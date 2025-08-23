Новини
Reuters: Вашингтон дава на бизнеса 20 тона плутоний от ядрени бойни глави

23 Август, 2025 07:25, обновена 23 Август, 2025 07:32 1 010 4

Те могат да се използват като гориво за атомни електроцентрали

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията на Вашингтон възнамерява да предостави на американските енергийни компании около 20 тона плутоний от предварително унищожени ядрени бойни глави за евентуално използване като гориво за атомни електроцентрали, предаде Reuters, позовавайки се на свои източници.

Очаква се Министерството на енергетиката на САЩ да започне да приема предложения от компании за използване на плутоний в близко бъдеще. Администрацията на САЩ ще бъде готова да го предостави на ниска цена или безплатно, но компаниите ще трябва да поемат всички разходи за транспортиране и съхранение на този товар, както и за евентуална последваща обработка.

Агенцията уточнява, че гореспоменатите 20 тона ще бъдат взети от запасите от 34 тона оръжеен плутоний, който американските власти предварително се ангажираха да унищожат в съответствие със споразуменията с руската страна.

Министерството на енергетиката на САЩ не потвърди, нито отрече твърденията, цитирани в публикацията. От ведомството отбелязаха, че обмислят различни варианти за създаване и укрепване на веригите за доставки на ядрено гориво.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 777

    4 10 Отговор
    Тия имат повече плутоний отколкото мозъка на всички купейки по света.

    Коментиран от #3

    07:37 23.08.2025

  • 3 Тръмпакис

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "777":

    От студената война насам всичко което им трябва а го нямат го купуват от Русия чрез проксита а Русия все не разбрала, само, че американците знаят как да ги използват полезно тези ресурси за разлика от племето защото там всичко е овладяно от олигарси които си гледат замъците и яхтите а държавата и народа им все са в мизерия. За това САЩ винаги са били шефа на света и сега Тръмп ще до унищожи Русия. Какво направиха в Иран само за 24 часа, пуснаха бомбардировачите Б2 и с точни попадения унищожиха лидерите им а раша трите дни станаха 4 години. И сега в Иран само седяха отстрани и гледаха в ужас а се кълняха как са с тях и ще ги защитават.

    08:10 23.08.2025

  • 4 Злобното Джуджи

    1 0 Отговор
    Разбирай праща 20 000 кг плутоний в Украйна.
    Най-сетне ме чуха и разбраха. Оценявам 👍
    А всичко почна преди Четири Года с едни Каски.
    Ехххх Русийо про3даааа......😁😁😁

    08:27 23.08.2025