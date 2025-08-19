Новини
Руски Ту-95МС извършиха планов полет над Японско море

19 Август, 2025 12:22, обновена 19 Август, 2025 12:23 1 085 32

  • русия-
  • японско море-
  • бомбардировачи

Стратегическите ракетоносци бяха ескортирани от Су-35С и Су-30СМ, летейки над неутрални води

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руски стратегически бомбардировачи Ту-95МС извършиха планов полет над неутралните води на Японско море, съобщиха от Министерството на отбраната на Русия, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

„Стратегически ракетоносци Ту-95МС от авиацията с далечен обсег на действие са извършили планов полет във въздушното пространство над неутралните води на Японско море. Продължителността на полета е била повече от шест часа. Ескортът на изтребителите е бил осигурен от екипажи на самолети Су-35С и Су-30СМ на Въздушно-космическите сили на Русия“, заявиха от Министерството на отбраната на Руската федерация.

В изявлението се отбелязва, че екипажите на авиацията с далечен обсег на действие редовно извършват полети над неутралните води на Арктика, Северния Атлантик, Тихия океан, Черно и Балтийско море. Всички полети на самолетите на руските Въздушно-космически сили се провеждат при стриктно спазване на международните правила за използване на въздушното пространство, допълниха от Министерството.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 прокажена Русия

    8 15 Отговор
    голямата сила фашистка не може да произведе един граждански самолет!

    Коментиран от #4, #15, #18

    12:25 19.08.2025

  • 2 Русия показва

    8 5 Отговор
    на фашизираният и войнолюбив агресивен запад, за да не си прави криви сметки..

    Коментиран от #30

    12:29 19.08.2025

  • 3 az СВО Победа80

    8 4 Отговор
    Е, как така????

    Нали ги "унищожиха" в операция "Паяжина"???

    Коментиран от #13

    12:29 19.08.2025

  • 4 Боруна Лом

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "прокажена Русия":

    НАМАЛИ РАКИЯТА, САМО ОБЯД Е!

    Коментиран от #6, #8

    12:29 19.08.2025

  • 5 Путлер може и да си вярва

    6 7 Отговор
    И нищо чудно да се чууди как да се покаже Курназ.

    РуSSаZZитата загубиха поредната война!

    Коментиран от #7, #11, #17

    12:35 19.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Е що ви изкараха

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Путлер може и да си вярва":

    саапаливите да показвате опаде4нието на запада? 😄 Тръгнали да борият Русия с евтини лъжи, пропаганда и саапаливи циганета.

    Коментиран от #9, #10

    12:38 19.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гадно

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Е що ви изкараха":

    стига сте трили

    12:40 19.08.2025

  • 11 болгарин..

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Путлер може и да си вярва":

    А помашките бг-та по цел ден не излазат от wc-то на оджата отигавната му били очень вкусние

    12:40 19.08.2025

  • 12 С тия Консерви, Пиздюхин не може да

    6 5 Отговор
    Уплаши и децата в Сирия!
    Една Украйна ги потроши
    Хахахахаха

    Коментиран от #16, #24

    12:41 19.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 За един човек питам

    4 1 Отговор
    Чии е крим ?

    Коментиран от #22, #25

    12:42 19.08.2025

  • 15 ФЕН

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "прокажена Русия":

    Не само граждански ....а и бойни! не случайно един от малкото останали антики - е вдигнала в ПРОТИВОПОЛОЖНИЯ край на страна ! Да не би Украйна да го свали и него .... Това е в отговор на простотията на Рижия да пусне стелт над главата на джужето ....той пък с ретро се хвали ....той свят отива към Упадък ...

    Коментиран от #19, #28

    12:42 19.08.2025

  • 16 И от Сирия ги отсвираха

    4 4 Отговор

    До коментар #12 от "С тия Консерви, Пиздюхин не може да":

    в кой ли бункер е Асад?!

    12:42 19.08.2025

  • 17 Факт

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Путлер може и да си вярва":

    При гожин беше категоричен: ОЩЕ НА 10 ДЕН СТАНА ЯСНО,ЧЕ
    НЕВНЯТНИЯ БУНКЕРЕН старуха пе-ДОФИЛ и престъпника шай гу ЗАГУБИХА ВОЙНАТА

    12:44 19.08.2025

  • 18 болгарин..

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "прокажена Русия":

    А пък бг-тата,от толкоз акумулаторни заводи-не моо да сдеят акумулатор за ефката та да запали

    Коментиран от #31

    12:44 19.08.2025

  • 19 Само Путлеризъма е във възход

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "ФЕН":

    Всичко Загива и Загнива, ама Путлер и путлеризъма са на здрави основи!
    Абе какво стана с маркс-ленинизъма!

    12:45 19.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Всичко им е по План

    4 3 Отговор
    Руски Ту-95МС извършиха планов полет над Японско море
    -;-
    то и СВО то беще по план!
    колко ли трябва да са прпопаднали рашистите от тези 25 години Путлеризъм?!

    12:47 19.08.2025

  • 22 Ами да видим фактите

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "За един човек питам":

    От 190 държави в Света,.... Само....2 признават временно окупираните територии за собственост на Монголо- Мюсюлманската Джамахирия москал
    Тва са ФАКТИТЕ
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #27

    12:47 19.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Явно може

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "С тия Консерви, Пиздюхин не може да":

    Щом ви изкараха саапаливите да скимтите. 😄

    Коментиран от #26

    12:49 19.08.2025

  • 25 Гадно

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "За един човек питам":

    То цялата планета е на Рашистите!

    12:49 19.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Нямо факти които да паснат

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "Ами да видим фактите":

    на деформираната фантазия на руSSнаZZитатаы!

    12:52 19.08.2025

  • 28 шулер..

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "ФЕН":

    Амън от бг.бандерски чворове..самальото снима пасажите от кралскио камчатски краб,та после курилските рибари да го ловат и продават на джапанките-бил много вкусен,те за това исакат островите-ама вова е казал и на бандерите и на опънатите..да забраат за двете,,К,,крим и курилите

    12:53 19.08.2025

  • 29 Кире слепото

    3 1 Отговор
    Украинците думнаа 41 такива витлови аероплана на Пич- КИН и то от...2400 км
    Хехехехехехе
    Ги е.. бем у .. могучаята
    Хехехехе

    12:54 19.08.2025

  • 30 Един от онези

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Русия показва":

    Какво показа - Украински самолет от СССР, 70 годишен как все още лети - загадка за медицината!

    Коментиран от #32

    13:36 19.08.2025

  • 31 Радио Елто

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "болгарин..":

    Какви акумолатори във еф16 господине
    Некомпетентен сте
    Проблема е в Делкото

    13:44 19.08.2025

  • 32 Руски самолет

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Един от онези":

    Украйна не е съществувала. А лети, защото явно е добър.

    13:44 19.08.2025

