Австрия не е готова да изпрати войници за гарантиране на евентуално примирие в Украйна

Австрийският министър на отбраната Клаудия Танер засега не показва готовност да изпрати войници от федералната армия в Украйна за гарантиране на евентуално примирие. До момента тя не е дала никакви указания за подготовка на армията за такъв сценарий, съобщава всекидневникът „Пресе“, предава БТА.

Танер поясни, че е „прекалено рано“ да се вземат решения, но отбеляза, че Австрия би могла да бъде избрана като домакин на мироопазваща мисия, тъй като Русия отхвърля участието на войници от страни членки на НАТО.

Още новини от Украйна

„Докато в Украйна няма мир, не може да се гарантира мир“, заяви министърът пред „Пресе“. Тя добави: „Следим отблизо текущите събития, но засега е твърде рано да говорим за възможни бъдещи сценарии.“

Според изданието канцлерството и министерството на отбраната уточняват, че участието в такава мисия изисква мандат от Европейския съюз или ООН, както и одобрение от парламента. Все още не е възможно да се даде точен отговор колко войници от федералната армия биха могли да участват, тъй като изпращането на персонал за мисии в чужбина е изцяло доброволно.