Ескалация на протестите в Сърбия: нападение срещу офис на управляващата партия

19 Август, 2025 09:59

Студентите настояват за предсрочни избори

Ескалация на протестите в Сърбия: нападение срещу офис на управляващата партия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Протестиращи в Белград нападнаха с камъни офис на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП), разположен в центъра на столицата. Витрините на сградата бяха счупени, а жандармерията, патрулираща с бронирани коли, бързо разпръсна демонстрантите, съобщават сръбски медии, предава News.bg.

Само 15 минути след инцидента на място пристигна сръбският президент Александър Вучич. Той заяви, че случилото се показва как опозицията „няма идеи и програма, а се стреми да дойде на власт чрез насилие, с подкрепата на външни фактори“. По думите му протестиращите се опитват да предизвикат „цветна революция“:

„Те се опитват да разрушат основните ценности, с които сме свикнали. Ще им се съпротивляваме и ще се борим, ще възстановим това, което ни отнеха“, каза Вучич пред счупената витрина на партийния офис.

Антиправителствени демонстрации се проведоха тази вечер и в други сръбски градове. Протестите продължават вече повече от девет месеца и се ожесточиха в началото на август, след сблъсъци между граждани и привърженици на СПП във Войводина.

Недоволството избухна на 1 ноември миналата година, след като рухването на козирка на жп гарата в Нови Сад отне живота на 16 души. Трагедията предизвика блокади на над 60 факултета, а студентите се превърнаха в основна движеща сила на протестите. Те обвиняват правителството и президента в корупция и семейственост.

По време на масовия протест на Видовден (28 юни) в Белград, дата с особено значение за сръбската история, студентите поискаха предсрочни избори и обявиха гражданско неподчинение.

Докато опозиционните протести продължаваха тази вечер, пред сградата на Народната скупщина се събраха и контрапротестиращи студенти, подкрепени от управляващите. Към тях се присъединиха министри и депутати от мнозинството, сред които финансовият министър Синиша Мали, Марко Джурич и Никола Селакович.

„Дойдохме тук, за да подкрепим хората, които искат да учат, да живеят и работят нормално. Да живее Сърбия!“, написа във „Фейсбук“ министър Мали.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Вашето Мнение

    4 3 Отговор
    Сръбските власти трябваше да арестуват журналиста на панорама б. василев, като пряк подстрекател и чужд агент.

    10:02 19.08.2025

  • 2 който и да е

    8 3 Отговор
    И какво - значи протести с хвърляне на камъни са ви мнооооого демократични, но протести с червена боя за запазване на лева не били демократични, така ли? Де гиди сороспийски подлоги!

    Коментиран от #6

    10:06 19.08.2025

  • 3 Така се отвоюват права и свободи

    4 0 Отговор
    Нашите митинги всички са платени .
    Синдикатите са партийно назначени .

    10:13 19.08.2025

  • 4 Коментиращ

    3 2 Отговор
    Очевадно Шорош е развързал кесията!

    Преврати, подобни на тоя в укрия се правят с много кинти (както каза Виктория Нюланд - 5млрд долара)!

    Всички НПО-та спонсорирани от вън, трябва да се забранят със закон!

    10:18 19.08.2025

  • 5 Kaлпазанин

    1 2 Отговор
    Скоро и снайперистите ще появят ,досущ като в укрия навремето

    10:20 19.08.2025

  • 6 Много лицемерно

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "който и да е":

    Протестите за лева са чисти политически , партии - обслужващи пропагандни руски интереси .
    Харата в Сърбия стачкуват срещу безхаберието , корупцията и за своите права . Омръзнало им е да живеят в проруска държава .
    Знаем че в Сърбия няма значения целия им политически елит проруски , няма значение какво се твърди и кой как се е пребоядисал.

    Коментиран от #12

    10:23 19.08.2025

  • 7 БгТопИдиот🇧🇬

    1 2 Отговор
    Глобалистите са -та.нисти бесни на православна Сърбия.

    10:27 19.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Зеления

    4 1 Отговор
    Няма да простят нито на Сърбия, нито на Унгария, нито на Словакия... Рано или късно ще им направят демократична революция. В тази част от Европа не може да има суверенна власт и истинска демокрация. И свалянето на законно правителство не е престъпление, а по-скоро практика. Вече не помня кой беше авторът, който точка по точка беше описал как се правят майдани. Всичко е едно към едно в Украйна с двете оранжеви революции. По същата схема се движи и Сърбия. Разбиха Югославия и няма да мирясат, докато не разбият и Сърбия на парченца. Голямата цел е Русия.

    10:34 19.08.2025

  • 12 Лопата с чип

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Много лицемерно":

    Да попитам ,ако може:
    -Според вас, защо протести със нападение над офис на управляващата партия в Сърбия , са ОК, а протести за запазване на Българският лев - не са!
    Ако аз , или Вие , нападнем офис на управляващата партия в Б ъулгария - герб/дпс- , какво мислите че ще ни се случи?
    Защо Русия е агресор, а Израел не е ?
    Благодаря предварително за отговорите!
    Хубав ден!

    10:46 19.08.2025

