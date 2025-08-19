Руски Ту-95МС извършиха планов полет над Японско море

Руски стратегически бомбардировачи Ту-95МС извършиха планов полет над неутралните води на Японско море, съобщиха от Министерството на отбраната на Русия, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

„Стратегически ракетоносци Ту-95МС от авиацията с далечен обсег на действие са извършили планов полет във въздушното пространство над неутралните води на Японско море. Продължителността на полета е била повече от шест часа. Ескортът на изтребителите е бил осигурен от екипажи на самолети Су-35С и Су-30СМ на Въздушно-космическите сили на Русия“, заявиха от Министерството на отбраната на Руската федерация.

В изявлението се отбелязва, че екипажите на авиацията с далечен обсег на действие редовно извършват полети над неутралните води на Арктика, Северния Атлантик, Тихия океан, Черно и Балтийско море. Всички полети на самолетите на руските Въздушно-космически сили се провеждат при стриктно спазване на международните правила за използване на въздушното пространство, допълниха от Министерството.