНА
......
СЛЕД РАЗГОВОР НА ТРЪМП С ЕС И ЗЕЛЯ ,
СЕ ГОТВИ МИРЕН ДОГОВОР
И НАЦИСТКИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ СТАВАТ НА СУПА
ОТ СВИНСКИ КРАЧЕТА :)
12:42 16.08.2025
11 Хаха
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Понитата, като теб сте в потрес от уважението и респекта, който получи Путин на американска земя, останалото е тъжното ви цвилене и мяукане🤣
Жалка работа, даже грам достойнство нямате да го приемете, само поемате😂
12:43 16.08.2025
12 БОЛШЕВИК
12:43 16.08.2025
13 Гост
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Може да е бързал за майка ти, знае ли човек?
12:45 16.08.2025
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ГЛАВИТЕ НА УКРАИНСКИТЕ ФАШИСТИ В УКРАЙНА
....
ЗАЩОТО МИРЕН ДОГОВОР МЕЖДУ НАТО И РУСИЯ
Е ПО -ВАЖЕН ЗА НАТО ОТ УКРАИНСКИТЕ ФАШИСТИ
......
КОВАРЕН Е КРЕМЪЛ :))
.....
12:46 16.08.2025
15 И слънцето изгря от Запад
До коментар #2 от "А ее":И вече всичко щеше да е приключило 😉
12:46 16.08.2025
16 Пасивен Кремълски педофил с токчета
12:48 16.08.2025
17 QПЕЙКИ,
ДОНАЛД ДЪК👂В ЛЕГЛОТО С..МЕЛАНИЯ
12:48 16.08.2025