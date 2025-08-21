"Ненужен" - Закриват Центъра за противодействие на чуждестранното влияние в САЩ

Директорът на Националното разузнаване на САЩ Тулси Габард възнамерява да намали броя на служителите в ведомството си с 40% през следващите месеци, както и да прекрати работата на центъра за противодействие на чуждестранното влияние.

Това се посочва в писмено изявление на ведомството, публикувано на 20 август.

Както следва от документа, Габард възнамерява да проведе „отдавна отлагана реорганизация“ на ведомството си. То „ще бъде намалено с повече от 40% до края на фискалната 2025 година /30 септември/, което ще спести на данъкоплатците над 700 милиона долара годишно“.

В изявлението се уточнява, че като част от реорганизацията функциите на създадения през 2022 г. център за противодействие на „злонамереното чуждестранно влияние“ ще бъдат прехвърлени на други звена в рамките на Националната разузнавателна служба на САЩ. В документа се подчертава, че няма нужда от центъра. Преди това служители на гореспоменатия център отправиха твърдения, че други страни, включително Русия и Китай, провеждат информационни кампании, насочени към оказване на влияние върху Съединените щати.

Габард отбеляза, че „през последните 20 години офисът на директора на Националното разузнаване се е раздул и е неефективен“. Според нея „злоупотребите с власт, неразрешеното изтичане на информация, използването на разузнавателна информация за политически цели процъфтяват в разузнавателната общност на САЩ“. Габард координира дейността на всичките 18 разузнавателни агенции на САЩ.

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп преди това започна масови съкращения във ведомства. Илон Мъск, който доскоро ръководеше работата на Отдела на ефективността на правителството (DOGE), намалявайки раздутия държавен апарат и борейки се с бюрокрацията, участваше активно в тази дейност.