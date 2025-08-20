Китайският външен министър Ван И пристигна в Кабул

Министърът на външните работи на Китай Ван И пристигна в Кабул, за да участва в шестата среща на външните министри на Китай, Афганистан и Пакистан. Това съобщи официалният сайт на китайското външно министерство, предаде ТАСС, цитирана от БТА.
„Сутринта на 20 август 2025 г. членът на Политбюро на ЦК на ККП и министър на външните работи Ван И пристигна в Кабул на посещение в Афганистан, за да участва в шестата среща на министрите на външните работи на Китай, Афганистан и Пакистан“, се посочва в съобщението.
Ден по-рано говорителката на Китайското външно министерство Мао Нин заяви, че Ван И ще посети Пакистан между 20 и 22 август, за да участва в шестия кръг от стратегическия китайско-пакистански диалог на ниво външни министри.
Преди визитата в Афганистан, от 18 до 20 август, Ван И бе на работно посещение в Индия.
