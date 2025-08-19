САЩ вече не дават оръжия на Украйна, доставят ги за сметка на Европа, заяви Марко Рубио

Съединените щати вече не предоставят оръжия и финансиране директно на Украйна, а ги продават, като плащанията се поемат от европейските държави чрез НАТО, заяви държавният секретар Марко Рубио в интервю за Fox News след срещата на президента Доналд Тръмп с украинския лидер Володимир Зеленски и редица европейски ръководители, предава News.bg.

„Вече не даваме оръжия и пари на Украйна. Сега им продаваме оръжия, а европейските страни плащат чрез НАТО. Те използват НАТО, за да купуват оръжия и да ги прехвърлят в Украйна“, отбеляза Рубио, определяйки това като ключова промяна спрямо политиката на предишната администрация.

Срещата в Белия дом в понеделник събра Зеленски, финландския президент Александър Стуб, френския президент Еманюел Макрон, британския премиер Киър Стармър, германския канцлер Фридрих Мерц, италианския премиер Джорджа Мелони, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Тръмп подчерта, че това е първи по рода си форум в Белия дом с толкова много лидери едновременно.

По време на срещата американският президент проведе телефонен разговор с руския лидер Владимир Путин. Според Тръмп двамата са обсъдили възможността за среща между Путин и Зеленски, която може да бъде последвана от тристранни преговори с участието на САЩ. Кремъл също потвърди готовност за продължаване на преки разговори между Москва и Киев.

Рубио заяви, че за първи път от три години и половина има признаци на „движение“ към възможно уреждане на конфликта. Той подчерта, че бъдещо мирно споразумение трябва да включва гаранции за сигурността на Украйна, върху които вече работят Вашингтон и европейските партньори.

Според него всяко решение ще изисква взаимни отстъпки, включително по въпроса за териториите, контролирани от Русия. „Нито една страна няма да получи 100 процента от исканията си. Всяка война завършва с компромис, освен при безусловна капитулация, а това няма да се случи тук“, каза държавният секретар.

Рубио допълни, че Тръмп е единственият световен лидер, способен да събере Путин и Зеленски на една маса. „Президентът мрази войната и е направил мира свой приоритет“, заключи той.