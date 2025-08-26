Най-новите атомни подводници на РФ са носители на три типа ракети – "Калибър“, "Циркон“ и "Оникс“, но засега Москва не успява да изпълни плановете си за строителство в пълен обем. Възможностте на новите руски ядрен подводнци коментира в ефира на КИЇВ24 капитан 1 ранг от резерва на ВМС на ВСУ, бивш заместник-началник на щаба на Военноморските сили на ВСУ Андрей Риженко.
"В момента те наистина имат пет построени подводници, четири са в процес на строителство и планират да построят още две. Но искам да кажа, че в началото на цялата програма те планираха да построят тридесет такива подводници. Тоест, по принцип не всичко е толкова хубаво, колкото казваме“, посочва Риженко.
По неговите думи, К-572 "Перм“ – руска многоцелева атомна подводница от 4-то поколение (кораб от проект 885М "Ясен-М“) - е пуснат на вода на 27 март 2025 г. и в момента се намира в град Владивосток, където е базиран Тихоокеанският флот на РФ. Тогава, както отбелязва анализаторът е представен нов атомен реактор, който може да работи 25-30 години без презареждане. По-рано, както обяснява експертът, всички съветски и руски подводници се нуждаеха от презареждане на всеки 3-4 години.
"Перм“ има на борда си минно-торпедно въоръжение (10 апарата) и е оборудван с 8 шахти за крилати ракети, като във всяка шахта могат да се поместят 4 или 5 ракети, отбелязва Риженко. Става дума за ракети "Калибър“, "Циркон“ и "Оникс“.
Ракети "Калибър", "Циркон" и "Оникс"! Новите подводници на Русия са носители на много опасни оръжия
26 Август, 2025 22:25 743 29
Засега Москва не успява да изпълни плановете си за строителство в пълен обем
Най-новите атомни подводници на РФ са носители на три типа ракети – "Калибър“, "Циркон“ и "Оникс“, но засега Москва не успява да изпълни плановете си за строителство в пълен обем. Възможностте на новите руски ядрен подводнци коментира в ефира на КИЇВ24 капитан 1 ранг от резерва на ВМС на ВСУ, бивш заместник-началник на щаба на Военноморските сили на ВСУ Андрей Риженко.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 стоян георгиев
Коментиран от #5
22:29 26.08.2025
2 Европеец
22:30 26.08.2025
3 Злобното Джуджи
Подводницата Курск е най-добрия и показателен символ на руската мощ и непАбедимост, следвана от легендарния крайцер Москва - кораба който потъна без нито един изстрел или битка. Просто утанул 😄
Коментиран от #10, #11, #19
22:31 26.08.2025
4 Име
22:31 26.08.2025
5 Европеец
До коментар #1 от "стоян георгиев":Бре Стоянчо,Моли се да не ги видиш в действие....
Коментиран от #28
22:32 26.08.2025
6 Читател
22:32 26.08.2025
7 Евгений Онанегин
С една дума-болшаяхуйня.
22:34 26.08.2025
8 Сатана Z
Коментиран от #21
22:34 26.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Утанул щото по времето на
До коментар #3 от "Злобното Джуджи":Елцин.
Тогава Русия се разпадаше под ръководството на пияндурника.
Добре, че намери Путин да ги стегне.
Коментиран от #12, #13, #14
22:36 26.08.2025
11 И тука ли си
До коментар #3 от "Злобното Джуджи":мршляк?
На всеки километър.
22:37 26.08.2025
12 И крайцера Москва
До коментар #10 от "Утанул щото по времето на":М-да.
22:38 26.08.2025
13 Оди у Русиа
До коментар #10 от "Утанул щото по времето на":Да те стегнат.
Коментиран от #23
22:39 26.08.2025
14 Абе
До коментар #10 от "Утанул щото по времето на":Утанул защото е ЗДЕЛАНО.та за това иде реч.
Коментиран от #17
22:39 26.08.2025
15 руска сила руска мощ и руски смях
Коментиран от #20
22:40 26.08.2025
16 Баце ЕООД
22:41 26.08.2025
17 Иди го кажи на ония в Пентагона
До коментар #14 от "Абе":е е зделано и директно да нападат.
Коментиран от #22
22:41 26.08.2025
18 Зеле
Трябва Русия да влезне във НАТО незабавно
22:43 26.08.2025
19 Всичко
До коментар #3 от "Злобното Джуджи":В расията е показуха
22:44 26.08.2025
20 Али.
До коментар #15 от "руска сила руска мощ и руски смях":Ама то защото Елин беше пиандур, а не като пусинката бтоксовнатокченца или медведчо, който гледа лошо с трезвен поглед.Сега вече такива аварии са ИЗКЛЮЧЕНИ.
22:46 26.08.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Абе
До коментар #17 от "Иди го кажи на ония в Пентагона":И това ще стане.
22:47 26.08.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 az СВО Победа80
🤣🤣🤣
22:49 26.08.2025
25 Сега
Коментиран от #27
22:49 26.08.2025
26 Артилерист
Коментиран от #29
22:51 26.08.2025
27 Ахах
До коментар #25 от "Сега":Глупости, когато братска Русия мачка фашизма фронта се спи най-добре.
Пък и гледам, не русофилите се палят и говорят глупости. Ти си.
22:52 26.08.2025
28 стоян георгиев
До коментар #5 от "Европеец":Гледам ги в действие в украйна.освен да тероризират цивилно население за друго не стават.
22:53 26.08.2025
29 стоян георгиев
До коментар #26 от "Артилерист":Ти като си в страна на НАТО що не се притесняваш?
22:54 26.08.2025