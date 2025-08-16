Новини
Путин получи всичко, което искаше
Путин получи всичко, което искаше

16 Август, 2025 18:39 1 602 57

Путин не отстъпи и на милиметър от исканията си и явно успя да завърти главата на Тръмп, като на практика го привлече на своя страна

Путин получи всичко, което искаше - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Бившият посланик на Германия в Русия Рюдигер фон Фрич дава катастрофално слаба оценка на срещата в Аляска, която според него е била лошо подготвена. Пред АРД той казва, че резултатът не е изненадващ, като се има предвид какво е било поведението на Доналд Тръмп в последно време. Според Фрич, очакването е било, че т.нар. лидер на свободния свят ще се погрижи да бъде оказана подкрепа на жертвата на агресията. „Но стана ли това? Не, нищо подобно не се случи“, отговаря Фрич.

Не просто фантастичен удар, а нещо още по-голямо

Още новини от Украйна

В интервюто той казва още: „Онова, което можеше и трябваше да се очаква – сключването на примирие без предварителни условия – не бе постигнато. Нещо повече – на руския президент очевидно му се удаде не просто един фантастичен удар, с който обра голямо внимание и получи посрещане от Тръмп на червения килим. Той успя и в друго – да привлече повече или по-малко на своя страна и американския президент Тръмп“.

Според бившия посланик Фон Фрич, Путин е постигнал важен психологически успех – превръщайки Тръмп в свой агент, който сега прехвърля топката в полето на Зеленски и европейците. Оценката на Фон Фрич е, че от гледна точка на европейците, този резултат поставя Украйна в изключително лоша изходна ситуация. Дипломатът се пита дали Тръмп няма да е дори готов да упражни някакъв натиск в интерес на Путин или просто ще се измъкне, след като не успя да разреши проблема, като каже: „Аз се опитах, но украинците не искат да отстъпят земя, какво бих могъл да направя още?“.

Срещата беше лошо подготвена

Бившият руски посланик в Русия казва още, че Путин на практика не е отстъпил нито на милиметър от първоначалната си позиция, съдържаща максимални искания. Фрич цитира с тревога и едно, решаващо от негова гледна точка, изречение на Путин, който каза: „Тръмп и аз се споразумяхме и аз се надявам, че украинците и европейците няма да торпедират това сега“. Според германския дипломат това е илюстрация за това, че Тръмп е възприел повече или по-малко позициите на Путин.

Посланик Фон Фрич критикува в интервюто на АРД и лошата подготовка на срещата в Аляска, като обръща внимание на това, че Стив Уиткоф не е дипломат от кариерата, а бивш брокер на недвижими имоти. „Не бих искал да говоря лошо за един брокер на недвижими имоти, но като пенсиониран дипломат, аз не бих се впуснал в бизнеса с недвижими имоти и не бих се опитвал да продавам Айфеловата кула като първа сделка. От интервютата, които Уиткоф е дал, както и от следващи изявления, си личи, че руската страна е успяла отлично да му завърти главата“, казва още дипломатът.

Мислене в категориите на 19 век

В интервюто за АРД той коментира, че във външнополитическо отношение Доналд Тръмп явно мисли в категориите на 19 век – воден от разбирането, че големите играчи трябва някак да се разберат помежду си и да се договорят, а после да съобщят на по-малките къде им е мястото.

Бившият посланик в Русия твърди още пред АРД, че американската дипломация, за съжаление, междувременно се е влошила значително и че ѝ липсва ясен анализ на това с кого има работа: „Американският външен министър казва: „Знам, че Путин иска мир“. Но Путин не иска мир, Путин иска победа. А ако иска мир, то само при радикални условия на подчинение, при които Украйна трябва да се предаде напълно. А след всичко, което беше казано и не беше казано след срещата, става ясно, че едната страна напълно е надделяла: руската“, казва в заключение дипломатът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сам си го езима, негово е:))

    40 11 Отговор
    Пpoбив! Pycкитe cили нaxлyxa в гp. Дoбpoпoлиe, пpeвзexa Иcкpa, Aлeкcaндpoгpaд, Maлиeвкa, Teмиpoвкa, Щepбинoвкa, Яблoнoвкa и Лyнaчapcкoe. Cвoдкa oт фpoнтa нa 15.08.25 г. (C BИДEO)

    Коментиран от #2, #20, #24

    18:41 16.08.2025

  • 2 взима си неговото

    38 7 Отговор

    До коментар #1 от "Сам си го езима, негово е:))":

    Взима си неговото

    18:42 16.08.2025

  • 3 Атина Палада

    9 23 Отговор
    Хаяско пое всичко и попита за още

    Коментиран от #9

    18:42 16.08.2025

  • 4 Сатана Z

    37 12 Отговор
    Месете погачите и чакайте Руснаците на "Моста на дружбата "наричан след преврата през 1989 Дунав мост

