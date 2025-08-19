"Коалицията на желаещите" ще проведе видеоконференция във вторник

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че на 19 август ще се проведе видеоконференция на така наречената "коалиция на желаещите" по темата за Украйна.

Мерц отбеляза, че разговорът между президента на САЩ Доналд Тръмп и Володимир Зеленски в Белия дом е преминал много добре. „Той се проведе в много спокойна атмосфера. Договорихме се да продължим тясното сътрудничество през следващите дни и седмици, а също така ще планираме и по-нататъшни срещи помежду си. Първо, утре /б.р. днес/ ще има видеоконференция на „коалицията на желаещите“. Това са общо 32 държави, които са готови да предоставят допълнителна помощ на Украйна“, каза германският канцлер пред репортери след разговорите в Белия дом в понеделник.

След това, в 13:00 ч. (14:00 ч. българско време), според Мерц, ще се проведе специално заседание на Европейския съвет, на което участниците в срещата от Европа и ЕС ще докладват за напредъка на дискусиите.

Германският канцлер отбеляза, че европейците са прекарали много време през последните няколко дни в подготовка за срещата във Вашингтон. „Не искам да крия факта, че не бях сигурен, че днес всичко ще протече точно така. Всичко можеше да се развие по различен начин. Очакванията ми от днешната среща обаче не само се оправдаха, но и бяха надминати“, обобщи Мерц, добавяйки, че участниците са прекарали почти пет часа в Белия дом.

„Това беше поредица от срещи. Договорихме се да поддържаме много тесен контакт през следващите дни и седмици, за да доведем тази инициатива, която вече е започнала, до успешен край. Предстои ни още много работа през следващите дни и седмици, но сме решени да я осъществим“, заключи германският канцлер.