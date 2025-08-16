Ето къде отиде Путин на връщане от Аляска

На връщане от Аляска руският президент Владимир Путин посети Чукотка и се срещна с губернатора на Чукотския автономен окръг Владислав Кузнецов, предаде ТАСС, съобщи БТА.

Путин подкрепи плановете за прокарване на нова оптична линия за връзка до Чукотка. Това стана ясно по време на срещата му в Анадир с Кузнецов. Губернатор разказа на Путин как върви работата по развитието на кабелния интернет в северната част на Чукотка.

На път за Аляска Путин пък посети вчера Магаданск.

А на връщане от Аляска в Русия самолетът на Путин е бил съпроводен от американски изтребители, като това се вижда от съответните кадри, разпространени от пресслужбата на Кремъл.