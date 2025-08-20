Новини
Латвия ускорява изграждането на отбранителни съоръжения по границата
  Тема: Украйна

Латвия ускорява изграждането на отбранителни съоръжения по границата

20 Август, 2025 10:39

  • латвия-
  • граница-
  • отбранителни съоръжения

Президентът Ринкевичс предупреди, че страната трябва да бъде готова за всички сценарии

Латвия ускорява изграждането на отбранителни съоръжения по границата - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Латвийският президент Едгарс Ринкевичс призова за по-бързо изграждане на отбранителни съоръжения по границите с Русия и Беларус, позовавайки се на рисковете за сигурността, произтичащи от войната на Москва в Украйна, съобщи ДПА, предава БТА.

По време на посещение в района на Заборйе, облечен във военна униформа, Ринкевичс бе запознат с плановете за изграждане на огради, бетонни бариери и противотанкови препятствия. Той бе придружен от началника на латвийските въоръжени сили Каспарс Пуданс и ръководителя на граничната охрана Гунтис Пуятс.

Още новини от Украйна

„Предвид събитията в Украйна, Латвия трябва да бъде подготвена за всички сценарии в следващите години“, подчерта президентът.

Той отбеляза, че граничната зона изглежда коренно различна в сравнение с преди две години, но остава много работа, включително завършването на оградата със сензори и камери за наблюдение, както и инсталирането на бетонни и противотанкови бариери. Ринкевичс подкрепи и плановете за разширяване на граничната ивица от 12 на 42 метра.

Съоръженията са част от обща балтийска отбранителна линия с Естония и Литва, съгласувана с отбранителните планове на НАТО и предназначена да възпрепятства потенциална руска агресия.

Латвия планира да инвестира около 300 милиона евро в периода 2024-2028 г. за укрепване на 400-километровата си граница. Работата по най-уязвимите участъци напредва по план, но предстои решаването на въпросите, свързани с отчуждаването на имоти и компенсациите за собствениците на земя.

Президентът подчерта още, че сигурността на границата е постоянна задача, изискваща непрекъснати усилия.


Латвия
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перо

    23 8 Отговор
    Исторически комплексари!

    Коментиран от #7, #23, #42

    10:40 20.08.2025

  • 2 Фен

    9 5 Отговор
    🤣🤣🤣😂😂😂

    10:40 20.08.2025

  • 3 Защото

    12 3 Отговор
    страх лозе пази !

    10:42 20.08.2025

  • 4 Путин

    22 5 Отговор
    Искам да обявя война на Латвия ама не мога да я намеря на Глобуса.Помогнете !

    Коментиран от #32

    10:43 20.08.2025

  • 5 Росен Желязков

    13 5 Отговор
    България ще осигури 2 млн сини каски за Украйна.

    Коментиран от #12

    10:44 20.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тия

    14 6 Отговор
    Балтийски смешници !

    10:46 20.08.2025

  • 9 6135

    12 4 Отговор
    Днес Факти са влезнали в режим Стършел.

    10:47 20.08.2025

  • 10 Имат пари хората

    14 5 Отговор
    Харчат си парите хората за да си купят чувството за сигурност. Тези съоражения няма да спрат дроновете и ракетите. Дипломацията е по-евтина и по ефективна, но не е лесна за научаване и прилагане.

    Коментиран от #13, #17, #35

    10:47 20.08.2025

  • 11 Злобното Джуджи

    6 12 Отговор
    Латвия да възприеме Американския Модел !!!

    Черна метална ограда с Ток по цялата руска граница и заострени колци под нея. От векове колците са най-сигурната, безотказна преграда срещу татаро-монголските пълчища 😁👍

    Коментиран от #14, #21

    10:48 20.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 каква дипломация

    5 12 Отговор

    До коментар #10 от "Имат пари хората":

    може да има със Путлеристите!

    Явно сме забравили Чембърлейн!

    10:49 20.08.2025

  • 14 Спасение няма

    4 10 Отговор

    До коментар #11 от "Злобното Джуджи":

    как да се се опазим от путлеристката зараза?!!?!?!

    Коментиран от #16, #26

    10:50 20.08.2025

  • 15 русофилията

    7 3 Отговор
    прилича на хемофилията, но засяга мозъка и не се лекува. Драги засегнати, препочъвам да се възползвате изобритението на г-н Гийотен, което ще ви осигури незабавно облекчение на мъките ви.

    10:52 20.08.2025

  • 16 Злобното Джуджи

    3 9 Отговор

    До коментар #14 от "Спасение няма":

    Мощно ЯО в Украйна ще спре Путин и ще ни избави завинаги от Русия и производните и 👍

    Коментиран от #20

    10:53 20.08.2025

  • 17 Каква

    3 9 Отговор

    До коментар #10 от "Имат пари хората":

    дипломация с руснак? Това същество разбира само от бой!

    10:54 20.08.2025

  • 18 Уф Божкеее...!

    13 3 Отговор
    Като чуя-Литва,Латвия и Естония,защо ли веднага си представям едни постоянно джафкащи мънички и злобни русофобски пуделчета...!

