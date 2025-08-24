Новини
Марк Карни в Киев: Канада потвърждава подкрепата си за Украйна
  Тема: Украйна

Марк Карни в Киев: Канада потвърждава подкрепата си за Украйна

24 Август, 2025 11:34

В Деня на независимостта западни съюзници демонстрират солидарност със страната

Марк Карни в Киев: Канада потвърждава подкрепата си за Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Канадският премиер Марк Карни пристигна днес в Киев, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„В Деня на независимостта на Украйна, в този критичен момент в историята на страната им, Канада засилва своята подкрепа и усилия за справедлив и траен мир“, написа Карни в социалната мрежа „Екс“.

Началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, Андрий Ермак, приветства посещението. „В този специален ден - Деня на украинската независимост, е особено важно за нас да усетим подкрепата на нашите приятели. Канада винаги стои до нас“, написа Ермак в приложението „Телеграм“.

Снощи сградата на парламента в Отава бе осветена в жълто и синьо - цветовете на украинския флаг - в знак на солидарност. Същият жест бе направен и с канцеларията на канадския премиер, съобщи Укринформ и показа снимки, публикувани във „Фейсбук“ страницата на украинското посолство в Канада.

Американският държавен секретар Марко Рубио също поздрави Украйна за националния ѝ празник. „САЩ са ангажирани с бъдещето на Украйна като независима държава“, заяви той в изявление, разпространено от Държавния департамент.

Според Рубио Вашингтон вярва, че ще бъде договорено споразумение, което поддържа суверенитета на Украйна, гарантира дългосрочната ѝ сигурност и ще доведе до траен мир.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    25 1 Отговор
    Канада е подслонила много нацисти от Втората световна.

    Коментиран от #14

    11:37 24.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Има си хас

    27 0 Отговор
    Вие поканихте нацист в парламента за посрещането на зеленски, та няма да подкрепяте фашисткият режим в Киев.

    11:38 24.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 минаващ

    19 0 Отговор
    Много ВЪ ! С Канада и без нея - укрията си заминава ! Бавно , методично и сигурно !

    11:42 24.08.2025

  • 7 Злобното Джуджи

    1 11 Отговор
    Ако Канада има ЯО, явно че днес го е доставила 😁👍

    Коментиран от #10

    11:43 24.08.2025

  • 8 Тези заедно с просячето

    19 0 Отговор
    Не пляскаха ли в канадския парламент
    на някЪв нацист от ВС ?!!!

    11:43 24.08.2025

  • 9 онзи

    16 0 Отговор
    Дали ще я има другата година укрията , че пак да празнува ?!

    11:46 24.08.2025

  • 10 ха-ха

    17 0 Отговор

    До коментар #7 от "Злобното Джуджи":

    Едва ли са толкова глупави канадците да си хабят оръжията за урките . Преди доста години Канада беше с най-висок стандарт на живот , сега , с такива управляващи - е на светлинни години от тогава .

    11:49 24.08.2025

  • 11 САМО ПИТАМ

    14 0 Отговор
    А КАТО "ПОТВЪРЖДАВАТ"ПОТКРЕПА, БРОЯТ ЛИ ФИРАТА НА УКРАИНЦИ НА ФРОНТА.........?

    11:50 24.08.2025

  • 12 Смешник

    14 0 Отговор
    Путин също ги поздрави с празнична заря

    11:53 24.08.2025

  • 13 Путин бакшиша

    0 12 Отговор
    Много съм слаб купейки..
    всеки западняк си ходи в Киев все едно е у дома си, а Сорос не ми дава да целим центровете за взимане на решенеия.

    11:54 24.08.2025

  • 14 Путин таксиджията

    1 11 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Много съм слаб купейки..
    всеки западняк си ходи в Киев все едно е у дома си, а Сорос не ми дава да целим центровете за взимане на решенеия.

    Коментиран от #15, #18

    11:55 24.08.2025

  • 15 оли ,

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "Путин таксиджията":

    Наглеждай стадото !

    11:57 24.08.2025

  • 16 Немци френци ингилизи

    13 0 Отговор
    Всички производни на Говнобритания сте ясни!

    11:58 24.08.2025

  • 17 Купейка

    0 2 Отговор
    Ша ривъ, няма да спръ.

    12:23 24.08.2025

  • 18 ЗА ДОБРО

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Путин таксиджията":

    Д-р ГЪЛАБОВААА, СПРЕТЕ ИНТЕРНЕТА В КАР ЛУКОВО...!

    12:34 24.08.2025

