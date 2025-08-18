Новини
Украинският външен министър: Русия е убийствена военна машина, която Украйна удържа
Украинският външен министър: Русия е убийствена военна машина, която Украйна удържа

18 Август, 2025

И тя трябва да бъде спряна чрез трансатлантически съюз и натиск, каза украинският дипломат

Украинският външен министър: Русия е убийствена военна машина, която Украйна удържа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският външен министър Андрий Сибига днес заяви, че Русия продължава да убива мирни граждани, въпреки усилията за мир преди срещата между украинския и американския президент, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Русия е убийствена военна машина, която Украйна удържа. И тя трябва да бъде спряна чрез трансатлантически съюз и натиск", написа Сибига в социалната мрежа "Екс" след атаките срещу Харков по-рано тази сутрин.

Жертвите на руското нападение с дронове и балистична ракета достигнаха четирима души, сред които две деца, отбеляза Франс прес.

Украинските противовъздушни сили уточниха, че руските сили през нощта са изстреляли четири ракети и 140 дрона. Украинските ВВС са свалили 88 дрона, а 25 са поразили цели в шест украински области.


Украйна
  • 1 стоян георгиев

    13 54 Отговор
    Азиатските примати отново искат европейски земи .добре че е Украйна да ги спира.

    Коментиран от #53, #72

    10:57 18.08.2025

  • 2 Си бегай, бе!

    48 9 Отговор
    Някога мислех, че Кулеба е върхът на наглостта и безпардонното отношение, пълна противоположност на поста, който заема, но този, с когото го замениха, е жив дървар с излъчване на дървар, поведение на дървар и логика на дървар.

    10:58 18.08.2025

  • 3 Още един изкукуригал

    44 6 Отговор
    се опитва да ни облъчва.
    Прави ли ви впечатление как последните месеци няма информация за смелото настъпление на украинската армия на запад към полската граница.
    На умните това говори ли им нещо защото останалите се правят че не го разбират.

    10:58 18.08.2025

  • 4 Тя Украйна

    36 8 Отговор
    Щото убива само войници. Укрите да сърбат каквото са си надробили.

    10:58 18.08.2025

  • 5 Последния Софиянец

    39 8 Отговор
    Руската машина бавно загрява но после няма спиране.

    10:59 18.08.2025

  • 6 иванчо

    40 4 Отговор
    Срещу силен вятър пика. Й ,но с Русия не си играй. Така казваше дядо ми

    Коментиран от #17

    10:59 18.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Анонимен

    31 1 Отговор
    Ръководителят на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) Буданов:

    "Не е необходимо украинците да знаят истината за войната - хората ще я научат по-късно, с течение на времето, сега това е излишно. Не всяко съзнание е приспособено да възприема жестоката истина."

    11:02 18.08.2025

  • 9 победени

    28 5 Отговор
    Бандера пак се провали, бягайте докато можете!

    11:03 18.08.2025

  • 10 ФАКТИ, ФАКТИ...

    24 2 Отговор
    видя се МНОГОКРАТНО посоката, в която се движат хладилните камиони с трупове. Видя се и съотношението. По данни (включително и от координационния щаб на Украйна) за последно състоялите се размени на убити войници:

    18 април, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 41 свои
    6 май, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 34 свои
    11 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1212 тела, получават 27 свои
    16 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1245 тела, получават 51 свои
    19 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците още 3000 тела!
    17 юли, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1000 тела, получават 19 свои

    и т.н.

    Видя се и кой не иска да приема труповете на войниците си за да не изплаща компенсации на семействата на загиналите. Много работи се видяха, но ти иначе продължавай да си живееш в своята паралелна реалност.

    мдааа... направо ги "попиляхте" тия руснаци

    Коментиран от #60

    11:03 18.08.2025

  • 11 Мнение

    6 23 Отговор
    Западът можеше да наложи такива убийствени санкции, че руснаците сами да изритат Тупин, но не - над 95% от сенчестия петролен флот на Русия функционира, даже с включени транспондери и препродават на фирми от третия свят, които "случайно" са поддружества на западни държави. Това че на бедните руски и украински майки им избиват децата никой не го вълнува. Важно е многомилиардната печалба от войната да не спира.

    Коментиран от #29, #30, #33

    11:04 18.08.2025

  • 12 Воплите продължават

    19 2 Отговор
    Какво друго да каже този министър? С тази риторика няма да се стигне до мир скоро. Всички тръбят, че украинците трябвало да вземат решение за бъдещето си, но всъщност всички се надпреварват да определят бъдещето на Украйна.

