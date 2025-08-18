Новини
FT: Зеленски е склонен на компромис по настоящата фронтова линия
FT: Зеленски е склонен на компромис по настоящата фронтова линия

18 Август, 2025 13:38, обновена 18 Август, 2025 13:53 1 853 85

Украинският президент търси подкрепа от САЩ за мирен процес без натиск за невъзможни отстъпки

FT: Зеленски е склонен на компромис по настоящата фронтова линия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Файненшъл таймс определя днешната среща на Владимир Зеленски с Доналд Тръмп в Овалния кабинет като една от най-значимите за украинския президент досега, предава News.bg.

Според изданието целта на Киев е рестарт на отношенията с Вашингтон, осигуряване на справедлив край на войната с Русия и гаранции за бъдещата сигурност на Украйна.

Високопоставен украински представител, цитиран от FT, подчертава, че Зеленски ще настоява за „продуктивен мирен процес, без натиск върху Украйна да предприема невъзможни стъпки, като изтегляне на войските от Донецка и Луганска област“.

За да постигне това, украинският президент е готов да приеме „приемлив компромис“ по настоящата фронтова линия, такъв, който би бил възприет и от украинското общество.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 буахахаха

    38 3 Отговор
    западните милиционери загубиха

    13:55 18.08.2025

  • 3 БОЗА

    36 6 Отговор
    "FT: Зеленски е склонен на компромис по настоящата фронтова линия"

    Но най е склонен да отърве кожата...което е адски сложно в момента... ;-)

    13:55 18.08.2025

  • 4 Новороссия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    39 7 Отговор
    Никакви компромиси,
    с нелигитимен президент
    не се преговаря.

    Коментиран от #64

    13:55 18.08.2025

  • 5 нали бяха 30000 загинали уахаха

    19 0 Отговор
    явно Украйна няма войници

    13:56 18.08.2025

  • 6 Трол

    15 3 Отговор
    Г-н Зеленски е склонен да бъде предаден в плен в Русия, само и само да спаси родината си.

    Коментиран от #20

    13:56 18.08.2025

  • 7 Справедливо е

    25 2 Отговор
    Справедливо е хунтата да се маха и украйна да се върне към Русия.

    13:56 18.08.2025

  • 8 ГУСЕВ

    26 2 Отговор
    ДНЕПЪР ЩЕ БЪДЕ НОВАТА ГРАНЦАИ НА СТО КИЛОМЕТРА ОТ ОДЕСА ДА НЯМА ЖИВ БАНДЕР

    13:57 18.08.2025

  • 9 Я пък тоя

    21 1 Отговор
    " такъв, който би бил възприет и от украинското общество"
    Страх го е от линчуване.

    13:57 18.08.2025

  • 10 Е защо ше прави остъпки

    28 1 Отговор
    Нали са голема сила и громят руснаците

    13:57 18.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Запацете украйна цяла

    27 0 Отговор
    Не бива да се дели Украйна. Цялата да се даде на Русия за да се съхрани.

    13:57 18.08.2025

  • 13 поредната партенка

    6 4 Отговор
    "Високопоставен украински представител" - Сульо Пульов. Аре да не "цитираме" неизвестни хора които няма да застанат зад думите.

    13:58 18.08.2025

  • 14 Вашето Мнение

    18 0 Отговор
    С края на СВО наркомана заминава към някой дирек, дето ще го бесят, а мърцулите приключват и някои от тях ще отговарят за престъпления. Затова е целия този вой от прайда. В новия световен ред, никъде не е споменато, че Путин ще забрани опитите на колоездачите да забременеят, спокойно деца.

    Коментиран от #17

    13:59 18.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Вашето Мнение

    11 1 Отговор

    До коментар #14 от "Вашето Мнение":

    Мърцула и наркоманите, герантофили и педофили, с които е обградена тая жена желаят още горещ конфликт и от няма къде ще се съгласят на този вариант. Ще облъчват прайдовете от жинжъри в европа колко страшен е Путин и ще се надяват да си спасят кожичките.

    14:02 18.08.2025

  • 18 Я пък тоя

    11 0 Отговор
    Зелен пипон, иска ти се да си герой, обаче не ти се получи, пак си остана смешник. Жалък смешник избил народа си, предал родината, хленчещ да спаси собствената си кожа.

    14:03 18.08.2025

  • 19 мошЕто

    15 1 Отговор
    Щатите да изключат сателитите на укрията и да ги видим рамбовците докъде ще се докарат .Ще ги бият като маче у дувар заради ината на зеления гном до последния останал балама на фронта ....