    18:43 16.08.2025

  • 5 Последния Софиянец

    14 34 Отговор
    Путин отиде да моли за Донбас,че сам 4 години не може да го превземе

    Коментиран от #25

    18:43 16.08.2025

  • 6 Бат Вальо -Истинския

    12 33 Отговор
    колко години ни трябват за да разберем,че от руснака войник не става

    18:43 16.08.2025

  • 7 БОЗА

    37 6 Отговор
    Защо Путин да разговаря със стадото,след като може да говори с директно с овчаря...еврольохманите САМИ се поставиха в ситуацията,за всичко да питат и гледат сащ...сега вият на умряло и се тръшкат... ;-)))))

    18:44 16.08.2025

  • 8 Христо

    34 7 Отговор
    Тази статийка само показва ниското ниво на германските и европейски дипломати и ръководители. Може и нарочно да мислят и говорят толкова късогледо и елементарно, но резултатът и последиците са същите

    18:44 16.08.2025

  • 9 Путин ще направи

    28 10 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    всичко, което е решил....а зеленото градинско джудже Хаяско ще виси на дирек с капацуната на долу.

    18:44 16.08.2025

  • 10 ТИГО

    9 23 Отговор
    Ало Путинистите нали викахте "Тръмп миротвореца "? Получихте го без накисване със свалени гащи Тръмп смехотвореца !

    18:44 16.08.2025

  • 11 Механик

    9 25 Отговор
    кремълското джудже отиде да се моли на Тръмп ,че руската армия се оказа особено патрава-ще им трябват 80 години да стигнат до Киев

    18:45 16.08.2025

  • 12 Путин получи всичко, което искаше

    17 7 Отговор
    както и да гледа как ек бръмбари и калинки и русофобоци
    се пържат в злоба

    18:47 16.08.2025

  • 13 Това получи диктатора фашист ☝️

    33 25 Отговор
    Путлер се върна обратно в бункера при xлeбapките.🤣

    18:47 16.08.2025

  • 14 До кога?!

    21 15 Отговор
    Тръмп каза ясно,че НЕ ТРЯБВА да умират по 6-7 хиляди човека на ден.Какво неясно има ? Може на Украйна да й се даде всичко,но никой няма да й даде войници.

    18:47 16.08.2025

  • 15 ФАКТИ

    13 19 Отговор
    ЯВНО Е ВЕЛИК.

    Коментиран от #19

    18:48 16.08.2025

  • 16 🦦🦦🦦

    5 11 Отговор
    Ще вземе и Мелания, като се ослушва Тръмпоча 😎

    Коментиран от #29

    18:48 16.08.2025

  • 17 Българин...

    7 12 Отговор
    Агент Краснов. Рапорт предаден!.Цар Путин. Рапорт приет!😂

    18:50 16.08.2025

  • 18 БОЛШЕВИК

    23 5 Отговор
    Какво е на Русия и руско ще си го вземат и никой не може да ги спре. Мечката е станала и е на ход!

    18:50 16.08.2025

  • 19 ТИГО

    6 12 Отговор

    До коментар #15 от "ФАКТИ":

    Велик е Рони Джеймс Дио и концерта дето слушам в момента на Рейнбоу с Кози Пауъл и други ! Путлер е интелектуално и ментално джудже за да го нарека "Велик" и Рижият е същият лайнер!!

    Коментиран от #55

    18:52 16.08.2025

  • 20 не се парете!

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "Сам си го езима, негово е:))":

    Войната си е война, но не е самоцел. Територитята също не е самоцел. Рудия се бори за траен мир за всички.
    ВВП е поискал от САЩ да гарантират сигурността на Украйна, руският език като втири официален и неприкосновеност на Украинската Православна църква.
    Каква трагедия, въпросът за ръския език беше поставен още в Минските споразумения и така и не беше решен. Каква непоправима грешка. Господ да упокои душите на загиналите и от двете страни!

    18:53 16.08.2025

  • 21 Швейк

    3 1 Отговор
    Един дебел дебил показа на целия свят , че е умен като на прасето чичо му.

    18:55 16.08.2025

  • 22 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 23 Дойче зеле не смазвайте

    8 2 Отговор
    Свойте фенове все пак и вие и те сте на една хранилка Сорос .милите ще получат фисури от напън да са амбразурата

    18:57 16.08.2025

  • 24 америка какъв интерес има да свърши

    4 12 Отговор

    До коментар #1 от "Сам си го езима, негово е:))":

    войната ?? Нали трябва да продължи да продава оръжие !

