Рускиня от Слънчев бряг: Тази година украинците са повече. Българите се умориха от бежанци, има напрежение

18 Август, 2025 06:35, обновена 18 Август, 2025 06:41

  • украинка-
  • слъвнчев бряг-
  • черно море

Руснаци и украинци не влизат в конфликти помежду си, възрастните просто се се игнорират, но децата бързо намират общ език и играят заедно, добави Олга

Рускиня от Слънчев бряг: Тази година украинците са повече. Българите се умориха от бежанци, има напрежение - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Рускинята Олга се оплака пред „Московски комсомолец“ от напрегнатата ситуация в курорта Слънчев бряг в България заради украинците.

Според нея тази година има много повече украинци, отколкото миналата година, дори местните казват, че това „вече не са български градове, а украински“. Жени от Украйна, често възрастни, работят в много магазини.

Олга отбеляза, че някои българи са уморени от притока на бежанци. Например, след поредната кавга с украинци, собственикът на месарница поставил табела с надпис „Вход само за руснаци“, след което тълпа разбила витрините на магазините през нощта.

Таксиметровите шофьори също се оплакват от изобилието от хора от Украйна, тъй като са превзели пазара.

Руснаци и украинци не влизат в конфликти помежду си, възрастните просто се се игнорират, но децата бързо намират общ език и играят заедно, добави Олга.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Защото

    23 16 Отговор
    Украина е Русия.

    06:43 18.08.2025

  • 2 Коко

    28 7 Отговор
    Те са много и са живи орки.Нахални до небето и с предимство навсякъде.

    06:44 18.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Чистачът с пищялката

    9 4 Отговор
    Фащайте са под ръчичка и кой от дето е дошъл, грухнацуте, украйците тоже

    06:50 18.08.2025

  • 5 На който

    11 6 Отговор
    не му изнася - пътя , а не да се оплаква в някак "Московски комсомолец" !

    06:53 18.08.2025

  • 6 Грена

    14 8 Отговор
    В Несебър на плажа укр са много включително мъже и деца под чадъри за 20 лева. В магазините също, като купувачи. В магазина Джанис някои укр работят, гкавно млади. Войната завършва, дано си заминат. Получавали по 50 лв. на ден. Четири члена 6000 лв. Нашите пенсионери - по 500лв.

    Коментиран от #9

    06:53 18.08.2025

  • 7 Плажен Песак

    5 1 Отговор
    Важното е на 60-70 годишните спасители да им връзват още.

    06:53 18.08.2025

  • 8 Кирил

    10 10 Отговор
    Вън гражданите на държавата агресор
    Да си се наслаждават на руския мир и бинкерният фюрер

    06:55 18.08.2025

  • 9 Парите

    6 8 Отговор

    До коментар #6 от "Грена":

    са от ЕС !

    Коментиран от #15, #16

    06:55 18.08.2025

  • 10 Факт

    3 0 Отговор
    Имаше толкова тополи някога!

    06:56 18.08.2025

  • 11 Митко Зъркела

    9 6 Отговор
    Нищо подобно. Що за статия е това? Да не би ордите путлерски да искат да ни "освободят"?

    06:57 18.08.2025

  • 12 Начо

    10 10 Отговор
    Тая лейка кой й е дал право да говори от наше име.
    Аре марш

    06:57 18.08.2025

  • 13 Въпросната

    8 2 Отговор
    Олга иска само руснаци на Слънчев бряг , в България ?

    06:58 18.08.2025

  • 14 Тореро

    7 8 Отговор
    Слава на Русия и Путин!!

    06:59 18.08.2025

  • 15 Хе,хе...!

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Парите":

    И нали сме член на ЕС-значи пак от моят и твоят джоб!
    А защо тогава ЕС да не ги даде за нашите родители--пенсионерите...?!

    07:05 18.08.2025

  • 16 гоше

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Парите":

    България къде плаща вноски

    07:08 18.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.