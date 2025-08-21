Новини
Защо Донецка област е толкова важна за отбраната на Украйна?
Защо Донецка област е толкова важна за отбраната на Украйна?

21 Август, 2025 14:47 646 16

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му ще отхвърли всяко руско предложение за отказ от Донбас в замяна на прекратяване на огъня

Ключов извод от срещата на върха в Аляска е, че руският президент Владимир Путин иска да замрази войната в Украйна по сегашната ѝ фронтова линия в замяна на капитулацията на останалата част от Донецка област.

Русия държи около 70% от региона (областта), включително едноименния регионален център, след повече от десетилетие боеве, в които Донецк и съседният Луганск са кървящото сърце на конфликта.

Ако Русия получи цял Донецк, това би затвърдило международно непризнатите ѝ претенции към областта, както и би предотвратило по-нататъшни тежки военни загуби.

За Украйна, изтеглянето ѝ от западен Донецк би означавало тежка загуба не само на земя, с перспективата за нов отлив на бежанци, но и падане на бастион срещу всяко бъдещо руско настъпление, пише BBC.

Тук разглеждаме защо територията е толкова важна.

Какво все още контролира Украйна?

Според оценка на информационна агенция Ройтерс, Украйна все още държи около 6600 кв. км територия в Донецк.

Около четвърт милион души остават там, съобщиха наскоро местни власти.

Основните градски центрове включват Краматорск, Славянск, Константиновка и Дружковка.

Основният индустриален регион на Украйна е Донбас (Донецки басейн), въпреки че икономиката му е опустошена от войната.

"Реалността е, че тези ресурси вероятно няма да бъдат достъпни в продължение на може би десетилетие, поне заради [сухопътните] мини...“, каза пред Ройтерс д-р Марни Хаулет, преподавател по руска и източноевропейска политика в Оксфордския университет.

"Тези земи са напълно унищожени, тези градове са напълно сравнени със земята.“

Къде е военната стойност на територията?

Неотдавнашен доклад на американския Институт за изследване на войната (ISW) описва "крепостен пояс“, простиращ се на 50 км през западен Донецк.

"Украйна е прекарала последните 11 години, влагайки време, пари и усилия в укрепването на крепостния пояс и изграждането на значителна отбранителна, индустриална и отбранителна инфраструктура“, пише още в него.

Доклади от региона говорят за окопи, бункери, минни полета, противотанкови препятствия и бодлива тел.

Руските сили, атакуващи в посока Покровск, "са ангажирани с опит да го превземат, което вероятно ще отнеме няколко години“, твърди ISW.

Укрепленията със сигурност са част от украинската отбрана, но топографията също е част от тях.

"Теренът е сравнително лесно защитим, особено височината Часов Яр, която е в основата на украинската линия“, казва пред BBC News Ник Рейнолдс, научен сътрудник по сухопътни войни в британския Кралски институт за обединени сили (Rusi).

Той обаче добавя: "Ако погледнете топографията на Донбас, Източна Украйна като цяло, теренът не е особено благоприятен за украинците.“

"Град Донецк е на високо място. Всичко е надолу по наклон на запад, което не е добре за украинците по отношение на провеждането на отбранителни операции.“

"Не става въпрос само за привличане на вниманието към близкия бой или трудности при изкачване и спускане по хълма, а и за наблюдение и следователно за способността за координиране на артилерийски огън и други форми на огнева подкрепа, без да се използват дронове.“

"По същия начин, високите места са по-подходящи за разпространение на радиовълни, по-подходящи за координация на дронове.“

Часов Яр, който руснаците наскоро твърдят, че са превзели, "е едно от последните възвишения, които украинците контролират“, казва той.

Разузнаването чрез сателитни изображения, независимо дали е предоставено от международните партньори на Украйна или е търговско, е много важно, отбелязва Рейнолдс, "но не е същото като възможността директно да се координират собствените тактически мисии“.

Имат ли руската армия нужда от целия Донецк?

Западен Донецк е само малка част от фронтовата линия, простираща се на около 1100 км, но е бил обект на едни от най-ожесточените руски атаки това лято.

Но ако Москва насочи сухопътните си сили в друга посока, е съмнително дали те биха постигнали по-голям напредък.

"На юг фронтовата линия в Запорожие сега е много подобна на тази в Донбас, така че това би означавало просто да се борим през обширни отбранителни позиции“, казва Рейнолдс.

"Руснаците са изправени пред същия проблем, опитвайки се да пробият на север, така че със сигурност няма да натискат отворена врата.“

Ще успее ли Украйна да възстанови отбраната си на Запад?

На теория, в случай на мирно споразумение, украинците биха могли да преместят линията си по-на запад.

Разбира се, щеше да има проблем с неблагоприятния терен и изграждането на дълбоки защитни съоръжения щеше да отнеме време, дори с помощта на цивилни изпълнители, които не трябваше да работят под обстрел.

Но теорията е едно и изследователят на Русия по сухопътна война не може да си представи как украинската армия ще се откаже от западен Донецк без бой.

"Дори ако администрацията на Тръмп се опита да използва текущата подкрепа от САЩ или гаранциите за сигурност като лост“, казва Ник Рейнолдс, "въз основа на предишното руско поведение, въз основа на изрично транзакционния подход, който американската администрация е възприела, е трудно да се разбере как украинското правителство би искало да се откаже от тази територия.“

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му ще отхвърли всяко руско предложение за отказ от Донбас в замяна на прекратяване на огъня, твърдейки, че източната територия може да бъде използвана като трамплин за бъдещи атаки.


Украйна