    Коментиран от #28

    18:58 16.08.2025

  • 25 Абе ти

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    ...и там ли беше,че знаеш???
    Егати и хвърчилото си!

    18:59 16.08.2025

  • 26 Иван

    4 2 Отговор
    Швабската свиня я е страх да каже лоша дума срещу Нарко Рубио.

    19:02 16.08.2025

  • 27 Kaлпазанин

    5 2 Отговор
    Отчетохте от дълбоката държава ,начело медийната по@@@ на Дойче зеле

    19:02 16.08.2025

  • 28 Америка ще продава

    14 2 Отговор

    До коментар #24 от "америка какъв интерес има да свърши":

    на т.пите евроШматки на тройни цени, a те ще го подаряват на 404. Европейския данъкоплатец ще връща заемите, които изтеглиха за срок 50 г.

    19:02 16.08.2025

  • 29 Приятелката на путин

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "🦦🦦🦦":

    казах на Володя. че искам крем, а той взе Крим. Сега как да му кажа, че искам кАляска.

    19:02 16.08.2025

  • 30 Доста

    6 2 Отговор
    Впечатляващо би било да пуснат видео как ф- ките размахват крила за изпроводяк и поемат на обратно. А отстеща го постещат два миг 15. :)

    19:03 16.08.2025

  • 31 Христо

    6 1 Отговор
    Украйна не е била в центъра на разговора. Хора, които разбират, казват, че преразпределението на силите в света и моделите на сигурност и на производство и търговия са били в основата. Очакват дори проект за мост пред Беринговия проток и контрол на Руси и САЩ на входа към търговските северни пътища

    Каква ти Украйна. При това Путин ясно повтори - има първопричини за войната. Не е въпрос на територии

    Коментиран от #36, #50

    19:03 16.08.2025

  • 32 Иван

    5 2 Отговор
    Русия трябва да създаде списък Миротворец и тая швабска свиня включена в него.

    19:04 16.08.2025

  • 33 Кое е това

    1 2 Отговор
    "всичко"? Признание от хамавия Тръмп и дотам.

    19:04 16.08.2025

  • 34 Злобното Джуджи

    6 8 Отговор
    Путин получи две неща :

    Четири Года война и пълно унижение на Русия ))

    19:04 16.08.2025

  • 35 Търновец

    3 1 Отговор
    Този Германец да го поканим за министър председател че от времето около 1980 на Гриша Филипов ние способен министър председател и кадърен външен министър не сме имали. А България да не купува морално старите противокорабни системи от САЩ и Израел.

    19:04 16.08.2025

  • 36 Извинете,

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "Христо":

    да не би разбирачите ви да са руски или си измисляте глЮпости в движение?

    Коментиран от #53

    19:06 16.08.2025

  • 37 МНОГО ШУМ ЗА НИЩО

    2 2 Отговор
    Тръмп трепе путинисти. Мир нема да има.....

    19:06 16.08.2025

  • 38 Сатана Z

    4 6 Отговор
    Мисля, че мнението на гражданите е най-важно. Граждани на света.

    ☝🏻 Само че, глас в пустиня.

    Истината е, че един социопат - бизнесмен и един диктатор - терорист, играят със световният мир.
    Мисля, че на никой от двамата не му пука за избитите, избивани и сега, цивилни и от свете страни на барикадата?

    ☝🏻 Войната е пари. Бизнес. Жертвите, необходим и неизбежен разход.
    Да видим, дали диктатора ще отговори на първата дама на САЩ ? Въпроса е същият, който крещи журналистката от Fox News във видеото . 👇🏻
    Г-н Путин,убихте и осакатихте милиони руски граждани?! Не изпитвате ли съжаление за техните души?
    Путин: Не ви чувам?
    Фокс Нюз: Повтарям ...Не изпитвате ли угризение за пратените в гроба без време милиони ваши сънародници?
    Путин: Прекалено сте малки да ви чувам!

    19:07 16.08.2025

  • 39 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 2 Отговор
    ПУТИН Е ИМПЕТАТОР ОТ СВЕТОВНА КЛАСА, нормално е да го охраняват и краварите

    Коментиран от #44

    19:07 16.08.2025

  • 40 МНОГО ШУМ ЗА НИЩО

    2 5 Отговор
    Лее се руска кръв.....американците по плажовете....това е крайния резултат от срещата в Аляска.

    19:08 16.08.2025

  • 41 Тиква

    6 3 Отговор
    Слава на Владимир, силен президент,силни хора, Русия освободи от турско иго,от германски нацюги и от бандероНацюги.

