Националната гвардия на САЩ вече патрулира с оръжие в столицата Вашингтон

24 Август, 2025 21:06, обновена 25 Август, 2025 05:22 3 550 45

Според демократите Тръмп няма правомощия да разполага военни в Чикаго

Националната гвардия на САЩ вече патрулира с оръжие в столицата Вашингтон - 1
Снимка: YouTube
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Някои части на американската Национална гвардия са започнали да патрулират в столицата Вашингтон с огнестрелно оръжие, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА, като се позовава на източник от министерството на отбраната на САЩ.

Агенцията уточнява, че това е станало по указание на президента Доналд Тръмп, и коментира, че става въпрос за представлява ескалация в разгръщането на военните във федералната столица.

На 11 август Тръмп обяви, че поставя полицията във Вашингтон под контрола на федералните власти, и разпореди в столицата да бъдат разположени части на Националната гвардия с аргумента, че „градът е нападнат от престъпни банди“.

Източникът от Пентагона е уточнил, че някои части на Националната гвардия ще носят пистолети, а други – дългоцевно оръжие. Той е казал, че всички въоръжени части са обучени и действат според стриктни правила за употреба на сила.

Фотограф на АП е видял в неделя пред гара Юниън Стейшън във Вашингтон военнослужещи от Националната гвардия на Южна Каролина с пистолети.

Междувременно американският президент даде да се разбере, че обмисля изпращането на Националната гвардия и в други градове, които са под управлението на Демократическата партия, включително Балтимор, Чикаго и Ню Йорк.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп няма правомощия да разполага войници в Чикаго, заяви лидерът на демократичното малцинство в Камарата на представителите Хаким Джефрис, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

„Тръмп няма никакви законови основания, никакви правомощия да разполага федерални военнослужещи на територията на град Чикаго“, каза Джефрис пред Си Ен Ен, подчертавайки, че подобна стъпка би представлявала опит за изкуствено създаване на криза.

По думите му в града няма извънредна ситуация. Позиция, споделена и от губернатора на Илинойс Джей Би Прицкър. Официалните данни сочат, че през последната година престъпността, включително убийствата, в Чикаго е намаляла.

Въпреки това Тръмп заяви, че неговите силови мерки срещу престъпността може да обхванат и Чикаго. Той допусна подобна възможност и за Балтимор, щата Мериленд, като отправи критики към губернатора Уес Мур за „драстичните нива на престъпност“.

Данните от местните власти обаче показват, че в Балтимор също има подобрение от началото на годината са регистрирани 84 убийства, най-ниският брой от над 50 години.

В социалната мрежа „Трут Сошъл“ Тръмп заяви, че е готов да изпрати военни части в Балтимор „както във Вашингтон“, където вече разположи Националната гвардия и федерални агенти. Президентът отдаде на тази мярка „изчезването на престъпността“ в столицата, без да приведе доказателства, въпреки че официалните статистики отчитат спад и преди това.

Правните експерти напомнят, че съгласно федералното законодателство президентът може да използва армията само при инвазия, метеж или възпрепятстване на изпълнението на законите. Ако Тръмп отново се позове на този текст и изпрати Националната гвардия в демократически бастиони като Чикаго или Балтимор, срещу него почти сигурно ще бъдат заведени дела.


САЩ
  • 1 Ганя Путинофила

    14 43 Отговор
    Русофилската територия вече 6 месеца няма US посланик!
    Това е лош знак за племето!

    Коментиран от #16, #20, #22, #43

    21:08 24.08.2025

  • 2 Тръмп не можа да спре войната за 24 часа

    13 58 Отговор
    Само Бил Гейтс може да я спре за 24 часа!
    Достатъчно е да спре на руснята Уиндоуса, сървърите и интернет!

    Коментиран от #6, #8, #29

    21:09 24.08.2025

  • 3 Бен Вафлата

    48 11 Отговор
    Демократите изгубиха. Могат само да си плямпат.

    Коментиран от #11, #44

    21:10 24.08.2025

  • 4 Обаче

    34 2 Отговор
    Важно е да се говори за президента в страната му, а няма лоша реклама.

