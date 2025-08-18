Рускиня от Слънчев бряг: Тази година украинците са повече. Българите се умориха от бежанци, има напрежение

Рускинята Олга се оплака пред „Московски комсомолец“ от напрегнатата ситуация в курорта Слънчев бряг в България заради украинците.
Според нея тази година има много повече украинци, отколкото миналата година, дори местните казват, че това „вече не са български градове, а украински“. Жени от Украйна, често възрастни, работят в много магазини.
Олга отбеляза, че някои българи са уморени от притока на бежанци. Например, след поредната кавга с украинци, собственикът на месарница поставил табела с надпис „Вход само за руснаци“, след което тълпа разбила витрините на магазините през нощта.
Таксиметровите шофьори също се оплакват от изобилието от хора от Украйна, тъй като са превзели пазара.
Руснаци и украинци не влизат в конфликти помежду си, възрастните просто се се игнорират, но децата бързо намират общ език и играят заедно, добави Олга.
1 Защото
06:43 18.08.2025
2 Коко
06:44 18.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Чистачът с пищялката
06:50 18.08.2025
5 На който
06:53 18.08.2025
6 Грена
Коментиран от #9
06:53 18.08.2025
7 Плажен Песак
06:53 18.08.2025
8 Кирил
Да си се наслаждават на руския мир и бинкерният фюрер
06:55 18.08.2025
9 Парите
До коментар #6 от "Грена":са от ЕС !
Коментиран от #15, #16
06:55 18.08.2025
10 Факт
06:56 18.08.2025
11 Митко Зъркела
06:57 18.08.2025
12 Начо
Аре марш
06:57 18.08.2025
13 Въпросната
06:58 18.08.2025
14 Тореро
06:59 18.08.2025
15 Хе,хе...!
До коментар #9 от "Парите":И нали сме член на ЕС-значи пак от моят и твоят джоб!
А защо тогава ЕС да не ги даде за нашите родители--пенсионерите...?!
07:05 18.08.2025
16 гоше
До коментар #9 от "Парите":България къде плаща вноски
07:08 18.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.