В Ирак ексхумират погребаните в голям масов гроб, оставен от "Ислямска държава"

18 Август, 2025 07:18, обновена 18 Август, 2025 06:24

Местните власти работят съвместно с правосъдните органи, криминалистите, иракската Фондация за мъчениците и Дирекцията за масови гробове

В Ирак ексхумират погребаните в голям масов гроб, оставен от "Ислямска държава" - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иракските власти започнаха разкопки на място, за което се смята, че е масов гроб, оставен от екстремистката групировка "Ислямска държава" по време на упражнявания от нея терор в страната преди десетилетие, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Местните власти работят съвместно с правосъдните органи, криминалистите, иракската Фондация за мъчениците и Дирекцията за масови гробове, за да извършат разкопките на мястото в Ал Хафса, южно от северния град Мосул, съобщи вчера държавната иракска телеграфна агенция НИНА.

Ахмед Кусай ас Асади, ръководител на отдела за разкопки на масови гробове на Фондацията на мъчениците, заяви пред АП, че неговият екип е започнал работа в Ал Хасфа на 9 август по искане на губернатора на провинция Ниневия Абдулкадир ал Дахил.

Операцията първоначално се ограничава до събиране на видими човешки останки и повърхностни доказателства, докато се подготвя пълна ексхумация, за която според властите ще е необходима международна подкрепа.

След първоначалните 15 дни работа екипите на Фондацията на мъчениците в Мосул ще създадат база данни и ще започнат да събират ДНК проби от семействата на предполагаемите жертви.

Ал Асади обясни, че лабораторната обработка и ДНК базата данни трябва да бъде на първо място, за да се гарантира правилната идентификация. Пълната ексхумация може да продължи само след като бъде осигурена специализирана помощ за преодоляване на рисковете на обекта, включително от неизбухнали боеприпаси.

"Ал Хасфа е много сложен обект", каза той.

Въз основа на непотвърдени разкази на очевидци и семейства на жертвите и други неофициални свидетелства, властите смятат, че в масовия гроб могат да бъдат погребани хиляди тела.


Ирак
  • 1 име

    0 2 Отговор
    Даже терористи-ислямисти погребват жертвите си. А киевската хунта оставя по полята дори телата на своите и ги води безследно изчезнали за да краде парите от заплатите им. Кво остава да погребат някоя цивилна жертва.

    Коментиран от #2

    06:28 18.08.2025

  • 2 аналлнимен

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    всичките руслями ексхуматори да ви копат

    06:34 18.08.2025

  • 3 Kaлпазанин

    0 1 Отговор
    А един милион избити ,от говедата ще ги ексхумират ли .и още чакаме да видим хим оръжие

    06:35 18.08.2025

