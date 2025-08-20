Израелската армия: Операцията в Газа започна! Нетаняху нареди градът да бъде превзет бързо

Израелската армия е предприела първите стъпки от операцията си за установяване на контрол над град Газа, обяви нейният говорител бригаден генерал Ефи Дефрин, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

По-рано днес министърът на отбраната Израел Кац одобри операцията, наречена "Колесниците на Гедеон II". Предвидено е да бъдат мобилизирани 60 хиляди резервисти и да бъде удължена службата на 20 хиляди войници.

"Започнахме предварителните операции и първите етапи от атаката срещу Газа и израелските въоръжени сили вече държат покрайнините" на най-големия град в едноименната ивица, каза тази вечер генерал Дефрин. Той определи "Хамас" като "партизанско движение", което е понесло тежи удари.

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху нареди град Газа да бъде превзет по-рано от предварително планираното, предаде ДПА.

"Сроковете за превземането на последните терористични крепости и за разгрома на "Хамас" трябва да бъдат съкратени, казаха от канцеларията му тази вечер, без повече подробности.

Армейският говорител бригаден генерал Ефи Дефрин обяви, че израелските сили вече са окупирали покрайнините на град Газа като част от "предварителните операции и първите етапи" от щурма на града, но все още не е ясно кога наземната операция ще започне с пълна сила.

Според медийни съобщения жителите на това най-голямо населено място в ивицата Газа предстои до началото на октомври да бъдат евакуирани в бежански лагери в централните части на блокирания палестински анклав.