Националната гвардия на САЩ вече патрулира с оръжие в столицата Вашингтон

Някои части на американската Национална гвардия са започнали да патрулират в столицата Вашингтон с огнестрелно оръжие, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА, като се позовава на източник от министерството на отбраната на САЩ.
Агенцията уточнява, че това е станало по указание на президента Доналд Тръмп, и коментира, че става въпрос за представлява ескалация в разгръщането на военните във федералната столица.
На 11 август Тръмп обяви, че поставя полицията във Вашингтон под контрола на федералните власти, и разпореди в столицата да бъдат разположени части на Националната гвардия с аргумента, че „градът е нападнат от престъпни банди“.
Източникът от Пентагона е уточнил, че някои части на Националната гвардия ще носят пистолети, а други – дългоцевно оръжие. Той е казал, че всички въоръжени части са обучени и действат според стриктни правила за употреба на сила.
Фотограф на АП е видял в неделя пред гара Юниън Стейшън във Вашингтон военнослужещи от Националната гвардия на Южна Каролина с пистолети.
Междувременно американският президент даде да се разбере, че обмисля изпращането на Националната гвардия и в други градове, които са под управлението на Демократическата партия, включително Балтимор, Чикаго и Ню Йорк.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп няма правомощия да разполага войници в Чикаго, заяви лидерът на демократичното малцинство в Камарата на представителите Хаким Джефрис, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
„Тръмп няма никакви законови основания, никакви правомощия да разполага федерални военнослужещи на територията на град Чикаго“, каза Джефрис пред Си Ен Ен, подчертавайки, че подобна стъпка би представлявала опит за изкуствено създаване на криза.
По думите му в града няма извънредна ситуация. Позиция, споделена и от губернатора на Илинойс Джей Би Прицкър. Официалните данни сочат, че през последната година престъпността, включително убийствата, в Чикаго е намаляла.
Въпреки това Тръмп заяви, че неговите силови мерки срещу престъпността може да обхванат и Чикаго. Той допусна подобна възможност и за Балтимор, щата Мериленд, като отправи критики към губернатора Уес Мур за „драстичните нива на престъпност“.
Данните от местните власти обаче показват, че в Балтимор също има подобрение от началото на годината са регистрирани 84 убийства, най-ниският брой от над 50 години.
В социалната мрежа „Трут Сошъл“ Тръмп заяви, че е готов да изпрати военни части в Балтимор „както във Вашингтон“, където вече разположи Националната гвардия и федерални агенти. Президентът отдаде на тази мярка „изчезването на престъпността“ в столицата, без да приведе доказателства, въпреки че официалните статистики отчитат спад и преди това.
Правните експерти напомнят, че съгласно федералното законодателство президентът може да използва армията само при инвазия, метеж или възпрепятстване на изпълнението на законите. Ако Тръмп отново се позове на този текст и изпрати Националната гвардия в демократически бастиони като Чикаго или Балтимор, срещу него почти сигурно ще бъдат заведени дела.