    14:03 18.08.2025

  • 20 хихи

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Трол":

    Г-н Зеленски е склонен да бъде предаден в плен в Русия, само и само да спаси зелката си.

    14:03 18.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Вашето Мнение

    15 0 Отговор

    До коментар #16 от "Зеленски ли е избил маса хора?":

    На съвеста на зиленски, подкукуросан от ес и сащ тежът поне милион избити украинци, 20 милиона бежанци и разбита държава. Той заедно с байдън и мърцула са най-кръвожадните престъпници на 21 - ви век.

    14:05 18.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Я пък тоя

    3 4 Отговор

    До коментар #16 от "Зеленски ли е избил маса хора?":

    Явно са ти по интересни копейките, отколкото войната.
    Отидете в Русия, там има много.

    14:05 18.08.2025

  • 25 Цеко Бомбардировача

    11 8 Отговор
    Че то Покровск е на 30 км от Донецк,..украинците само със оръдия могат да заличат целият град.
    Хахахаха
    Същото е в Харков,..за Херсон, Запорожие, Одеса,и т,н.. изобщо няма да говорим
    Хахахахаха
    СДА ВАЙ ся...ху --- ЙЛО

    Коментиран от #28, #33

    14:06 18.08.2025

  • 26 Хаха

    8 6 Отговор
    Е нали уж т.нар "украинска конституция" не позволявала промяна в границите. Тинтири минтири е цялата тази работа. Ще направят това, което изискат от тях бенефакторите им. Украйна не е независима държава от поне две десетилетия.

    14:07 18.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Вашето Мнение

    6 9 Отговор

    До коментар #25 от "Цеко Бомбардировача":

    Прибирай се, че санитарите те търсят.

    14:08 18.08.2025

  • 29 При гожин беше прав:

    9 6 Отговор
    Още на 10 ден стана ясно,че дъртия БУНКЕРЕН СТАРУХА и ПЕДОФИЛ и престъпника шай гу ,..загубиха войната!

    Коментиран от #49

    14:09 18.08.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 съсел ,

    3 6 Отговор

    До коментар #27 от "Напразни илюзии!":

    и ,,ОКУПАТОРИТЕ ,, да ги бият както циганин не бие кучето си ! Шушляк смо...н !

    14:09 18.08.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Последния софиянец

    2 4 Отговор

    До коментар #25 от "Цеко Бомбардировача":

    А уж КИЕВ, ХАРКОВ, ЧЕРНИГОВ, ХЕРСОН, ОДЕСА, СУМА бяха монголоидни НАВСЕГДА))))
    Целуващия КУ РАна нагази яко У дермата ))))

    Коментиран от #39

    14:11 18.08.2025

  • 34 Реално

    2 8 Отговор
    Украйна е кокала, който заседна в алчното гърло на Мордор и ги yбива...бавно, но сигурно. Вече въведоха купони за бензин ....следват купони за хляб....месо ....и накрая ТръмпоZан ще им праща самолети с пилешки бутчета, както им пращаше Буш.

    14:11 18.08.2025

  • 35 кап БУРЕВЕСТНИКОВ

    4 1 Отговор
    А ЗАЩО ТАКА БЪРЗО СЕ СЪГЛАСИХТЕ АААА?

    14:11 18.08.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 дядото

    5 1 Отговор
    този глу пак като във вица - ще правиш каквото ти кажа и хоро ще играеш. може,но хоро няма да играя.

    14:13 18.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 баш софиянеца

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Последния софиянец":

    Щраус , отивай на сянка , че и днес си прегрял ! Ще вдигнеш кръвното и после проблеми на докторите ...

    14:13 18.08.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 А какви времена бяха

    2 6 Отговор
    2 Д НЯ и ВСЕ!
    ПО ЛТАРА ДНЯ!
    3 Д НЯ в КИ ЕВ и седмица в Лис абон!
    За 7 часа ще задържим Зел енски и 16 ба ндери от правите лството!
    АааааааХахахаха
    И то само за Милион и половина монголоидна ЛЕШ
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #50

    14:14 18.08.2025

  • 43 Най-великият Президент на 21 век

    2 4 Отговор
    Още едни, които се опитват да вкарват мисли в главата на най-великия Президент на 21-и век, Президент Зеленски - лидерът на Свободния свят и символ на борбата за свобода и независимост.