    Коментиран от #45

    19:08 16.08.2025

  • 42 Тръмп се прави на луд

    2 3 Отговор
    Гледа колкото се може повече рушляк да се изтрепе!

    19:08 16.08.2025

  • 43 Накратко

    10 5 Отговор
    Словестната еквилибристика в случая няма нищо общо с действителността .
    Путлер си остава със заповед за арест като военнопрестъпник и терорист .Връща се обратно в бункера .

    Коментиран от #49

    19:09 16.08.2025

  • 44 КГБ ШОФЬОРЧЕТО

    9 3 Отговор

    До коментар #39 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Пак не разбра, че щатско оръжие избива руснаци безнаказано.

    19:09 16.08.2025

  • 45 Владимир П.

    6 5 Отговор

    До коментар #41 от "Тиква":

    Изби над милион руснаци....ашконсул на такива лидери.

    19:10 16.08.2025

  • 46 ХА ХА ХА

    5 4 Отговор
    АБЕ ДА СИ ГО КАЖЕМ НАПРАВО ! ПУТИН НЕ ПИТА НИКОИ КАКВО ИСКА , ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРЕДУПРЕДИ БАНДЕРИТЕ КАКВО ЩЕ СТАНЕ ! АМА ПАРТНЬОРИТЕ т.е. ЗАПАДА ДАДОХА ШИШОВЕТЕ НА УКРОФАШИСТИТЕ И ЕТО ГО РЕЗУЛТАТА .......ЗЕЛЕТО РЕВЕ АМА ЗА СПИРАНЕ НА ОГЪНЯ !

    19:12 16.08.2025

  • 47 Нетаняху и зеления гущер във Сибир

    5 1 Отговор
    На хладно във една килия !!!!!!!!

    19:15 16.08.2025

  • 48 Аз вярвам само на МАРА !

    1 0 Отговор
    Не на вкиснато зеле !

    19:16 16.08.2025

  • 49 Тиква

    2 2 Отговор

    До коментар #43 от "Накратко":

    Слава на Владимир, а ти си мангобсндеровец.

    19:16 16.08.2025

  • 50 Христо

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Христо":

    Не, защо!?

    Например, лесно е да се забележи, че в американската делегация нямаше нито един военен.

    А Дмитриев, един от главните преговарящи от Русия, е отдавнашен радетел на мост през Беринговия проток

    19:19 16.08.2025

  • 51 1488

    1 1 Отговор
    западНАЛИТЕ медии се побъркаха да льскатбастуня на путлер днес, интересно кой ли плаща

    19:19 16.08.2025

  • 52 Кочо

    1 0 Отговор
    нищо не очаквах, и пак съм разочарован

    19:20 16.08.2025

  • 53 Христо

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Извинете,":

    Горният ми коментар беше до коментар №36

    19:20 16.08.2025

  • 54 НЕ СИ ГУБЕТЕ ВРЕМЕТ И ТЕЗИ ФЕКОВЕ!!

    1 1 Отговор
    КАКЪВ КОМЕНГТАР ОЧАКВАШ ОТ ТЕЯ БРЪМЧИЛНИЦИ Т.Н.DW??? ТОВА СА НАЙ ИЗВРАТЕНАТА ОЛИГОФРЕНСКА БРЪМЧИНИСА , ОТ КОЯТО МОЖЕШ ДА ЧУЕШ ЕДНИ СЪЩИ ПЛЮВНИ С/У РУСИ , НЕЩО МНОГО ПОДОБНО НА ПЛЮНКИТЕ НА НПУШЕНИЯ ЗЕЛЬО ! КОЙ ГИ ЧЕТЕ , ОСВЕН ЗАГЛАВИЕТО И ЕМБЛЕМАТА . ВИЖДАШ ЕМБЛЕМАТА И ДО ТАМ!!

    19:22 16.08.2025

  • 55 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "ТИГО":

    За тебе явно са велики четворката наркомани Мерц ,Макрон,Страмър и Зеленски.

    Коментиран от #57

    19:26 16.08.2025

  • 56 Хмм

    2 0 Отговор
    и в качеството си на какъв дава оценка на американския президент, че и слаба, "господарите на света" отново се размечтаха, ако не беше Русия, още щяха да бъдат разделени на две държави, Тачър е била против, вечно губещата, вечно победената Германия

    19:27 16.08.2025

  • 57 ТИГО

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Хахахаха":

    Дори и така да е ! За теб са ТОНИ СТОРАРО,КРИСКО, ГАЛЕНА/НЕПОГАЛЕНА ,ДЖОНИ,МиТьО ПИЩОВА ! Слаба пръчка си ,ниска топка про болшевишка ,Забравих и КОБЗОН ! Не става от цървул ЧИПИК !

    19:32 16.08.2025

