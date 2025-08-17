Новини
Силна буря отнесе покрива на жилищен блок с българи в САЩ

17 Август, 2025 08:32, обновена 17 Август, 2025 07:36 745 4

Градушката е била с размерите на топче за пинг-понг

Силна буря отнесе покрива на жилищен блок с българи в САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Силни бури с пориви на вятъра до 100 км/ч удариха северната част на щата Илинойс, където живеят много българи, предаде NOVA.

Бурите донесоха и градушка с размерите на топки за пинг-понг.

Стихията нанесе сериозни щети в предградието Маунт Проспект, където се намират българският културен център „Българика” и известна българска сладкарница. Този жилищен блок е и част от комплекс, в който живеят най-малко 5 български домакинства.

Покривът на блока е не просто повреден, а отнесен като от торнадо. Щети има по автомобили, прозорци, паркинга и терасите на жителите.

Районът е отцепен, а полицията и пожарната не допускат преминаващи. Все още няма информация за ранени хора.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Злобното Джуджи

    2 0 Отговор
    Българската общност в Одеса наброява над 150 000 души !!! 😁😁😁

    07:39 17.08.2025

  • 2 Мими Кучева🐕

    0 1 Отговор
    Няма жертви, за съжаление.🤔😰🤔

    07:52 17.08.2025

  • 3 Запознат!

    3 0 Отговор
    Е как да не го отнесе? Нашите половината болтове от покрива са ги занесли на вторични суровини.

    07:58 17.08.2025

  • 4 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    кат се има в предвид че са направени от талашит или термити или торнадо

    08:06 17.08.2025