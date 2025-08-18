Новини
Опозиционерите Перейра и Кирога отиват на балотаж на президентските избори в Боливия

18 Август, 2025 04:48, обновена 18 Август, 2025 04:53 494 1

Предприемачът Самюел Дория Медина призна поражението си

Опозиционерите Перейра и Кирога отиват на балотаж на президентските избори в Боливия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Сенатор Родриго Пас Перейра и бившият президент на Боливия (2001-2002) Хорхе Кирога отиват на втория тур на президентските избори в страната.

Това става ясно от данните за преброяването на гласовете, обявени от Върховния избирателен съд.

„Християндемократическата партия спечели 32,08%, Партията на свободата и демокрацията - 26,94%, Партията на единството - 19,93%“, заяви представител на изборното ведомство на пресконференция след предварителна обработка на повече от 90% от протоколите.

Предприемачът Самюел Дория Медина, който беше номиниран от Единството, призна поражението си.


Боливия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Злобното Джуджи

    1 0 Отговор
    Избори в Украйна !!!
    Време е украинците сами да решат съдбата си 👍

    04:57 18.08.2025