    21:10 24.08.2025

  • 5 Радио Елто

    8 22 Отговор
    То пак Добре че
    Президент Трамп спря
    Войната за Двадесет и четири часа
    Респект👏👏👏

    21:11 24.08.2025

  • 6 оня с коня

    21 4 Отговор

    До коментар #2 от "Тръмп не можа да спре войната за 24 часа":

    Щял на укра да го спира.

    21:11 24.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хи хи

    41 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тръмп не можа да спре войната за 24 часа":

    И Бил Гейтс не може, не са на уиндоус, а са на китайска операционна система. И сървърите са китайски !

    Коментиран от #14, #17

    21:14 24.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Красимир Петров

    19 7 Отговор
    Браво Тръмп!

    21:15 24.08.2025

  • 11 Европеец

    13 8 Отговор

    До коментар #3 от "Бен Вафлата":

    Прав си.... Но да не забравяме че 26 година ще има други избори и палачинката може да се обърне.... Всичко зависи от това бай Дончо ще се справя ли с вътрешните проблеми и ще успее ли да спре гласуването по пощата....а сега есента и битката за бюджета, където се очертава демократите да го блокират, още повече и някой републиканци залитат към демократите.... Е би било добре бай Дончо да спре да се прави на международник и да обърна внимание на вътрешната политика....

    21:17 24.08.2025

  • 12 Пука му на Тръмп

    23 0 Отговор
    Тои и правомощия нямаше война да започва и ядрени съоръжения да бомбардира ама го направи нали.

    21:19 24.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Прав си

    9 26 Отговор

    До коментар #8 от "Хи хи":

    Без Китай, руснята е умрела за 24 часа!

    Коментиран от #21

    21:23 24.08.2025

  • 15 Гориил

    32 5 Отговор
    Руската преса пише, че най-голямата българска общност в САЩ (над 100 хиляди) живее в Чикаго.Нито един български съюз, форум, федерация, конференция или конгрес в Чикаго не е призовавал за подкрепа на Украйна.

    21:23 24.08.2025

  • 16 Дреме ти... Чакат

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Руската федерация да се увеличи с територията на една крайна и тогава ще сложат един на всички територии

    21:33 24.08.2025

  • 17 Откъде да знае розовото пони

    16 2 Отговор

    До коментар #8 от "Хи хи":

    Откъде да знае розовото пони че всичко е китайско?
    Те такива ги събират със мозък колкото на врабче

    21:34 24.08.2025

  • 18 Линда

    1 0 Отговор
    А къде може ?

    Коментиран от #24

    21:37 24.08.2025

  • 19 Чико от Порторико

    13 6 Отговор
    Правилно, Чикаго е български град и без разрешение на еевски не може да разполага войници там.

    21:38 24.08.2025

  • 20 Линда

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Правилно правилно

    21:41 24.08.2025

  • 21 Баце ЕООД

    11 0 Отговор

    До коментар #14 от "Прав си":

    Хахаха, без Китай без Иран, без Индия.. Много ти разбира на тебе главата май..

    21:52 24.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 БОЗА

    1 0 Отговор
    Няма,кой да разпише ведомостта ли...гадно... ;-)

    21:58 24.08.2025

  • 24 Не им знам

    10 0 Отговор

    До коментар #18 от "Линда":

    Конституцията и безбройните ”поправки” по нея, ама май навсякъде ”президентът” е и с правомощията на най-висш главнокомандващ на армията...

    22:06 24.08.2025

  • 25 Уса

    17 2 Отговор
    По конституция има право.Демокрантите не уважават конституцията и божите правила а само третополовите извращения

    22:17 24.08.2025

  • 26 Итрец

    11 0 Отговор
    Разполага сили на гвардията само в щати на демократската партия..... подгони ЦРУ, Джони Болтън... Въобще нема лабаво. Битката е жестока.

    22:18 24.08.2025

  • 27 Бай Дончо

    17 0 Отговор
    Удря ги направо в черния дроб. Този хамериканец Хаким , дали е приятелка на дженди кметицата , дето се пенеше много по време на кромид19 ?

    22:31 24.08.2025

  • 28 И вие пък?!

    16 0 Отговор
    Тръмп веднъж ще направи нещо адекватно ,а вие сте против и искате да го стопирате...?!?!

    23:03 24.08.2025

  • 29 ПРАВ СИ...!

    12 3 Отговор

    До коментар #2 от "Тръмп не можа да спре войната за 24 часа":

    Само Бил Гейтс може да я спре за 24 часа!
    Достатъчно е да спре на Укрите - Старлинка, и ВСУ умират...!

