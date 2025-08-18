Новини
Путин подари нов мотоциклет на жител на Анкоридж
  Тема: Украйна

Путин подари нов мотоциклет на жител на Анкоридж

18 Август, 2025 15:00 2 896 35

Ключовете за мотора бяха връчени от служител на посолството на Русия в САЩ

Путин подари нов мотоциклет на жител на Анкоридж - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин подари на жител на Анкоридж в Аляска нов мотоциклет "Урал" по време на своята среща в петък с американския си колега Доналд Тръмп, съобщи Ройтерс, предаде БТА.

Ключовете за мотора бяха връчени на Марк Уорън от служител на посолството на Русия в САЩ пред хотел в Анкоридж, където бе настанена руската делегация. Служителят каза, че подаръкът е направен лично от Путин.

Още новини от Украйна

До неочаквания жест се стигнало, след като журналисти от "Първи канал" на руската телевизия срещнали случайно Уорън по улиците на Анкоридж преди срещата на върха. Те се спрели да видят стария му мотоциклет.

Уорън споделил пред репортер на телевизията, че не успява да намери резервни части за мотора си, включително нов стартер, тъй като фабриката, която ги произвежда, се намира в Украйна. Журналистът попитал Уорън дали ще е добре за него, ако Путин и Тръмп решат конфликта по време на срещата в Аляска, и той отговорил положително.

Компанията "Урал", чиято централа сега се намира в американския щат Вашингтон, обяви, че всички нейни мотоциклети вече се сглобяват в Казахстан. След началото на войната в Украйна фирмата прекрати всякакво производство в Русия, отбелязва Ройтерс.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    49 24 Отговор
    1945г. - 1989 г. са златните години в равитието на БЪЛГАРИЯ ! На 32-ро място в света по развитие ! Днес сме извън първите 100 ! В челото сме по смъртност , корупция , бедност ! Държава без перспектива , пред закриване ! Само съюз с РУСИЯ е спасението !

    Коментиран от #6, #7, #8, #9, #11, #14, #15

    15:01 18.08.2025

  • 2 КзББ и ДП

    13 29 Отговор
    За какво му е мотор Урал в Аляска,там му трябва шейна и кучешки впряг

    Коментиран от #12, #22, #27

    15:04 18.08.2025

  • 3 Гост

    10 34 Отговор
    Американецът най-вероятно му е гот да си кара стария мотоциклет и със сигурност има кинти да си купи чисто нов съвременен и го вълнува как да поддържа качествено стария си мотоциклет. Аз не бих приел подобен подарък, а съм любител на мотоциклетите.

    Коментиран от #28

    15:05 18.08.2025

  • 4 ОНД

    7 21 Отговор
    Да му бе подарил джет, там много ги ползват. Трагедия!

    15:06 18.08.2025

  • 5 УСМИВКИ ОТ СТАРИТЕ ЛЕНТИ

    10 5 Отговор
    А КОШ ДАЛИ ИМА....
    ТОЧНО С ТАКЪВ МОТОР
    МИЛИЦИОНЕРИТЕ ГЛЕДАХА РЕЗПЕКТИРАЩО
    ХУЛИГАНА ВЪЛК
    В МУЛТИКАТА. НУ,ПОГОДИ. ЗАЯЦ....😀

    15:06 18.08.2025

  • 6 ГРУ гайтанжиева

    9 25 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Това са 100% съветски лъжи, разпространявани от полезни ... и д и о т и !!!

    15:08 18.08.2025

  • 7 Tётя Мyтpaфановна

    10 21 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Очаквам те с трепет другарко.
    Истинска мистика е, че от толкова много поддръжници на РФ, за една година нито един не е дошъл в посоль, да се позаинтересува поне, по поканата на Путин "Всеки недоволен от живота си на Запад е добре дошъл и материално осигурен в РФ".
    Истинска мистика ....
    Имате ли отговор на тази мистика, другарЕ ? Защо не идвате ? Защо не изпратите синовете си ?

    Коментиран от #35

    15:10 18.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Нещастник 👈руски

    9 18 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Супер 🤣, тя рублата е по-евтина от тапетите

    Коментиран от #30

    15:11 18.08.2025

  • 10 Пенсионер

    7 16 Отговор
    Спомням си, това беше по скоро трактор на 2 колела.

    15:12 18.08.2025

  • 11 Орколюб

    10 22 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Много по-добре сме, обаче хората които работят и се развиват.Копейките са прости, не работят, не се развиват и следователно са по-зле.

