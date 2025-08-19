Новини
САЩ вече не дават оръжия на Украйна, доставят ги за сметка на Европа, заяви Марко Рубио
  Тема: Украйна

САЩ вече не дават оръжия на Украйна, доставят ги за сметка на Европа, заяви Марко Рубио

19 Август, 2025 15:58 875 46

  • украйна-
  • европа-
  • марко рубио

Рубио: За първи път от три години има признаци за движение към мирни преговори

САЩ вече не дават оръжия на Украйна, доставят ги за сметка на Европа, заяви Марко Рубио - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съединените щати вече не предоставят оръжия и финансиране директно на Украйна, а ги продават, като плащанията се поемат от европейските държави чрез НАТО, заяви държавният секретар Марко Рубио в интервю за Fox News след срещата на президента Доналд Тръмп с украинския лидер Володимир Зеленски и редица европейски ръководители, предава News.bg.

Още новини от Украйна

„Вече не даваме оръжия и пари на Украйна. Сега им продаваме оръжия, а европейските страни плащат чрез НАТО. Те използват НАТО, за да купуват оръжия и да ги прехвърлят в Украйна“, отбеляза Рубио, определяйки това като ключова промяна спрямо политиката на предишната администрация.

Срещата в Белия дом в понеделник събра Зеленски, финландския президент Александър Стуб, френския президент Еманюел Макрон, британския премиер Киър Стармър, германския канцлер Фридрих Мерц, италианския премиер Джорджа Мелони, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Тръмп подчерта, че това е първи по рода си форум в Белия дом с толкова много лидери едновременно.

По време на срещата американският президент проведе телефонен разговор с руския лидер Владимир Путин. Според Тръмп двамата са обсъдили възможността за среща между Путин и Зеленски, която може да бъде последвана от тристранни преговори с участието на САЩ. Кремъл също потвърди готовност за продължаване на преки разговори между Москва и Киев.

Рубио заяви, че за първи път от три години и половина има признаци на „движение“ към възможно уреждане на конфликта. Той подчерта, че бъдещо мирно споразумение трябва да включва гаранции за сигурността на Украйна, върху които вече работят Вашингтон и европейските партньори.

Според него всяко решение ще изисква взаимни отстъпки, включително по въпроса за териториите, контролирани от Русия. „Нито една страна няма да получи 100 процента от исканията си. Всяка война завършва с компромис, освен при безусловна капитулация, а това няма да се случи тук“, каза държавният секретар.

Рубио допълни, че Тръмп е единственият световен лидер, способен да събере Путин и Зеленски на една маса. „Президентът мрази войната и е направил мира свой приоритет“, заключи той.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 12 гласа.
  • 1 И нашите безродни тролеи на Козяк

    28 3 Отговор
    си умират от кеф, че САЩ източва Европа. Да не са европейци я?

    16:00 19.08.2025

  • 2 Тъп Глупънсбъркър

    19 3 Отговор
    Аз на времето нали ви казах кога ще свърши войната? Когато креиторите започнат да се съмняват, че ще могат да си приберат заем - наема. Ами това е. Очевидно дойде това време и краят на войната започна да се вижда.

    16:02 19.08.2025

  • 3 Нено

    31 4 Отговор
    Урсула плаща с нашите пари !

    Коментиран от #27, #44

    16:02 19.08.2025

  • 4 Пич

    30 3 Отговор
    За сметка на Европа....... това означава , за ваша сметка ! Сметката винаги плаща най глупавият !!!

    16:02 19.08.2025

  • 5 Дориана

    25 1 Отговор
    Европейските лидери се хванаха в капана на войната с Украйна и сега нямат никакъв ход освен да се съгласяват с Тръмп , който излезе много по - умен и предвидлив от тях. Сега да се превъоръжават за сметка на икономиките си.

    Коментиран от #15

    16:02 19.08.2025

  • 6 Последния Софиянец

    25 6 Отговор
    Без разрешение от парламента Росен Желязков е заявил 14 млрд заем за оръжие за Украйна.

    Коментиран от #23

    16:03 19.08.2025

  • 7 Е,бравос

    9 6 Отговор
    В един прекрасен ден Европа ще ви изненада като спре да купува оръжията,с новината че сама си произвежда свои! Също и че 15% мито стават аналогични за вас! Тогава ще ви дойде акъла, ама като на българина! Този ,който подире му иде..

    Коментиран от #16

    16:03 19.08.2025

  • 8 Трол

    14 1 Отговор
    Нямаше нужда г-н Рубио да обяснява тези маловажни подробности.

    16:06 19.08.2025

  • 9 Бонев

    21 1 Отговор
    Така ще е, след като в Европа най големият мъж се оказа дядото на макрон.

    16:06 19.08.2025

  • 10 Еми европуделите

    20 3 Отговор
    хем нищо не зависи от тях, хем те ще плащат и цялата сметка. Еми честито и на Ганчо... Ааайде в еврозоната да плаща и Ганчо, понеже е много умен! Бе как не й върви на тази България? При всяка голяма война избираме винаги губещата страна!

