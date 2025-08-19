Руски Ту-95МС извършиха планов полет над Японско море

Руски стратегически бомбардировачи Ту-95МС извършиха планов полет над неутралните води на Японско море, съобщиха от Министерството на отбраната на Русия, предаде ТАСС, цитирана от БТА.
„Стратегически ракетоносци Ту-95МС от авиацията с далечен обсег на действие са извършили планов полет във въздушното пространство над неутралните води на Японско море. Продължителността на полета е била повече от шест часа. Ескортът на изтребителите е бил осигурен от екипажи на самолети Су-35С и Су-30СМ на Въздушно-космическите сили на Русия“, заявиха от Министерството на отбраната на Руската федерация.
В изявлението се отбелязва, че екипажите на авиацията с далечен обсег на действие редовно извършват полети над неутралните води на Арктика, Северния Атлантик, Тихия океан, Черно и Балтийско море. Всички полети на самолетите на руските Въздушно-космически сили се провеждат при стриктно спазване на международните правила за използване на въздушното пространство, допълниха от Министерството.
1 прокажена Русия
Коментиран от #4, #15, #18
12:25 19.08.2025
2 Русия показва
Коментиран от #30
12:29 19.08.2025
3 az СВО Победа80
Нали ги "унищожиха" в операция "Паяжина"???
Коментиран от #13
12:29 19.08.2025
4 Боруна Лом
До коментар #1 от "прокажена Русия":НАМАЛИ РАКИЯТА, САМО ОБЯД Е!
Коментиран от #6, #8
12:29 19.08.2025
5 Путлер може и да си вярва
РуSSаZZитата загубиха поредната война!
Коментиран от #7, #11, #17
12:35 19.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Е що ви изкараха
До коментар #5 от "Путлер може и да си вярва":саапаливите да показвате опаде4нието на запада? 😄 Тръгнали да борият Русия с евтини лъжи, пропаганда и саапаливи циганета.
Коментиран от #9, #10
12:38 19.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Гадно
До коментар #7 от "Е що ви изкараха":стига сте трили
12:40 19.08.2025
11 болгарин..
До коментар #5 от "Путлер може и да си вярва":А помашките бг-та по цел ден не излазат от wc-то на оджата отигавната му били очень вкусние
12:40 19.08.2025
12 С тия Консерви, Пиздюхин не може да
Една Украйна ги потроши
Хахахахаха
Коментиран от #16, #24
12:41 19.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 За един човек питам
Коментиран от #22, #25
12:42 19.08.2025
15 ФЕН
До коментар #1 от "прокажена Русия":Не само граждански ....а и бойни! не случайно един от малкото останали антики - е вдигнала в ПРОТИВОПОЛОЖНИЯ край на страна ! Да не би Украйна да го свали и него .... Това е в отговор на простотията на Рижия да пусне стелт над главата на джужето ....той пък с ретро се хвали ....той свят отива към Упадък ...
Коментиран от #19, #28
12:42 19.08.2025
16 И от Сирия ги отсвираха
До коментар #12 от "С тия Консерви, Пиздюхин не може да":в кой ли бункер е Асад?!
12:42 19.08.2025
17 Факт
До коментар #5 от "Путлер може и да си вярва":При гожин беше категоричен: ОЩЕ НА 10 ДЕН СТАНА ЯСНО,ЧЕ
НЕВНЯТНИЯ БУНКЕРЕН старуха пе-ДОФИЛ и престъпника шай гу ЗАГУБИХА ВОЙНАТА
12:44 19.08.2025
18 болгарин..
До коментар #1 от "прокажена Русия":А пък бг-тата,от толкоз акумулаторни заводи-не моо да сдеят акумулатор за ефката та да запали
Коментиран от #31
12:44 19.08.2025
19 Само Путлеризъма е във възход
До коментар #15 от "ФЕН":Всичко Загива и Загнива, ама Путлер и путлеризъма са на здрави основи!
Абе какво стана с маркс-ленинизъма!
12:45 19.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Всичко им е по План
-;-
то и СВО то беще по план!
колко ли трябва да са прпопаднали рашистите от тези 25 години Путлеризъм?!
12:47 19.08.2025
22 Ами да видим фактите
До коментар #14 от "За един човек питам":От 190 държави в Света,.... Само....2 признават временно окупираните територии за собственост на Монголо- Мюсюлманската Джамахирия москал
Тва са ФАКТИТЕ
АааааааХахахаха
Коментиран от #27
12:47 19.08.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Явно може
До коментар #12 от "С тия Консерви, Пиздюхин не може да":Щом ви изкараха саапаливите да скимтите. 😄
Коментиран от #26
12:49 19.08.2025
25 Гадно
До коментар #14 от "За един човек питам":То цялата планета е на Рашистите!
12:49 19.08.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Нямо факти които да паснат
До коментар #22 от "Ами да видим фактите":на деформираната фантазия на руSSнаZZитатаы!
12:52 19.08.2025
28 шулер..
До коментар #15 от "ФЕН":Амън от бг.бандерски чворове..самальото снима пасажите от кралскио камчатски краб,та после курилските рибари да го ловат и продават на джапанките-бил много вкусен,те за това исакат островите-ама вова е казал и на бандерите и на опънатите..да забраат за двете,,К,,крим и курилите
12:53 19.08.2025
29 Кире слепото
Хехехехехехе
Ги е.. бем у .. могучаята
Хехехехе
12:54 19.08.2025
30 Един от онези
До коментар #2 от "Русия показва":Какво показа - Украински самолет от СССР, 70 годишен как все още лети - загадка за медицината!
Коментиран от #32
13:36 19.08.2025
31 Радио Елто
До коментар #18 от "болгарин..":Какви акумолатори във еф16 господине
Некомпетентен сте
Проблема е в Делкото
13:44 19.08.2025
32 Руски самолет
До коментар #30 от "Един от онези":Украйна не е съществувала. А лети, защото явно е добър.
13:44 19.08.2025