    15:12 18.08.2025

  • 12 Лопата Орешник

    16 1 Отговор

    До коментар #2 от "КзББ и ДП":

    Като на всеки моторист! За няколко месеца лятото! И там има приятен период от годината за много кратко!!

    15:13 18.08.2025

  • 13 Алеко Константинов!

    16 1 Отговор
    Бай Ганя коментира, боже колко лош народ сме!

    Коментиран от #18

    15:14 18.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Глупости

    11 20 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Русия е на първо място по смъртност в света, руснаците са най0ниска продължителност на живота, дори по-малко и от севенокорейците. Руснакът живее до 65г, това е пряк резултат от лошия начин на живот, ниската здравна култура на руското население, лошо здравеопазване, многото зарази и СПИН, както и от употреба на нискокачествени храни и алкохол в Русия.

    15:16 18.08.2025

  • 16 хаха🤣

    9 13 Отговор
    Това е единствената копейка, която спечели нещо от Пуся, останалите както винаги хванаха средния 🤣🤣🤣

    15:18 18.08.2025

  • 17 Сила

    5 13 Отговор
    Китайски естествено !!!

    15:19 18.08.2025

  • 18 Путин!

    11 8 Отговор

    До коментар #13 от "Алеко Константинов!":

    Джендър до джендър, но в ЕС!

    Коментиран от #21

    15:19 18.08.2025

  • 19 Факт

    9 14 Отговор
    Путин изпълзя от бункера, за да обяви, че Русия не е в състояние да постигне целите на СВО и да спечели войната, с което предизвика огромна вълна от смях и подигравки по целия свят 🤣

    15:22 18.08.2025

  • 20 Дика

    4 10 Отговор
    Предпочитам Харли

    15:23 18.08.2025

  • 21 Розовото пони Путин

    5 11 Отговор

    До коментар #18 от "Путин!":

    И аз съм джендър от Русия необятен прайд, но даже ме избраха за президент на РФ 🦄🌈😅🥳

    15:23 18.08.2025

  • 22 Мито

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "КзББ и ДП":

    Е как защо, да си го лъска цяла зима в гаража и после през краткото аляско лято да го скъса от каране.

    15:24 18.08.2025

  • 23 Копейки

    4 8 Отговор
    Не протестирайте повече против еврото, за да не ви натоварят и изпратят на екскурзия в Северна Корея.

    15:28 18.08.2025

  • 24 и още

    6 3 Отговор
    И на цончо и коцето по един!

    15:31 18.08.2025

  • 25 Да бе

    3 7 Отговор
    Голям цирк,само мечка на колело не е имало :)

    15:31 18.08.2025

  • 26 Откраднаха завода BMW R 71 от Германия

    5 6 Отговор
    Примъкнаха го в СССР. Като свършиха краденит ечасти започнаха да произвеждат криво-ляво някакви. Председателите на АПК-та и агрономите денем бръмчаха по степите, а нощем ремонтираха. После руският завод фалира, взеха го частници, постегнаха малко редиците. Но най-добре се получи, когато изкараха завода от Русия. Така нищо руско не остана в този Урал.

    15:34 18.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Механик

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Много си далеко от категорията любител на мотоциклети.
    Също и онзи в по-предния коментар, дето разправя, че в Аляска не трябват мотоциклети.
    Въпросния модел "Урал" си е напълно модерен и съвременен мотоциклет. При това е с привод и на колелото на коша. Доста проходима машина е.
    Това е мотоциклет който с нищо не отстъпва на сегашен Харлей-Дейвидсон .

    Коментиран от #32

    15:38 18.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Механик

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Нещастник 👈руски":

    Йената е още по-евтина, ма не ревеш.
    Абе, ама от дви гребат такива бе????

    Коментиран от #31

    15:40 18.08.2025

  • 31 Колко да е евтина?

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Механик":

    Две рубли за йена.

    15:53 18.08.2025

  • 32 Що не си гледаш механизмите?

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "Механик":

    Урал 2025 стартова цена $17 499
    Харлей CVO Road Glide RR - $110 000
    Продуктовата линия няма да я сравняваме, защото не съм заядлив.

    15:58 18.08.2025

  • 33 Фен

    1 0 Отговор
    Моторът, който ми е маправил най-големия кеф в живота!
    А съм имал поне 25 мотора.
    Е, верно и годинките ми бяха по-малко...

    16:09 18.08.2025

  • 34 Бончо

    0 0 Отговор
    Поредната показуха.

    16:17 18.08.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.