    16:06 19.08.2025

  • 11 Зъл пес

    13 1 Отговор
    Те ти булка Спасов ден,хаха.

    16:08 19.08.2025

  • 12 атлантически делириум

    15 1 Отговор
    Кyxaта Урсула отново пилее милиарди средства на европейските граждани!
    Така, става, като не й потърсиха сметка за милиардите дадени за "ваксини" и подкупите свързани с тях? Сега й се услади и е като луд с картечница, щяла да прави "мир със сила" патkaта му "ястреб" заспала!

    16:09 19.08.2025

  • 13 Жоро

    9 1 Отговор
    Рюте похвали Тръмп и призна, че без него нямаше как Путин да седне на преговори.

    16:10 19.08.2025

  • 14 Гост

    11 1 Отговор
    Сирението е с пари.

    16:10 19.08.2025

  • 15 Зъл пес

    12 1 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    Лошото е че и ние сме в кюпа.

    Коментиран от #32

    16:11 19.08.2025

  • 16 Атина Палада

    12 3 Отговор

    До коментар #7 от "Е,бравос":

    За съжаление не може..САЩ създадоха ЕС и могат да го унищожат,точно,когато си поискат (не говоря за горещ война)
    ЕС е задлъжнял ( в дългова криза),с течаща деиндустриализация ..Компаниите бягат към САЩ и на Изток За да произвежда оръжия й трябват капитали и ресурси..ФЕД отказва да й напечати.а Русия й отказва ресурси.
    ЕС няма да остане в този си формат..А управлението на ЕС ще бъде сменено от САЩ..

    16:14 19.08.2025

  • 17 Майкоооо

    10 2 Отговор
    Лелеееее,как хубаво ни прецакват.Евалата бе кравари!Закопавате ни во веки веков.

    16:15 19.08.2025

  • 18 ООрана държава

    8 2 Отговор
    Леле колко сме прости. Да подадем молба за 51-ви щат моля

    16:16 19.08.2025

  • 19 Българин

    2 12 Отговор
    Всеки лев от данъците ми заминал за защитата от Руслямска държава си струва. Живял съм под руско робство - никога повече. И по добре да се бият там горе, отколкото дука. Щото е пълно с дупИдавци които ще клекнат като дойдат на границата ни.

    Коментиран от #22, #26

    16:17 19.08.2025

  • 20 Мухаа ха!

    8 2 Отговор
    Колъо пие и пее! Скъсан еврогащник плаща! Какво става със всички народи на ЕС? Това са не десетки,а стотици милиарди евро.Откъде? А след това, гащниците да не задават " умни" въпроси: Защо цените препускат,а заплати и пенсии замръзват.Защо лихвите по кредити и ипотеки литват, в комплект с данъчните ставки..А Ганчо,нали и той вече ще е в клуба на " богатите еврогащници" също ще хвърля милиарди.Акушерката докато и приключи мандата,ще приключи цяла Европа.За нас- богаташите ,такъв ни очаква,че ще хълцаме,докато броим центовете.Бъдете сигурни в това!

    16:17 19.08.2025

  • 21 Данчо

    10 2 Отговор
    А това значи, че нямат претенции за нещо там в Украйна като земя или залежи. Работата е ясна, колективните пари за Америка , а земята за Русия. Войната май няма да приключва скоро. Еми браво на Тръмп, това е президент, гледа интереса на нацията. Путин си гледа имперските интереси и света си върви. Слава на Украйна да видим до кога ще издържи, че до тук 10 мил. към Русия са си били камшика, а повече от 10 към Европа и света. Най малко 2 пострадали, изчезнали , ранени, избити. И сметката вече взе да не излиза за мобилизационните маневристи.

    Коментиран от #25

    16:20 19.08.2025

  • 22 Дари си заплатата на САЩ

    7 1 Отговор

    До коментар #19 от "Българин":

    Няма нужда да искаш българите да сме глупави и мразим като теб.

    16:20 19.08.2025

  • 23 Дава сега щото после

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Като има възстановяване на охрайна ше се нареди и бегето в лицето на политиците да грабят от баницата като пращат ефтини работници да бачкат по строежите там и беге политици ше прибират милиардите от играта...са разбираш ли що дават милиарди?

    Коментиран от #29

    16:20 19.08.2025

  • 24 Факт

    3 2 Отговор
    Какво толкова. Ние сме насреща!

    16:23 19.08.2025

  • 25 Гост

    7 2 Отговор

    До коментар #21 от "Данчо":

    Ще издържат още ,Вовата няма да ги напъва много ,че да не каталясат, докато си взиме парата бай Тръмпа. Те са се разбрали, спокойно.

    16:25 19.08.2025

  • 26 Атина Палада

    7 1 Отговор

    До коментар #19 от "Българин":

    И защо да идват на границата ? Да ви връщат заемите ли?Вие друго немате! Де се е чуло и видяло желаещ да връща чужди заеми?:))))

    16:25 19.08.2025

  • 27 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Нено":

    Че ти имаш ли пари бе, головодник..

