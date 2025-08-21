Касъм-Жомарт Токаев пристигна на официално посещение в Киргизстан. На международното летище „Манас“ държавният глава беше посрещнат от президента на Киргизстан Садир Джапаров, съобщава „Казинформ“.

Утре президентите ще проведат двустранни разговори и ще участват в седмото заседание на Висшия междудържавен съвет на Казахстан и Киргизстан.

Бишкек ще бъде домакин на разговори между държавните глави, насочени към по-нататъшно укрепване на казахстанско-киргизстанското стратегическо партньорство и съюз.