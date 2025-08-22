Александър Лукашенко: Готов съм да събера в една стая Владимир Путин и Володимир Зеленски

Беларуският президент Александър Лукашенко заяви, че е готов да осигури място за среща между руския президент Владимир Путин и украинския държавен глава Владимир Зеленски. Това съобщи информационна агенция БелТА, цитирана от Фокус.
В разговор с журналисти Лукашенко признава, че смята Минск за идеално място за провеждане на преговори за уреждане на украинския конфликт, но "не иска“ да организира среща между Путин и Зеленски там. Според него, ако руската и украинската страна се споразумеят и решат да дойдат, в Беларус "всичко ще бъде организирано на нужното ниво още утре“.
Интервюто бе дадено във връзка с беларуско-китайското сътрудничество и международни въпроси. Беларуският президент бе интервюиран от журналист от China Media Group. Разговорът продължи което продължи час и половина.
Украинското Министерство на външните работи предупреди Минск да се въздържа от всякакви провокации по време на руско-беларуските военни учения "Запад" идния месец и призова европейските партньори да бъдат бдителни, предаде Ройтерс.
"Струпването на руски войски по границите на Украйна в периода 2021 – 2022 г. се извърши под прикритието на ученията "Запад 2021" между Русия и Беларус. Предупреждаваме Минск да се въздържа от необмислени провокации и го съветваме да пази благоразумие и да не се приближава към нашите граници и да не предизвиква Силите за отбрана на Украйна", посочи Министерството в публикация в "Екс".
Дипломатическото ведомство допълни, че сътрудничеството между Русия и Беларус е заплаха за Европа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мальовица
21:49 22.08.2025
2 Хахаха
Коментиран от #3
21:50 22.08.2025
3 По- точно
До коментар #2 от "Хахаха":Джудист срещу наркос.
Коментиран от #10, #12
21:51 22.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Титак
21:53 22.08.2025
7 Оракула от Делфи
"Те не го искат за пъдар в селото , той се готви за Поп в града"!!!
21:55 22.08.2025
8 Пич
21:55 22.08.2025
9 таксиджия 🚖
Дайте нещо пуурно, Бони Блу ала бала два портокала некое 20 годишно момиче по бански рибираши 😛
Коментиран от #24
21:55 22.08.2025
10 Ха ха ха
До коментар #3 от "По- точно":Още по точно......комик срещу клоун .....
Коментиран от #11
21:55 22.08.2025
11 Най- точно
До коментар #10 от "Ха ха ха":Величество срещу шут.
Коментиран от #29
21:58 22.08.2025
12 Абе
До коментар #3 от "По- точно":Ако е както казваш, защо пусинката още се мога? Нали щеше нещо там за 3 дни да ги превзема.
Явно пусинчо толкова си може.
Коментиран от #14
21:59 22.08.2025
13 Димо
Коментиран от #23, #25
21:59 22.08.2025
14 Марк Мили
До коментар #12 от "Абе":Повече ще ги млати, не само три дня.
22:00 22.08.2025
15 Смешник
22:08 22.08.2025
16 А стига, бе
22:10 22.08.2025
17 Георги
22:25 22.08.2025
18 Оценител
22:26 22.08.2025
19 стоян георгиев
22:28 22.08.2025
20 Перо
Коментиран от #30
22:31 22.08.2025
21 На този Картоф
Глупашенко нали вкара в Капана
И Пригожин .
22:33 22.08.2025
22 Мое скромно мнение
Коментиран от #26
22:34 22.08.2025
23 Перо
До коментар #13 от "Димо":Ти се кръсти, да не спрат турски поток, че тогава ще минеш на колело!
22:34 22.08.2025
24 Перо
До коментар #9 от "таксиджия 🚖":Дръж геврека и не коментирай глупости!
22:37 22.08.2025
25 РУСКИТЕ МУСОРИ
До коментар #13 от "Димо":Винаги са били Фенове
На Купонната Система .
Колкото по зле живеят
Толкова повече се радват на Бункерната Ботокс Мумия.
Все пак Фекалии и Кал са
Любимите места за търкаляне на Пияндурниците.
22:40 22.08.2025
26 Че пък Кога
До коментар #22 от "Мое скромно мнение":Е бил Легитимен
Ка.Путин
Медведев пак ли ще го направят
За един Мандат Президент .
ХАХАХАХА
22:43 22.08.2025
27 айдеде
22:46 22.08.2025
28 Никой
Както и да е - но са твърде нагли.
22:48 22.08.2025
29 100% точто
До коментар #11 от "Най- точно":Един комик направи за смях едно ботексно джудже.
В добавка изпрати 1 милион крепостни ушанки при Кабзон ,барабар с 38 генерала от путлеровата орда.
22:48 22.08.2025
30 Пеци
До коментар #20 от "Перо":Естествено руското ботексно жуже в Швейцария ще го чакат, ако не дойде Груз 200 × 2
22:54 22.08.2025
31 Пуся искал
В Аляска доста се изтормозил
От Неудобните Високи токчета.
Чувствал се доста нелепо
Покрай другия Рижав Ненормалник.
Хахахаха
22:55 22.08.2025
32 Асен
22:56 22.08.2025
33 ха ха ха
23:05 22.08.2025
34 Как пък никой не попита
Никой журналист не го интересува?
Или иска да помоли Путин за политическо убежище и му обясни, че е действал досега под заплаха и страх от бандерите, ЦРУ и най-вече Ми 6
23:11 22.08.2025