    Коментиран от #46

    14:14 18.08.2025

  • 44 оли ,

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "Жалки безпомощни BATHИЦИ !":

    А КИИВ ще го има ли след всичките тия щуротии дето си изредил ?! Талибан ...!

    14:15 18.08.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 кух ,

    6 0 Отговор

    До коментар #43 от "Най-великият Президент на 21 век":

    Пак си копирал от най-смешните сайтове ...Както всеки ден ....

    14:15 18.08.2025

  • 47 Лопай ШПЕКО

    4 1 Отговор

    До коментар #41 от "az СВО Победа80":

    И ленсе оправиш ху есос
    Ха-ха-ха

    Коментиран от #53

    14:16 18.08.2025

  • 48 Историята учи!

    19 6 Отговор
    ВСВ показа нагледно какво трябва да се прави с окупаторите и агресора☝️. Виетнам също беше добър пример...
    Украйна няма друг избор освен да направи същото ...

    14:16 18.08.2025

  • 49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 10 Отговор

    До коментар #29 от "При гожин беше прав:":

    И ей така ,как-то е загубил войната за 10 и тръмп кандиса на мирен договор ,Украина да Дава територии и всичко Това без прекратяване на огина,хахахах

    Коментиран от #56

    14:17 18.08.2025

  • 50 Люси от Пловдив

    5 6 Отговор

    До коментар #42 от "А какви времена бяха":

    А какви дни дойдоха, сичкото еврюжинжър да треперите от гняв, да се плюнчите и да ставате за посмешище. Не вярвахте в този ден, нали миличко.

    14:17 18.08.2025

  • 51 Баба Ванга казала

    7 5 Отговор
    Според FT е така, а според Ванга - "Киев покръсти московските орки, Киев ще ги опее!"

    Коментиран от #58, #59

    14:17 18.08.2025

  • 52 Мдааа Дааа

    10 9 Отговор
    Всички реват за сигурност, но за сметка на Русия. А нейната сигурност?!!?? Вълци я яли.
    Путин в Мюнхен през 2007-а: Когато балансът на силите бъде нарушен, ние ще отговорим.....
    На 10 февруари 2007-а Владимир Путин говори в Мюнхен на годишата конференция по сигурност. Реч, която се оказа историческа и която по признание на световни лидери и експерти, тогава не е била чута. Казаното дава отговори на много въпроси, свързани с настоящите международни отношения и кризата, чиито очертания се виждаха още тогава и причината за СВО.
    И днес Тръмп.... 2025 -та
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече е разбрал, че страната му и Украйна са загубили от Русия и иска да прекрати този конфликт.
    „Мисля, че войната в Украйна може да приключи скоро, до седмици, ако сме умни", каза Тръмп в Овалния кабинет. "Ако обаче не сме умни, тя ще продължи, а ние не искаме това. Помнете какво казах - това може да ескалира в трета световна война, ние също не искаме това", категоричен беше държавият глава на САЩ.
    Тръмп призна, дори под сурдинка, вината на САЩ за случката с Украйна.
    Затова и иска да спре това безумие!
    Даже Рубио каза че,това е прокси война на САЩ срещу Русия.
    Тръмп каза още за вината на Зеленски: Не съм доволен от Зеленски и не съм му голям фен. Ако си умен, не воюваш, щом си по-слаб...

    Коментиран от #63

    14:19 18.08.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 И Киев е Руски

    7 1 Отговор
    Тръмп да се погрижи зеления токсичен гущер 🦎 да не се завръща жив

    Коментиран от #60

    14:20 18.08.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Хахахахаха

    1 4 Отговор

    До коментар #49 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Зае би опорките на Тьо тя Повръщока и глей 12 годишният щурм на могучая и Оризо-Гризачите срещу селото ПОКРОВСК на 25 км от Донецк
    Хахахахаха
    А милион и половина монголоидни човекоп--одобни ФИРА са за точно...3 ДНЯ
    Хахахахаха
    Оди се надъхвай у дръвения КЕН еф ДОЛБОЕБ

    Коментиран от #70

    14:21 18.08.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Баба Ванга казала":

    "орки" не е дума която е прозвала Ванга.А Ти си ТПК и голям прстк

    14:22 18.08.2025

  • 60 Русофилите са много изнервени

    1 3 Отговор

    До коментар #54 от "И Киев е Руски":

    Работите не са добре.

