Ракети "Калибър", "Циркон" и "Оникс"! Новите подводници на Русия са носители на много опасни оръжия

Най-новите атомни подводници на РФ са носители на три типа ракети – "Калибър“, "Циркон“ и "Оникс“, но засега Москва не успява да изпълни плановете си за строителство в пълен обем. Възможностте на новите руски ядрен подводнци коментира в ефира на КИЇВ24 капитан 1 ранг от резерва на ВМС на ВСУ, бивш заместник-началник на щаба на Военноморските сили на ВСУ Андрей Риженко.



"В момента те наистина имат пет построени подводници, четири са в процес на строителство и планират да построят още две. Но искам да кажа, че в началото на цялата програма те планираха да построят тридесет такива подводници. Тоест, по принцип не всичко е толкова хубаво, колкото казваме“, посочва Риженко.



По неговите думи, К-572 "Перм“ – руска многоцелева атомна подводница от 4-то поколение (кораб от проект 885М "Ясен-М“) - е пуснат на вода на 27 март 2025 г. и в момента се намира в град Владивосток, където е базиран Тихоокеанският флот на РФ. Тогава, както отбелязва анализаторът е представен нов атомен реактор, който може да работи 25-30 години без презареждане. По-рано, както обяснява експертът, всички съветски и руски подводници се нуждаеха от презареждане на всеки 3-4 години.



"Перм“ има на борда си минно-торпедно въоръжение (10 апарата) и е оборудван с 8 шахти за крилати ракети, като във всяка шахта могат да се поместят 4 или 5 ракети, отбелязва Риженко. Става дума за ракети "Калибър“, "Циркон“ и "Оникс“.

