Китайският външен министър Ван И пристигна в Кабул

Китайският външен министър Ван И пристигна в Кабул

20 Август, 2025 10:47 547 4

Той ще участва в среща с колегите си от Афганистан и Пакистан

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министърът на външните работи на Китай Ван И пристигна в Кабул, за да участва в шестата среща на външните министри на Китай, Афганистан и Пакистан. Това съобщи официалният сайт на китайското външно министерство, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

„Сутринта на 20 август 2025 г. членът на Политбюро на ЦК на ККП и министър на външните работи Ван И пристигна в Кабул на посещение в Афганистан, за да участва в шестата среща на министрите на външните работи на Китай, Афганистан и Пакистан“, се посочва в съобщението.

Ден по-рано говорителката на Китайското външно министерство Мао Нин заяви, че Ван И ще посети Пакистан между 20 и 22 август, за да участва в шестия кръг от стратегическия китайско-пакистански диалог на ниво външни министри.

Преди визитата в Афганистан, от 18 до 20 август, Ван И бе на работно посещение в Индия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Злобното Джуджи

    4 0 Отговор
    Москва, Кабул, Техеран, Пхенян и Пекин - Азия в разцвета си 😁

    Коментиран от #2

    10:50 20.08.2025

  • 2 Спасение няма

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Злобното Джуджи":

    Ама и БРИКС като се замогне и ще стане световен лидер.

    Да видим кога 11--тата икономика ще помогне на онези от БРИКС?!?!

    10:53 20.08.2025

  • 3 Архимандрисандрит Бибиян

    1 0 Отговор
    У Авганистан има много нафта ма никой не ще да си тура киферицата у торбата!

    11:02 20.08.2025

  • 4 Швейк

    0 0 Отговор
    В Китай за министрите има демокрация следователно могат да ходят където си искат.

    11:08 20.08.2025