    Коментиран от #69

    14:23 18.08.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Каква сигурност искаш

    6 0 Отговор

    До коментар #52 от "Мдааа Дааа":

    за държава с най- Много атомни оръжия ?
    Я ни обясни ,че да се посмеем.🤣

    14:24 18.08.2025

  • 64 Смешно

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Новороссия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺":

    Щото Путин е много "легитимен", нъл тъй?
    Откъде, накъде страната-агресор ще определя легитимността на президента на нападната

    14:24 18.08.2025

  • 65 Дух

    2 1 Отговор
    Бяла птица се изхожда на зелена трева а англичаните арабистите огледалните зелени копейки антиамериканисти трансове барак Обама зелени чорапи талмудисти зелени Франкенщайн крокодили ционисти зелени хазари зелени юдей неузрели водорасли леви отпаднали сцени копейки са се пръкнали от византийският цакобаков лиген под бойлера на Благовест а водка Савой яко те хваща по ловните поля и гори на автобусните спирки и билети без настроение и кеф да патиците ми са под закрила на слабините незнайна Анета ти лъска жабешкото бутче като Комощица на зелена трева а Лом го правят би сексуална тройка със византийската почва докато Комощица влиза във дупето на мацката а Копейките ще станат кафяви печки без стоманени джанти защо пък на кучето чорапа и крака и Трайково влизат във румънският предел това е хвърляне на диск по разкол на сектанти и наргилета със маргинали

    14:24 18.08.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 И Киев е Руски

    2 1 Отговор

    До коментар #60 от "Русофилите са много изнервени":

    Премери си температурата Ние не търсим преговори.Ще вземем което пожелаем .ЕроАвганистанците не ни интересуват

    14:27 18.08.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Крим е на Украйна завинаги

    0 4 Отговор
    Украйна няма да се откаже от Крим никога! Ще има военни действия докато руския фашизъм не напусне окупираните украински и кримски земи.

    Коментиран от #78

    14:30 18.08.2025

  • 77 Клета съветски Zoмбита 🤪

    1 3 Отговор
    Онзи ден кобилата Лавpoв се барна с тениска СССР в Аляска....Ми прав е....В Мopдop, Крим и окупираните територии на Украйна, бензина е вече с купони...🤣🤣🤣🤣
    Следват купони за хляб, месо....олио...риба...🤣🤣🤣

    14:30 18.08.2025

  • 78 И Киев е Руски

    2 0 Отговор

    До коментар #76 от "Крим е на Украйна завинаги":

    Първо начално вземай дормипланд .Сутрин и вечер по две таблетки.И след две седмици на контролен преглед

    14:32 18.08.2025

  • 79 Макробиолог

    0 2 Отговор
    Обективно погледнато Путин постигна само частичен успех в решаването на укр проблем,така и не разбра че за да ядеш омлет се налага да счупиш яйцата.Трайното решение изискваше армията му да е на Днепър, а Украйна вече да не е черноморска държава.Акционерите могат да чакат и 10 години,след това ще гледаме втора серия на същия филм.

    14:33 18.08.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Наи добре е

    3 1 Отговор
    Сите охрайнци да се приютят от добрия запад територията да се даде на рассия и мира ще настъпи веднага

    14:36 18.08.2025

  • 82 НИКО

    3 1 Отговор
    НИКОИ НЕ ГО ПИТА НАРКОМАНА САМО МУ СЪОБЩАВАТ ЧЕ ВСИЧКО Е РЕШЕНО И ТОИ НЯМА ДУМАТА

    14:39 18.08.2025

  • 83 Тома

    2 0 Отговор
    Какъв компромис бе батко след като Покровител и Константиновка са обградени и се започва чистка.Командира на Азов с много псувни ти обясни че 8 човека са на километрова фронтова линия.

    14:44 18.08.2025

  • 84 123456

    1 0 Отговор
    Дайте му една шепа пудра захар , да миряса малко !

    14:46 18.08.2025

  • 85 граф Монте Кристо

    0 0 Отговор
    Зеленски и евро-лидерите отново извъртат за примирие,по фронтовата линия,замразяване на конфликта за неопределено време,докато се подготвят.Нато стартира мащабна програма за превъоръжаване,като е разбито на две линии,краткосрочно за Украйна-1-2 месеца и отново подхващане на бойните действия,без прекъсване на диверсионно-терористичната дейност,и на второ направление--дългосрочно превъоръжаване на ЕС-НАТО с хоризонт до 2030г. и влизане във война с Русия.Същевременно се активизира кавказкия фронт,чрез Азербайджан,Грузия и Турция.

    14:51 18.08.2025