    Коментиран от #31

    16:30 19.08.2025

  • 28 Ганя от балкана

    5 1 Отговор
    Абе Европата като ще дава пари дали има икономика дето да обезпечи тва "даване". Тва нащо Евро да не го качат на пързалката на инфлацията , че то вече си се вижда как цените растат. Нещо взе все повече да не ми харесва тая работа.

    16:31 19.08.2025

  • 29 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Дава сега щото после":

    И смяташ,че Тръмп ще допусне Европейски компании до остатъчна Украйна ли? По действията на Тръмп не си ли го преценил до сега? Затова ли Тръмп иска остатъчна Украйна да стане по статут като Ю.Корея ,Израел...под опеката на САЩ,които ще гарантират сигурността й! И Путин няма нищо против това!

    16:32 19.08.2025

  • 30 007

    1 2 Отговор
    Тръмп каза на Макрон, че Путин е готов на сделка заради него, колкото и "крези" да изглежда. Европейските лидери отново се правят на мъже, включително и дамите (само Милания проявява разум) и тяхното говорене звучи като безсмислена какафония. Могат само да докарат Тръмп да ги остави да се "оправят" сами и войната ще продължи години.

    16:32 19.08.2025

  • 31 Дедо

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    Е па от къде да има? Ти да не е да имаш?

    Коментиран от #35

    16:33 19.08.2025

  • 32 Дориана

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Зъл пес":

    Да, като имаме продажни, лицемерни и корумпирани лидери, които се нагаждат накъдето духа вятъра в Европа.

    16:34 19.08.2025

  • 33 Урсулите

    3 2 Отговор
    И без оръжията на Тръмп, ще се бием до последната укра!

    16:35 19.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "Дедо":

    Колкото за мене си- имам. А тоя хем със жълто по гащите, хем щял чужди сметки да плаща...хихихи.. кви сте такива събирани тука бе..

    Коментиран от #37

    16:37 19.08.2025

  • 36 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    2 0 Отговор
    Му рзила жа яко се е разпенил. Споко, първите фламинга вече са на старта.. далечина- 3000километра, конвенционална бойна глава - 450 до 1300килограма. Да им е честито на тия в Кремъл Днес-утре ще полетят.

    16:38 19.08.2025

  • 37 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    Сори,но си голем к.ухе.ндер:)
    Нали заемите,които се теглят от България ще ги плаща не само той ами и децата му и внуците и пра-пра внуците му..

    16:41 19.08.2025

  • 38 Оракула

    6 2 Отговор
    Войната ще свърши, когато свършат Урсулите!
    Урсулите ще свършат, когато народа на ЕС разбере,
    че те водят ЕС към Катастрофа и ги Изрита от власт!

    16:43 19.08.2025

  • 39 Жълтопаветен канибал

    1 2 Отговор
    От конфликта между Покрайната и Русия най-губещ излезе Евроджендърския Халифат.

    Коментиран от #43, #46

    16:48 19.08.2025

  • 40 !!!?

    1 0 Отговор
    Кървав бизнес...иначе пред света: Ние не искаме убийствата в Украйна !!!?

    16:49 19.08.2025

  • 41 666

    0 0 Отговор
    ААААА половин България няма вода ама ще купуваме оръжие на Бандерюгите

    16:50 19.08.2025

  • 42 Мишел

    0 0 Отговор
    "Лавров: Нито Крим, нито Донбас някога са били цел на Русия. Целта на Русия е да свали престъпния Киевски режим и да не се допуска на власт в Украйна, която да си сътрудничи със Запада. Това е заплаха за съществуването на Русия. "

    16:52 19.08.2025

  • 43 666

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Жълтопаветен канибал":

    не разбрах кой от Евроджендърския Халифат ти слага минуси

    16:52 19.08.2025

  • 44 Ами да.

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Нено":

    Защо тогава прославяте Русия ? 😄 Заради нашествието й в Украйна, сега и вие ще плащате за оръжия. Помислете малко...

    16:54 19.08.2025

  • 45 Мишел

    0 0 Отговор
    "Путин не може да сложи край на войната с Украйна. И не защото не иска да си почине от войната, а защото не може. Путин знае, че Русия няма как да постигне целите си в Украйна и всичко, различно от това е равносилно на загуба. Всеки път, когато Русия е губела война, е имало въстания и революции. Путин познава добре руската история. Истинската руска история, а не тази, която е измислена за учебниците на руските ученици. Путин е съвсем наясно с опасността за себе си. И точно затова не може да върне войските си обратно в Русия. Затова тази война ще продължи поне до края на мандата на Путин. Ако бъде избран отново за президент, войната ще продължи и още един мандат. Това е сигурно, освен ако при следващите избори в Украйна не бъде избрано правителство, което да наложи "Руский мир". Засега обаче няма никакви изгледи и шансове за каквото и да е украинско правителство, което да е проруски настроено."

    16:55 19.08.2025

  • 46 Розовото пони Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Жълтопаветен канибал":

    Най-губещият съм аз, защото не стига че фалирах Русия, заради тази СВО, изгубих 1млн. руски солдати, ами не успях да постигана целите 🦄🌈😅🥳

    16:57 19.08.2025