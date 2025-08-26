Новини
Ракети "Калибър", "Циркон" и "Оникс"! Новите подводници на Русия са носители на много опасни оръжия

Ракети "Калибър", "Циркон" и "Оникс"! Новите подводници на Русия са носители на много опасни оръжия

26 Август, 2025 22:25

Засега Москва не успява да изпълни плановете си за строителство в пълен обем

Ракети "Калибър", "Циркон" и "Оникс"! Новите подводници на Русия са носители на много опасни оръжия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Най-новите атомни подводници на РФ са носители на три типа ракети – "Калибър“, "Циркон“ и "Оникс“, но засега Москва не успява да изпълни плановете си за строителство в пълен обем. Възможностте на новите руски ядрен подводнци коментира в ефира на КИЇВ24 капитан 1 ранг от резерва на ВМС на ВСУ, бивш заместник-началник на щаба на Военноморските сили на ВСУ Андрей Риженко.

"В момента те наистина имат пет построени подводници, четири са в процес на строителство и планират да построят още две. Но искам да кажа, че в началото на цялата програма те планираха да построят тридесет такива подводници. Тоест, по принцип не всичко е толкова хубаво, колкото казваме“, посочва Риженко.

По неговите думи, К-572 "Перм“ – руска многоцелева атомна подводница от 4-то поколение (кораб от проект 885М "Ясен-М“) - е пуснат на вода на 27 март 2025 г. и в момента се намира в град Владивосток, където е базиран Тихоокеанският флот на РФ. Тогава, както отбелязва анализаторът е представен нов атомен реактор, който може да работи 25-30 години без презареждане. По-рано, както обяснява експертът, всички съветски и руски подводници се нуждаеха от презареждане на всеки 3-4 години.

"Перм“ има на борда си минно-торпедно въоръжение (10 апарата) и е оборудван с 8 шахти за крилати ракети, като във всяка шахта могат да се поместят 4 или 5 ракети, отбелязва Риженко. Става дума за ракети "Калибър“, "Циркон“ и "Оникс“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 стоян георгиев

    4 11 Отговор
    От тия ракети номедна не е нещо сериозно.

    Коментиран от #5

    22:29 26.08.2025

  • 2 Европеец

    11 2 Отговор
    Няма да чета статията.... Да чета европуделите, англетата и краварите....

    22:30 26.08.2025

  • 3 Злобното Джуджи

    6 11 Отговор
    Курск !!!
    Подводницата Курск е най-добрия и показателен символ на руската мощ и непАбедимост, следвана от легендарния крайцер Москва - кораба който потъна без нито един изстрел или битка. Просто утанул 😄

    Коментиран от #10, #11, #19

    22:31 26.08.2025

  • 4 Име

    3 3 Отговор
    Приятни сънища!

    22:31 26.08.2025

  • 5 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Бре Стоянчо,Моли се да не ги видиш в действие....

    Коментиран от #28

    22:32 26.08.2025

  • 6 Читател

    5 0 Отговор
    А добро утро идиоти, пишете пропаганда за западните сатанисти.

    22:32 26.08.2025

  • 7 Евгений Онанегин

    5 7 Отговор
    Много вярно! Но най-опасни са за самите тях. Направи справка-самовзривяване,Курск и тн.
    С една дума-болшаяхуйня.

    22:34 26.08.2025

  • 8 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Русия има две подводници дълдисали в залива на Манхатън и една близо до Вашингтон.Седят си и чакат на гюме Краварите да направят грешна стъпка преди да стрелят като Аврора по Зимния дворец

    Коментиран от #21

    22:34 26.08.2025

  • 10 Утанул щото по времето на

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Злобното Джуджи":

    Елцин.
    Тогава Русия се разпадаше под ръководството на пияндурника.
    Добре, че намери Путин да ги стегне.

    Коментиран от #12, #13, #14

    22:36 26.08.2025

  • 11 И тука ли си

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Злобното Джуджи":

    мршляк?
    На всеки километър.

    22:37 26.08.2025

  • 12 И крайцера Москва

    0 6 Отговор

    До коментар #10 от "Утанул щото по времето на":

    М-да.

    22:38 26.08.2025

  • 13 Оди у Русиа

    0 3 Отговор

    До коментар #10 от "Утанул щото по времето на":

    Да те стегнат.

    Коментиран от #23

    22:39 26.08.2025

  • 14 Абе

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "Утанул щото по времето на":

    Утанул защото е ЗДЕЛАНО.та за това иде реч.

    Коментиран от #17

    22:39 26.08.2025

  • 15 руска сила руска мощ и руски смях

    1 2 Отговор
    На 12 август 2000 г. по време на учения на Северния флот на Русия в Баренцово море най модерната руска атомна подводница "Курск" аварира и потъва. Загиват 218 души. Повече от седмица продължават опитите да бъде спасен екипажът, но без успех.

    Коментиран от #20

    22:40 26.08.2025

  • 16 Баце ЕООД

    4 1 Отговор
    Четеш ли стоенчо? Подводниците на Русия носят много опасни оръжия. Множествено число, няма защита срещу тях. Освен ако ти не отидеш да им покажеш цялата си смелост.. Хахахаха

    22:41 26.08.2025

  • 17 Иди го кажи на ония в Пентагона

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Абе":

    е е зделано и директно да нападат.

    Коментиран от #22

    22:41 26.08.2025

  • 18 Зеле

    1 2 Отговор
    Докато говорят празни приказки Украйна тероризира Русия и унищожава нефтената и промишленност
    Трябва Русия да влезне във НАТО незабавно

    22:43 26.08.2025

  • 19 Всичко

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Злобното Джуджи":

    В расията е показуха

    22:44 26.08.2025

  • 20 Али.

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "руска сила руска мощ и руски смях":

    Ама то защото Елин беше пиандур, а не като пусинката бтоксовнатокченца или медведчо, който гледа лошо с трезвен поглед.Сега вече такива аварии са ИЗКЛЮЧЕНИ.

    22:46 26.08.2025

  • 22 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Иди го кажи на ония в Пентагона":

    И това ще стане.

    22:47 26.08.2025

  • 24 az СВО Победа80

    2 0 Отговор
    Тоя Андрей Риженко ще да е голям "специалист" цялата статия е написана с една единствена цел - да вдъхне кураж на месото на ВСУ, че руснаците не се справят в срок ..

    🤣🤣🤣

    22:49 26.08.2025

  • 25 Сега

    1 2 Отговор
    От вълнение русолизците няма да могат да спят

    Коментиран от #27

    22:49 26.08.2025

  • 26 Артилерист

    1 0 Отговор
    Всеки божи ден тука ни се представя по някой украински военен пенсионер, който да ни убеждава, че руснаците нямат свестни оръжия или ако имат те за нищо не стават. Ама кой смее да каже нещо обективно за Русия, като знае, че това се следи под лупа от хунтата и роднините му може да го намерят проснат пред входа на жилището му за назидание...

    Коментиран от #29

    22:51 26.08.2025

  • 27 Ахах

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Сега":

    Глупости, когато братска Русия мачка фашизма фронта се спи най-добре.
    Пък и гледам, не русофилите се палят и говорят глупости. Ти си.

    22:52 26.08.2025

  • 28 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    Гледам ги в действие в украйна.освен да тероризират цивилно население за друго не стават.

    22:53 26.08.2025

  • 29 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Артилерист":

    Ти като си в страна на НАТО що не се притесняваш?

    22:54 26.08.2025

