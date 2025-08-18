Тръмп: Зеленски може да сложи край на войната, като се откаже от Крим и НАТО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Володимир Зеленски може да разреши конфликта в Украйна почти веднага, като се откаже от претенциите си към Крим и идеята страната да се присъедини към НАТО.

„Украинският президент Зеленски може да прекрати войната с Русия почти веднага, ако иска, или може да продължи да се бори. Спомнете си как започна всичко. "Никакво връщане на Крим" /Обама/ преди 12 години, без нито един изстрел и няма присъединяване на Украйна към НАТО. Някои неща никога не се променят“, написа той в Truth Social.

Тръмп добави, че понеделник ще бъде „голям ден“ за Белия дом, тъй като никога досега толкова много европейски лидери не са посещавали президентската резиденция на САЩ. „Лъжливите медии ще кажат, че е голяма загуба за президента Тръмп да е домакин на толкова много велики европейски лидери в нашия красив Бял дом. Всъщност това е голяма чест за Америка“, написа той в следващото съобщение.

Зеленски ще се срещне с Тръмп във Вашингтон на 18 август. Заедно с него на срещата с американския лидер ще пътуват френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц и италианският премиер Джорджа Мелони. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също обяви плановете си да присъства на срещата.

Тръмп заяви, че Аляска е била предмет на спор като място за срещата на върха с руския му колега Владимир Путин.

„Фалшивите медии от три дни твърдят, че съм претърпял „голямо поражение“, като съм позволил на руския президент Владимир Путин да проведе голяма среща на върха в Съединените щати. Всъщност той би искал срещата на върха да се проведе навсякъде, но не и в Съединените щати, и фалшивите медии го знаят. Това беше една от основните спорни точки“, написа той в Truth Social.

Тръмп каза, че ако срещата на върха се беше провела другаде, „контролираните от демократите медии щяха да кажат колко ужасно нещо е било“. „Тези хора са луди“, добави той.