Тръмп: Зеленски може да сложи край на войната, като се откаже от Крим и НАТО

18 Август, 2025 04:02, обновена 18 Август, 2025 05:16

Путин би искал срещата ни да беше навсякъде по света, но не и в САЩ, заяви американският президент

Тръмп: Зеленски може да сложи край на войната, като се откаже от Крим и НАТО - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Володимир Зеленски може да разреши конфликта в Украйна почти веднага, като се откаже от претенциите си към Крим и идеята страната да се присъедини към НАТО.

„Украинският президент Зеленски може да прекрати войната с Русия почти веднага, ако иска, или може да продължи да се бори. Спомнете си как започна всичко. "Никакво връщане на Крим" /Обама/ преди 12 години, без нито един изстрел и няма присъединяване на Украйна към НАТО. Някои неща никога не се променят“, написа той в Truth Social.

Тръмп добави, че понеделник ще бъде „голям ден“ за Белия дом, тъй като никога досега толкова много европейски лидери не са посещавали президентската резиденция на САЩ. „Лъжливите медии ще кажат, че е голяма загуба за президента Тръмп да е домакин на толкова много велики европейски лидери в нашия красив Бял дом. Всъщност това е голяма чест за Америка“, написа той в следващото съобщение.

Зеленски ще се срещне с Тръмп във Вашингтон на 18 август. Заедно с него на срещата с американския лидер ще пътуват френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц и италианският премиер Джорджа Мелони. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също обяви плановете си да присъства на срещата.

Тръмп заяви, че Аляска е била предмет на спор като място за срещата на върха с руския му колега Владимир Путин.

„Фалшивите медии от три дни твърдят, че съм претърпял „голямо поражение“, като съм позволил на руския президент Владимир Путин да проведе голяма среща на върха в Съединените щати. Всъщност той би искал срещата на върха да се проведе навсякъде, но не и в Съединените щати, и фалшивите медии го знаят. Това беше една от основните спорни точки“, написа той в Truth Social.

Тръмп каза, че ако срещата на върха се беше провела другаде, „контролираните от демократите медии щяха да кажат колко ужасно нещо е било“. „Тези хора са луди“, добави той.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Петър

    19 6 Отговор
    Казаното от Доналд Тръмп, май се отнася и за българските медии?

    Коментиран от #8, #10

    04:24 18.08.2025

  • 2 Тотална излагация на Тръмп.

    27 21 Отговор
    Путлер си стоеше в бункера, докато двойника му се мотаеше из Аляска с Дончо Белината.

    Коментиран от #3

    04:26 18.08.2025

  • 3 Иван

    11 24 Отговор

    До коментар #2 от "Тотална излагация на Тръмп.":

    Ама в Аляска, и Доналд Тръмп беше представен от двойник, ти не забеляза ли това?

    04:30 18.08.2025

  • 4 Злобното Джуджи

    9 8 Отговор
    Комай Доналд не разбира че Зеленски е НИКОЙ и в Украйна нещата се движат от Азов, ГУР и други фашистки формирования ? Само Атом ще изчисти тази напаст от Украйна 👍

    04:51 18.08.2025

  • 5 Жоро

    13 8 Отговор
    Работата е ясна. ЕС ще остане сам срещу Русия. Следва гладомор в ЕС. Понеже ще се хвърлят много пари за оръжие.

    04:52 18.08.2025

  • 6 Факрус

    5 9 Отговор
    Първо на Първо, не си чак толкова тъп и прозД! Второ, надявам се, че всички американци, вече разбраха, че ти си агент краснов! Трето, за теб няма време за импийчмант, направо да те копаят в Арлингтън!

    04:53 18.08.2025

  • 7 Утре

    6 2 Отговор
    Ще падне голям смях след срещата!

    04:55 18.08.2025

  • 8 Азз

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Петър":

    Български медии? - по-скоро парцали. Забраних на моята загледа новини по нашите медии

    Коментиран от #12

    05:02 18.08.2025

  • 9 Този шишо

    5 3 Отговор
    кажи речи си е вече кукувица.

    05:03 18.08.2025

  • 10 Петър

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Петър":

    Първоначалното заглавие на публикацията беше това:
    „Фалшивите медии от три дни твърдят, че съм претърпял „голямо поражение“, впоследствие заглавието беше промено на сегашното.

    05:08 18.08.2025

  • 11 Евролибераст

    1 3 Отговор
    Никакъв край, ще воюват до последния украинец! хи хи хи

    05:18 18.08.2025

  • 12 Чи има ли още заблудени

    0 3 Отговор

    До коментар #8 от "Азз":

    Да чакат ЗОМБИвизора да им спусне нещо ?!!
    За тези тука "φ..Τи" няма да питам 😁

    05:19 18.08.2025

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 6 Отговор
    БАЙ ДОНЬО ДА ПРЕГОВАРЯ ЗА РУСКИ ЗЕМИ
    .....
    Е ВСЕ ЕДНО ПУТИН ДА ПРЕГОВАРЯ ЗА ВРЪЩАНЕТО
    НА КАЛИФОРНИЯ, НЕВАДА И НЮ МЕКСИКО
    НА МЕКСИКО :)
    .... НАГЛИ АНГЛОСАКСОНСКИ КРАТУНИ:)

    05:26 18.08.2025

  • 14 име

    0 7 Отговор
    Браво на тръмпича, много е акълия. Пък ако киевската хунта доброволно поеме еднопосочно към сибирски санаториум. Хептен ще свърши войната

    05:27 18.08.2025

  • 15 Въпрос че

    8 1 Отговор
    Някой има ли обяснение, защо Путлер (или двойника му) не беше приет като Зеленски в Белия дом, а на военно летище в Аляска ?

    05:28 18.08.2025

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 7 Отговор
    СПОРЕД УИТКОФФ
    ... ПУТИН Е ОБЕЩАЛ ЧЕ НЯМА ДА ОСВОБОЖДАВА
    ЦЯЛА УКРАЙНА
    .....
    ДЕМЕК ЛВОВ ЩЕ Е УКРАИНСКИ :))

    05:29 18.08.2025

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 2 Отговор
    СПОРЕД МЕН РУСКИТЕ ШАХМАТИСТИ
    СИ ИГРАЯТ СЪС ЗАПАДА
    ......
    ВБИВАТ КЛИН , ПОНЕЖЕ ТАМ ЗАПАДНИТЕ ПОЛИТИЦИ СА НЕОБРАЗОВАНИ И НЕАДЕКВАТНИ И
    ЖИВЕЯТ В ПАРАЛЕЛЕН СВЯТ В КОЙТО МОГАТ ДА СЕ ПАЗАРЯТ ЗА РУСКИ ЗЕМИ
    ......
    И СЛЕД КАТО ВБИЯТ КЛИНА , РУСКАТА АРМИЯ ЩЕ СМАЧКА ВЕРМАХТА :))

    05:32 18.08.2025

  • 18 Неразбрал

    0 0 Отговор
    Какви "велики" европейски лидери ????

    05:35 18.08.2025