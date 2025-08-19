Новини
Орбан и „Фидес“: петнадесет години контрол върху медиите и антиукраинска стратегия

19 Август, 2025 11:51 553 24

От централизирана пропаганда до дигитални спецоперации, как унгарското правителство манипулира общественото мнение и укрепва властта си

Орбан и „Фидес“: петнадесет години контрол върху медиите и антиукраинска стратегия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Повече от петнадесет години унгарският министър-председател Виктор Орбан и неговата партия „Фидес“ последователно ограничават свободата на словото в страната, предава Far-bg.

Още от началото на 2010-те години властта изгради контролирана система за управление на медиите чрез създаването на формално независим национален медиен регулатор. Този орган постепенно изтласкваше независимата журналистика с методи, напомнящи по-скоро „тиха“ цензура, отколкото открити забрани: натиск върху редактори, финансово стимулиране на лоялни журналисти, дискредитиране на независими издания. В крайна сметка свободната преса бе заменена от централизирана политическа пропаганда.

През 2017 г. „Фидес“ въведе закона за „чуждестранното финансиране“, насочен срещу неправителствени организации и медии, получаващи средства от чужбина. Документът предизвика остра критика от Европейската комисия и бе признат за незаконен от Съда на ЕС.

Към началото на 2022 г. медийното пространство на Унгария вече се намираше под контрола на властта в 80–90%. Тази монополна структура се координира от Антал Роган, известен като „сивия кардинал“ и „унгарския Гьобелс“. Пропагандното съдържание обхваща няколко основни направления:

  • препредаване на кремълски наративи за войната в Украйна и обвинения към Запада в „нарушаване на руските интереси“;

  • подкопаване на подкрепата за антируски санкции, с акцент върху „вредата“ им за Централна Европа;

  • нагнетяване на мигрантската тема като заплаха за националната идентичност;

  • анти-ЛГБТ реторика и защита на т.нар. „традиционни ценности“ в духа на унгарско-руски съюз.

Преход към онлайн офанзива

През 2025 г. правителството осъзна стратегическата тежест на дигиталното пространство и реши да засили влиянието си и там. През януари „Фидес“ създаде неофициална „цифрова група“ за работа в социалните мрежи и онлайн платформите. Нейната мисия е да осигури информационно превъзходство на парламентарните избори през 2026 г. чрез дискредитиране на опозицията и засилване на правителственото присъствие в интернет.

Тактиката включва използване на съвременни инструменти за манипулация, включително дипфейкове, армии от ботове за мигновено разпространение на „правилните“ послания и дискредитиране на алтернативни гледни точки.

Основните цели на групата до януари 2026 г. са:

  • изграждане на про-правителствена онлайн общност;

  • неутрализиране на популярността на опозиционната партия „Тиса“;

  • мобилизиране на избирателите чрез антиукраински кампании, включително дискредитиране на опоненти чрез обвинения във връзки с украинските специални служби.

Антиукраинският вектор

В края на май 2025 г. Орбан публично заяви за предполагаем ръст на киберпрестъпността от страна на Украйна, като назова щети за унгарските семейства в размер на 8 млрд. форинта годишно. Той съобщи за разкриването на мрежа от 19 лица, свързани с „украинската организирана престъпност“, представяйки правителството като защитник на гражданите в цифровото пространство.

През юни 2025 г. бившият говорител на Орбан, известният пропагандист Александър Сенткираи, публикува във Facebook постановъчно видео, в което украинската страна е изобразена като източник на наркотици, трафик на хора и органи в случай на членство на Украйна в ЕС. Поради очевидната му нагласеност видеото предизвика политически скандал.

Будапеща активно използва и международни доклади. Властта планира да се позове на доклад на комисаря по правата на човека към Съвета на Европа, обвиняващ Киев в злоупотреби при мобилизацията, за обсъждане в Европейския парламент през есента на 2025 г. Основният случай ще бъде смъртта на украински гражданин от унгарски произход Й. Шебещиен.

Нови инструменти за натиск

През есента на 2025 г. се очаква премиерата на филм, целящ да подрони унгарско-украинските отношения, представяйки украински дипломати като участници в контрабандни схеми. Междувременно парламентът подготвя приемането на „Закона за публичната прозрачност“, който ще позволи още по-строги санкции срещу медии и НПО с чуждестранно финансиране. Въпреки протестите, правителството е твърдо решено да приеме документа.

Стратегия вместо реформи

Информационните кампании и дигиталните спецоперации се превърнаха в един от основните инструменти за запазване на властта на Орбан. Значителни финансови ресурси се насочват не към подобряване на социално-икономическата ситуация, а към манипулиране на общественото мнение и поддържане на антиукраинската реторика. Тази линия укрепва електоралната база, но не решава ключовите проблеми на унгарците в реалния живот.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тъ па медия

    23 8 Отговор
    Колкото и да го плюете Орбан гледа и работи за интереса на унгарците

    Коментиран от #9, #18, #21

    11:53 19.08.2025

  • 2 Трол

    5 7 Отговор
    Спешно трябва да се намеси Еврокомисията и да нормализира изборите в Унгария.

    11:55 19.08.2025

  • 3 Лудият от портиерната

    17 3 Отговор
    Номерата на гейските евролиберали в унгария не минават

    11:56 19.08.2025

  • 4 Пропагандата ви

    13 4 Отговор
    е на принципа крадеца вика дръжте крадеца. Всички държави окупирани и залети от пропаганда на НПО-тата, ама другите са виновни.

