След месеци на протести! Президентът Вучич с крачка назад, вече е готов за диалог

Сръбският президент Александър Вучич призова за открит диалог с антиправителствените протестиращи, след повече от девет месеца демонстрации и последни сблъсъци, които поставиха под въпрос неговото управление.

В обръщение по националната телевизия от кабинета си в Белград Вучич заяви, че е готов да разговаря с представители на студентите и другите протестни движения, включително в телевизионни дебати.

"Предлагам дискусия и дебат по всички телевизии и портали с легитимни представители - тези, които те сами изберат," каза държавният глава.

Протестите в страната започнаха след срутването на покрив на реновирана жп гара в Нови Сад през ноември миналата година, при което загинаха 16 души. Демонстрациите, основно срещу корупцията, продължават вече девет месеца и сериозно разклащат властта на Вучич и управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП).

Президентът подчерта, че решението трябва да дойде чрез разговор, а не чрез конфликти: "Искам да сблъскаме визии, да решим това чрез диалог и разговор - без насилие. Да възстановим страната и да я върнем там, където беше преди девет месеца."

Реакциите обаче са разнопосочни. Студентските организации не коментираха веднага изявлението, но лидерът на центристката опозиционна партия Move-Change, Саво Маноилович, отхвърли възможността за разговори. "Президент, който прибягва до насилие, не е човек, с когото можеш да дебатираш за политика. Това е корумпирано правителство, което потъпква демокрацията и човешките права," заяви той, добавяйки: "Не можеш да създадеш пожарна служба с подпалвач."

Досега протестите протичаха предимно мирно, но в началото на август се стигна до сблъсъци, при които бяха ранени десетки полицаи и граждани, а стотици задържани. Демонстрантите настояват за предсрочни избори и обвиняват властите в мащабна корупция, връзки с организираната престъпност, насилие срещу политически опоненти и ограничаване на медийните свободи - обвинения, които управляващите отричат.