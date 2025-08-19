Сръбски министри и депутати подкрепиха контрапротестиращите студенти пред сградата на парламента в Белград

Министърът на финансите Синиша Мали, министърът на външните работи Марко Джурич и министърът на културата Никола Селакович дойдоха пред сградата на Народната Скупщина (парламент) снощи вечер, за да подкрепят контрапротестиращите студенти, които в началото на март т. г. изградиха свой палатков лагер в Пионерския парк в Белград, разположен между Народната Скупщина и Президентството.



Към министрите се присъединиха и група депутати от мнозинството в момент когато по улиците на Белград се проведе антиправителствен протест, организиран от студенти, участващи в блокади на факултети в цялата страна.



„Дойдохме тук тази вечер пред Народната Скупщина, за да подкрепим хората, които искат да учат, да получат образование, да живеят и работят нормално и да се придвиждат нормално. Хора, които искат нормална и достойна държава. Да живее Сърбия!“, написа министър Синиша Мали в профила си в Инстаграм.



В Сърбия се провеждат антиправителствени протести повече от 9 месеца след срутването на козирката на жп гарата в северния сръбски град Нови Сад на 1 ноември миналата година, причинило смъртта на 16 души.



Трагедията предизвика блокади на над 60 факултета в страната, студентите оглавиха протестите, обвинявайки правителството и президентът в корупция и семейственост.



По време на многохилядния протест на Видовден, 28 юни в Белград - значима дата, натоварена с историческа символика за сърбите, студентите призоваха за провеждане на предсрочни парламентарни избори и поискаха гражданите да ги подкрепят като участват в различни форми на гражданско неподчинение.

Всяко съмнение за прекомерна употреба на сила от страна полицията срещу демонстранти трябва да бъде щателно разследвано, каза посланикът на ЕС в Белград Андреас фон Бекерат, след като вчера се срещна с председателя на Народната Скупщина на Сърбия Ана Бърнабич.



Срещата се проведе в момент, когато в Белград и други сръбски градове отново имаше антиправителствени протести, избухнали с нова сила от началото на август, когато две групи - на граждани и на привърженици на управляващата Сръбска прогресивна партия влязоха в словесни и физически сблъсъци в два града, разположени в автономната област Войводина.



Ръководителят на делегация на ЕС добави, че полицейските действия трябва да бъдат пропорционални и в съответствие с основните права, включително „тревожните съобщения за заплахи и насилие срещу журналисти“.



В изявлението си Бекерат посочи, че на среща с Бърнабич са обсъдени текущата политическа ситуация и реформите в областта на избирателната рамка и медийната реформа, както и европейският път на Сърбия, който предлага решения на много от ключовите предизвикателства пред страната, включително реформи в областта на върховенството на закона, свободата на медиите, избирателната реформа и създаването на благоприятна среда за гражданското общество.



В този контекст посланикът на ЕС приветства усилията на председателя на Народната Скупщина за постигане на напредък в избирането на членовете на Съвета за регионални промени и в избирателното законодателство, и подчерта необходимостта от осигуряване на приобщаващ и прозрачен процес, в който участват всички заинтересовани страни.