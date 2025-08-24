Марк Карни в Киев: Канада потвърждава подкрепата си за Украйна

Канадският премиер Марк Карни пристигна днес в Киев, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„В Деня на независимостта на Украйна, в този критичен момент в историята на страната им, Канада засилва своята подкрепа и усилия за справедлив и траен мир“, написа Карни в социалната мрежа „Екс“.

Началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, Андрий Ермак, приветства посещението. „В този специален ден - Деня на украинската независимост, е особено важно за нас да усетим подкрепата на нашите приятели. Канада винаги стои до нас“, написа Ермак в приложението „Телеграм“.

Снощи сградата на парламента в Отава бе осветена в жълто и синьо - цветовете на украинския флаг - в знак на солидарност. Същият жест бе направен и с канцеларията на канадския премиер, съобщи Укринформ и показа снимки, публикувани във „Фейсбук“ страницата на украинското посолство в Канада.

Американският държавен секретар Марко Рубио също поздрави Украйна за националния ѝ празник. „САЩ са ангажирани с бъдещето на Украйна като независима държава“, заяви той в изявление, разпространено от Държавния департамент.

Според Рубио Вашингтон вярва, че ще бъде договорено споразумение, което поддържа суверенитета на Украйна, гарантира дългосрочната ѝ сигурност и ще доведе до траен мир.