    11:04 18.08.2025

  • 13 Факт

    21 3 Отговор
    Западът няма място в историческа Русия. Хунтата в Киев е външно подържана с оръжие, военни, пари, газ, ток, информация, управление, пропаганда.

    11:04 18.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 мда.....

    26 4 Отговор
    Бившият съветник на Зеленски - Арестович: „Русия не води истинска война – жал им е, защото сме им свои. Ако искаха, щеше да е щрак – и ни няма. За три месеца. Като гнил орех.“ С тези думи бившият съветник на украинския президент Алексий Арестович описа „фоновия режим“, в който според него Москва провежда войната: без пълна мобилизация, с доброволци, с едва 5–7% от бюджета и с настъпваща армия от 650 000 срещу украинска от над 1 милион. Въпреки това, подчерта Арестович, именно Киев се задъхва, а Русия постига своето – бавно, но методично.

    Коментиран от #24

    11:04 18.08.2025

  • 16 Абеей

    22 3 Отговор
    Тъй в удържа, че загуби мъжете си на фронта и жените си на червените фенери. Загуби най- хубавата си земя. Подаръка им бе отнет. Дарението се развали, защото са лошо стопани. ))

    Коментиран от #19, #58

    11:05 18.08.2025

  • 17 стоян георгиев

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "иванчо":

    Кой си играе с русия?

    11:05 18.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 стоян георгиев

    4 16 Отговор

    До коментар #16 от "Абеей":

    Седем процента загуба на територия за четири години.киев за три дена кога да го чакаме че нещо се забави? И как мислиш руски мъже дали умират?

    Коментиран от #25, #31

    11:06 18.08.2025

  • 20 6135

    21 3 Отговор
    Ако Русия беше убийствена военна машина сега Украйна нямаше да я има.
    В момента Русия се отнася към Украйна като към келеш в детска педагогическа стая - со благо, со кротко и со мало кютек.

    С извинение за предишното мнение - автокоректорът на телефона се престара.

    Коментиран от #28

    11:07 18.08.2025

  • 21 Дедо ви...

    14 2 Отговор
    Удържате от трите средни най дългия

    11:07 18.08.2025

  • 22 Анонимен

    16 1 Отговор
    И как я "удържа" - няма ли да спомене тоя? Всички украински телеграм канали преливат от видеа с насилствена мобилизация, ловят ги като животни по улиците, магазините, бензиностанциите и т.н. Няколко поколения вече буквално липсват, за демографската катастрофа от 2 години не се говори, защото предстои нещо много по-страшно - тотално заличаване. Мобилизират глухи, неми, слепи, без крайници, онкоболни, психичноболни и т.н. Почнаха 18-годишните, вече и тях погребват. Приеха закон за пенсионерите - и те са под ножа. Понеже голяма част от мъжкото население се крие по домовете си, преди повече от година бе приет закон позволяващ на ТЦК да влизат в домовете на хората и насилствено да ги изкарват от там. Гробището в Ивано-Франковск толкова нарасна, че кметът на града пусна тротинетки за по-лесно предвижване на територията му, като обеща да пусне и автобусна линия - да, в гробището! И това беше позитивна украинска новина отпреди 2 години! А само година след началото на конфликта мобилизационната възраст скочи с 10 години - в момента по улиците рядко може да се видят мъже в мобилизационна възраст - моментално биват "бусифицирани" и от там директно в окопите, без подготовка, без каквато и да било мотивация.

    Коментиран от #40

    11:07 18.08.2025

  • 23 12345

    10 1 Отговор
    Украйна удържа, защото е подкрепена финансово, военно и т.н. от целия колективен запад.

    11:08 18.08.2025

  • 24 стоян георгиев

    2 10 Отговор

    До коментар #15 от "мда.....":

    Да бе Русия има излишни пет трилиона долара и милион мъже за трепане.те си правят шега в Украйна ама като се ядосат ще видят украинците...хахахах...и да знаеш ще ти купи тате колело ама друг път...хахахахах

    Коментиран от #38, #39

    11:09 18.08.2025

  • 25 Чети М. Ат.

    11 2 Отговор

    До коментар #19 от "стоян георгиев":

    Написа ти тук преди дни- 26% са Сиси. Измират укрите за интереса на Монсанто.

    Коментиран от #32

    11:09 18.08.2025

  • 26 Механик

    11 0 Отговор
    И на мен една снощи ми удържа цели 3 часа на "военната машина". После заспа като къпана.

    11:10 18.08.2025

  • 27 хикочко..

