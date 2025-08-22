Новини
Александър Лукашенко: Готов съм да събера в една стая Владимир Путин и Володимир Зеленски
  Тема: Украйна

Александър Лукашенко: Готов съм да събера в една стая Владимир Путин и Володимир Зеленски

22 Август, 2025 21:48, обновена 22 Август, 2025 22:16 826 34

  • русия-
  • украйна-
  • александър лукашенко-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

В разговор с журналисти Лукашенко признава, че смята Минск за идеално място за провеждане на преговори за уреждане на украинския конфликт

Александър Лукашенко: Готов съм да събера в една стая Владимир Путин и Володимир Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Беларуският президент Александър Лукашенко заяви, че е готов да осигури място за среща между руския президент Владимир Путин и украинския държавен глава Владимир Зеленски. Това съобщи информационна агенция БелТА, цитирана от Фокус.

В разговор с журналисти Лукашенко признава, че смята Минск за идеално място за провеждане на преговори за уреждане на украинския конфликт, но "не иска“ да организира среща между Путин и Зеленски там. Според него, ако руската и украинската страна се споразумеят и решат да дойдат, в Беларус "всичко ще бъде организирано на нужното ниво още утре“.

Интервюто бе дадено във връзка с беларуско-китайското сътрудничество и международни въпроси. Беларуският президент бе интервюиран от журналист от China Media Group. Разговорът продължи което продължи час и половина.

Украинското Министерство на външните работи предупреди Минск да се въздържа от всякакви провокации по време на руско-беларуските военни учения "Запад" идния месец и призова европейските партньори да бъдат бдителни, предаде Ройтерс.

"Струпването на руски войски по границите на Украйна в периода 2021 – 2022 г. се извърши под прикритието на ученията "Запад 2021" между Русия и Беларус. Предупреждаваме Минск да се въздържа от необмислени провокации и го съветваме да пази благоразумие и да не се приближава към нашите граници и да не предизвиква Силите за отбрана на Украйна", посочи Министерството в публикация в "Екс".

Дипломатическото ведомство допълни, че сътрудничеството между Русия и Беларус е заплаха за Европа.


  • 1 Мальовица

    11 3 Отговор
    Евалата ,Батька!!!

    21:49 22.08.2025

  • 2 Хахаха

    15 8 Отговор
    Каратист срещу наркоман.

    Коментиран от #3

    21:50 22.08.2025

  • 3 По- точно

    15 6 Отговор

    До коментар #2 от "Хахаха":

    Джудист срещу наркос.

    Коментиран от #10, #12

    21:51 22.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Титак

    10 3 Отговор
    Поне досега се вижда че Минските договори не се спазват. Иначе мястото е идеално да се разберат като съседи.

    21:53 22.08.2025

  • 7 Оракула от Делфи

    8 12 Отговор
    Къде е тръгнал с този гол газ , диктаторчето Лукашенко???
    "Те не го искат за пъдар в селото , той се готви за Поп в града"!!!

    21:55 22.08.2025

  • 8 Пич

    10 7 Отговор
    Зелю е полудял от страх !!! Ще трябва да отиде на килимчето , а няма кой да го държи за ръката като във Вашингтон !!!

    21:55 22.08.2025

  • 9 таксиджия 🚖

    7 3 Отговор
    Стига с тия дъртаци бе, не разбрахте ли, че няма да се разберат и никой няма да отстъпи, докато получават оръжия и финансиране!

    Дайте нещо пуурно, Бони Блу ала бала два портокала некое 20 годишно момиче по бански рибираши 😛

    Коментиран от #24

    21:55 22.08.2025

  • 10 Ха ха ха

    5 6 Отговор

    До коментар #3 от "По- точно":

    Още по точно......комик срещу клоун .....

    Коментиран от #11

    21:55 22.08.2025

  • 11 Най- точно

    11 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ха ха ха":

    Величество срещу шут.

    Коментиран от #29

    21:58 22.08.2025

  • 12 Абе

    19 9 Отговор

    До коментар #3 от "По- точно":

    Ако е както казваш, защо пусинката още се мога? Нали щеше нещо там за 3 дни да ги превзема.
    Явно пусинчо толкова си може.

    Коментиран от #14

    21:59 22.08.2025

  • 13 Димо

    17 8 Отговор
    Чудесна новина: в Русия вече купуват горива с купони!

