Над 40 души са изчезнали след преобръщане на лодка в Нигерия

18 Август, 2025 06:34, обновена 18 Август, 2025 05:37 501 1

Десетина души са спасени

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нигерийските спасителни служби се опитват да открият повече 40 души, които са в неизвестност след преобръщане на лодка в река в северозападната част на Нигерия, съобщи Националната агенция за извънредни ситуации, цитирана от Франс прес и БТА.

Спасителната служба посочи в изявление, че лодката, която е превозвала над 50 пътници към пазар, се е преобърнала вчера сутринта.

"Десетина души са спасени, а над 40 пътници все още са в неизвестност“, уточни агенцията, като посочи, че инцидентът е станал в щата Сокото.

Инцидентите с лодки са често явление в Нигерия поради претоварване и лоша поддръжка, особено по време на дъждовния сезон, когато реките и езерата преливат.

Най-малко 16 селскостопански работници загинаха при подобен инцидент през август миналата година в същия щат Сокото, когато дървена пирога, която ги превозваше през река към оризищата им, се преобърна, припомня АФП.


