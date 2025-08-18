Украинският външен министър: Русия е убийствена военна машина, която Украйна удържа

Украинският външен министър Андрий Сибига днес заяви, че Русия продължава да убива мирни граждани, въпреки усилията за мир преди срещата между украинския и американския президент, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Русия е убийствена военна машина, която Украйна удържа. И тя трябва да бъде спряна чрез трансатлантически съюз и натиск", написа Сибига в социалната мрежа "Екс" след атаките срещу Харков по-рано тази сутрин.
Жертвите на руското нападение с дронове и балистична ракета достигнаха четирима души, сред които две деца, отбеляза Франс прес.
Украинските противовъздушни сили уточниха, че руските сили през нощта са изстреляли четири ракети и 140 дрона. Украинските ВВС са свалили 88 дрона, а 25 са поразили цели в шест украински области.
1 стоян георгиев
10:57 18.08.2025
2 Си бегай, бе!
10:58 18.08.2025
3 Още един изкукуригал
Прави ли ви впечатление как последните месеци няма информация за смелото настъпление на украинската армия на запад към полската граница.
На умните това говори ли им нещо защото останалите се правят че не го разбират.
10:58 18.08.2025
4 Тя Украйна
10:58 18.08.2025
5 Последния Софиянец
10:59 18.08.2025
6 иванчо
10:59 18.08.2025
8 Анонимен
"Не е необходимо украинците да знаят истината за войната - хората ще я научат по-късно, с течение на времето, сега това е излишно. Не всяко съзнание е приспособено да възприема жестоката истина."
11:02 18.08.2025
9 победени
11:03 18.08.2025
10 ФАКТИ, ФАКТИ...
18 април, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 41 свои
6 май, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 34 свои
11 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1212 тела, получават 27 свои
16 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1245 тела, получават 51 свои
19 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците още 3000 тела!
17 юли, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1000 тела, получават 19 свои
и т.н.
Видя се и кой не иска да приема труповете на войниците си за да не изплаща компенсации на семействата на загиналите. Много работи се видяха, но ти иначе продължавай да си живееш в своята паралелна реалност.
мдааа... направо ги "попиляхте" тия руснаци
11:03 18.08.2025
11 Мнение
11:04 18.08.2025
12 Воплите продължават
11:04 18.08.2025
13 Факт
11:04 18.08.2025
15 мда.....
11:04 18.08.2025
16 Абеей
11:05 18.08.2025
17 стоян георгиев
До коментар #6 от "иванчо":Кой си играе с русия?
11:05 18.08.2025
19 стоян георгиев
До коментар #16 от "Абеей":Седем процента загуба на територия за четири години.киев за три дена кога да го чакаме че нещо се забави? И как мислиш руски мъже дали умират?
Коментиран от #25, #31
11:06 18.08.2025
20 6135
В момента Русия се отнася към Украйна като към келеш в детска педагогическа стая - со благо, со кротко и со мало кютек.
11:07 18.08.2025
21 Дедо ви...
11:07 18.08.2025
22 Анонимен
11:07 18.08.2025
23 12345
11:08 18.08.2025
24 стоян георгиев
До коментар #15 от "мда.....":Да бе Русия има излишни пет трилиона долара и милион мъже за трепане.те си правят шега в Украйна ама като се ядосат ще видят украинците...хахахах...и да знаеш ще ти купи тате колело ама друг път...хахахахах
11:09 18.08.2025
25 Чети М. Ат.
До коментар #19 от "стоян георгиев":Написа ти тук преди дни- 26% са Сиси. Измират укрите за интереса на Монсанто.
11:09 18.08.2025
26 Механик
11:10 18.08.2025
27 хикочко..
11:10 18.08.2025
28 стоян георгиев
До коментар #20 от "6135":Да и тия умрели днес 55 руснака утре ще се оправят и така от четири години...а и на руснаците ще им върнат загубените пари за оръжие и конфискуваните по чужбина...абе играят си руснаците...хахахахах
11:10 18.08.2025
29 Анонимен
До коментар #11 от "Мнение":Е що не ги наложи - отговарял ли си си на тоя въпрос? Ти ли ще ги биеш руснаците? Кой? Фалиралата европа ли ще воюва? Коалицията на желаещите и неможещите ли? С какво? Пари няма, производство няма, ресурси няма, енергията е скъпа, фирмите фалират и бягат в САЩ и Азия. Кой ще воюва и с какво? Населението в ЕС масово отказва да служи а процентът на тези които биха защитавали държавите си е нищожен. Мигрантите ли ще накараш да воюват за теб бе? Та те ще ви изнесат преди руснаците! Има ли на света по-жалка картинка от вас бе? А най-лошото е че сте малоумни - със санкциите си направихте нескопосано сепуко с ръждива вилица - фалити, инфлация, деиндустриализация, подмяна на населението с мигранти, тотална липса на суверенитет, икономическа и военна зависимост към господаря ви зад голямата локва - вие сте в мозъчна смърт и утре няма да ви има не заради руснаците, а заради собствената ви глупост.
11:11 18.08.2025
30 Можа когато държат
До коментар #11 от "Мнение":те всичко и са само те на тоя свят.
Ама не са.
Има Индия, има Китай, има и други, които не само искат да си правят бизнеса ами и разбират каква е същността на тая война.
Както казват китайците-"Значи искате да ви помогнем срещу Русия за да ви е по-лесно срещу нас".
11:11 18.08.2025
31 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #19 от "стоян георгиев":За Пърт Ък,Путин иска само ( засега) 4 области,ако не се запрете ,ще станат 77%
11:12 18.08.2025
32 стоян георгиев
До коментар #25 от "Чети М. Ат.":Загубени са 20 %към момента седем след началото на сво другите през 2014..това е статистиката.пишеш 24/7а не знаеш даже и това.
11:12 18.08.2025
33 Анонимен
До коментар #11 от "Мнение":хайде побеждавайте ги вече тия руснаци, че със сапьорски лопати, магарета и чипове от перални направиха нейто-то за смех! Аман от закани вече - та и до това да карате разни бивши простит...манекенки писма до Путин да пишат се стигна! До тук ли го докарахте? Нещо "коалицията на желаещите" няма ли да прави или са само желаещи без да са можещи? Гледам искали да влезнат в Украйна, ама ако можело да е СЛЕД войната. Не ви ли писна да сте толкова жалки?
11:12 18.08.2025
34 Абе не реви за руснаците сиси
До коментар #28 от "стоян георгиев":Реви за европуделите.
11:12 18.08.2025
35 Абее
11:14 18.08.2025
37 стоян георгиев
До коментар #34 от "Абе не реви за руснаците сиси":Дреме ми на ..ра за руснаците.
11:15 18.08.2025
38 маке..
До коментар #24 от "стоян георгиев":А шизостоенка пак безкюлоти клечи по пенсионерските пейки и с ръчички се задева със дъртите старци,толкоз прападнала женска с мокри кърпички..нема..
11:16 18.08.2025
39 КАЖИ
До коментар #24 от "стоян георгиев":БАТЕ АКАМИСЕ
11:17 18.08.2025
40 стоян георгиев
До коментар #22 от "Анонимен":Да те питам как са събирали в СССР войници през втората световна?ако Русия бъде нападната как ще събират войници?дали ще е по различно?
11:17 18.08.2025
41 Абее
11:17 18.08.2025
42 Гоги
До коментар #37 от "стоян георгиев":Ти нямаш к..., ма сисо.
Оди на генеколожка при Мурсула!
11:18 18.08.2025
43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
11:19 18.08.2025
44 Дякон Унуфрий Араллампиев
11:20 18.08.2025
45 Айде айде
11:20 18.08.2025
47 Диас
11:20 18.08.2025
48 Артилерист
11:21 18.08.2025
49 стоян георгиев
До коментар #43 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Само че защо не казваш Сталин какви писма пише на Рузвелт и Чърчил за помощ 1941?или това си го пропуснал?
11:21 18.08.2025
50 Удържане ми такУЙто...
И щом САЩ , Британия , ЕС и съюзниците им , например Япония, Израел , Южна Корея, Австралия... , въоръжават Украйна и плащат на наемници да воюват за нея , изпращат свои действащи военни да обучават украинци на украинска територия и обслужват сложна западна техника , дават разузнавателни данни..., с кого всъщност воюва Русия ? С неонацистка профашистка антидемократична бандеровска Украйна , или с наглосакскоюдейският запад и васалите му ? 4 години наглосакскоюдейският запад не може да победи , Русия! Напротив, лидерът на наглосакскоюдейският проект САЩ , Тръмп се чуди как да измъкне юдеите владеещи колонията си САЩ , от блатото в което са се набутали . Отърва ги от персите . Сега се чуди как да ги отърве от руснаците !
Значи НАТЮ +пудели воюва с рашките с фронт 0крайна и техно пушечно месо!!!
11:22 18.08.2025
51 уфф
11:22 18.08.2025
52 Коалицията на желаещите
До коментар #33 от "Анонимен":иска да победи Русия ама ако може някой друг да се бие вместо тях.
Щото те са яли бой от Русия и им държи влага.
А и ако се намесят и започнат да получават чували със загинали техните избиратели ще започат да питат "Ама за какво се биеме с руснаците".
Също като американците в Ирак-след няколко хиляди убити и трилиони долари разходи накрая казаха "Ооо, станала е грешка"
11:23 18.08.2025
53 Абе Стоене
До коментар #1 от "стоян георгиев":Нещо си се объркал. Ко тъй бе Стоене?
11:23 18.08.2025
54 стоян георгиев
До коментар #48 от "Артилерист":Хахах Украйна удържа с дронове линията на отбрана и почти никакви бойци на терен.така не дава жертви мишке.русия напада в малки групи без броня и без прикритие.войниците и умират ежедневно със стотици без почти никакъв напредък.
11:23 18.08.2025
55 Ако бях аз
11:24 18.08.2025
56 стоян георгиев
До коментар #53 от "Абе Стоене":Кое е обърканото да го поправя?
11:24 18.08.2025
57 гост
"От 12 ноември 2022 г. (окупирана към датата - 108 651 кв. км) до днес (114 493 кв. км), врагът окупира 5842 кв. км украинска територия. Това е 0,96781% от цялата площ на украинската държава в международно признати граници“, казват анализаторите на проекта. Руснаците имаха голям успех в първите дни на пълномащабното нахлуване. Но благодарение на настъпателните операции в северната част на страната, в Харковска и Херсонска област, украинските войници успяват да върнат голяма част от завзетите територии.
След 12 ноември 2022 г. Русия продължи активните настъпателни действия, които с малки прекъсвания продължават и до днес. По-специално, през есента продължи офанзивата срещу Бахмут, предава УНИАН.
"Надяваме се тези числа да достигнат до американските ни партньори, защото математиката им е малко куца“, добавят от DeepState.
11:28 18.08.2025
58 Дарението
До коментар #16 от "Абеей":се разваля заради неблагодарност на надарения към дарителя.
11:28 18.08.2025
60 Дина
До коментар #10 от "ФАКТИ, ФАКТИ...":Хайде да сумираме цифрите-8275 избити украинци срещу 172 руснака.Да почиват в мир.
11:30 18.08.2025
61 Краснов
Първият път беше през зимата на 23/ 24 година, когато Майк Джонсън- друг републиканец, спря парите за Украйна за няколко месеца!
11:30 18.08.2025
62 Да бе, да
До коментар #43 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Забравяш само, че ако не бяха "запада" през ВСВ да Ви спасяват, сега в блатата щеше да се говори на немски. А колкото до Крим, никога няма да е руски. Рашата е пробита и прогнила отвсякъде. Вече и Казахстан е с БВП по-голям от блатния. А от изток огнения дракон чака....
11:30 18.08.2025
63 гост
До коментар #57 от "гост":Сенатор Линдзи Греъм направи поредното си доста дръзко послание към президента на САЩ Доналд Тръмп и държавния секретар Марко Рубио.
"Моят съвет към президента Тръмп е да убедим Путин, че ако тази война не приключи, ще смажем руската икономика, като преследваме страни, които купуват евтиния им петрол и газ", обясни Греъм в социалната мрежа Х.
Преди два дни ревностният поддръжник на Украйна заяви, че ако се състои среща между Путин, Зеленски и Тръмп, войната може да приключи дори до Коледа.
11:30 18.08.2025
65 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
11:33 18.08.2025
66 Ха ха ха ха
11:34 18.08.2025
67 Дребни центове
11:36 18.08.2025
68 Знаем, знаем..
До коментар #44 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Опорките на копейките. Но старите хора казват: по дрехите посрещат, по ума изпращат. А твоят ботоксов блатник прилича на матрьошка, само розово му трябва на бузките.
11:37 18.08.2025
69 Великата украинска армия
Това е невероятен подвиг и успех! Украйна се сражава за Европа и заслужава цялата подкрепа! Тръмп е предател!
11:38 18.08.2025
70 Смешници
11:38 18.08.2025
71 Главата ти е объркана
До коментар #56 от "стоян георгиев":и оправи я няма за тази побърквация.
11:38 18.08.2025
72 Бай вую
До коментар #1 от "стоян георгиев":Ти нормален ли си
11:44 18.08.2025
73 Я пък тоя
Биете се с неубучени хора, отишли за пари. Вярно много са, обаче това не ги прави войници. Наистина ли си вярвате, че това е руската армия и че я удържате!?
Ким-чен- Ун ви прати малко войници и чухме писаците ви. Хем северно корейската армия не е от най-добрите.
11:47 18.08.2025