    Коментиран от #23, #25

    21:59 22.08.2025

  • 14 Марк Мили

    9 18 Отговор

    До коментар #12 от "Абе":

    Повече ще ги млати, не само три дня.

    22:00 22.08.2025

  • 15 Смешник

    9 3 Отговор
    По голям виц от това Лукашенко да събере Путин и Зеленски в една стая не съм чувал Освен да им стане арбитър като се сбият

    22:08 22.08.2025

  • 16 А стига, бе

    6 3 Отговор
    Батенката, и той напира за миротворец.Да не изпусне келепира. Да се отърка между големите и да си изпере позамърсеното си реноме на диктатор-кръволок..

    22:10 22.08.2025

  • 17 Георги

    5 3 Отговор
    Минск 3, точно това е от което имат нужда двете страни!

    22:25 22.08.2025

  • 18 Оценител

    7 0 Отговор
    Лукавият много обича да се слага навсякъде, където не го искат... 😁

    22:26 22.08.2025

  • 19 стоян георгиев

    4 4 Отговор
    Тоя пак почна да бълнува.кой го интересува мнението на лудия от Беларус?

    22:28 22.08.2025

  • 20 Перо

    3 1 Отговор
    Украинският гном никога няма да се съгласи!

    Коментиран от #30

    22:31 22.08.2025

  • 21 На този Картоф

    2 0 Отговор
    Не може да се вярва .

    Глупашенко нали вкара в Капана
    И Пригожин .

    22:33 22.08.2025

  • 22 Мое скромно мнение

    3 3 Отговор
    В. В. Путин в една стая с нелегитимен президент никога няма да бъде.

    Коментиран от #26

    22:34 22.08.2025

  • 23 Перо

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Димо":

    Ти се кръсти, да не спрат турски поток, че тогава ще минеш на колело!

    22:34 22.08.2025

  • 24 Перо

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "таксиджия 🚖":

    Дръж геврека и не коментирай глупости!

    22:37 22.08.2025

  • 25 РУСКИТЕ МУСОРИ

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Димо":

    Винаги са били Фенове
    На Купонната Система .

    Колкото по зле живеят
    Толкова повече се радват на Бункерната Ботокс Мумия.

    Все пак Фекалии и Кал са
    Любимите места за търкаляне на Пияндурниците.

    22:40 22.08.2025

  • 26 Че пък Кога

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Мое скромно мнение":

    Е бил Легитимен

    Ка.Путин

    Медведев пак ли ще го направят
    За един Мандат Президент .

    ХАХАХАХА

    22:43 22.08.2025

  • 27 айдеде

    2 0 Отговор
    Само мъж под чехъл пита жена си дали може да пие бира с приятели. Истинският мъж си знае, че не може.

    22:46 22.08.2025

  • 28 Никой

    0 1 Отговор
    Да подписват капитлация и да се свършва - Украйна са много нахални - сами предизвикват нещата - после - викат - не сме виновни - как бре - натрупват ракетни бази в близост.

    Както и да е - но са твърде нагли.

    22:48 22.08.2025

  • 29 100% точто

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Най- точно":

    Един комик направи за смях едно ботексно джудже.
    В добавка изпрати 1 милион крепостни ушанки при Кабзон ,барабар с 38 генерала от путлеровата орда.

    22:48 22.08.2025

  • 30 Пеци

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Перо":

    Естествено руското ботексно жуже в Швейцария ще го чакат, ако не дойде Груз 200 × 2

    22:54 22.08.2025

  • 31 Пуся искал

    0 0 Отговор
    Да си сменя обущаря .

    В Аляска доста се изтормозил
    От Неудобните Високи токчета.

    Чувствал се доста нелепо
    Покрай другия Рижав Ненормалник.

    Хахахаха

    22:55 22.08.2025

  • 32 Асен

    0 0 Отговор
    Да беше ги завел с трактора на картофената нова.

    22:56 22.08.2025

  • 33 ха ха ха

    0 0 Отговор
    а бе колхозник,мислиш ли,че теб някои те брои за нещо?

    23:05 22.08.2025

  • 34 Как пък никой не попита

    0 0 Отговор
    За какво толкова ще говори Зеленски с Путин , че толкова напъни? Някакви вълшебни думи ли са му измислили да издекламира, евромераклиите?
    Никой журналист не го интересува?

    Или иска да помоли Путин за политическо убежище и му обясни, че е действал досега под заплаха и страх от бандерите, ЦРУ и най-вече Ми 6

    23:11 22.08.2025

