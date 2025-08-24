Марк Карни в Киев: Канада потвърждава подкрепата си за Украйна

Канадският премиер Марк Карни пристигна днес в Киев, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„В Деня на независимостта на Украйна, в този критичен момент в историята на страната им, Канада засилва своята подкрепа и усилия за справедлив и траен мир“, написа Карни в социалната мрежа „Екс“.
Just arrived in Kyiv, Ukraine.
On this Ukrainian Independence Day, and at this critical moment in their nation’s history, Canada is stepping up our support and our efforts towards a just and lasting peace for Ukraine.
— Mark Carney (@MarkJCarney) August 24, 2025
Началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, Андрий Ермак, приветства посещението. „В този специален ден - Деня на украинската независимост, е особено важно за нас да усетим подкрепата на нашите приятели. Канада винаги стои до нас“, написа Ермак в приложението „Телеграм“.
Снощи сградата на парламента в Отава бе осветена в жълто и синьо - цветовете на украинския флаг - в знак на солидарност. Същият жест бе направен и с канцеларията на канадския премиер, съобщи Укринформ и показа снимки, публикувани във „Фейсбук“ страницата на украинското посолство в Канада.
Американският държавен секретар Марко Рубио също поздрави Украйна за националния ѝ празник. „САЩ са ангажирани с бъдещето на Украйна като независима държава“, заяви той в изявление, разпространено от Държавния департамент.
Според Рубио Вашингтон вярва, че ще бъде договорено споразумение, което поддържа суверенитета на Украйна, гарантира дългосрочната ѝ сигурност и ще доведе до траен мир.
34 years ago today, Ukraine declared its independence. pic.twitter.com/oMtloWLRUK— Mark Carney (@MarkJCarney) August 24, 2025
