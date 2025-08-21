Новини
Свят »
Косово »
Агенцията за извънредни ситуации: Три пожара все още горят в Косово

21 Август, 2025 09:59 340 0

  • косово-
  • пожар

Властите отчитат 25 инцидента за денонощие и призовават за повишено внимание

Агенцията за извънредни ситуации: Три пожара все още горят в Косово - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Три пожара остават активни на територията на Косово, съобщава новинарската агенция „Економия онлайн“, позовавайки се на косовската Агенция за управление на извънредни ситуации (АУИС/AME), предава БТА.

От АУИС информираха, че само за едно денонощие в страната са били регистрирани общо 25 пожара. Властите призоваха гражданите незабавно да докладват за случаи на палежи, както и да избягват всякакви действия, които биха могли да предизвикат нови инциденти.


Косово
