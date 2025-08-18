Новини
14 са вече жертвите след експлозията в барутния цех край руския град Рязан ВИДЕО

18 Август, 2025 06:00, обновена 18 Август, 2025 06:07 996 10

Ранените са 149

14 са вече жертвите след експлозията в барутния цех край руския град Рязан ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на загиналите от експлозията в завода „Еластик“ в Рязанска област се е увеличил до 14, като 149 души са ранени, съобщи руското Министерство на извънредните ситуации.

В село Лесной специалисти на отдела продължават да разчистват развалините. Също така психолози от руското Министерство на извънредните ситуации оказват помощ на пострадалите и техните близки.

Инцидентът в Шиловски район на Рязанска област стана в петък, 15 август. Според предварителна информация, експлозията е станала в барутния цех. Пострадалите са били незабавно откарани в болница. Експлозията е възникнала поради детонация на боеприпаси.

На семействата на жертвите на експлозията в завода „Еластик“ ще бъдат изплатени 1 567 500 рубли. Това решение е взето от губернатора на Рязанска област Павел Малков.

Той добави, че пострадалите от своя страна ще получат от 313 500 до 627 000 рубли, в зависимост от нараняванията.

Жителите на село Лесной, чието имущество е пострадало поради извънредната ситуация, могат да получат финансова помощ - 15 675 рубли за спешни нужди, каза Павел Малков, губернатор на Рязанска област

Ръководителят на областта заяви още, че всеки може да помогне на пострадалите. Събирания се извършват на официалния уебсайт на Фонда за социално развитие на Рязанска област.

Губернаторът обяви 18 август за ден на траур в Рязанска област. Знамената ще бъдат спуснати в целия регион. Културни институции, телевизионни и радио компании и организации ще отменят развлекателни събития.

Очевидец съобщи, че експлозията е избила дървени прозорци в пететажни сгради в селото близо до завода „Еластик“.

Метални врати са изтръгнати, хората са били изхвърлени на пет метра разстояние. Много от тях имат тежки порязвания от шрапнели.

„Това е голяма трагедия за всички, това е третият път, когато заводът експлодира там. Всички служби са на място, но никой не се приближава все още, тъй като детонациите продължават“, добави жена, станала свидетел на случилото се. Нейни роднини също работят в предприятието.

В завода „Еластик“ имаше смъртоносна експлозия през 2021 г., която отне живота на 17 души. Тогава бяха задържани изпълнителният директор и основател на компанията ООО „Разряд“, в чиито помещения е възникнал пожарът.


Напиши коментар:


  • 1 Путин

    9 0 Отговор
    да забрани цигарите !

    06:09 18.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 По-важното е -

    7 5 Отговор

    До коментар #3 от "Злобното Джуджи":

    ...дали ще е...,,по-плану",днешната среща на Зеленски с Тръмп...!
    Че нещо понамирисва на...Капитулация на Украйна...,или най-малкото на отказване от Крим и Донбас...!

    Коментиран от #6

    06:34 18.08.2025

  • 6 ахтунг

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "По-важното е -":

    шакаладния ги глаз намирисва

    Коментиран от #10

    06:36 18.08.2025

  • 7 ряzaн

    2 2 Отговор
    oбряzaн 🤡

    Коментиран от #9

    06:37 18.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 болгарин..

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "ряzaн":

    А бе помашкийрезнякь-заводо ще го пуснат,ама тебе оджата само безкюлоти те приема иоправя

    06:47 18.08.2025

  • 10 Би ли дал инфо...?!

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "ахтунг":

    Какво е това,което си написал?!

    06:50 18.08.2025

