Украйна отбелязва Деня на националното знаме
  Тема: Украйна

Украйна отбелязва Деня на националното знаме

23 Август, 2025 17:15

Главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна генерал Олександър Сирски поздрави защитниците с Деня на националното знаме и подчерта, че то е символ на свободата

Украйна отбелязва Деня на националното знаме - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украйна отбелязва днес Деня на националното знаме, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Празникът е установен за да почете вековното изграждане на украинската държавност, националните символи на независима Украйна и да насърчи уважението на гражданите към държавните символи на Украйна, съгласно президентския указ от 23 август 2004 г. През 2009 г. измененията в този указ предвиждат ежегодната официална церемония по издигане на знамето, провеждана в цяла Украйна на 23 август.

Синьо-жълтите цветове на знамето имат поне хилядолетна история, датираща от Киевска Рус и Галицко-Волинското княжество. По време на вълната от европейски революции през 1848 г., известна като Пролетта на народите, синьо-жълтото знаме се утвърждава като знаме на украинския народ. През юни 1848 г. то е издигнато за първи път над кметството в Лвов. Синьо-жълтото знаме е официално признато за държавен символ с провъзгласяването на Украинската народна република (Независимостта ѝ е обявена на 22 януари 1918 г.). По-късно Украйна преживява периода на червеното знаме със сърп и чук, а синьо-жълтото знаме е обявено извън закона.

В съвременната история на Украйна синьо-жълтото знаме е издигнато официално за първи път над кметството на град Стрий в Лвовска област на 14 март 1990 г. В Киев знамето е издигнато над кметството на 24 юли 1990 г.

На 23 август 1991 г. група членове на парламента внасят синьо-жълтото украинско знаме в заседателната зала на Върховната рада на Украйна, а на 4 септември то е тържествено издигнато над сградата на парламента.

От началото на руската агресия синьо-жълтото знаме се превръща в символ на борба и съпротива срещу нашествениците.

Главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна генерал Олександър Сирски поздрави защитниците с Деня на националното знаме и подчерта, че то е символ на свободата.

„Нашето синьо-жълто знаме се е веело над героите на освободителните борби преди повече от век. Под синьо-жълтите цветове са се сражавали войниците от армията на Украинската народна република, Украинската галицка армия и по-късно на Украинската въстаническа армия“, отбеляза генералът.

Според Сирски целият свят признава, че синьо-жълтият флаг е символ на свободата. Знаме, от което Русия се страхува. Това е знамето на народ, борещ се за своята независимост и сдържащ „руската орда, чиято цел е да убие и унищожи свободата“.

По повод Деня на националното знаме, украинският флаг междувременно беше издигнат пред централата на Европейската комисия в Брюксел, се казва в нейна публикация в „Екс“.

„Смелост. Устойчивост. Свобода. Знамето на Украйна олицетворява всичко това“, написаха от Комисията.


