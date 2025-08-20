Новини
Израелската армия: Операцията в Газа започна! Нетаняху нареди градът да бъде превзет бързо

20 Август, 2025 23:23, обновена 20 Август, 2025 23:29 1 040 6

По-рано днес министърът на отбраната Израел Кац одобри операцията, наречена "Колесниците на Гедеон II"

Израелската армия: Операцията в Газа започна! Нетаняху нареди градът да бъде превзет бързо - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израелската армия е предприела първите стъпки от операцията си за установяване на контрол над град Газа, обяви нейният говорител бригаден генерал Ефи Дефрин, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

По-рано днес министърът на отбраната Израел Кац одобри операцията, наречена "Колесниците на Гедеон II". Предвидено е да бъдат мобилизирани 60 хиляди резервисти и да бъде удължена службата на 20 хиляди войници.

"Започнахме предварителните операции и първите етапи от атаката срещу Газа и израелските въоръжени сили вече държат покрайнините" на най-големия град в едноименната ивица, каза тази вечер генерал Дефрин. Той определи "Хамас" като "партизанско движение", което е понесло тежи удари.

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху нареди град Газа да бъде превзет по-рано от предварително планираното, предаде ДПА.

"Сроковете за превземането на последните терористични крепости и за разгрома на "Хамас" трябва да бъдат съкратени, казаха от канцеларията му тази вечер, без повече подробности.

Армейският говорител бригаден генерал Ефи Дефрин обяви, че израелските сили вече са окупирали покрайнините на град Газа като част от "предварителните операции и първите етапи" от щурма на града, но все още не е ясно кога наземната операция ще започне с пълна сила.

Според медийни съобщения жителите на това най-голямо населено място в ивицата Газа предстои до началото на октомври да бъдат евакуирани в бежански лагери в централните части на блокирания палестински анклав.


Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пешо Волгата - 4 хилядник

    6 7 Отговор
    Израел ще окупира ивицата Газа отново. Овладяването на града е първата стъпка към тази цел. Палестинците направиха фатална грешка, като се подведоха от фалшивите обещания на руснаците. Сега плащат цената за престъпленията си.

    23:27 20.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ЕвроАтлантически проказа

    6 0 Отговор
    Терминология, която се използва от фалшивите медии:

    Русия --> Инвазия
    САЩ ---> Интервенция
    Израел ---> Ограничена сухопътна операция

    23:34 20.08.2025

  • 5 Даааа

    5 0 Отговор
    Десетки танкове на ционистите са унищожени ,стотици избити ционистки войници,войниците са деноминирани и плача и пикаят нощно време в леглото споделя майка на еврейски войник ,показаха я на живо по тв

    23:35 20.08.2025

  • 6 стоян георгиев

    0 1 Отговор
    Града да бъде превзет и да бъдат изловени всички терористи.

    23:41 20.08.2025