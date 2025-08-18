"FT: Зеленски е склонен на компромис по настоящата фронтова линия"

Файненшъл таймс определя днешната среща на Владимир Зеленски с Доналд Тръмп в Овалния кабинет като една от най-значимите за украинския президент досега, предава News.bg.

Според изданието целта на Киев е рестарт на отношенията с Вашингтон, осигуряване на справедлив край на войната с Русия и гаранции за бъдещата сигурност на Украйна.

Високопоставен украински представител, цитиран от FT, подчертава, че Зеленски ще настоява за „продуктивен мирен процес, без натиск върху Украйна да предприема невъзможни стъпки, като изтегляне на войските от Донецка и Луганска област“.

За да постигне това, украинският президент е готов да приеме „приемлив компромис“ по настоящата фронтова линия, такъв, който би бил възприет и от украинското общество.