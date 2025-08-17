Новини
Три щата пращат свои сили от Националната гвардия във Вашингтон

17 Август, 2025 07:25, обновена 17 Август, 2025 07:29 857 1

Мярката е в помощ на усилията за справяне с престъпността в американската столица

Три щата пращат свои сили от Националната гвардия във Вашингтон - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Три американски щата предприеха действия за разполагане на свои части от Националната гвардия в столицата Вашингтон в помощ на усилията на правителството на президента Доналд Тръмп да реформира полицейската дейност във Вашингтон чрез федерални мерки за борба с престъпността и бездомността, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Западна Вирджиния заяви, че разполага 300 до 400 войници от Националната гвардия, докато Южна Каролина обеща 200, а Охайо каза, че ще изпрати 150 през следващите дни.

Обявените вчера действия, бяха предприети, след като протестиращи отблъснаха федералните сили на реда и войниците от Националната гвардия, разположени в града, в чиито институции доминира Демократическата партия. Това стана след указ на президента Тръмп за федерализиране на местните полицейски сили и мобилизиране на около 800 членове на Националната гвардия в окръг Колумбия.

С подсилването на съществуващите сили на Националната гвардия и федералните правоохранителни органи с външни войски Тръмп упражнява още по-строг контрол върху града. Президентът обоснова тези мерки с необходимостта от спешна реакция на престъпността и бездомността, въпреки че според градските власти броят на придружените с насилие престъпления е по-нисък, отколкото при първия мандат на Тръмп.

Протест срещу намесата на Тръмп събра в района на площад "Дюпон съркъл" вчера десетки хора, които после се насочиха в шествие към Белия дом. Демонстрантите носеха транспарант, на който пишеше: "Не" на фашисткото завземане на Вашингтон“. Някои издигаха плакати с текст: "Не" на военната окупация“.

Тръмп, от своя страна, беше в голф клуба си във Вирджиния след срещата на върха с руския президент Владимир Путин в Аляска.


САЩ