    11:58 19.08.2025

  • 5 Българин

    13 4 Отговор
    Хората се наситиха от измислената ви "демонокрация". Във всяка нормална държава, трябва да има Лидер, трябва да има ред и трябва да има цензура. Държавата трябва да има единна позиция по всички важни въпроси и тя да бъде задължителна за всички нейни граждани. Другото може да е всичко, но не държава!

    11:59 19.08.2025

  • 6 фиткифакти

    6 2 Отговор
    Този "сайт". far-bg от, който цитирате тази пропаганда и манипулация, какъв е!?
    Няма фирма, телефон, адрес, само един "хвърчащ" мейл?
    Ясно с какви цели е създаден!
    Това е несериозно и непрофесионално!

    12:00 19.08.2025

  • 7 ZЕРБ за Евразийско Разграбване на 🇧🇬

    2 10 Отговор
    Селяка орбан си е кремълска подметка, същия като наш Боко Тиквоний.
    Корумпиран и алчен до костите, той изпълнява всички кремълски прищевки на престъпника Путлер и богатее на гърба на унгарците, докара ги до най бедни в ЕС.
    Путлер е българофоб и от там и орбан води антибългарска, подривна дейност в Северна Македони, Сърбия и сред нашите плоскоземци.

    12:00 19.08.2025

  • 8 истина ти казвам

    2 2 Отговор
    Погнаха го! Джендърляка не го слуша! Украйна след края на тая война ще стане новияъ хъб за дрога и оръжия във сърцето на Европа!

    12:01 19.08.2025

  • 9 Ветеран от Протеста

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "тъ па медия":

    И какъв е" интереса" на унгарците ,за да работи Орбан за него ???Че банда унгарски Олигарси начело с Орбан ограбват унгарския Народ,както в Русия и България ли ???
    Асад няма да е дълго сам в Москва !!!!

    Коментиран от #17

    12:02 19.08.2025

  • 10 Кое не е така ?!

    0 8 Отговор
    Такива корумпета като орбан, пеевки, фицо, кобахидзе ....е подпомогнал Кремъл да се изкачат до най-високия връх на управление на страните в Европа и света, алчни и майкопродажници .

    12:06 19.08.2025

  • 11 НИКО

    7 0 Отговор
    ЗА ЧОВЕК КОИТО СЕ БОРИ СРЕЩУ СОРОС, НЕ ОЧАКВАИТЕ ДОБРИ ДУМИ ОТ СОРОСКИ САИТОВЕ

    12:08 19.08.2025

  • 12 Гост

    7 1 Отговор
    Ограниченията върху свободата на словото идва от Урсулините фактчекъри.

    12:09 19.08.2025

  • 13 Некой

    2 0 Отговор
    Щото никой друг в Европа няма медиен регулатор и не се "пропускат" важни новини от одобрените медии. Да не говорим за факт чекърите, които правеха скандал след скандал заради лъжи.

    12:09 19.08.2025

  • 14 Кажи честно ... 🤣

    0 5 Отговор
    Партията на орбанчо е с най-много nедpacи, даже ги ловяха по партита, се борят за традиционни ценности 🤣🤣🤣
    Също като нашите московски подлоги евгени минчев, шварек и цомчо мекото ... 🤣🤣🤣🤣

    12:09 19.08.2025

  • 15 Радко Пильота

    1 5 Отговор
    Бях на сафари в частния резерват на патреота колега Орбю. Докато отпивахме винце от златни чаши и галехме пантерите, Орбю ми показа какво значи работа за хората..Хареса ми!

    12:10 19.08.2025

  • 16 Факт

    1 0 Отговор
    Проясняваше!

    12:12 19.08.2025

  • 17 Нарича се суверенитет

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ветеран от Протеста":

    Това трябва да е интереса на всеки, но за жалост има безродници, а има и глупаци които водят като стадо.

    12:13 19.08.2025

  • 18 орбан руски агент

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "тъ па медия":

    орбан и вучич руски слуги!

    Коментиран от #22

    12:15 19.08.2025

  • 19 БгТопИдиот🇧🇬

    2 0 Отговор
    Орбан мачка успешно всекакви ГМО и НПО от ппадъци.

    12:16 19.08.2025

  • 20 Прокурор 😁

    0 2 Отговор
    В затвора трябва да са и двамата.

    Коментиран от #24

    12:17 19.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Демек Русия

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "орбан руски агент":

    мисли доброто на Унгария и Сърбия. Ти да видиш.

    12:18 19.08.2025

  • 23 Григор

    1 0 Отговор
    "Повече от петнадесет години унгарският министър-председател Виктор Орбан и неговата партия „Фидес“ последователно ограничават свободата на словото в страната."
    Такова твърдение е за олигофрени! Защо ли? Ами защото партията на Виктор Орбан три пъти поред печели парламентарните избори в Унгария и то не как да е,а с абсолютно мнозинство! Някой да има нещо да каже? Няма! На това място токът спира и всякакви коментари приключват!

    12:19 19.08.2025

  • 24 Не си продават страните

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Прокурор 😁":

    Толкова гадно за агресора САЩ и Великобритания.

    12:19 19.08.2025