    23:07 24.08.2025

  • 30 Тва е уж най развитата икономика в света

    7 1 Отговор
    И първа демокрация пак в света и дава тон ка да живее целия свят🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #31

    23:21 24.08.2025

  • 31 Тебе

    6 0 Отговор

    До коментар #30 от "Тва е уж най развитата икономика в света":

    Да не са те извадили от обора да пишеш? Първата демокрация в света е в древна Елада и там е изобретена!

    Коментиран от #32

    23:29 24.08.2025

  • 32 Къва демокрация бе

    10 0 Отговор

    До коментар #31 от "Тебе":

    Сичко е измама и контрол над масите всяка форма на управление е измама

    23:54 24.08.2025

  • 33 Бай Той

    5 0 Отговор
    Ми какво да прави човека чичо Дони, като тия са се върнали в каубойските времена и не спират да се гърмят по кръчмите.

    00:07 25.08.2025

  • 34 Демократите

    5 0 Отговор
    освен да плюят по Тръмп друго не им остана. Нямат идея, нямат нищо. Пред тотален разпад са. Най-изявените им личности в момента са един сомалийски терорист кандидат кмет от Минеаполис и един комунист ислямист кандидат кмет от Ню Йорк... и той кафяв разбира се

    01:12 25.08.2025

  • 35 Кравария

    3 0 Отговор
    отича в канала!

    01:13 25.08.2025

  • 36 Саш се превърна в пропаднала кочина

    5 1 Отговор
    Хубавото е само парите им и нищо друго и това че ако бачкаш там дълги години и събираш заплатите и ги инвестираш после може да построиш живота където си искаш по света и ще имаш достатъчно пари

    01:15 25.08.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Кравария

    3 0 Отговор
    оттича в канала!

    06:05 25.08.2025

  • 39 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор
    ПОРЕДНАТА ТЕОРИЯ НА КОНСПИРАЦИЯТА...
    СЕ ОКАЗА ...И.С.Т.И.Н.А❗
    Лично директорът на националното разузнаване на САЩ Тулси Габард обяви съществуването на Дълбоката Държава и нейното вредно влияние❗

    06:11 25.08.2025

  • 40 Чък

    1 0 Отговор
    Нахлуване в Америка 2 !

    06:12 25.08.2025

  • 41 Уса

    1 0 Отговор
    Нека стане ясно веднъж за винаги,че демокрация не може да съществува практически в държава с конституция.Демокрация и конституция са несъвместими,като управление.Явно много хора не са наясно и си фантазират без да познават конституцията на своята страна,която е върховна власт.Ако живеете в държава обявена за демократична,но с конституционално управление и извършите престъпление ще бъдете съдени по конституция,което е по-суровото наказание,защо?Защото Демокрацията фигурира като формално управление извън конституцията за заблуда и манипулация на населението.В такъв случай демокрацията е нелигитимна и се прилагат двойните стандарти "за кокошка няма прошка,за милиони няма закони"

    06:47 25.08.2025

  • 42 Хм...

    0 0 Отговор
    Балтимор- по едно убийство на няма и осем хиляди души население. А годината още не е свършила. И това е най малката бройка от 50 години насам. А опити за убийство, грабежи, нападения, телесни повреди, изнасилвания, обири?
    И тия пiHд0cи се опитват да дават наклон на целия останал свят! Какво се случва в рая?!?

    07:46 25.08.2025

  • 43 Минувач

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Това е лош знак за управляващите под-урсули в България. Те сега треперят, кой ще е новия американски посланик, с какви задачи от Вашингтон ще дойде и най-вее, какво ще предприеме по Магнитски и едни дебели хора тук.

    08:20 25.08.2025

  • 44 Ред нек

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бен Вафлата":

    В Кравария не само гвардията е въоръжена. Всеки си има в мазето малък арсенал. Ако се спука балона там ще стане страшно.

    10:02 25.08.2025

  • 45 бай Ставри

    0 0 Отговор
    От криворазбрана демокрация и слободия към диктатура. Нещо познато от историята. Обикновенно се минава през гражданска война. Единственото важно е кой ще е диктатора Нерон, Калигула, Сула или Цезар.

    10:33 25.08.2025