Опозиционерите Перейра и Кирога отиват на балотаж на президентските избори в Боливия

Сенатор Родриго Пас Перейра и бившият президент на Боливия (2001-2002) Хорхе Кирога отиват на втория тур на президентските избори в страната.
Това става ясно от данните за преброяването на гласовете, обявени от Върховния избирателен съд.
„Християндемократическата партия спечели 32,08%, Партията на свободата и демокрацията - 26,94%, Партията на единството - 19,93%“, заяви представител на изборното ведомство на пресконференция след предварителна обработка на повече от 90% от протоколите.
Предприемачът Самюел Дория Медина, който беше номиниран от Единството, призна поражението си.