    Коментиран от #24, #29

    10:55 20.08.2025

  • 19 Тия са куку психопати

    8 2 Отговор
    ЕВРЕЙСКИЯ СЪЮЗ СКОРО ЩЕ РАЗПАДНЕ! ХОРАТА СЕ СЪБУЖДАТ! А вие продължавайте с лъжите за Сърбия! Я, питайте Хърватите, как вият , след като приеха еврото А, НАШИЯ БОСТАН СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2026, МУ ДАВАМ 3 МЕСЕЦА И Е ФАЛИРАЛ.

    Коментиран от #25

    10:56 20.08.2025

  • 20 Гадно

    4 5 Отговор

    До коментар #16 от "Злобното Джуджи":

    А какво да правим с нашата вътрешната пропутлерова ЗАРАЗА?!
    Умират по СССР-то, ама се измъчават в ЕС-то.

    Кога ще се организира Референдума за въвеждане на Еврото и Тугрика като резервни валути на Лева?!

    10:57 20.08.2025

  • 21 Отново Благодарим!

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Злобното Джуджи":

    За ценните Ви съвети!
    Не се бяхме сетили!
    Явно сте Голям Военен Стратег...🤣😂😝😆👍👏!

    Коментиран от #28

    10:58 20.08.2025

  • 22 ТИЯ С ВОЕННИЯ ОРКЕСТЪР

    7 2 Отговор
    СА ПРЕВЗЕТИ ЗА ЧАС И ПОЛОВИНА...

    Коментиран от #27

    10:58 20.08.2025

  • 23 руските

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Перо":

    комплекси нямат граници. Особено на дребния им и глупав фюрер

    10:58 20.08.2025

  • 24 Турчин

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "Уф Божкеее...!":

    Аз какво си представя като чуя "българин"?

    Коментиран от #34

    10:59 20.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Злобното Джуджи

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Отново Благодарим!":

    "...Явно сте Голям Военен Стратег..."

    Долавям иронията, но ако Аз бях Путин отдавна нямаше да има нито Украйна, нито редовното топуркане в тъмна доба до мазетата 😄

    Коментиран от #30, #40

    11:02 20.08.2025

  • 29 История на Земята

    3 6 Отговор

    До коментар #18 от "Уф Божкеее...!":

    Джафкане се чува единствено от Кремъл, то не били другите нацисти, ЛГБТта, джендъри, фашисти, сороси, либерасти.
    И тези трите страни не са нападали Русия, Русия ги е нападала и ги е окупирала и е убевала населението им. Иначе, лицемери като теб са много загрижени за палестинците и индианците, които между другото Русия също е избивала в Аляска.

    11:02 20.08.2025

  • 30 Путин

    3 5 Отговор

    До коментар #28 от "Злобното Джуджи":

    А аз ако бях Путин щях да убия 20 милиона руснака и да си направя мавзолей на Червения площад.

    Коментиран от #37

    11:03 20.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Представяш си следното!

    4 3 Отговор

    До коментар #24 от "Турчин":

    Как с претоварени ,,Лади" и ,,Москвичи",от миризливите ви дюшеци,шалвари и багажи ,напускате родното ни БГ,в посока ,,Анадола"...!

    11:04 20.08.2025

  • 35 Хохо Бохо

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Имат пари хората":

    Дипломацията ще я научат след много бой

    11:05 20.08.2025

  • 36 ко пилот

    3 2 Отговор
    Путин, насаме с Тръмп, е предложил Русия да влезе в НАТО и ЕС.

    Коментиран от #39

    11:05 20.08.2025

  • 37 що 20 Милиона

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "Путин":

    А от дясната част на Мавзолея има място за ВВП!

    Дано да съм жив да видя какво ще стане след смъртта на Фюрера Им!

    11:06 20.08.2025

  • 38 РЕАЛИСТ!

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Хохо Бохо":

    Пък и тоя ,,Член-5-ти",се оказа,че на практика сочи -...,,6 и половина часа"...!

    11:07 20.08.2025

  • 39 Ама може

    1 2 Отговор

    До коментар #36 от "ко пилот":

    да стане влизането
    -;
    ОТГОВОР
    Путин, насаме с Тръмп, е предложил Русия да влезе в НАТО и ЕС.
    11:05 20.08.2025
    -;-
    Според Трезвения медвед ще да дойдел Сутния ден!
    Абе, нещо знае ли се кога Рафшмахта ще получи безаналоговите си джелеза, че само с Т-34-55-64 и прословутата Армата този Покровск хм не ставало!!!!

    Колко ли са пропаднали от Втората армия на Светот!

    11:09 20.08.2025

  • 40 Хъм -...,,Ако"...?!

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "Злобното Джуджи":

    Да,ама...,,Ако"-то мирише и то...много мирише...!
    Имаш още бая ряпа да ядеш,докато стигнеш Авторитета на Путин-да те посреща Американски Президент с усмивка,ръкостискане и...червен килим...!
    Така,че ..-дерзай, ,,Военни ми стратеже"...!
    🤣😂😝😆👍!

    11:12 20.08.2025

  • 41 ИВАН

    4 0 Отговор
    Пуснаха амуджите да наводнят цяла европа, обаче Русия за тях е лошата, от нея ще се пазят, хахаха.

    11:12 20.08.2025

  • 42 Пффф

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Перо":

    Абсолютно!Най-точното определение за така наречената руссия...

    12:11 20.08.2025

