Новини
Свят »
Сърбия »
След месеци на протести! Президентът Вучич с крачка назад, вече е готов за диалог

След месеци на протести! Президентът Вучич с крачка назад, вече е готов за диалог

22 Август, 2025 18:16 469 4

  • сърбия-
  • александър вучич-
  • нови сад-
  • ивица дачич

Предлагам дискусия и дебат по всички телевизии и портали с легитимни представители - тези, които те сами изберат, каза държавният глава

След месеци на протести! Президентът Вучич с крачка назад, вече е готов за диалог - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Сръбският президент Александър Вучич призова за открит диалог с антиправителствените протестиращи, след повече от девет месеца демонстрации и последни сблъсъци, които поставиха под въпрос неговото управление.

В обръщение по националната телевизия от кабинета си в Белград Вучич заяви, че е готов да разговаря с представители на студентите и другите протестни движения, включително в телевизионни дебати.

"Предлагам дискусия и дебат по всички телевизии и портали с легитимни представители - тези, които те сами изберат," каза държавният глава.

Протестите в страната започнаха след срутването на покрив на реновирана жп гара в Нови Сад през ноември миналата година, при което загинаха 16 души. Демонстрациите, основно срещу корупцията, продължават вече девет месеца и сериозно разклащат властта на Вучич и управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП).

Президентът подчерта, че решението трябва да дойде чрез разговор, а не чрез конфликти: "Искам да сблъскаме визии, да решим това чрез диалог и разговор - без насилие. Да възстановим страната и да я върнем там, където беше преди девет месеца."

Реакциите обаче са разнопосочни. Студентските организации не коментираха веднага изявлението, но лидерът на центристката опозиционна партия Move-Change, Саво Маноилович, отхвърли възможността за разговори. "Президент, който прибягва до насилие, не е човек, с когото можеш да дебатираш за политика. Това е корумпирано правителство, което потъпква демокрацията и човешките права," заяви той, добавяйки: "Не можеш да създадеш пожарна служба с подпалвач."

Досега протестите протичаха предимно мирно, но в началото на август се стигна до сблъсъци, при които бяха ранени десетки полицаи и граждани, а стотици задържани. Демонстрантите настояват за предсрочни избори и обвиняват властите в мащабна корупция, връзки с организираната престъпност, насилие срещу политически опоненти и ограничаване на медийните свободи - обвинения, които управляващите отричат.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Асен

    2 0 Отговор
    Бой по кремълското псе!

    18:19 22.08.2025

  • 2 гост

    2 0 Отговор
    В бяла страна след толкова протести някой щеше да си подаде оставката....,забележка...не се отнася за Балканският Полуостров..

    18:19 22.08.2025

  • 3 хм хм

    1 0 Отговор
    По-важно е, дали е готов за монолог. А монологът ще е: "Подавам оставка. Отиваме на избори."

    18:27 22.08.2025

  • 4 Кой си ти

    1 0 Отговор
    Бе,су.л.ь.о, да кажеш кой ще управлява??!?!?!
    Марш от там, народа те не ще!

    18:32 22.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания