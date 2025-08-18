Цените на петрола остават стабилни след срещата Тръмп-Путин

Цените на петрола останаха почти непроменени днес след ранно понижение, тъй като Съединените щати не наложиха допълнителен натиск върху Русия за прекратяване на войната в Украйна чрез мерки срещу износа на петрол, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Фючърсите на суровия петрол Brent спаднаха с 6 цента, или 0,09%, до 65,79 долара за барел, а американският суров петрол West Texas Intermediate се търгуваше на 62,82 долара за барел, с повишение от 2 цента, или 0,03%.

Американският президент Доналд Тръмп се срещна с руския си колега Владимир Путин в Аляска в петък и се оказа по-съгласен с Москва за търсенето на мирно споразумение, вместо първо за прекратяване на огъня. Днес Тръмп ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери, за да обсъдят възможности за бързо постигане на мирно споразумение.

В петък Тръмп обяви, че не планира незабавно да въвежда ответни мита за страни като Китай за закупуване на руски петрол, което намали опасенията относно прекъсване на руските доставки.

„Неуспехът беше до голяма степен заложен. Пазарът остава в изчакване дали повече руски барели могат да пристигнат в световния център за доставки на суров петрол, ако военните действия в Украйна приключат“, коментира независимият енергиен анализатор Гаурав Шарма.

Китай, най-големият вносител на петрол в света, е и най-големият купувач на руски петрол, следван от Индия. Анализаторът Хелима Крофт отбеляза: „Основното, което беше налице, бяха вторичните мита, насочени към ключовите вносители на руска енергия, и президентът Тръмп посочи, че ще спре постепенните действия на този фронт, поне за Китай. Статуквото остава до голяма степен непроменено.“

Междувременно инвеститорите следят за насоки от председателя на Федералния резерв Джером Пауъл относно пътя за намаляване на лихвените проценти, което би могло да повиши стойността на акциите до нови рекорди.