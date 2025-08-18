Путин подари нов мотоциклет на жител на Анкоридж

Руският президент Владимир Путин подари на жител на Анкоридж в Аляска нов мотоциклет "Урал" по време на своята среща в петък с американския си колега Доналд Тръмп, съобщи Ройтерс, предаде БТА.
Ключовете за мотора бяха връчени на Марк Уорън от служител на посолството на Русия в САЩ пред хотел в Анкоридж, където бе настанена руската делегация. Служителят каза, че подаръкът е направен лично от Путин.
До неочаквания жест се стигнало, след като журналисти от "Първи канал" на руската телевизия срещнали случайно Уорън по улиците на Анкоридж преди срещата на върха. Те се спрели да видят стария му мотоциклет.
Уорън споделил пред репортер на телевизията, че не успява да намери резервни части за мотора си, включително нов стартер, тъй като фабриката, която ги произвежда, се намира в Украйна. Журналистът попитал Уорън дали ще е добре за него, ако Путин и Тръмп решат конфликта по време на срещата в Аляска, и той отговорил положително.
Компанията "Урал", чиято централа сега се намира в американския щат Вашингтон, обяви, че всички нейни мотоциклети вече се сглобяват в Казахстан. След началото на войната в Украйна фирмата прекрати всякакво производство в Русия, отбелязва Ройтерс.
🔥🇷🇺 PUTIN GIFTS RUSSIAN MOTORCYCLE TO AMERICAN HIT BY SANCTIONS— Sputnik India (@Sputnik_India) August 18, 2025
Alaskan Mark Warren couldn’t fix his old Ural bike due to anti-Russia sanctions… so Putin sent him a brand-new one pic.twitter.com/pTe45SoyXs
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факти
Коментиран от #6, #7, #8, #9, #11, #14, #15
15:01 18.08.2025
2 КзББ и ДП
Коментиран от #12, #22, #27
15:04 18.08.2025
3 Гост
Коментиран от #28
15:05 18.08.2025
4 ОНД
15:06 18.08.2025
5 УСМИВКИ ОТ СТАРИТЕ ЛЕНТИ
ТОЧНО С ТАКЪВ МОТОР
МИЛИЦИОНЕРИТЕ ГЛЕДАХА РЕЗПЕКТИРАЩО
ХУЛИГАНА ВЪЛК
В МУЛТИКАТА. НУ,ПОГОДИ. ЗАЯЦ....😀
15:06 18.08.2025
6 ГРУ гайтанжиева
До коментар #1 от "Факти":Това са 100% съветски лъжи, разпространявани от полезни ... и д и о т и !!!
15:08 18.08.2025
7 Tётя Мyтpaфановна
До коментар #1 от "Факти":Очаквам те с трепет другарко.
Истинска мистика е, че от толкова много поддръжници на РФ, за една година нито един не е дошъл в посоль, да се позаинтересува поне, по поканата на Путин "Всеки недоволен от живота си на Запад е добре дошъл и материално осигурен в РФ".
Истинска мистика ....
Имате ли отговор на тази мистика, другарЕ ? Защо не идвате ? Защо не изпратите синовете си ?
Коментиран от #35
15:10 18.08.2025
9 Нещастник 👈руски
До коментар #1 от "Факти":Супер 🤣, тя рублата е по-евтина от тапетите
Коментиран от #30
15:11 18.08.2025
10 Пенсионер
15:12 18.08.2025
11 Орколюб
До коментар #1 от "Факти":Много по-добре сме, обаче хората които работят и се развиват.Копейките са прости, не работят, не се развиват и следователно са по-зле.
15:12 18.08.2025
12 Лопата Орешник
До коментар #2 от "КзББ и ДП":Като на всеки моторист! За няколко месеца лятото! И там има приятен период от годината за много кратко!!
15:13 18.08.2025
13 Алеко Константинов!
Коментиран от #18
15:14 18.08.2025
15 Глупости
До коментар #1 от "Факти":Русия е на първо място по смъртност в света, руснаците са най0ниска продължителност на живота, дори по-малко и от севенокорейците. Руснакът живее до 65г, това е пряк резултат от лошия начин на живот, ниската здравна култура на руското население, лошо здравеопазване, многото зарази и СПИН, както и от употреба на нискокачествени храни и алкохол в Русия.
15:16 18.08.2025
16 хаха🤣
15:18 18.08.2025
17 Сила
15:19 18.08.2025
18 Путин!
До коментар #13 от "Алеко Константинов!":Джендър до джендър, но в ЕС!
Коментиран от #21
15:19 18.08.2025
19 Факт
15:22 18.08.2025
20 Дика
15:23 18.08.2025
21 Розовото пони Путин
До коментар #18 от "Путин!":И аз съм джендър от Русия необятен прайд, но даже ме избраха за президент на РФ 🦄🌈😅🥳
15:23 18.08.2025
22 Мито
До коментар #2 от "КзББ и ДП":Е как защо, да си го лъска цяла зима в гаража и после през краткото аляско лято да го скъса от каране.
15:24 18.08.2025
23 Копейки
15:28 18.08.2025
24 и още
15:31 18.08.2025
25 Да бе
15:31 18.08.2025
26 Откраднаха завода BMW R 71 от Германия
15:34 18.08.2025
28 Механик
До коментар #3 от "Гост":Много си далеко от категорията любител на мотоциклети.
Също и онзи в по-предния коментар, дето разправя, че в Аляска не трябват мотоциклети.
Въпросния модел "Урал" си е напълно модерен и съвременен мотоциклет. При това е с привод и на колелото на коша. Доста проходима машина е.
Това е мотоциклет който с нищо не отстъпва на сегашен Харлей-Дейвидсон .
Коментиран от #32
15:38 18.08.2025
30 Механик
До коментар #9 от "Нещастник 👈руски":Йената е още по-евтина, ма не ревеш.
Абе, ама от дви гребат такива бе????
Коментиран от #31
15:40 18.08.2025
31 Колко да е евтина?
До коментар #30 от "Механик":Две рубли за йена.
15:53 18.08.2025
32 Що не си гледаш механизмите?
До коментар #28 от "Механик":Урал 2025 стартова цена $17 499
Харлей CVO Road Glide RR - $110 000
Продуктовата линия няма да я сравняваме, защото не съм заядлив.
15:58 18.08.2025
33 Фен
А съм имал поне 25 мотора.
Е, верно и годинките ми бяха по-малко...
16:09 18.08.2025
34 Бончо
16:17 18.08.2025
