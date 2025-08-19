Ескалация на протестите в Сърбия: нападение срещу офис на управляващата партия

Протестиращи в Белград нападнаха с камъни офис на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП), разположен в центъра на столицата. Витрините на сградата бяха счупени, а жандармерията, патрулираща с бронирани коли, бързо разпръсна демонстрантите, съобщават сръбски медии, предава News.bg.

Само 15 минути след инцидента на място пристигна сръбският президент Александър Вучич. Той заяви, че случилото се показва как опозицията „няма идеи и програма, а се стреми да дойде на власт чрез насилие, с подкрепата на външни фактори“. По думите му протестиращите се опитват да предизвикат „цветна революция“:

„Те се опитват да разрушат основните ценности, с които сме свикнали. Ще им се съпротивляваме и ще се борим, ще възстановим това, което ни отнеха“, каза Вучич пред счупената витрина на партийния офис.

Антиправителствени демонстрации се проведоха тази вечер и в други сръбски градове. Протестите продължават вече повече от девет месеца и се ожесточиха в началото на август, след сблъсъци между граждани и привърженици на СПП във Войводина.

Недоволството избухна на 1 ноември миналата година, след като рухването на козирка на жп гарата в Нови Сад отне живота на 16 души. Трагедията предизвика блокади на над 60 факултета, а студентите се превърнаха в основна движеща сила на протестите. Те обвиняват правителството и президента в корупция и семейственост.

По време на масовия протест на Видовден (28 юни) в Белград, дата с особено значение за сръбската история, студентите поискаха предсрочни избори и обявиха гражданско неподчинение.

Докато опозиционните протести продължаваха тази вечер, пред сградата на Народната скупщина се събраха и контрапротестиращи студенти, подкрепени от управляващите. Към тях се присъединиха министри и депутати от мнозинството, сред които финансовият министър Синиша Мали, Марко Джурич и Никола Селакович.

„Дойдохме тук, за да подкрепим хората, които искат да учат, да живеят и работят нормално. Да живее Сърбия!“, написа във „Фейсбук“ министър Мали.