Камбоджа благодари на международните партньори за подкрепата след граничния конфликт с Тайланд

20 Август, 2025 11:28 391 1

Хуманитарна помощ и дипломатическо съдействие дойдоха от САЩ, ЕС, Китай и Япония

Камбоджа благодари на международните партньори за подкрепата след граничния конфликт с Тайланд - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Говорителят на Министерството на външните работи и международното сътрудничество на Камбоджа Нонг Сакал изрази благодарност от името на страната към международните партньори за тяхната роля в постигането на споразумението за прекратяване на огъня и за оказаната навременна хуманитарна помощ на пострадалите от скорошните гранични сблъсъци с Тайланд. Това съобщи камбоджанската новинарска агенция АКП, предава БТА.

„Искам да изразя признателността на Камбоджа за позицията на външния министър на Съединените щати Марко Рубио, който вчера заяви, че САЩ продължават да следят и наблюдават отблизо ситуацията по границата между Камбоджа и Тайланд“, заяви Сакал на пресконференция тази сутрин.

Той допълни, че страната високо цени инициативата на президента Доналд Тръмп за съдействие при реализирането на споразумението за прекратяване на огъня и за активното участие на Вашингтон в процеса.

Камбоджанският говорител благодари и на Европейския съюз за осигурената спешна хуманитарна помощ в размер на 700 000 евро (около 816 000 долара) за най-засегнатите общности по границата. „Камбоджа цени тази навременна помощ от ЕС, който остава едновременно важен партньор за развитие и стратегически партньор на АСЕАН“, подчерта той.

Освен ЕС, страната е получила хуманитарна подкрепа и от Китай и Япония, за да помогне на населението, пострадало от конфликта.


Камбоджа
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 Злобното Джуджи

    1 1 Отговор
    Камбоджа, Лаос и Бангладеш - светлото руско бъдеще 😄👍

    11:30 20.08.2025