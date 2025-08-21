Новини
Австрия не е готова да изпрати войници за гарантиране на евентуално примирие в Украйна
Австрия не е готова да изпрати войници за гарантиране на евентуално примирие в Украйна

21 Август, 2025 13:36 607 20

Министърът на отбраната подчертава, че е „прекалено рано“ да се вземат решения за разполагането на федералната армия

Австрия не е готова да изпрати войници за гарантиране на евентуално примирие в Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Австрийският министър на отбраната Клаудия Танер засега не показва готовност да изпрати войници от федералната армия в Украйна за гарантиране на евентуално примирие. До момента тя не е дала никакви указания за подготовка на армията за такъв сценарий, съобщава всекидневникът „Пресе“, предава БТА.

Танер поясни, че е „прекалено рано“ да се вземат решения, но отбеляза, че Австрия би могла да бъде избрана като домакин на мироопазваща мисия, тъй като Русия отхвърля участието на войници от страни членки на НАТО.

„Докато в Украйна няма мир, не може да се гарантира мир“, заяви министърът пред „Пресе“. Тя добави: „Следим отблизо текущите събития, но засега е твърде рано да говорим за възможни бъдещи сценарии.“

Според изданието канцлерството и министерството на отбраната уточняват, че участието в такава мисия изисква мандат от Европейския съюз или ООН, както и одобрение от парламента. Все още не е възможно да се даде точен отговор колко войници от федералната армия биха могли да участват, тъй като изпращането на персонал за мисии в чужбина е изцяло доброволно.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    Хитлер е Австриец.

    Коментиран от #6

    13:37 21.08.2025

  • 2 пратете им кафемашини

    5 0 Отговор
    Украинският външен министър Андрий Сибиха се оплака, че по време на нощна атака срещу съоръжения в Украйна руските въоръжени сили, наред с други неща, са ударили американско предприятие, занимаващо се с производство на електроника. Според представители на киевския режим се твърди, че кафе машини и друга потребителска електроника са произведени в предприятието, засегнато от "Калибри".

    13:38 21.08.2025

  • 3 История

    11 0 Отговор
    През ВСВвойските на СССР са минали през територията на Австрия. След войната какви ангажименти е поела Австрия за да няма на нейна територия войскина СССР? В ГДР имаше руски гарнизони. Трябва да знаем близката история за да изграждаме мнение за настоящата ситуация.

    13:40 21.08.2025

  • 4 Никой не е готов

    15 0 Отговор
    Микрона и британския планктон
    Само си чешат езиците
    Първия загинал френски африканец или рижав чалмар и тия са политически трупове и те си го знаят

    13:42 21.08.2025

  • 5 Злобното Джуджи

    1 7 Отговор
    Никой не иска Австрия са праща войници !!!
    Австрийците да дадат 200 000бр AUG Щаер-Манлихер и две Атомни бомби. С това въпроса се изчерпва 😁

    13:42 21.08.2025

  • 6 И фашистката идеология

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Нръгва от Австрия, не от Германия.

    13:42 21.08.2025

  • 7 реалността

    8 1 Отговор
    австрийците помнят още всв и за това не се напъват като другите “умници”

    13:43 21.08.2025

  • 8 Наблюдател

    9 0 Отговор
    Нали била неутрална страна Австрия, според нелигитния узурпатор и бивш клоун.

    13:45 21.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 аз да попитам

    8 1 Отговор
    а защо никой не говори за изпращане на войски в га-за? защо либерастите не защитават палестина ?

    Коментиран от #11

    13:46 21.08.2025

  • 11 продавач на вибратори

    2 4 Отговор

    До коментар #10 от "аз да попитам":

    Вече не се казват либерасти а путараци!

    13:52 21.08.2025

  • 12 Русия

    9 1 Отговор
    Умни хора са австрииците,не искат да посрещат после изпратените в дървени костюми !

    14:00 21.08.2025

  • 13 Тошо

    9 1 Отговор
    Един по един почнаха да окапват като круши,Гърция, Хърватия и още един отбор юнаци.Наште ще окапнат последни, нали са верни северноатлантици, поне на такива се правят.

    14:01 21.08.2025

  • 14 Путин

    7 1 Отговор
    Пращайте мръвка.Тъкмо моите момчета са загрели..Като нямате муниции и пари в ЕС спокойно можете да пратите в Урайна плът за моите орки.Поражението ви е неизбежно...хъ хъ хъ хъ Нацизма ви си заминава приемете го достойно ако можете....Или пак се помолете на Тръмп да ви решава поразиите които направихте.

    14:02 21.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 мислещ

    4 0 Отговор
    След време ,,желаещите,, ще станат нежелаещите ! Тогава ще се оправдават , че е станало твърде късно да се намесват . На никой не му се умира заради зелената въшка .

    14:13 21.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Дии

    1 0 Отговор
    Австрийците са подлеци.

    14:30 21.08.2025

  • 20 Георгиев

    0 0 Отговор
    Някои се усещат за тази авантюра на петимата луди - Урсула, Макрон и сие. И не се натискат. А нашите гербаджии? Барабар с печалбарите от БСП и другите купени вече правят мазни сметки за участие. Ще измислят нещо - хем да удовлетворят началниците от коалицията на войната, хем да излъжат българския народ. Ще видим.

    14:58 21.08.2025

