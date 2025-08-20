Латвия ускорява изграждането на отбранителни съоръжения по границата

Латвийският президент Едгарс Ринкевичс призова за по-бързо изграждане на отбранителни съоръжения по границите с Русия и Беларус, позовавайки се на рисковете за сигурността, произтичащи от войната на Москва в Украйна, съобщи ДПА, предава БТА.

По време на посещение в района на Заборйе, облечен във военна униформа, Ринкевичс бе запознат с плановете за изграждане на огради, бетонни бариери и противотанкови препятствия. Той бе придружен от началника на латвийските въоръжени сили Каспарс Пуданс и ръководителя на граничната охрана Гунтис Пуятс.

Още новини от Украйна

„Предвид събитията в Украйна, Латвия трябва да бъде подготвена за всички сценарии в следващите години“, подчерта президентът.

Той отбеляза, че граничната зона изглежда коренно различна в сравнение с преди две години, но остава много работа, включително завършването на оградата със сензори и камери за наблюдение, както и инсталирането на бетонни и противотанкови бариери. Ринкевичс подкрепи и плановете за разширяване на граничната ивица от 12 на 42 метра.

Съоръженията са част от обща балтийска отбранителна линия с Естония и Литва, съгласувана с отбранителните планове на НАТО и предназначена да възпрепятства потенциална руска агресия.

Латвия планира да инвестира около 300 милиона евро в периода 2024-2028 г. за укрепване на 400-километровата си граница. Работата по най-уязвимите участъци напредва по план, но предстои решаването на въпросите, свързани с отчуждаването на имоти и компенсациите за собствениците на земя.

Президентът подчерта още, че сигурността на границата е постоянна задача, изискваща непрекъснати усилия.