Агенцията за извънредни ситуации: Три пожара все още горят в Косово

Три пожара остават активни на територията на Косово, съобщава новинарската агенция „Економия онлайн“, позовавайки се на косовската Агенция за управление на извънредни ситуации (АУИС/AME), предава БТА.

От АУИС информираха, че само за едно денонощие в страната са били регистрирани общо 25 пожара. Властите призоваха гражданите незабавно да докладват за случаи на палежи, както и да избягват всякакви действия, които биха могли да предизвикат нови инциденти.