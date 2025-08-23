Reuters: Вашингтон дава на бизнеса 20 тона плутоний от ядрени бойни глави

Администрацията на Вашингтон възнамерява да предостави на американските енергийни компании около 20 тона плутоний от предварително унищожени ядрени бойни глави за евентуално използване като гориво за атомни електроцентрали, предаде Reuters, позовавайки се на свои източници.

Очаква се Министерството на енергетиката на САЩ да започне да приема предложения от компании за използване на плутоний в близко бъдеще. Администрацията на САЩ ще бъде готова да го предостави на ниска цена или безплатно, но компаниите ще трябва да поемат всички разходи за транспортиране и съхранение на този товар, както и за евентуална последваща обработка.

Агенцията уточнява, че гореспоменатите 20 тона ще бъдат взети от запасите от 34 тона оръжеен плутоний, който американските власти предварително се ангажираха да унищожат в съответствие със споразуменията с руската страна.

Министерството на енергетиката на САЩ не потвърди, нито отрече твърденията, цитирани в публикацията. От ведомството отбелязаха, че обмислят различни варианти за създаване и укрепване на веригите за доставки на ядрено гориво.