    10 1 Отговор
    Бандерците и урсулците в момента са в едно руссiское блато..затъват и се държат за ръцете защото от кеф,че се дрънчат с кремля..са си забравили пръчките на брего

    11:10 18.08.2025

  • 28 стоян георгиев

    2 10 Отговор

    До коментар #20 от "6135":

    Да и тия умрели днес 55 руснака утре ще се оправят и така от четири години...а и на руснаците ще им върнат загубените пари за оръжие и конфискуваните по чужбина...абе играят си руснаците...хахахахах

    Коментиран от #34

    11:10 18.08.2025

  • 29 Анонимен

    14 2 Отговор

    До коментар #11 от "Мнение":

    Е що не ги наложи - отговарял ли си си на тоя въпрос? Ти ли ще ги биеш руснаците? Кой? Фалиралата европа ли ще воюва? Коалицията на желаещите и неможещите ли? С какво? Пари няма, производство няма, ресурси няма, енергията е скъпа, фирмите фалират и бягат в САЩ и Азия. Кой ще воюва и с какво? Населението в ЕС масово отказва да служи а процентът на тези които биха защитавали държавите си е нищожен. Мигрантите ли ще накараш да воюват за теб бе? Та те ще ви изнесат преди руснаците! Има ли на света по-жалка картинка от вас бе? А най-лошото е че сте малоумни - със санкциите си направихте нескопосано сепуко с ръждива вилица - фалити, инфлация, деиндустриализация, подмяна на населението с мигранти, тотална липса на суверенитет, икономическа и военна зависимост към господаря ви зад голямата локва - вие сте в мозъчна смърт и утре няма да ви има не заради руснаците, а заради собствената ви глупост.

    11:11 18.08.2025

  • 30 Можа когато държат

    10 1 Отговор

    До коментар #11 от "Мнение":

    те всичко и са само те на тоя свят.
    Ама не са.
    Има Индия, има Китай, има и други, които не само искат да си правят бизнеса ами и разбират каква е същността на тая война.
    Както казват китайците-"Значи искате да ви помогнем срещу Русия за да ви е по-лесно срещу нас".

    11:11 18.08.2025

  • 31 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 3 Отговор

    До коментар #19 от "стоян георгиев":

    За Пърт Ък,Путин иска само ( засега) 4 области,ако не се запрете ,ще станат 77%

    Коментиран от #36

    11:12 18.08.2025

  • 32 стоян георгиев

    2 6 Отговор

    До коментар #25 от "Чети М. Ат.":

    Загубени са 20 %към момента седем след началото на сво другите през 2014..това е статистиката.пишеш 24/7а не знаеш даже и това.

    11:12 18.08.2025

  • 33 Анонимен

    10 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мнение":

    хайде побеждавайте ги вече тия руснаци, че със сапьорски лопати, магарета и чипове от перални направиха нейто-то за смех! Аман от закани вече - та и до това да карате разни бивши простит...манекенки писма до Путин да пишат се стигна! До тук ли го докарахте? Нещо "коалицията на желаещите" няма ли да прави или са само желаещи без да са можещи? Гледам искали да влезнат в Украйна, ама ако можело да е СЛЕД войната. Не ви ли писна да сте толкова жалки?

    Коментиран от #52

    11:12 18.08.2025

  • 34 Абе не реви за руснаците сиси

    10 0 Отговор

    До коментар #28 от "стоян георгиев":

    Реви за европуделите.

    Коментиран от #37

    11:12 18.08.2025

  • 35 Абее

    2 6 Отговор
    Половината от земното кълбо е тяхна но нямат насищане на земя тия алкохолици,само бой ще ги спира

    11:14 18.08.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 стоян георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "Абе не реви за руснаците сиси":

    Дреме ми на ..ра за руснаците.

    Коментиран от #42

    11:15 18.08.2025

  • 38 маке..

    6 1 Отговор

    До коментар #24 от "стоян георгиев":

    А шизостоенка пак безкюлоти клечи по пенсионерските пейки и с ръчички се задева със дъртите старци,толкоз прападнала женска с мокри кърпички..нема..

    11:16 18.08.2025

  • 39 КАЖИ

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "стоян георгиев":

    БАТЕ АКАМИСЕ

    11:17 18.08.2025

  • 40 стоян георгиев

    2 3 Отговор

    До коментар #22 от "Анонимен":

    Да те питам как са събирали в СССР войници през втората световна?ако Русия бъде нападната как ще събират войници?дали ще е по различно?

    11:17 18.08.2025

  • 41 Абее

    2 5 Отговор
    Иран с дроновете и азиатските комунисти корейците с ракетите спасиха от крах руснаците ,но руснаците помогнаха ли на Иран срещу евреите ,не да имат наум че на руснак да нямаш доверие

    11:17 18.08.2025

  • 42 Гоги

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "стоян георгиев":

    Ти нямаш к..., ма сисо.
    Оди на генеколожка при Мурсула!

    Коментиран от #46

    11:18 18.08.2025

  • 43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 3 Отговор
    Хитлер ,април 1945 г,обкръжен от Червена а армия в Берлин, е мислел ,че ей Сега ще дойде армията на генерал Венк,а после той и запада ще победят СССР.Издухана работа.Ама Украину те и атлантиците история не учат.И тукашните " стояновци",кирякстефчовци и прочая мрш.

    Коментиран от #49, #62

    11:19 18.08.2025

  • 44 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 1 Отговор
    Гледах кадри от пристигането на Зеленски в щатите Облечен като падар в ТКЗС Брадясъл осуркан После пак ще чета за величието на Украйна Хора отворете си очите

    Коментиран от #68

    11:20 18.08.2025

  • 45 Айде айде

    3 1 Отговор
    Русия била лоша… какво да кажем за Израел? Мълчим като мушнати гайди защото не ни изнася. Евреите контролират Америка и Европа, затова им се покланят до земи.

    11:20 18.08.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Диас

    4 0 Отговор
    И как тази биологична единица реши, че Русия трябва да бъде спряна чрез трансатлантически съюз и натиск, дали може би гуещият войната да оказва такъв натиск? Не излиза и сметката с дроновете, губят се 27 броя!

    11:20 18.08.2025

  • 48 Артилерист

    5 1 Отговор
    Украйна "удържа" последователното настъпление на руските войски с безсмислено жертване на последните си резерви и паническо прехвърляне на разнебитени вече съединения и части за запушване на пробивите. Обкръжените се оставят на милостта на съдбата, но вместо да им се помогне да се деблокират ведомството на Буданов се чудят какви диверсии срещу мирни руски села да извършат...

    Коментиран от #54

    11:21 18.08.2025

  • 49 стоян георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #43 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Само че защо не казваш Сталин какви писма пише на Рузвелт и Чърчил за помощ 1941?или това си го пропуснал?

    Коментиран от #59

    11:21 18.08.2025

  • 50 Удържане ми такУЙто...

    3 0 Отговор
    С кого воюва Русия, а??!!
    И щом САЩ , Британия , ЕС и съюзниците им , например Япония, Израел , Южна Корея, Австралия... , въоръжават Украйна и плащат на наемници да воюват за нея , изпращат свои действащи военни да обучават украинци на украинска територия и обслужват сложна западна техника , дават разузнавателни данни..., с кого всъщност воюва Русия ? С неонацистка профашистка антидемократична бандеровска Украйна , или с наглосакскоюдейският запад и васалите му ? 4 години наглосакскоюдейският запад не може да победи , Русия! Напротив, лидерът на наглосакскоюдейският проект САЩ , Тръмп се чуди как да измъкне юдеите владеещи колонията си САЩ , от блатото в което са се набутали . Отърва ги от персите . Сега се чуди как да ги отърве от руснаците !
    Значи НАТЮ +пудели воюва с рашките с фронт 0крайна и техно пушечно месо!!!

    11:22 18.08.2025

  • 51 уфф

    2 1 Отговор
    какво задържате бе укроолигофрени, вие създадохте тази война!!

    11:22 18.08.2025

  • 52 Коалицията на желаещите

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Анонимен":

    иска да победи Русия ама ако може някой друг да се бие вместо тях.
    Щото те са яли бой от Русия и им държи влага.
    А и ако се намесят и започнат да получават чували със загинали техните избиратели ще започат да питат "Ама за какво се биеме с руснаците".
    Също като американците в Ирак-след няколко хиляди убити и трилиони долари разходи накрая казаха "Ооо, станала е грешка"

    11:23 18.08.2025

  • 53 Абе Стоене

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Нещо си се объркал. Ко тъй бе Стоене?

    Коментиран от #56

    11:23 18.08.2025

  • 54 стоян георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #48 от "Артилерист":

    Хахах Украйна удържа с дронове линията на отбрана и почти никакви бойци на терен.така не дава жертви мишке.русия напада в малки групи без броня и без прикритие.войниците и умират ежедневно със стотици без почти никакъв напредък.

    11:23 18.08.2025

  • 55 Ако бях аз

    0 0 Отговор
    Щях да ви прегазя за седмици

    11:24 18.08.2025

  • 56 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Абе Стоене":

    Кое е обърканото да го поправя?

    Коментиран от #71

    11:24 18.08.2025

  • 57 гост

    2 1 Отговор
    През последните 1010 дни от войната руските сили за завзели по-малко от 1 процент от територията на Украйна, пише украинският мониторингов проектът DeepState, който проследява промените на фронта.
    "От 12 ноември 2022 г. (окупирана към датата - 108 651 кв. км) до днес (114 493 кв. км), врагът окупира 5842 кв. км украинска територия. Това е 0,96781% от цялата площ на украинската държава в международно признати граници“, казват анализаторите на проекта. Руснаците имаха голям успех в първите дни на пълномащабното нахлуване. Но благодарение на настъпателните операции в северната част на страната, в Харковска и Херсонска област, украинските войници успяват да върнат голяма част от завзетите територии.

    След 12 ноември 2022 г. Русия продължи активните настъпателни действия, които с малки прекъсвания продължават и до днес. По-специално, през есента продължи офанзивата срещу Бахмут, предава УНИАН.

    "Надяваме се тези числа да достигнат до американските ни партньори, защото математиката им е малко куца“, добавят от DeepState.

    Коментиран от #63, #64

    11:28 18.08.2025

  • 58 Дарението

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Абеей":

    се разваля заради неблагодарност на надарения към дарителя.

    11:28 18.08.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Дина

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "ФАКТИ, ФАКТИ...":

    Хайде да сумираме цифрите-8275 избити украинци срещу 172 руснака.Да почиват в мир.

    11:30 18.08.2025

  • 61 Краснов

    2 2 Отговор
    за втори път спасява Путлер от погром.

    Първият път беше през зимата на 23/ 24 година, когато Майк Джонсън- друг републиканец, спря парите за Украйна за няколко месеца!

    11:30 18.08.2025

  • 62 Да бе, да

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Забравяш само, че ако не бяха "запада" през ВСВ да Ви спасяват, сега в блатата щеше да се говори на немски. А колкото до Крим, никога няма да е руски. Рашата е пробита и прогнила отвсякъде. Вече и Казахстан е с БВП по-голям от блатния. А от изток огнения дракон чака....

    11:30 18.08.2025

  • 63 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "гост":

    Сенатор Линдзи Греъм направи поредното си доста дръзко послание към президента на САЩ Доналд Тръмп и държавния секретар Марко Рубио.

    "Моят съвет към президента Тръмп е да убедим Путин, че ако тази война не приключи, ще смажем руската икономика, като преследваме страни, които купуват евтиния им петрол и газ", обясни Греъм в социалната мрежа Х.

    Преди два дни ревностният поддръжник на Украйна заяви, че ако се състои среща между Путин, Зеленски и Тръмп, войната може да приключи дори до Коледа.

    11:30 18.08.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор
    Ххрхохрохххохохх,куцат им главите на укрите ,и твойта тоже,хахахах.Боевете сё водят в Днепропетровска,Сумска области вече .Това е математиката.Американците могат да броят.Ща Това са богати

    11:33 18.08.2025

  • 66 Ха ха ха ха

    0 1 Отговор
    Държат Укрите ама както умрелия държи свеща ха ха ха

    11:34 18.08.2025

  • 67 Дребни центове

    0 0 Отговор
    Амебите днес са активни, начело със Стоенчо. Що тъй бе Стоене?

    11:36 18.08.2025

  • 68 Знаем, знаем..

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Опорките на копейките. Но старите хора казват: по дрехите посрещат, по ума изпращат. А твоят ботоксов блатник прилича на матрьошка, само розово му трябва на бузките.

    11:37 18.08.2025

  • 69 Великата украинска армия

    1 0 Отговор
    разбива поредните руски пълчища в Донбас! Путин е принуден непрекъснато да набира нови и нови мераклии за заплати от Азия, Африка и латинска Америка. Дори опря до Северна Корея.
    Това е невероятен подвиг и успех! Украйна се сражава за Европа и заслужава цялата подкрепа! Тръмп е предател!

    11:38 18.08.2025

  • 70 Смешници

    0 0 Отговор
    Ха ха удържат те позиции както тука планктона удържа пред клавиатурата ха ха ха

    11:38 18.08.2025

  • 71 Главата ти е объркана

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "стоян георгиев":

    и оправи я няма за тази побърквация.

    11:38 18.08.2025

  • 72 Бай вую

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Ти нормален ли си

    11:44 18.08.2025

  • 73 Я пък тоя

    0 0 Отговор
    Удържате друк път.
    Биете се с неубучени хора, отишли за пари. Вярно много са, обаче това не ги прави войници. Наистина ли си вярвате, че това е руската армия и че я удържате!?
    Ким-чен- Ун ви прати малко войници и чухме писаците ви. Хем северно корейската армия не е от най-добрите.

    11:47 18.08.2025

