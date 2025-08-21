Австрия не е готова да изпрати войници за гарантиране на евентуално примирие в Украйна

Австрийският министър на отбраната Клаудия Танер засега не показва готовност да изпрати войници от федералната армия в Украйна за гарантиране на евентуално примирие. До момента тя не е дала никакви указания за подготовка на армията за такъв сценарий, съобщава всекидневникът „Пресе“, предава БТА.
Танер поясни, че е „прекалено рано“ да се вземат решения, но отбеляза, че Австрия би могла да бъде избрана като домакин на мироопазваща мисия, тъй като Русия отхвърля участието на войници от страни членки на НАТО.
„Докато в Украйна няма мир, не може да се гарантира мир“, заяви министърът пред „Пресе“. Тя добави: „Следим отблизо текущите събития, но засега е твърде рано да говорим за възможни бъдещи сценарии.“
Според изданието канцлерството и министерството на отбраната уточняват, че участието в такава мисия изисква мандат от Европейския съюз или ООН, както и одобрение от парламента. Все още не е възможно да се даде точен отговор колко войници от федералната армия биха могли да участват, тъй като изпращането на персонал за мисии в чужбина е изцяло доброволно.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6
13:37 21.08.2025
2 пратете им кафемашини
13:38 21.08.2025
3 История
13:40 21.08.2025
4 Никой не е готов
Само си чешат езиците
Първия загинал френски африканец или рижав чалмар и тия са политически трупове и те си го знаят
13:42 21.08.2025
5 Злобното Джуджи
Австрийците да дадат 200 000бр AUG Щаер-Манлихер и две Атомни бомби. С това въпроса се изчерпва 😁
13:42 21.08.2025
6 И фашистката идеология
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Нръгва от Австрия, не от Германия.
13:42 21.08.2025
7 реалността
13:43 21.08.2025
8 Наблюдател
13:45 21.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 аз да попитам
Коментиран от #11
13:46 21.08.2025
11 продавач на вибратори
До коментар #10 от "аз да попитам":Вече не се казват либерасти а путараци!
13:52 21.08.2025
12 Русия
14:00 21.08.2025
13 Тошо
14:01 21.08.2025
14 Путин
14:02 21.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 мислещ
14:13 21.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Дии
14:30 21.08.2025
20 Георгиев
14:58 21.08.2025