Александър Лукашенко: Готов съм да събера в една стая Владимир Путин и Володимир Зеленски

Беларуският президент Александър Лукашенко заяви, че е готов да осигури място за среща между руския президент Владимир Путин и украинския държавен глава Владимир Зеленски. Това съобщи информационна агенция БелТА, цитирана от Фокус.



В разговор с журналисти Лукашенко признава, че смята Минск за идеално място за провеждане на преговори за уреждане на украинския конфликт, но "не иска“ да организира среща между Путин и Зеленски там. Според него, ако руската и украинската страна се споразумеят и решат да дойдат, в Беларус "всичко ще бъде организирано на нужното ниво още утре“.



Интервюто бе дадено във връзка с беларуско-китайското сътрудничество и международни въпроси. Беларуският президент бе интервюиран от журналист от China Media Group. Разговорът продължи което продължи час и половина.

Украинското Министерство на външните работи предупреди Минск да се въздържа от всякакви провокации по време на руско-беларуските военни учения "Запад" идния месец и призова европейските партньори да бъдат бдителни, предаде Ройтерс.

"Струпването на руски войски по границите на Украйна в периода 2021 – 2022 г. се извърши под прикритието на ученията "Запад 2021" между Русия и Беларус. Предупреждаваме Минск да се въздържа от необмислени провокации и го съветваме да пази благоразумие и да не се приближава към нашите граници и да не предизвиква Силите за отбрана на Украйна", посочи Министерството в публикация в "Екс".

Дипломатическото ведомство допълни, че сътрудничеството между Русия и Беларус е заплаха за Европа.