Ето къде отиде Путин на връщане от Аляска
Ето къде отиде Путин на връщане от Аляска

16 Август, 2025 12:35 1 179 17

Самолетът на Путин е бил съпроводен от американски изтребители на връщане от Аляска

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На връщане от Аляска руският президент Владимир Путин посети Чукотка и се срещна с губернатора на Чукотския автономен окръг Владислав Кузнецов, предаде ТАСС, съобщи БТА.

Путин подкрепи плановете за прокарване на нова оптична линия за връзка до Чукотка. Това стана ясно по време на срещата му в Анадир с Кузнецов. Губернатор разказа на Путин как върви работата по развитието на кабелния интернет в северната част на Чукотка.

На път за Аляска Путин пък посети вчера Магаданск.

А на връщане от Аляска в Русия самолетът на Путин е бил съпроводен от американски изтребители, като това се вижда от съответните кадри, разпространени от пресслужбата на Кремъл.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 15 Отговор
    аз пък помислих ,че се е престрашил да отиде до Хага

    Коментиран от #6, #7, #11, #13

    12:37 16.08.2025

  • 2 А ее

    3 14 Отговор
    Можело въпросът да се реши бързо,във въздуха

    Коментиран от #8, #15

    12:38 16.08.2025

  • 3 уКраинската баница вече е нарязана

    7 1 Отговор
    Днес около 1 часа БГ време двата Илюшина придружени от два летящи радара на ВВС на САЩ отлетяха необезпокоявани за Русия.
    Εβρ⭕Μин...ΔиΛ ...Ντε,
    признайте си, че тайничко се надявахте
    Путин да бъде задържан 😁

    12:38 16.08.2025

  • 4 Еми

    4 7 Отговор
    Трябваше да го тряснат на изпроводяк.

    12:39 16.08.2025

  • 5 Бай Ганьо

    4 7 Отговор
    Путин е шефа на кенеффа, император на робите

    12:40 16.08.2025

  • 6 Па съм я бе

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Бе ще ти видят и на теб вътрешността!

    12:41 16.08.2025

  • 7 ЗА ХАГА Е ПРОТИВОПОКАЗНО

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ПРИСЪСТВИЕТО НА В В ПУТИН

    12:41 16.08.2025

  • 8 ТЪИ ДЕ МА СЕ ИСКАТ

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "А ее":

    МУДЕ----ИМАТ ЛИ

    12:42 16.08.2025

  • 9 Днес в Аляска, утре в Чукотка

    5 2 Отговор
    .....по комшийски......
    ....и уКраИнска баница в менюто....
    А къде е временното явление ЕС,
    ЕС-то къде е ? 😁

    12:42 16.08.2025

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    ГОЛЕМИЯ ВЪПРОС
    .....
    ЩЕ НАПРАВЯТ ЛИ АЗОВ И АЙДАР ПРЕВРАТ В УКРАЙНА
    ......
    СЛЕД РАЗГОВОР НА ТРЪМП С ЕС И ЗЕЛЯ ,
    СЕ ГОТВИ МИРЕН ДОГОВОР
    И НАЦИСТКИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ СТАВАТ НА СУПА
    ОТ СВИНСКИ КРАЧЕТА :)

    12:42 16.08.2025

  • 11 Хаха

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Понитата, като теб сте в потрес от уважението и респекта, който получи Путин на американска земя, останалото е тъжното ви цвилене и мяукане🤣
    Жалка работа, даже грам достойнство нямате да го приемете, само поемате😂

    12:43 16.08.2025

  • 12 БОЛШЕВИК

    3 0 Отговор
    Голяма чест за големия В.В.П Посрещане

    12:43 16.08.2025

  • 13 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Може да е бързал за майка ти, знае ли човек?

    12:45 16.08.2025

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    НАТО ЩЕ ПУСНЕ ПОЛЯЦИТЕ ДА РЕЖАТ
    ГЛАВИТЕ НА УКРАИНСКИТЕ ФАШИСТИ В УКРАЙНА
    ....
    ЗАЩОТО МИРЕН ДОГОВОР МЕЖДУ НАТО И РУСИЯ
    Е ПО -ВАЖЕН ЗА НАТО ОТ УКРАИНСКИТЕ ФАШИСТИ
    ......
    КОВАРЕН Е КРЕМЪЛ :))
    .....

    12:46 16.08.2025

  • 15 И слънцето изгря от Запад

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "А ее":

    И вече всичко щеше да е приключило 😉

    12:46 16.08.2025

  • 16 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    1 0 Отговор
    Бързам,че ме чакат малките откраднати украински момченца, проблема е, че след това ще ме болят задните части!

    12:48 16.08.2025

  • 17 QПЕЙКИ,

    0 0 Отговор
    пу.ин ОТИДЕ В ЧУКОТКА
    ДОНАЛД ДЪК👂В ЛЕГЛОТО С..МЕЛАНИЯ

    12:48 16.08.2025

