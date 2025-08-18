Новини
Свят »
Русия »
Цените на петрола остават стабилни след срещата Тръмп-Путин

18 Август, 2025 10:27 456 4

  • цена на петрола-
  • русия-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин

Пазарът изчаква развитие на мирни преговори и възможни промени в руските доставки

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Цените на петрола останаха почти непроменени днес след ранно понижение, тъй като Съединените щати не наложиха допълнителен натиск върху Русия за прекратяване на войната в Украйна чрез мерки срещу износа на петрол, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Фючърсите на суровия петрол Brent спаднаха с 6 цента, или 0,09%, до 65,79 долара за барел, а американският суров петрол West Texas Intermediate се търгуваше на 62,82 долара за барел, с повишение от 2 цента, или 0,03%.

Американският президент Доналд Тръмп се срещна с руския си колега Владимир Путин в Аляска в петък и се оказа по-съгласен с Москва за търсенето на мирно споразумение, вместо първо за прекратяване на огъня. Днес Тръмп ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери, за да обсъдят възможности за бързо постигане на мирно споразумение.

В петък Тръмп обяви, че не планира незабавно да въвежда ответни мита за страни като Китай за закупуване на руски петрол, което намали опасенията относно прекъсване на руските доставки.

„Неуспехът беше до голяма степен заложен. Пазарът остава в изчакване дали повече руски барели могат да пристигнат в световния център за доставки на суров петрол, ако военните действия в Украйна приключат“, коментира независимият енергиен анализатор Гаурав Шарма.

Китай, най-големият вносител на петрол в света, е и най-големият купувач на руски петрол, следван от Индия. Анализаторът Хелима Крофт отбеляза: „Основното, което беше налице, бяха вторичните мита, насочени към ключовите вносители на руска енергия, и президентът Тръмп посочи, че ще спре постепенните действия на този фронт, поне за Китай. Статуквото остава до голяма степен непроменено.“

Междувременно инвеститорите следят за насоки от председателя на Федералния резерв Джером Пауъл относно пътя за намаляване на лихвените проценти, което би могло да повиши стойността на акциите до нови рекорди.


Русия
Оценка 5 от 1 гласа.
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Позор!

    3 5 Отговор
    Ставащото прилича на Сталин да сключи примирие с Хитлер през 1943, за да му продава газ за марки.

    Коментиран от #4

    10:32 18.08.2025

  • 2 Байчото от

    2 1 Отговор
    овалния кабинет ,плаши гаргите с тез мита и санкции а всъщност играе май театро за пред тия от ЕС!

    10:35 18.08.2025

  • 3 минаващ

    2 1 Отговор
    Така е - силните на Деня си знаят работата , кои сме ние , че да им пречим .

    10:42 18.08.2025

  • 4 болгарин..

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Позор!":

    За разлика от гитлер,кремля има влияние в близкия изток,благодарение на масква ормузкия проток още работи-ако вова му направи ревизия,половината от колите в мизерното,корумпирано и бедно бг-дека го командорат двата плондера..нема да се движат

    11:02 18.08.2025

Новини по държави:
