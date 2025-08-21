Новини
Свят »
Киргизстан »
Токаев пристигна на официално посещение в Киргизстан
  Тема: Казахстан

Токаев пристигна на официално посещение в Киргизстан

21 Август, 2025 21:05 681 1

  • казахстан-
  • киргистан-
  • касим - жормат токаев-
  • посещение

Той ще участват в седмото заседание на Висшия междудържавен съвет на Казахстан и Киргизстан

Токаев пристигна на официално посещение в Киргизстан - 1
Снимка: Акорда
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Касъм-Жомарт Токаев пристигна на официално посещение в Киргизстан. На международното летище „Манас“ държавният глава беше посрещнат от президента на Киргизстан Садир Джапаров, съобщава „Казинформ“.

Утре президентите ще проведат двустранни разговори и ще участват в седмото заседание на Висшия междудържавен съвет на Казахстан и Киргизстан.

Бишкек ще бъде домакин на разговори между държавните глави, насочени към по-нататъшно укрепване на казахстанско-киргизстанското стратегическо партньорство и съюз.


Киргизстан
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.